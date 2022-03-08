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Звезда пленительного счастья Звезда пленительного счастья
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Звезда пленительного счастья, 1975

1975 / СССР
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Полина Гебль, французская красавица и модистка, работает на торговую фирму «Дюманси». В качестве представителя компании она переезжает в Москву, где знакомится с поручиком Иваном Анненковым, представителем древнего дворянского рода. Молодые люди влюбляются друг в друга, но из-за социальных различий их брак невозможен и неприемлем для общества. 

Когда происходит Восстание декабристов, Анненков в числе других оказывается на Сенатской площади. Когда его приговаривают к ссылке, Полина Гебль в числе многих других женщин решает последовать за любимым в Сибирь. 
 

  • Название фильму дала строка из стихотворения Александра Пушкина «К Чаадаеву». Сюжет основан на судьбах декабристов, князей Трубецкого и Волконского и поручика Анненкова, а также их жен, Екатерины, Марии и Прасковьи.
  • Режиссер картины Владимир Мотыль окончил истфак МГУ. Читая мемуары декабристов, он был заворожен утраченными ныне понятиями о чести и нравственности, и так к нему пришла идея снять фильм о их судьбах.
  • Поскольку киностудии Москвы не были готовы к производству фильма на столь спорную тему, Мотыль обратился на Ленфильм. Тогдашним заведующим отдела кино в Смольном был Евгений Лешко, поклонник таланта Мотыля, также окончивший исторический факультет. С его помощью сценарий картины удалось протащить через цензуру и даже избежать многочисленных правок, предложенных Госкино.
  • В фильме содержится ряд исторических неточностей, в основном связанных с формальными внешними признаками солдат русской армии.

После подавления восстания на Сенатской площади события развивались трагически: пятеро декабристов казнены, большинство отправлены в Сибирь. И вслед за ними, сквозь мороз и лишения, поехали их жены…

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 47 минут
Год выпуска 1975
Премьера в России 11 ноября 1975
Премьера в мире 11 ноября 1975
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Мотыль
В ролях
Ирина Купченко
Ирина Купченко
Алексей Баталов
Алексей Баталов
Наталья Бондарчук
Наталья Бондарчук
Олег Стриженов
Олег Стриженов
Игорь Костолевский
Игорь Костолевский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Звезда пленительного счастья 1 постер
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Звезда пленительного счастья
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8 марта 2022 11:53
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