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Большой аттракцион
4.9
Большой аттракцион
, 1975
Bolshoy attraktsion
СССР / комедия, мюзикл / 18+
О фильме
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4.9
О фильме
Это веселый музыкальный фильм о цирке и о талантливой девушке, которая мечтает стать артисткой. И хотя на ее пути будет немало препятствий и забавных недоразумений, неунывающая героиня все-таки сделает свой фантастический номер - «Полет к звездам».
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В ролях
Наталья Варлей
Dasha Kalashnikova
Гунар Цилинский
Maksim Zarubin
Майя Менглет
Marina Loginova
Георгий Вицин
Galkin
Сергей Мартинсон
ded Matvey
Евгений Моргунов
Bubentsov
Савелий Крамаров
Senya
Татьяна Пельтцер
Olkhovikova
Владимир Грамматиков
Gosha Lashkov
M. Georgiyev
malchik Tio
Режиссер
Виктор Георгиев
Сценарист
Виктор Георгиев
,
Aleksandr Basargin
,
Леонид Дербенёв
Композитор
Геннадий Подэльский
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
1975
Премьера в мире
24 декабря 1974
Дата выхода
3 февраля 1975
Россия
Производство
Мосфильм
Другие названия
Bolshoy attraktsion, A nagy attrakció, Die großen Attraktionen, Suur atraktsioon, Wielka atrakcja, Большой аттракцион
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Рейтинг фильма
4.9
Оцените
10
голосов
5.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 20 декабря 2022
Отзывы о фильме
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