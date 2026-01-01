Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Возвращение в округ Мэйкон
Возвращение в округ Мэйкон

Return to Macon County 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 3 сентября 1975
Дата выхода
3 сентября 1975 Россия 12+
25 февраля 1977 Германия
3 сентября 1975 Казахстан
3 сентября 1975 США PG
3 сентября 1975 Украина
MPAA PG
Бюджет $800 000
Производство American International Pictures (AIP)
Другие названия
Return to Macon County, Highway Girl, Biljagt på liv og død, Jakten på gänget, Jakten på gjengen, Katadioxi mehri tin Kolasi, Katadioxis mehri thanatou, Kliken Årgang 58, Louca Perseguição, Ölüm bölgesine dönüş, Powrót do Macon County, Regreso al condado de Macon, Retorno al condado de Macon, Ritorn al comtat de Mecon, The Last Escape, Uma Aventura na Estrada, Vauhtijengi, Ville netter i Macon County, Visszatérés Macon megyébe, Wild Drivers, Возвращение в округ Мэйкон, グッバイ・ドリーム
Режиссер
Ричард Комптон
В ролях
Ник Нолти
Ник Нолти
Дон Джонсон
Дон Джонсон
Робин Маттсон
Роберт Вихаро
Юджин Дэниелс
Все актеры и съемочная группа
5.6
5.6 IMDb
Киноляпы

Харли замечает на обочине белый кабриолет Шевроле '57 и предлагает использовать его стёкла, чтобы заменить окна жёлтого хардтопа. Однако это не подойдёт для обоих окон. Дверное стекло одинаковое, но правое заднее четвертное стекло на жёлтом хардтопе тоже было выбито, и оно имеет заметно другую форму, чем окно кабриолета, поэтому не подойдёт.

