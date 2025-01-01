Жил-был в Великом Новгороде скоморох и гусляр Садко. Однажды по приглашению купцов пришел он на пир, чтобы игрой на своих чудесных гуслях богатых гостей позабавить. А когда те стали над музыкантом подшучивать, обиделся и ушел на берег Ильмень-озера. На звуки его гуслей поднялся из пучины Морской царь и пообещал золото в обмен на волшебный музыкальный инструмент. Согласился Садко, разбогател, да только забыл при этом про своих прежних друзей-скоморохов и невесту Чернавушку. Но понял вовремя, что никакое богатство не заменит ему игру на гуслях и близких людей вокруг.