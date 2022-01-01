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Контрабанда, 1974

1974 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Остросюжетный фильм о разоблачении работниками госбезопасности группы контрабандистов, орудовавшей на советском пассажирском теплоходе. После досмотра багажа в зале таможни был найден саквояж, за которым никто не пришел. Открыв его, сотрудники таможни обнаружили в коробке конфет платиновые пластинки, применяемые как контакты в приборах высшей точности. Каждая из них была спрятана в отдельную конфету. Одновременно на заводе, где изготовлялись эти детали, была убита женщина, замешанная в хищениях. Ее убил сообщник, опасаясь разоблачения. На допросе он показал, что очередная партия платины будет переправлена с человеком, уже не раз совершавшим контрабандные операции. Дело о расследовании этого преступления поручается молодому оперативному работнику Звонареву.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1974
Премьера в России 26 мая 1975
Премьера в мире 26 мая 1975
Возраст 12+
Режиссер
Станислав Говорухин
Станислав Говорухин
В ролях
Всеволод Абдулов
Игорь Класс
Рафаэль Котанджян
Николай Мерзликин
Николай Мерзликин
Юрий Пузырев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Контрабанда 2 постера
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Контрабанда
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