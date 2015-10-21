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Бегство мистера Мак-Кинли
Бегство мистера Мак-Кинли
Begstvo mistera Mak-Kinli
18+
Напомним о выходе в прокат
фантастика
О фильме
Социальная притча. Скромный клерк МакКинли решает согласиться на научный эксперимент: заморозить себя на несколько сотен лет. Просыпается он неведомо в каком веке…
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Страна
СССР
Продолжительность
2 часа 41 минута
Год выпуска
1975
Премьера в мире
15 декабря 1975
Дата выхода
15 декабря 1975
Россия
Производство
Мосфильм
Другие названия
Begstvo mistera Mak-Kinli, Escape of Mr. McKinley, La fuga del signor Makkinli, Mr. MacKinley's Flight, Mr. McKinley szökése, Ucieczka Mr. McKinleya, Бегство мистера Мак-Кинли
Режиссер
Михаил Швейцер
В ролях
Донатас Банионис
Жанна Болотова
Ангелина Степанова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
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