Драма о самом крупном еврейском гангстере двадцатого века Лепке Бухалтере. Он контролировал в Нью-Йорке модные ателье, продажу обуви, выпечку хлеба и кондитерских изделий, даже кинопрокат, заправлял огромной империей рэкета и контрабанды. Нанятые им киллеры убили более 80 человек. Охоту на Бухалтера начинает окружной прокурор Дьюи.
|10 февраля 1975
|Россия
|18+
|10 февраля 1975
|Казахстан
|1 января 1975
|США
|10 февраля 1975
|Украина