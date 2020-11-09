Оповещения от Киноафиши
7.1 Рейтинг IMDb: 6.8
Ветер и лев

Ветер и лев

The Wind and the Lion 18+
О фильме

Начало 1900-х. Американка Эден и двое ее детей были похищены в Морокко лидером арабских мятежников Ахмедом Раисули. Конфликт мог привести к военному вмешательству, однако вскоре отношения Эден и Раисули сильно изменились. Спустя некоторое время, после освобождения Эден, мятежник сам стал пленником немецких захватчиков. С помощью Эден и благодаря содействию президента Теодора Рузвельта Раисули удалось бежать…

Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1975
Премьера онлайн 9 ноября 2020
Премьера в мире 22 мая 1975
Дата выхода
22 мая 1975 Россия 16+
1 января 1976 Бразилия
9 января 1976 Германия
12 сентября 1975 Ирландия 18
23 декабря 1975 Италия
22 мая 1975 Казахстан
22 мая 1975 Нидерланды 14
2 января 1976 Португалия
22 мая 1975 США
22 мая 1975 Украина
17 декабря 1975 Франция
26 декабря 1975 Швеция
15 августа 1976 Южная Корея
24 апреля 1976 Япония PG12
MPAA PG
Бюджет $4 000 000
Производство Columbia Pictures, Herb Jaffe, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
The Wind and the Lion, Der Wind und der Löwe, El viento y el león, Vinden och lejonet, Vinden og løven, A szél és az oroszlán, De wind en de leeuw, Il vento e il leone, John Milius' The Wind and the Lion, Le lion et le vent, O anemos kai to liontari, O Leão e o Vento, O Vento e o Leão, Rüzgârın sesi, The Wind & the Lion, Tuuli ja leijona, Vântul şi leul, Vejas ir liutas, Wiatr i lew, Wicher i lew, Ο άνεμος και το λιοντάρι, Το λιοντάρι της ερήμου, Ветер и лев, Вятърът и лъвът, 風とライオン
Режиссер
Джон Милиус
В ролях
Шон Коннери
Шон Коннери
Кэндис Берген
Кэндис Берген
Брайан Кит
Джон Хьюстон
Джеффри Льюис
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Raisuli [Молай Хамид Эль Райсули, властелин Риффа, султан берберов, последний из варварийских пиратов.] Теодору Рузвельту — ты подобен Ветру, а я — Льву. Вместе мы создаём Бурю. Песок жжёт глаза, земля иссохла. Я рычу в знак вызова, но ты не слышишь. Между нами есть разница. Я, как лев, должен оставаться на своём месте. А ты, как ветер, никогда не узнаешь своего.
