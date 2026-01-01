Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Смешная леди
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
2 постера
Смешная леди

Смешная леди

Funny Lady 18+
О фильме

О фильме

Фанни Брайс была уникальной женщиной. В истории американской эстрады не было другой звезды мюзиклов, которая могла бы сравниться с ней голосом, чувством юмора и насыщенностью жизни событиями и приключениями. В этом фильме Вы увидите Фанни на пике карьеры — но не в самый лучший миг личной жизни. Она расстается с мужем Ником Арнштейном, который не смог примирить свою любовь к супруге со страстью к азартным играм. Но неисправимая оптимистка Фанни не умела долго горевать, на ее горизонте появляется обаятельный и талантливый импресарио Билли Роуз, и вот уже Смешная леди, отбросив депрессию, снова погружается в водоворот жизни, где ее ждут новые песни, новые шоу, новые забавные приключения, и, конечно, новая любовь!…

Страна США
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 1 января 1975
Дата выхода
15 марта 1975 Россия 12+
1 января 1975 Великобритания PG
18 сентября 1975 Германия 6
27 июня 1975 Ирландия PG
15 марта 1975 Казахстан
15 марта 1975 США
15 марта 1975 Украина
25 августа 1975 Швеция
16 августа 1975 Япония R15+
MPAA PG
Сборы в мире $39 000 000
Производство Columbia Pictures, Rastar Pictures, Vista
Другие названия
Funny Lady, Funny Lady - Uma Mulher Endiabrada, Naljakas daam, Paraxeni kyria, Zabawna dama, Παράξενη κυρία, Забавната лейди, Смешная леди, ファニー・レディ
Режиссер
Херберт Росс
Херберт Росс
В ролях
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
Джеймс Каан
Джеймс Каан
Омар Шариф
Омар Шариф
Родди МакДауэлл
Бен Верин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.2
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Fanny Brice [на их первой встрече с Билли Роузом] Если мы ненавидим одних и тех же людей, и ты починишь свой костюм, значит, мы подходим друг другу.
