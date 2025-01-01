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Постер фильма Большое космическое путешествие
Постер фильма Большое космическое путешествие
Постер фильма Большое космическое путешествие
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Большое космическое путешествие

Большое космическое путешествие

Bolshoe kosmicheskoe puteshestvie 18+
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Факты

О фильме

Школьники Саша Иваненко, Федя Дружинин и Света Ишенова из разных уголков Советского Союза, пройдя конкурсный отбор, отправляются в первое в мире детское космическое путешествие. Единственным взрослым на борту оказывается капитан Егор Павлович Калиновский. Вскоре после выхода на орбиту Егор Павлович заболевает и отправляется в изолятор, теперь все ответственные решения приходится принимать самим ребятам. Какие приключения ждут их в пути и чем завершится это удивительное приключение?

  • В основу сценария легла пьеса Сергея Михалкова «Первая тройка, или Год 2000-й…».
  • Имена некоторых персонажей отличаются от литературного первоисточника. Так, например, Свету Ишенову в пьесе зовут Наташа Печатникова, а Сашу Иваненко – Вадим Гонтарев. 
  • Фраза «Спокойно, Маша, я Дубровский», несколько раз прозвучавшая в кадре, стала крылатой. Тем не менее, в повести А.С. Пушкина «Дубровский» персонаж не произносит такой реплики. 
  • Космический корабль, на борту которого разворачиваются события фильма, носит название «Астра». Так же называется корабль в картине «Через тернии к звездам» (1980). Автором музыки к обоим фильмам стал Алексей Рыбников. 
  • Большая часть съемок проходила в Зеленограде. Некоторые сцены снимались в подмосковной усадьбе Марфино и в Москве.

История о трех друзьях, которые решают завоевать на конкурсе среди подростков право на космический полет.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 1974
Премьера в мире 5 ноября 1975
Дата выхода
5 ноября 1975 Россия 12+
11 ноября 1975 США
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Bolshoe kosmicheskoe puteshestvie, Indul az űrhajó, Le Grand Voyage cosmique, The Big Space Travel, Большое космическое путешествие
Режиссер
Валентин Селиванов
В ролях
Мила Берлинская
Сергей Образов
Игорь Сахаров
Люсьена Овчинникова
Люсьена Овчинникова
Павел Иванов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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Большое космическое путешествие

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