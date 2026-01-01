Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Великий Уолдо Пеппер
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
Великий Уолдо Пеппер

The Great Waldo Pepper 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Бесшабашный Уолдо Пеппер, лётчик-ас Первой мировой войны, зарабатывает на жизнь выступлениями на авиашоу. Но однажды он встречает в небе своего старого противника — немецкого пилота Эрнста Кесслера…

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 13 марта 1975
Дата выхода
13 марта 1975 Россия 12+
4 апреля 1975 Великобритания PG
13 марта 1975 Германия
6 июня 1975 Ирландия PG
13 марта 1975 Казахстан
22 октября 1975 Нидерланды
13 марта 1975 США
13 марта 1975 Украина
13 марта 1976 Япония
MPAA PG
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $20 642 922
Производство Jennings Lang, Universal Pictures
Другие названия
The Great Waldo Pepper, El carnaval de las águilas, Tollkühne Flieger, A nagy Waldo Pepper, Alle tiders vovehals, Den dristige Waldo, Didysis Voldas Peperis, Il temerario, La kermesse des aigles, Luftens eventyrer, Marele Waldo Pepper, O Grande Circo, Quando as Águias se Encontram, Suur Waldo Pepper, Suuri Waldo Pepper - hurjapäinen lentäjä, Synantisis aeton, Tid för hjältar, Velký Waldo Pepper, Veľký Waldo Pepper, Waldo Pepper Ha-Gadol, Wielki Waldo Pepper, Великий Уолдо Пеппер, Великият Уолдо Пипър, 華麗なるヒコーキ野郎, 鷲與鷹
Режиссер
Джордж Рой Хилл
В ролях
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Бо Свенсон
Бо Брундин
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Джеффри Льюис
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Dillhoefer Вот что мы сделаем. Поставим её на крыло...
Duke И она прикинется напуганной...
Dillhoefer Верно.
Duke И ветер сдует с неё одежду!
Dillhoefer Да! Да!
Waldo Pepper Постой! Почему ветер сдует её одежду? Когда я хожу по крылу, ветер не сдувает МОЮ одежду.
Dillhoefer Дурак! Никому не интересно смотреть на ТЕБЯ без ТВОЕЙ одежды!
Кадры из фильма
