Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чук и Гек. Большое приключение"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Большой аттракцион
Bolshoy attraktsion
Большой аттракцион, 1975
1975 / СССР
4.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
комедия
мюзикл
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Это веселый музыкальный фильм о цирке и о талантливой девушке, которая мечтает стать артисткой. И хотя на ее пути будет немало препятствий и забавных недоразумений, неунывающая героиня все-таки сделает свой фантастический номер - «Полет к звездам».
Развернуть
4.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
1975
Режиссер
Виктор Георгиев
В ролях
Наталья Варлей
Гунар Цилинский
Майя Менглет
Георгий Вицин
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Непослушник 2
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Мира
Написать отзыв
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Елки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный
Петр I: Последний царь и первый император
Отзывы
2022, Россия, исторический, документальный
Щелкунчик и волшебная флейта
Отзывы
2022, Россия, детский
Чук и Гек. Большое приключение
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения
Бывшие. Happy end
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама
Приключения Тедди
Рецензия
Отзывы
2022, Норвегия, семейный
Треугольник печали
Рецензия
Отзывы
2022, Швеция / США / Франция, драма
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской