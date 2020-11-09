Отзывы о фильме
Начало 1900-х. Американка Эден и двое ее детей были похищены в Морокко лидером арабских мятежников Ахмедом Раисули. Конфликт мог привести к военному вмешательству, однако вскоре отношения Эден и Раисули сильно изменились. Спустя некоторое время, после освобождения Эден, мятежник сам стал пленником немецких захватчиков. С помощью Эден и благодаря содействию президента Теодора Рузвельта Раисули удалось бежать…
|22 мая 1975
|Россия
|16+
|1 января 1976
|Бразилия
|9 января 1976
|Германия
|12 сентября 1975
|Ирландия
|18
|23 декабря 1975
|Италия
|22 мая 1975
|Казахстан
|22 мая 1975
|Нидерланды
|14
|2 января 1976
|Португалия
|22 мая 1975
|США
|22 мая 1975
|Украина
|17 декабря 1975
|Франция
|26 декабря 1975
|Швеция
|15 августа 1976
|Южная Корея
|24 апреля 1976
|Япония
|PG12