Ирония судьбы, или с легким паром!, 1975

Фильм впервые был показан на советском телевидении 1 января 1976 года. Во время первого показа фильм, по некоторым данным, посмотрело около ста миллионов человек. В кинопрокат фильм вышел через 7,5 месяцев, в августе, и был короче почти на 30 минут.

Экранизация пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова “С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь...”.

В фильме звучат стихи Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Михаила Львовского, Александра Аронова, Владимира Киршона, Александра Кочеткова.

В качестве дома по адресу 3-я улица Строителей, 25 были сняты два панельных дома по адресам проспект Вернадского 133 и 125. На самом деле эти дома не были типовыми и существуют всего в трех экземплярах.

В 2003 году на стене дома, где по сюжету жил Женя Лукашин была открыта памятная табличка.

Андрей Миронов не смог сыграть Женю Лукашина потому, что никто бы не поверил, что человек с его внешностью не пользуется успехом у женщин. От роли Ипполита Миронов отказался.

Роль Ипполита начал исполнять Олег Басилашвили, но он не смог продолжить участие в съемках в связи с кончиной отца и смертью коллеги по театру Ефима Копеляна.

Вот почему в моменте, когда Надя поднимает со снега выброшенную фотографию Ипполита, на ней изображен Басилашвили.

Эльдар Рязанов сыграл в фильме эпизодическую роль пассажира самолета на которого постоянно сваливается спящий Лукашин.

Реплики “Какая гадость эта ваша заливная рыба...” и “О, тепленькая пошла!” — импровизация актера Юрия Яковлева.

Сцена в бане, где перед Новым годом собираются Лукашин с друзьями, была снята в коридорах “Мосфильма” после майских праздников.

В одном из эпизодов фильма по телевизору идет фильм “Соломенная шляпка”.

В начале фильма герои Мягкова и Науменко несколько раз упоминают человека по имени Катанян. Эту же фамилию носит один из героев фильма Рязанова “Забытая мелодия для флейты”. Это отсылки к Василию Катаняну, режиссеру, с которым 50-х годах Рязанов снимал документальные фильмы.

Женя Лукашин улетает в Ленинград из аэропорта Домодедово, хотя в советское время внутренние эти рейсы выполнялись из Шереметьево-1.

На роль Нади пробовались многие актрисы, но Эльдар Рязанов забраковал всех. Кандидатура Барбары Брыльски возникла после того, как режиссер вспомнил польский фильм “Анатомия любви”, где она сыграла роль Евы.

В начальных титрах фильма можно заметить опечатку: в слове «исключительно» пропущена буква “л”.