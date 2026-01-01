Обаятельный и очень модный парикмахер из Беверли-Хиллз с блеском обслуживает свою женскую клиентуру. Но дело в том, что симпатичные клиентки с большей готовностью залезают к нему в постель, чем под сушку…
|11 февраля 1975
|Россия
|16+
|12 сентября 1975
|Великобритания
|18
|12 сентября 1975
|Германия
|16 июля 1976
|Ирландия
|18
|30 сентября 1975
|Италия
|11 февраля 1975
|Казахстан
|13 марта 1975
|Румыния
|13 марта 1975
|США
|11 февраля 1975
|Украина
|12 сентября 1975
|Финляндия
|1 ноября 1975
|Япония
|G