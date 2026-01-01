Оповещения от Киноафиши
5.6 Рейтинг IMDb: 5.5
Лепке

Лепке

Lepke 18+
О фильме

Драма о самом крупном еврейском гангстере двадцатого века Лепке Бухалтере. Он контролировал в Нью-Йорке модные ателье, продажу обуви, выпечку хлеба и кондитерских изделий, даже кинопрокат, заправлял огромной империей рэкета и контрабанды. Нанятые им киллеры убили более 80 человек. Охоту на Бухалтера начинает окружной прокурор Дьюи.

Страна США / Израиль
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 1 января 1975
Дата выхода
10 февраля 1975 Россия 18+
10 февраля 1975 Казахстан
1 января 1975 США
10 февраля 1975 Украина
MPAA R
Бюджет $900 000
Производство AmeriEuro Pictures
Другие названия
Lepke, 'Lepke': O Assassino, A/S Mord, Big Boss, Der Gangsterboß von New York, Gangster Lepke, Lepke - 30'ernes hårde banan, Lepke - bödeln från Brooklyn, Lepke - rikoksen ruhtinas, Lepke le caïd, Lepke-murhat, Lepke, o Assassino, O kyklos tou aimatos, 暗黒街の顔役（1974）
Режиссер
Менахем Голан
В ролях
Тони Кертис
Тони Кертис
Анжанетт Комер
Майкл Каллэн
Уоррен Берлинджер
Джанни Руссо
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.6

5.6
13 голосов
5.5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Bernice Папа, я бы хотела. Хотела бы быть шлюхой. Тогда я могла бы уйти отсюда с тобой. Но я не могу. Я просто не могу оставить его, папа. Я люблю его!
