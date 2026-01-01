Отзывы о фильме
Фанни Брайс была уникальной женщиной. В истории американской эстрады не было другой звезды мюзиклов, которая могла бы сравниться с ней голосом, чувством юмора и насыщенностью жизни событиями и приключениями. В этом фильме Вы увидите Фанни на пике карьеры — но не в самый лучший миг личной жизни. Она расстается с мужем Ником Арнштейном, который не смог примирить свою любовь к супруге со страстью к азартным играм. Но неисправимая оптимистка Фанни не умела долго горевать, на ее горизонте появляется обаятельный и талантливый импресарио Билли Роуз, и вот уже Смешная леди, отбросив депрессию, снова погружается в водоворот жизни, где ее ждут новые песни, новые шоу, новые забавные приключения, и, конечно, новая любовь!…
|15 марта 1975
|Россия
|12+
|1 января 1975
|Великобритания
|PG
|18 сентября 1975
|Германия
|6
|27 июня 1975
|Ирландия
|PG
|15 марта 1975
|Казахстан
|15 марта 1975
|США
|15 марта 1975
|Украина
|25 августа 1975
|Швеция
|16 августа 1975
|Япония
|R15+