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Постер фильма Шампунь
6.4
Киноафиша Фильмы Шампунь
6.4

Шампунь

, 1975
Shampoo
США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Шампунь
6.4

О фильме

Обаятельный и очень модный парикмахер из Беверли-Хиллз с блеском обслуживает свою женскую клиентуру. Но дело в том, что симпатичные клиентки с большей готовностью залезают к нему в постель, чем под сушку…

В ролях

Уоррен Битти
Уоррен Битти
George
Джули Кристи
Джули Кристи
Jackie
Голди Хоун
Голди Хоун
Jill
Ли Грант
Felicia
Джек Уорден
Джек Уорден
Lester
Тони Билл
Johnny Pope
Джордж Ферт
Mr. Pettis
Джей Робинсон
Norman
Энн Уэлдон
Mary
Luana Anders
Devra
Режиссер Хэл Эшби
Сценарист Роберт Таун, Уоррен Битти
Композитор Пол Саймон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 11 февраля 1975
Дата выхода
11 февраля 1975 Россия 16+
12 сентября 1975 Великобритания 18
12 сентября 1975 Германия
16 июля 1976 Ирландия 18
30 сентября 1975 Италия
11 февраля 1975 Казахстан
13 марта 1975 Румыния
13 марта 1975 США
11 февраля 1975 Украина
12 сентября 1975 Финляндия
1 ноября 1975 Япония G
MPAA R
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $49 408 108
Производство Persky-Bright / Vista, Columbia Pictures, Rubeeker Films
Другие названия
Shampoo, Šampón, Holivudski frizer, Sampon, Šampon, Șampon, Shampooing, Sosyete kuaförü, Szampon, Шампоан, Шампунь, シャンプー, 샴푸

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb

Цитаты

George Roundy Мы не можем просто, эээ, остаться друзьями?
Lorna Ладно.
[подростковая Лорна делает Джорджу предложение, от которого он не сможет отказаться]
Lorna Хочешь пер###ть?

Отзывы о фильме

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