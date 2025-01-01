Действие мультфильма происходит в порту – месте, овеянном романтикой дальних странствий, ведь именно отсюда уходят в море большие корабли и сюда же возвращаются из экзотических земель. Кого только не встретишь в порту! Например, ребят, которые приехали из дальних стран, чтобы побывать в международном пионерском лагере «Артек». Оказавшись в незнакомом месте, они немного растерялись, однако местные подростки помогли гостям освоиться и даже устроили для них экскурсию по порту.
Мюзикл о портовом городе, куда пришли юноши и девушки. Здесь много кораблей и людей, кипит жизнь, летают чайки и плещется море. Разве может здесь быть грустно? Ребята затеяли настоящий концерт. Они танцуют, встречают корабли и тех, кто приехал из далеких стран.
|14 января 1975
|Россия
|6+