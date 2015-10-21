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Постер фильма Бегство мистера Мак-Кинли
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Киноафиша Фильмы Бегство мистера Мак-Кинли

Бегство мистера Мак-Кинли

Begstvo mistera Mak-Kinli 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Социальная притча. Скромный клерк МакКинли решает согласиться на научный эксперимент: заморозить себя на несколько сотен лет. Просыпается он неведомо в каком веке…
Страна СССР
Продолжительность 2 часа 41 минута
Год выпуска 1975
Премьера в мире 15 декабря 1975
Дата выхода
15 декабря 1975 Россия
Производство Мосфильм
Другие названия
Begstvo mistera Mak-Kinli, Escape of Mr. McKinley, La fuga del signor Makkinli, Mr. MacKinley's Flight, Mr. McKinley szökése, Ucieczka Mr. McKinleya, Бегство мистера Мак-Кинли
Режиссер
Михаил Швейцер
В ролях
Донатас Банионис
Донатас Банионис
Жанна Болотова
Жанна Болотова
Ангелина Степанова
Ангелина Степанова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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21 октября 2015 00:00
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