Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бассейн утопленников
Постер фильма Бассейн утопленников
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Бассейн утопленников

Бассейн утопленников

The Drowning Pool 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

На опасных улицах Нового Орлеана Харпер сталкивается с массой таинственных личностей, среди которых начальник полиции, всегда готовый схватиться за оружие, и жестокий и алчный нефтяной магнат.

Сыщик все глубже погружается в омут тайн и опасностей и, в конце концов, оказывается в ловушке — в камере смерти, в «Бассейне утопленников», из которой, кажется, нет выхода.

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 25 июня 1975
Дата выхода
25 июня 1975 Россия 16+
25 июня 1975 Казахстан
1 июля 1975 США
25 июня 1975 Украина
MPAA PG
Бюджет $2 700 000
Производство Coleytown, First Artists, Turman-Foster Company
Другие названия
The Drowning Pool, La piscina mortal, Unter Wasser stirbt man nicht, A Piscina Mortal, Amb l'aigua al coll, Basen topielców, Con el agua al cuello, Detective Harper: acqua alla gola, Druknepølen, Ett fall för Harper, Felkavart víz, Kasvot vedessä, La toile d'araignée, O epitheoritis Harper, Piscina înecării, Piscina mortală, Ryan's the Name, Sangue Frio em Água Quente, Siste stikk til Harper, Skuggan i vattnet, Smrt u bazenu, Zdradliwa ton, Басейнът на удавниците, Бассейн утопленников, ハーパー探偵シリーズ 新・動く標的
Режиссер
Стюарт Розенберг
В ролях
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
Энтони Франчоза
Мюррэй Хэмилтон
Гейл Стрикленд
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Бассейн утопленников
Приз 6.8
Приз (1963)
Человек Макинтоша 6.3
Человек Макинтоша (1973)
Не исчезай 6.2
Не исчезай (2012)
Там, где деньги 6.2
Там, где деньги (2000)
Сумерки 7.0
Сумерки (1998)
Мистер и миссис Бридж 6.6
Мистер и миссис Бридж (1990)
Без злого умысла 6.9
Без злого умысла (1981)
Форт Апач, Бронкс 6.7
Форт Апач, Бронкс (1980)
Удар по воротам 7.2
Удар по воротам (1977)
Жизнь и времена судьи Роя Бина 6.9
Жизнь и времена судьи Роя Бина (1972)
Карманные деньги 5.4
Карманные деньги (1972)
Иногда великая идея... 6.9
Иногда великая идея... (1970)

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
3 свежих российских сериала, которые уже можно посмотреть полностью: идеальны, чтобы разгрузить мозг в выходные
Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли?
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше