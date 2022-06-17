Ирония судьбы, или с легким паром!, 1975

Москвич Женя Лукашин — 36-летний живущий с мамой холостяк, готовится встретить Новый год со своей невестой Галей и собирается сделать ей предложение. Но прежде чем это произойдет, Жене предстоит повидаться со своими друзьями, поскольку у них есть давняя традиция — каждый год 31 декабря они ходят в баню.
Отмечая в бане наступающий Новый год и предстоящую женитьбу Жени, мужчины изрядно напиваются, а затем отправляются в аэропорт, чтобы проводить Павлика, который должен лететь в Ленинград к своей жене. В аэропорту Павлик и Женя засыпают, а Саша и Миша, перепутав, сажают на самолет Женю. Проспав весь рейс, все еще пьяный Женя просыпается уже в Ленинграде и, не заметив ничего странного, берет такси и едет по своему московскому адресу.
Далее, советское стремление ко всему типовому играет с Женей злую шутку: его привозят по такому же адресу, в точно такой же дом и в точно такую же квартиру, которая открывается жениным ключом и даже внутри ничем особенно не отличается от его московской квартиры. Женя засыпает. Тем временем в Москве сходит с ума потерявшая Женю невеста Галя, а в Ленинграде спешит в свою квартиру учительница Надя, еще не знающая, какой неожиданный новогодний подарок ее там ждет.
Фильм впервые был показан на советском телевидении 1 января 1976 года. Во время первого показа фильм, по некоторым данным, посмотрело около ста миллионов человек. В кинопрокат фильм вышел через 7,5 месяцев, в августе, и был короче почти на 30 минут.
Экранизация пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова “С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь...”.
В фильме звучат стихи Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Михаила Львовского, Александра Аронова, Владимира Киршона, Александра Кочеткова.
В качестве дома по адресу 3-я улица Строителей, 25 были сняты два панельных дома по адресам проспект Вернадского 133 и 125. На самом деле эти дома не были типовыми и существуют всего в трех экземплярах.
В 2003 году на стене дома, где по сюжету жил Женя Лукашин была открыта памятная табличка.
Андрей Миронов не смог сыграть Женю Лукашина потому, что никто бы не поверил, что человек с его внешностью не пользуется успехом у женщин. От роли Ипполита Миронов отказался.
Роль Ипполита начал исполнять Олег Басилашвили, но он не смог продолжить участие в съемках в связи с кончиной отца и смертью коллеги по театру Ефима Копеляна.
Вот почему в моменте, когда Надя поднимает со снега выброшенную фотографию Ипполита, на ней изображен Басилашвили.
Эльдар Рязанов сыграл в фильме эпизодическую роль пассажира самолета на которого постоянно сваливается спящий Лукашин.
Реплики “Какая гадость эта ваша заливная рыба...” и “О, тепленькая пошла!” — импровизация актера Юрия Яковлева.
Сцена в бане, где перед Новым годом собираются Лукашин с друзьями, была снята в коридорах “Мосфильма” после майских праздников.
В одном из эпизодов фильма по телевизору идет фильм “Соломенная шляпка”.
В начале фильма герои Мягкова и Науменко несколько раз упоминают человека по имени Катанян. Эту же фамилию носит один из героев фильма Рязанова “Забытая мелодия для флейты”. Это отсылки к Василию Катаняну, режиссеру, с которым 50-х годах Рязанов снимал документальные фильмы.
Женя Лукашин улетает в Ленинград из аэропорта Домодедово, хотя в советское время внутренние эти рейсы выполнялись из Шереметьево-1.
На роль Нади пробовались многие актрисы, но Эльдар Рязанов забраковал всех. Кандидатура Барбары Брыльски возникла после того, как режиссер вспомнил польский фильм “Анатомия любви”, где она сыграла роль Евы.
В начальных титрах фильма можно заметить опечатку: в слове «исключительно» пропущена буква “л”.
Под новый год приятели отправились в баню. Вымылись, выпили... Пострадал при этом тот, кто наименее был склонен к выпивке. Его по ошибке провожают в аэропорт, "загружают" в ленинградский самолет. В чужом городе он берет такси, называет адрес своего дома, открывает чужую квартиру своим ключом и заваливается спать. А затем в квартире появляется молодая хозяйка...