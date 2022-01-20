Барри Линдон, 1975

Молодой ирландский фермер Редмонд Барри влюбляется в свою кузину Нору Брэди. Когда Нора обручается с британским капитаном Джоном Куином, Барри вызывает его на дуэль, которую выигрывает, и сбегает в Дублин. По дороге героя грабят, и тогда он вступает в армию Британии, чтобы заработать. Начинается Семилетняя война, и герой дезертирует. Присоединившись к прусской армии, он случайно спасает жизнь своего капитана и становится его протеже. Теперь карьерная лестница ведет Линдона вверх, и он женится на богатой леди Линдон. Они переезжают в Англию, и Барри, одержимый благородством, начинает растрачивать свое состояние, изводя жену и ее сына от первого брака, который становится опасным и мстительным врагом…
Каким способом простой ирландский парень в XVIII веке мог стать английским дворянином? Для Барри Линдона ответ был простым: любым!
Его путь к богатству и привилегиям - в фокусе великолепной экранизации романа Уильяма Мэйкписа Теккерея, созданной Стенли Кубриком. Для создания этой блестящей озорной сатиры, получившей 4 награды Американской Киноакадемии, Кубрик черпал вдохновение у художников того столетия. Костюмы и аксесуары были созданы в стиле той эпохи, специальная оптика была разработана для того, чтобы отснять интерьеры и экстерьеры в естественном освещении. Результат? Барри Линдон выдержал испытание временем. Этот фильм передает дух этой исторической эпохи так живо, как ни одна другая картина, снятая до - или после.