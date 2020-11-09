Raisuli [Молай Хамид Эль Райсули, властелин Риффа, султан берберов, последний из варварийских пиратов.] Теодору Рузвельту — ты подобен Ветру, а я — Льву. Вместе мы создаём Бурю. Песок жжёт глаза, земля иссохла. Я рычу в знак вызова, но ты не слышишь. Между нами есть разница. Я, как лев, должен оставаться на своём месте. А ты, как ветер, никогда не узнаешь своего.