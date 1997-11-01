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Челюсти Челюсти
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Jaws

Челюсти, 1975

1975 / США
8.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

У берегов курортного городка Эмити появляется гигантская белая акула, которая начинает нападать на отдыхающих. С каждым днем количество жертв растет, поэтому местный шеф полиции Мартин Броуди предлагает закрыть пляж, однако мэр и владельцы бизнеса выступают против. Люди продолжают погибать, и Броуди принимает решение снарядить шхуну и выйти в море, чтобы дать хищнику бой на его территории.

  • Спустя много лет после выхода фильма, Ли Фьерро, сыгравшая мисс Кинтнер, зашла в ресторан морепродуктов и заметила в меню “Сэндвич Алекса Кинтнера”. Она отметила, что играла его мать много лет назад, а вскоре к ней выбежал владелец ресторана, которым был не кто иной, как Джеффри Вурхиз, сыгравший ее сына Алекса Кинтнера. Они не виделись с момента съемок фильма. 
  • Фильм снят по мотивам романа Питера Бенчли “Челюсти”.
  • Первый фильм, сумевший покорить в прокате заветную отметку в 100 миллионов долларов сборов.  
  • Актеры Роберт Шоу и Ричард Дрейфус терпеть не могли друг друга, и постоянно ссорились. Это привело к некоторой напряженности между персонажами Хупером и Квинтом.
  • Продюсеры картины решили не привлекать в проект суперзвезд, чтобы не отвлекать зрителей от истории и дать им возможность полностью сосредоточиться на акулах и их жертвах.

Маленький курортный городок Эмити взбудоражен кошмарными событиями - ночной прибой выбрасывает на берег обезображенные тела неосторожных одиночек. Прибывший в городок ихтиолог Хупер уверен, что набеги на Эмити совершает гигантская белая акула. Шеф полиции Мартин Броди пытается закрыть курорт, но сталкивается с противодействием властей. Опрометчивое желание мэра не растерять туристов выходит боком - акула продолжает атаковать. Броди и Хупер в компании с морским волком Квинтом выходят в открытый океан, чтобы дать отпор чудовищу...

8.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1975
Премьера в России 20 июня 1975
Премьера онлайн 1 ноября 1997
Премьера в мире 20 июня 1975
Возраст 16+
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Рой Шейдер
Роберт Шоу
Все актеры и съемочная группа
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