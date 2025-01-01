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Постер фильма Здравствуйте, я ваша тетя!
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Киноафиша Фильмы Здравствуйте, я ваша тетя!

Здравствуйте, я ваша тетя!

Zdravstvuyte, ya vasha tyotya! 18+
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О фильме

Убегая от полиции, бродяга Бабс прячется в богатом доме. Его находят два молодых джентльмена, Джеки и Чарли, ожидающие приезда тетушки-миллионерши Розы д’Альвадорес, которая сильно задерживается. Они рассчитывают, что донна сможет убедить опекуна их возлюбленных разрешить барышням выйти замуж раньше оговоренного срока и притом сохранить право на приданое. Грозясь выдать Бабса полиции, женихи убеждают его сыграть роль авторитетной вдовы…

  • Фильм снят по мотивам пьесы Брэндона Томаса «Тетка Чарли». 
  • У картины было несколько рабочих названий, одно из которых «Кто есть кто». 
  • Бюджет фильма был сильно ограничен, поэтому все костюмы были в единственном экземпляре, съемка велась лишь на две камеры, а пленки не хватало. 
  • Многие сцены фильма снимались ночью, поскольку днем все ведущие актеры были заняты в своих театрах и собрать их одновременно было практически невозможно. 
  • На роль Розы д’Альвадорец пробовались Евгений Леонов, Олег Табаков и Владимир Этуш, но режиссер Виктор Титов остановил свой выбор на малоизвестном на тот момент Александре Калягине. 
  • Количество веснушек и их расположение у одной из героинь меняется от сцены к сцене.
  • Песня «Любовь и бедность» – это стихотворение Роберта Бернса Poortith Cauld and Restless Love в переводе Самуила Маршака на музыку Владислава Казенина.

Безработный Бабс рядится в тетушку-миллионершу и приходит в дом богачей, чтобы помочь двум влюбленным сыграть свадьбу.

Страна СССР
Продолжительность 48 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 26 декабря 1975
Дата выхода
26 декабря 1975 Россия 0+
30 декабря 1975 США
Производство Ekran
Другие названия
Zdravstvuyte, ya vasha tyotya!, Здравствуйте, я ваша тётя!, Hello, I'm Your Aunt!, Jestem waszą ciocią, Sveiki, aš jūsų teta!, Tere, ma olen teie tädi, Здравейте, аз съм вашата леля
Режиссер
Виктор Титов
В ролях
Александр Калягин
Александр Калягин
Михаил Козаков
Михаил Козаков
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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