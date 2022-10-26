Приключения Буратино, 1975

Когда в руки шарманщика Карло попадает говорящее полено, он решает сделать из него куклу, которая станет его ребенком и скрасит его одинокую жизнь. Так появляется Буратино — легкомысленный мальчик, который из-за своего любопытства мигом оказывается втянут в водоворот приключений. Он знакомится с куклами из театра, но наживает себе врага в лице его директора, злого Карабаса Барабаса; узнает что за холстом с нарисованным очагом кроется какая-то тайна; а также попадает под влияние двух отпетых мошенников — лисы Алисы и кота Базилио.
На дурака не нужен нож: ему немного подпоешь — и делай с ним, что хошь! Деревянный человечек, которого Папа Карло выстругал из полена, получился веселым, дерзким, шумным и доверчивым. Лиса Алиса и Кот Базилио завели его в Страну Дураков, но мудрая Черепаха Тортила помогла Буратино найти Золотой Ключик, потому что он был ужасно обаятельным.