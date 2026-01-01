Daniel Dravot Чёрт побери, мне искренне стыдно, что я втянул тебя в это и ты погиб вместо того, чтобы вернуться домой богатым, как ты и заслуживал, из-за того, что я был таким чертовски заносчивым. Ты можешь меня простить?

Peachy Carnehan Я могу и прощаю, Дэнни, свободно и без всяких оговорок.