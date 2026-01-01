Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Человек, который хотел быть королем
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Человек, который хотел быть королем

Человек, который хотел быть королем

The Man Who Would Be King 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Дэниел Дрэвот и Пичи Карнеган — обычные британские солдаты, но вскоре их будет почитать и превозносить народ целой страны! Воспользовавшись наивностью и необразованностью населения Карифистана, Дэниел и Пичи предоставляют местным жителям доказательства своего божественного происхождения и достигают вершин власти.

Страна США / Великобритания
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 3 декабря 1975
Дата выхода
16 декабря 1975 Россия 12+
3 декабря 1975 Бельгия 14
3 декабря 1975 Великобритания
17 декабря 1975 Германия
26 декабря 1975 Греция
5 марта 1976 Дания 11
9 апреля 1976 Ирландия PG
17 марта 1976 Италия
16 декабря 1975 Казахстан
1 апреля 1976 Нидерланды
17 декабря 1975 США
16 декабря 1975 Украина
21 апреля 1976 Франция
3 декабря 1975 Швеция 15
12 июня 1976 Япония G
MPAA PG
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $12 678
Производство Columbia Pictures, Devon/Persky-Bright, Allied Artists Pictures
Другие названия
The Man Who Would Be King, El hombre que sería rey, Der Mann, der König sein wollte, L'homme qui voulut être roi, Mannen som ville bli kung, O Homem Que Queria Ser Rei, Rudyard Kipling's The Man Who Would Be King, Человек, который хотел быть королём, Aki király akart lenni, Äventyrets män, Covjek koji je htio biti kralj, Čovjek koji je želio postati kralj, Człowiek, który chciał być królem, De man die koning wou zijn, El hombre que pudo reinar, Ha-Ish sh'Ratza Lehiyot Meleh, L'uomo che volle farsi re, Manden der ville være konge, Mannen som ville bli konge, Muz, ktery chtel byt králem, Muž, který chtěl být králem, Muž, ktorý chcel byť kráľom, O anthropos pou tha ginotan vasilias, Ô ni narô to shita otoko, Omul care voia sa fie rege, Seikkailujen sankarit, Valge kuningas, Žmogus, norėjęs tapti karaliumi, Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς, Мъжът, който искаше да бъде крал, Човек који је хтео да буде краљ, Човекът, който искаше да бъде крал, Чоловік, який хотів стати королем, 왕이 되려던 사나이, 大戰巴墟卡, 王になろうとした男
Режиссер
Джон Хьюстон
В ролях
Шон Коннери
Шон Коннери
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Саид Джаффри
Догми Ларби
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.8
Оцените 11 голосов
7.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Daniel Dravot Чёрт побери, мне искренне стыдно, что я втянул тебя в это и ты погиб вместо того, чтобы вернуться домой богатым, как ты и заслуживал, из-за того, что я был таким чертовски заносчивым. Ты можешь меня простить?
Peachy Carnehan Я могу и прощаю, Дэнни, свободно и без всяких оговорок.
Daniel Dravot Тогда всё в порядке.
Кадры из фильма
