Школьники Саша Иваненко, Федя Дружинин и Света Ишенова из разных уголков Советского Союза, пройдя конкурсный отбор, отправляются в первое в мире детское космическое путешествие. Единственным взрослым на борту оказывается капитан Егор Павлович Калиновский. Вскоре после выхода на орбиту Егор Павлович заболевает и отправляется в изолятор, теперь все ответственные решения приходится принимать самим ребятам. Какие приключения ждут их в пути и чем завершится это удивительное приключение?
История о трех друзьях, которые решают завоевать на конкурсе среди подростков право на космический полет.
|5 ноября 1975
|Россия
|12+
|11 ноября 1975
|США