Убегая от полиции, бродяга Бабс прячется в богатом доме. Его находят два молодых джентльмена, Джеки и Чарли, ожидающие приезда тетушки-миллионерши Розы д’Альвадорес, которая сильно задерживается. Они рассчитывают, что донна сможет убедить опекуна их возлюбленных разрешить барышням выйти замуж раньше оговоренного срока и притом сохранить право на приданое. Грозясь выдать Бабса полиции, женихи убеждают его сыграть роль авторитетной вдовы…
Безработный Бабс рядится в тетушку-миллионершу и приходит в дом богачей, чтобы помочь двум влюбленным сыграть свадьбу.
|26 декабря 1975
|Россия
|0+
|30 декабря 1975
|США