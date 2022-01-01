Большой аттракцион, 1975

Жанр: комедия мюзикл В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Это веселый музыкальный фильм о цирке и о талантливой девушке, которая мечтает стать артисткой. И хотя на ее пути будет немало препятствий и забавных недоразумений, неунывающая героиня все-таки сделает свой фантастический номер - «Полет к звездам». Развернуть 4.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8 Продолжительность 1 час 22 минуты Год выпуска 1975 Режиссер Виктор Георгиев В ролях Наталья Варлей Гунар Цилинский Майя Менглет Георгий Вицин Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат