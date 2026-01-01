Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Заговор Уилби
6.4 Рейтинг IMDb: 6.4
Заговор Уилби

The Wilby Conspiracy 18+
О фильме

После десяти лет тюремного заключения Шэк Туала освобожден Верховным судом. Но Шэк один из тех обреченных людей, чье пребывание на свободе оказывается скоротечным: после стычки с полицией он вынужден пуститься в бега в компании британского инженера Джима Кеога. Единственный путь для товарищей по несчастью — бежать из страны. После разных ухищрений им удается заполучить самолет, чтобы перебраться через границу по воздуху. Но майор тайной полиции Хорн неумолимо идет по следу беглецов…

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 1 февраля 1975
Дата выхода
13 февраля 1975 Россия 16+
8 октября 1975 Греция
17 октября 1975 Ирландия PG
13 февраля 1975 Казахстан
6 июня 1977 Польша 12
1 февраля 1975 США
13 февраля 1975 Украина
MPAA PG
Производство Baum/Dantine Productions, Optimus Productions Ltd.
Другие названия
The Wilby Conspiracy, Die Wilby-Verschwörung, A Wilby összeesküvés, Conspiração Violenta, Conspiratia Wilby, Conspiration, Flykten mot Botswana, I synomosia tou Wilby, Il seme dell'odio, La conspiración, Le vent de la violence, Na tropie Wilby'ego, Os Caminhos da Liberdade, Samenzwering, Sorte diamanter, Suuri silmukka, The Wind of Violence, Η συνωμοσία Wilby, Η συνωμοσία του Γουίλμπι, Заговор Уилби, Змова у Вілбі, Конспирацията на Уилби, ケープタウン（1975）
Режиссер
Ральф Нельсон
В ролях
Сидни Пуатье
Сидни Пуатье
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Никол Уильямсон
Прунелла Джи
Саид Джаффри
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Major Horn Мукарджи мог клясться бородой пророка или гвоздями истинного креста — это ничего не значило бы. Потому что Мукарджи — чертов безбожный атеист-марксист. И единственное, что для него свято — это крайняя плоть Че Гевары.
