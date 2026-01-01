Dillhoefer Вот что мы сделаем. Поставим её на крыло...

Duke И она прикинется напуганной...

Dillhoefer Верно.

Duke И ветер сдует с неё одежду!

Dillhoefer Да! Да!

Waldo Pepper Постой! Почему ветер сдует её одежду? Когда я хожу по крылу, ветер не сдувает МОЮ одежду.