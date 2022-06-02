Афоня, 1975

Афанасий Борщов по прозвищу Афоня - непутевый сантехник, который труду предпочитает выпивку, ухаживания за девушками и прочие, не требующие усилий вещи. Жена и трудовой коллектив пытаются перевоспитать бездельника, но Афоня, кажется, совершенно неисправим. Единственный человек, который не теряет надежды “спасти” сантехника - молодая медсестра Катя, тайно влюбленная в него еще со школы.
Весело и беззаботно жил слесарь-сантехник Афанасий. Не гнушался левыми заработками, любил выпить, поволочиться за девушками. Так проходил день за днем, но однажды… О том, что случилось с Афоней, рассказывает фильм признанного мастера комедии Георгия Данелии.