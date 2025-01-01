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Радуга
Радуга
Raduga
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
Сказка о двух мальчиках, которых подружила радуга.
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Страна
СССР
Продолжительность
8 минут
Год выпуска
1975
Премьера в мире
23 апреля 1975
Дата выхода
23 апреля 1975
Россия
0+
Другие названия
Raduga, Rainbow, Радуга, Веселка
Режиссер
Владимир Попов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
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