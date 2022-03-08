Звезда пленительного счастья, 1975

Полина Гебль, французская красавица и модистка, работает на торговую фирму «Дюманси». В качестве представителя компании она переезжает в Москву, где знакомится с поручиком Иваном Анненковым, представителем древнего дворянского рода. Молодые люди влюбляются друг в друга, но из-за социальных различий их брак невозможен и неприемлем для общества.

Когда происходит Восстание декабристов, Анненков в числе других оказывается на Сенатской площади. Когда его приговаривают к ссылке, Полина Гебль в числе многих других женщин решает последовать за любимым в Сибирь.

