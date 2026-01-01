Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Действие фильма происходит в начале двадцатого века. Два афериста старательно добиваются расположения богатой наследницы Фредерики в надежде заполучить её состояние. Чтобы добиться своей цели, они готовы выжить Фредерику из отеческого дома, жениться на ней или даже убить! Однако на пути мошенников встает много неожиданных препятствий…
|20 мая 1975
|Россия
|16+
|20 февраля 1976
|Германия
|23 января 1976
|Ирландия
|PG
|20 мая 1975
|Казахстан
|20 мая 1975
|США
|20 мая 1975
|Украина