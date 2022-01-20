Барри Линдон, 1975

Молодой ирландский фермер Редмонд Барри влюбляется в свою кузину Нору Брэди. Когда Нора обручается с британским капитаном Джоном Куином, Барри вызывает его на дуэль, которую выигрывает, и сбегает в Дублин. По дороге героя грабят, и тогда он вступает в армию Британии, чтобы заработать. Начинается Семилетняя война, и герой дезертирует. Присоединившись к прусской армии, он случайно спасает жизнь своего капитана и становится его протеже. Теперь карьерная лестница ведет Линдона вверх, и он женится на богатой леди Линдон. Они переезжают в Англию, и Барри, одержимый благородством, начинает растрачивать свое состояние, изводя жену и ее сына от первого брака, который становится опасным и мстительным врагом…