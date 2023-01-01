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Верните Рекса Верните Рекса
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Верните Рекса, 1975

1975 / СССР
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Одной морозной зимой маленький мальчик по имени Сережа и его верный пес по кличке Рекс играли в хоккей на замерзшей речке. Внезапно лед раскололся, и герои оказались на разных льдинах. Чтобы спасти своего хозяина, Рекс бросается в ледяную воду и помогает льдине пристать к берегу, после чего погибает от воспаления легких. Понимая, что Сережа не вынесет известия о смерти своего лучшего друга, его родители просят ветеринара Валерьяныча умолчать об этом. Однако отец Сережи все не может решиться раскрыть мальчику правду, в то время как он, уверенный, что Рекса держат в клинике насильно, постоянно названивает Валерьянычу, представляясь ему разными людьми. В конце концов ветеринар не выдерживает и начинает действовать сам…

  • Этот мультфильм является плодом сотрудничества сразу двух крупных советских режиссеров анимации, Владимира Пекаря и Владимира Попова. Они создали более десяти мультфильмов, и «Верните Рекса» стал их последней совместной работой. 
  • Композитором музыки к фильму выступил Евгений Крылатов, известный саундтреком к фильму Владимира Бычкова «Русалочка». Но больше всего зрителям запомнилась джазовая композиция «Звуки джаза», исполненная ансамблем Георгия Гараняна. 
  • Спустя двадцать лет после появления мультфильма на телевидении по его мотивам были созданы радиоспектакль и аудиокнига.

Мальчик игрался со своим псом Рексом на замерзшей реке. Когда лед треснул, то храбрый и верный четвероногий друг бросился спасать мальчика, уплывающего на осколке льдины по течению. Рексу удалось спасти своего хозяина, но сам он попал в ветеринарную больницу, где врач уже ничем не смог ему помочь. Но добрый доктор забрал у одного злого хозяина другую собачку, которую и приютит у себя мальчик.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 16 минут
Год выпуска 1975
Премьера в России 21 апреля 1975
Премьера в мире 21 апреля 1975
Возраст 18+
Режиссер
Владимир Пекарь
В ролях
Светлана Харлап
Всеволод Санаев
Всеволод Санаев
Вячеслав Невинный
Вячеслав Невинный
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Верните Рекса 1 постер
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