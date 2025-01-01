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Киноафиша Фильмы Радуга

Радуга

Raduga 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Сказка о двух мальчиках, которых подружила радуга.

Страна СССР
Продолжительность 8 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 23 апреля 1975
Дата выхода
23 апреля 1975 Россия 0+
Другие названия
Raduga, Rainbow, Радуга, Веселка
Режиссер
Владимир Попов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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