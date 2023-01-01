Верните Рекса, 1975

Одной морозной зимой маленький мальчик по имени Сережа и его верный пес по кличке Рекс играли в хоккей на замерзшей речке. Внезапно лед раскололся, и герои оказались на разных льдинах. Чтобы спасти своего хозяина, Рекс бросается в ледяную воду и помогает льдине пристать к берегу, после чего погибает от воспаления легких. Понимая, что Сережа не вынесет известия о смерти своего лучшего друга, его родители просят ветеринара Валерьяныча умолчать об этом. Однако отец Сережи все не может решиться раскрыть мальчику правду, в то время как он, уверенный, что Рекса держат в клинике насильно, постоянно названивает Валерьянычу, представляясь ему разными людьми. В конце концов ветеринар не выдерживает и начинает действовать сам…