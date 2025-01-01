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Садко Богатый

Sadko Bogatyy 18+
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О фильме

Жил-был в Великом Новгороде скоморох и гусляр Садко. Однажды по приглашению купцов пришел он на пир, чтобы игрой на своих чудесных гуслях богатых гостей позабавить. А когда те стали над музыкантом подшучивать, обиделся и ушел на берег Ильмень-озера. На звуки его гуслей поднялся из пучины Морской царь и пообещал золото в обмен на волшебный музыкальный инструмент. Согласился Садко, разбогател, да только забыл при этом про своих прежних друзей-скоморохов и невесту Чернавушку. Но понял вовремя, что никакое богатство не заменит ему игру на гуслях и близких людей вокруг.

  • В основу мультфильма легли старинные новгородские былины о гусляре Садко. Это не первая экранизация предания - в 1952 году Александр Птушко снял о Садко фильм-сказку, а в 2017 году вышел полнометражный мультфильм Максима Волкова и Виталия Мухаметзянова.
  • Режиссер мультфильма Вадим Курчевский также известен такими своими работами, как “Хочу быть отважным” (1963), “Золотой мальчик” (1969), “Тайна запечного сверчка” (1977), “Легенда о Сальери” (1986) и многими другими. 
  • Роли в мультфильме озвучили актеры Лев Дуров и Анна Диденко. “Садко” стал вторым по счету мультфильмом, над которым Лев Дуров работал в качестве актера озвучания.

По мотивам русской былины о новгородском гусляре Садко, который польстившись на богатство, променял свои гусли на золото, но в конце концов вернулся к своим друзьям-скоморохам и своему искусству.

Страна СССР
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 9 февраля 1975
Дата выхода
9 февраля 1975 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Sadko Bogatyy, Sadko the Richman, Садко Богатый
Режиссер
Вадим Курчевский
В ролях
Лев Дуров
Лев Дуров
Анна Диденко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
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Садко Богатый

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