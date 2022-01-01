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Старший сын Старший сын
Киноафиша Фильмы Старший сын

Старший сын, 1975

1975 / СССР
8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Что делать, если на ночь застрял в незнакомом городе без копейки денег, и негде даже переночевать? Студенты Бусыгин и Сильва решают, что можно постучать в первую попавшуюся квартиру и представиться внебрачным сыном хозяина. К их собственному удивлению, план срабатывает. Но теперь им предстоит с головой погрузиться в проблемы новой семьи.

  • Фильм снят по одноименной пьесе Александра Вампилова.
  • Творчество драматурга Вампилова долго время не понимали, а его пьесы либо запрещали, либо ставили на небольших провинциальных площадках. Сам Вампилов погиб в 34 года, за четыре года до выхода этой картины.
  • Олег Каравайчук, приглашенный в качестве композитора, не стал писать музыку к фильму, а предложил использовать прелюдию №5 соль-минор Сергея Рахманинова, решив, что она идеально подходит картине.
  • Во второй серии во время застолья Михаил Боярский, аккомпанируя себе на гитаре, исполняет популярную песню из фильма “Генералы песчаных карьеров”.
  • Чтобы расплакаться в кадре Евгений Леонов нюхал нашатырь.
  • На пробах Светлана Крючкова столкнулась с серьезной конкуренцией на роль Натальи. Решив, что роль точно достанется не ей, она успокоилась и идеально прошла кастинг.

Это история о том, как два молодых шалопая, провожая случайно знакомых девиц, оказались холодной осенней ночью в глухом пригороде, а все их попытки пристроиться на ночлег оканчивались неудачно.

Наконец, позвонив в отсутствие хозяина дома в первую попавшуюся квартиру и чувствуя, что их вот-вот выставят за дверь, молодые люди не нашли ничего лучше, как объявить, что один из них… внебрачный сын главы семьи… Неожиданно их шутке поверили. Ситуация становится еще более удивительной, когда в вымышленное родство вдруг начинает верить и сам автор этой выдумки…

8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1975
Премьера в России 6 июня 1975
Премьера в мире 6 июня 1975
Возраст 12+
Режиссер
Виталий Мельников
Виталий Мельников
В ролях
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Николай Караченцов
Николай Караченцов
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Наталья Егорова
Светлана Крючкова
Светлана Крючкова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Старший сын 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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