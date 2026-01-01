Отзывы о фильме
После десяти лет тюремного заключения Шэк Туала освобожден Верховным судом. Но Шэк один из тех обреченных людей, чье пребывание на свободе оказывается скоротечным: после стычки с полицией он вынужден пуститься в бега в компании британского инженера Джима Кеога. Единственный путь для товарищей по несчастью — бежать из страны. После разных ухищрений им удается заполучить самолет, чтобы перебраться через границу по воздуху. Но майор тайной полиции Хорн неумолимо идет по следу беглецов…
|13 февраля 1975
|Россия
|16+
|8 октября 1975
|Греция
|17 октября 1975
|Ирландия
|PG
|13 февраля 1975
|Казахстан
|6 июня 1977
|Польша
|12
|1 февраля 1975
|США
|13 февраля 1975
|Украина