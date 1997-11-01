Челюсти, 1975

У берегов курортного городка Эмити появляется гигантская белая акула, которая начинает нападать на отдыхающих. С каждым днем количество жертв растет, поэтому местный шеф полиции Мартин Броуди предлагает закрыть пляж, однако мэр и владельцы бизнеса выступают против. Люди продолжают погибать, и Броуди принимает решение снарядить шхуну и выйти в море, чтобы дать хищнику бой на его территории.
Маленький курортный городок Эмити взбудоражен кошмарными событиями - ночной прибой выбрасывает на берег обезображенные тела неосторожных одиночек. Прибывший в городок ихтиолог Хупер уверен, что набеги на Эмити совершает гигантская белая акула. Шеф полиции Мартин Броди пытается закрыть курорт, но сталкивается с противодействием властей. Опрометчивое желание мэра не растерять туристов выходит боком - акула продолжает атаковать. Броди и Хупер в компании с морским волком Квинтом выходят в открытый океан, чтобы дать отпор чудовищу...