Дэниел Дрэвот и Пичи Карнеган — обычные британские солдаты, но вскоре их будет почитать и превозносить народ целой страны! Воспользовавшись наивностью и необразованностью населения Карифистана, Дэниел и Пичи предоставляют местным жителям доказательства своего божественного происхождения и достигают вершин власти.
|16 декабря 1975
|Россия
|12+
|3 декабря 1975
|Бельгия
|14
|3 декабря 1975
|Великобритания
|17 декабря 1975
|Германия
|26 декабря 1975
|Греция
|5 марта 1976
|Дания
|11
|9 апреля 1976
|Ирландия
|PG
|17 марта 1976
|Италия
|16 декабря 1975
|Казахстан
|1 апреля 1976
|Нидерланды
|17 декабря 1975
|США
|16 декабря 1975
|Украина
|21 апреля 1976
|Франция
|3 декабря 1975
|Швеция
|15
|12 июня 1976
|Япония
|G