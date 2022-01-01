Контрабанда, 1974

Остросюжетный фильм о разоблачении работниками госбезопасности группы контрабандистов, орудовавшей на советском пассажирском теплоходе. После досмотра багажа в зале таможни был найден саквояж, за которым никто не пришел. Открыв его, сотрудники таможни обнаружили в коробке конфет платиновые пластинки, применяемые как контакты в приборах высшей точности. Каждая из них была спрятана в отдельную конфету. Одновременно на заводе, где изготовлялись эти детали, была убита женщина, замешанная в хищениях. Ее убил сообщник, опасаясь разоблачения. На допросе он показал, что очередная партия платины будет переправлена с человеком, уже не раз совершавшим контрабандные операции. Дело о расследовании этого преступления поручается молодому оперативному работнику Звонареву.