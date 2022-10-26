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Приключения Буратино Приключения Буратино
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Приключения Буратино, 1975

1975 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Когда в руки шарманщика Карло попадает говорящее полено, он решает сделать из него куклу, которая станет его ребенком и скрасит его одинокую жизнь. Так появляется Буратино — легкомысленный мальчик, который из-за своего любопытства мигом оказывается втянут в водоворот приключений. Он знакомится с куклами из театра, но наживает себе врага в лице его директора, злого Карабаса Барабаса; узнает что за холстом с нарисованным очагом кроется какая-то тайна; а также попадает под влияние двух отпетых мошенников — лисы Алисы и кота Базилио. 

  • В основе фильма — сказка Алексея Толстого “Золотой ключик, или Приключения Буратино”
  • Роль черепахи могла исполнить Фаина Раневская, но она отказалась ехать на съемки в Беларусь из-за своего возраста.
  • Елена Санаева и Ролан Быков, сыгравшие кота Базилио и лису Алису, на момент съемок были женаты.
  • Алла Пугачева отказалась петь для фильма финальную песню. Ее исполнила Ирина Понаровская.
  • В одной из сцен Буратино появляется в кадре в обычных ботинках, поскольку актер Дима Иосифов забыл переобуться.
  • После съемок режиссер Леонид Нечаев выкупил золотой ключик, чтобы забрать его себе на память. Он заплатил за него 30 рублей.
  • Актриса Рина Зелёная отказалась петь второй куплет песни черепахи Тортилы, так как в нём упоминался ее преклонный возраст. Вместо куплета звучит проигрыш.

На дурака не нужен нож: ему немного подпоешь — и делай с ним, что хошь! Деревянный человечек, которого Папа Карло выстругал из полена, получился веселым, дерзким, шумным и доверчивым. Лиса Алиса и Кот Базилио завели его в Страну Дураков, но мудрая Черепаха Тортила помогла Буратино найти Золотой Ключик, потому что он был ужасно обаятельным.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 20 декабря 1975
Возраст 6+
Режиссер
Леонид Нечаев
В ролях
Дмитрий Иосифов
Владимир Этуш
Владимир Этуш
Ролан Быков
Ролан Быков
Елена Санаева
Елена Санаева
Владимир Басов
Владимир Басов
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются Самолюбование, эгоизм, излишний пафос или непроходимая глупость – чего только не углядишь сегодня в некогда любимых женских персонажах.
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26 октября 2022 12:00
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