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Афоня Афоня
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Афоня, 1975

1975 / СССР
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Афанасий Борщов по прозвищу Афоня - непутевый сантехник, который труду предпочитает выпивку, ухаживания за девушками и прочие, не требующие усилий вещи. Жена и трудовой коллектив пытаются перевоспитать бездельника, но Афоня, кажется, совершенно неисправим. Единственный человек, который не теряет надежды “спасти” сантехника - молодая медсестра Катя, тайно влюбленная в него еще со школы.

  • На главную роль претендовали три человека: польский актер Даниэль Ольбрыхский, Владимир Высоцкий и Леонид Куравлев.
  • Актрисе Татьяне Распутиной, которая сыграла пышногрудую девицу на танцах, чтобы увеличить грудь, решили подложить в бюстгальтер манную крупу. 
  • В фильме состоялся кинодебют группы “Машина времени” - песня “Ты или я”, звучащая в фильме, была включена в картину с соблюдением авторских прав, а спустя несколько месяцев музыканты получили деньги.
  • Фильм занимает 15-е место по посещаемости среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката.
  • Съемки проводились в Ярославле. В фильме можно заметить Спасо-Преображенский монастырь, кафе “Ассоль” и универмаг “Ярославль” на улице Свободы.
  • Первоначально фильм должен был сниматься на киностудии Довженко, однако по распоряжению Минкультуры СССР фильм передали Георгию Данелии на “Мосфильм”.

Весело и беззаботно жил слесарь-сантехник Афанасий. Не гнушался левыми заработками, любил выпить, поволочиться за девушками. Так проходил день за днем, но однажды… О том, что случилось с Афоней, рассказывает фильм признанного мастера комедии Георгия Данелии.

7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1975
Премьера в России 13 октября 1975
Премьера в мире 13 октября 1975
Возраст 12+
Режиссер
Георгий Данелия
Георгий Данелия
В ролях
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Борислав Брондуков
Борислав Брондуков
Валентина Талызина
Валентина Талызина
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Постер фильма Афоня 1 постер
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Афоня
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