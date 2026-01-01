Отзывы о фильме
На опасных улицах Нового Орлеана Харпер сталкивается с массой таинственных личностей, среди которых начальник полиции, всегда готовый схватиться за оружие, и жестокий и алчный нефтяной магнат.
Сыщик все глубже погружается в омут тайн и опасностей и, в конце концов, оказывается в ловушке — в камере смерти, в «Бассейне утопленников», из которой, кажется, нет выхода.
|25 июня 1975
|Россия
|16+
|Казахстан
|1 июля 1975
|США
|Украина