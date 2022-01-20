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Барри Линдон Барри Линдон
Киноафиша Фильмы Барри Линдон
Barry Lyndon

Барри Линдон, 1975

1975 / Великобритания / США / Ирландия
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой ирландский фермер Редмонд Барри влюбляется в свою кузину Нору Брэди. Когда Нора обручается с британским капитаном Джоном Куином, Барри вызывает его на дуэль, которую выигрывает, и сбегает в Дублин. По дороге героя грабят, и тогда он вступает в армию Британии, чтобы заработать. Начинается Семилетняя война, и герой дезертирует. Присоединившись к прусской армии, он случайно спасает жизнь своего капитана и становится его протеже. Теперь карьерная лестница ведет Линдона вверх, и он женится на богатой леди Линдон. Они переезжают в Англию, и Барри, одержимый благородством, начинает растрачивать свое состояние, изводя жену и ее сына от первого брака, который становится опасным и мстительным врагом…

  • Съемки перенесли из Ирландии в Англию, когда режиссер и сценарист Стэнли Кубрик получил известие о том, что его было имя внесено в список приоритетных целей ИРА за постановку фильма с участием английских солдат в Ирландии. 
  • Многие кадры были намеренно скомпонованы и сняты с целью воссоздать некоторые картины восемнадцатого века, особенно великого пейзажиста Томаса Гейнсборо.
  • Фильм снимался без использования световых приборов, лишь при натуральном освещении. Объектив, на который снимались все ночные сцены, имел самую большую светосилу из всех когда-либо созданных для использования в кино (f/0,7).

Каким способом простой ирландский парень в XVIII веке мог стать английским дворянином? Для Барри Линдона ответ был простым: любым!
Его путь к богатству и привилегиям - в фокусе великолепной экранизации романа Уильяма Мэйкписа Теккерея, созданной Стенли Кубриком. Для создания этой блестящей озорной сатиры, получившей 4 награды Американской Киноакадемии, Кубрик черпал вдохновение у художников того столетия. Костюмы и аксесуары были созданы в стиле той эпохи, специальная оптика была разработана для того, чтобы отснять интерьеры и экстерьеры в естественном освещении. Результат? Барри Линдон выдержал испытание временем. Этот фильм передает дух этой исторической эпохи так живо, как ни одна другая картина, снятая до - или после.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 3 часа 4 минуты
Год выпуска 1975
Премьера в России 11 декабря 1975
Премьера в мире 26 ноября 1975
Возраст 16+
Режиссер
Стэнли Кубрик
Стэнли Кубрик
В ролях
Райан О’Нил
Гэй Хэмилтон
Дайэна Кернер
Мари Кин
Мариса Беренсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Барри Линдон 3 постера
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