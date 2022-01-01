Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чук и Гек. Большое приключение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Большой аттракцион Большой аттракцион
Киноафиша Фильмы Большой аттракцион
Bolshoy attraktsion

Большой аттракцион, 1975

1975 / СССР
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Это веселый музыкальный фильм о цирке и о талантливой девушке, которая мечтает стать артисткой. И хотя на ее пути будет немало препятствий и забавных недоразумений, неунывающая героиня все-таки сделает свой фантастический номер - «Полет к звездам».
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1975
Режиссер
Виктор Георгиев
В ролях
Наталья Варлей
Наталья Варлей
Гунар Цилинский
Майя Менглет
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Большой аттракцион 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
2022, Россия, анимация, семейный
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Щелкунчик и волшебная флейта
Щелкунчик и волшебная флейта
2022, Россия, детский
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
2022, Россия, семейный, приключения
Бывшие. Happy end
Бывшие. Happy end
2022, Россия, мелодрама
Приключения Тедди
Приключения Тедди
2022, Норвегия, семейный
Треугольник печали
Треугольник печали
2022, Швеция / США / Франция, драма
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши