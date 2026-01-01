Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Состояние
Постер фильма Состояние
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 5.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Состояние

Состояние

The Fortune 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие фильма происходит в начале двадцатого века. Два афериста старательно добиваются расположения богатой наследницы Фредерики в надежде заполучить её состояние. Чтобы добиться своей цели, они готовы выжить Фредерику из отеческого дома, жениться на ней или даже убить! Однако на пути мошенников встает много неожиданных препятствий…

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 20 мая 1975
Дата выхода
20 мая 1975 Россия 16+
20 февраля 1976 Германия
23 января 1976 Ирландия PG
20 мая 1975 Казахстан
20 мая 1975 США
20 мая 1975 Украина
MPAA PG
Бюджет $3 500 000
Производство A Mike Nichols Production
Другие названия
The Fortune, Mitgiftjäger, Akka jota ei saatu hengiltä, Averea, Dos pillos y la heredera, Dos pillos y una herencia, Due uomini e una dote, Fortuna, Kincs ez a nő, La bonne fortune, O Golpe do Baú, Oi proikothires, Spite and Malice, Ta' livet a' kællingen, Tango for tre, Tango för tre, Uma Fortuna por Água Abaixo, Οι προικοθήρες, Богатството, Состояние, おかしなレディ・キラー
Режиссер
Майк Николс
Майк Николс
В ролях
Джек Николсон
Джек Николсон
Уоррен Битти
Уоррен Битти
Йен Вульф
Брайан Эйври
Флоренс Стэнли
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.7
Оцените 13 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Nicky Wilson [Фредерике, которая кричит, потому что Оскар идёт по крылу самолёта во время полёта] Просто не обращай на него внимания.
