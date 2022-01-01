Старший сын, 1975

Что делать, если на ночь застрял в незнакомом городе без копейки денег, и негде даже переночевать? Студенты Бусыгин и Сильва решают, что можно постучать в первую попавшуюся квартиру и представиться внебрачным сыном хозяина. К их собственному удивлению, план срабатывает. Но теперь им предстоит с головой погрузиться в проблемы новой семьи.
Это история о том, как два молодых шалопая, провожая случайно знакомых девиц, оказались холодной осенней ночью в глухом пригороде, а все их попытки пристроиться на ночлег оканчивались неудачно.
Наконец, позвонив в отсутствие хозяина дома в первую попавшуюся квартиру и чувствуя, что их вот-вот выставят за дверь, молодые люди не нашли ничего лучше, как объявить, что один из них… внебрачный сын главы семьи… Неожиданно их шутке поверили. Ситуация становится еще более удивительной, когда в вымышленное родство вдруг начинает верить и сам автор этой выдумки…