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В порту

V portu 18+
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О фильме

Действие мультфильма происходит в порту – месте, овеянном романтикой дальних странствий, ведь именно отсюда уходят в море большие корабли и сюда же возвращаются из экзотических земель. Кого только не встретишь в порту! Например, ребят, которые приехали из дальних стран, чтобы побывать в международном пионерском лагере «Артек». Оказавшись в незнакомом месте, они немного растерялись, однако местные подростки помогли гостям освоиться и даже устроили для них экскурсию по порту.

  • Режиссером музыкального мультфильма стала Инесса Ковалевская. Это не единственный мюзикл в ее послужном списке: именно Ковалевская создала такие анимационные фильмы, как «Бременские музыканты» (1969), «Катерок» (1970), «Как львенок и черепаха пели песню» (1974), песни из которых до сих пор знают и любят взрослые и дети.
  • Музыку к мультфильму написал Марк Минков, а записали песни известные советские исполнители – Валентина Толкунова и Олег Анофриев и ансамбль «Мелодия» под управлением Георгия Гараняна. 
  • Длительность мультфильма составляет 16 минут. Существует также расширенная версия с песнями, не вошедшими в финальную версию, – ее продолжительность составляет 19 минут 05 секунд. 
  • «А дельфины черные просят, чтобы им сказку рассказали», – поется в песне «Дельфины». Однако, вопреки тексту, в кадре появляются дельфины другого цвета.

Мюзикл о портовом городе, куда пришли юноши и девушки. Здесь много кораблей и людей, кипит жизнь, летают чайки и плещется море. Разве может здесь быть грустно? Ребята затеяли настоящий концерт. Они танцуют, встречают корабли и тех, кто приехал из далеких стран.

Страна СССР
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 14 января 1975
Дата выхода
14 января 1975 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
V portu, In the Port, В порту
Режиссер
Инесса Ковалевская
В ролях
Олег Анофриев
Олег Анофриев
Валентина Толкунова
Валентина Толкунова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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В порту

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