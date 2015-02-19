«Kingsman: Секретная служба»: Рецензия Киноафиши

Бесконечная бондюэль кинематографа Ее Величества осваивает всё новые и новые территории, молодея, левея и кроваво наращивая старое доброе ультранасилие. Мэтью Вон, создатель «Пипца», приводит с собою следующее поколение сверхсекретных суперагентов: плебс из бедных районов вместо старой чистопородной аристократии. На этом социальном конфликте, значимом отнюдь не только на экране, здесь держится очень многое. Ключевые сотрудники службы Kingsman – «международного разведывательного агентства, стоящего выше политики и бюрократии» – носят имена героев артуровского эпоса (Мерлин, Галахад, Ланселот, собственно Артур), и их взаимоотношения выстроены исходя в том числе и из мифологических реалий. Разумеется, названные реалии пропущены через плавильный тигель стеба: с известной долей шутки можно утверждать, что «Kingsman: Секретная служба» – это «Смерть Артура» Томаса Мэлори, переписанная Владимиром Сорокиным.

Но упомянутый плебс, на ходу, на лету и на плаву учащийся джентльменству, вынужден воевать на два фронта: как с аристократией в лице героя Майкла Кейна, непримиримо отстаивающей свои древние привилегии и свою антропологическую исключительность, так и с нуворишами-миллиардерами в бейсболках и кроссовках, стремящимися зачистить планетарный вирус под названием «человечество», то есть освободить планету от непомерной экологической нагрузки. Правда, у Мэтью Вона, по обыкновению, все моментально вырождается в энергичный, веселый, максимально изобретательный китч. Дыхательные трубки, подсоединенные к унитазу, разноцветные фейерверки взрывающихся голов, чизбургер с лафитом 1945 года, устроенная при помощи SIM-карт трэш-резня в церкви, пропитанной флюидами ненависти и неполиткорректности, стена сверхсекретных отчетов, где вместо победных реляций развешены газетные вырезки за соответствующий день, с заголовками вроде «Brad Pitt Ate My Sandwich», – все это смикшировано в один угарный коктейль, взболтано и немедленно выпито. Отдельная песня – София Бутелла, алжирско-французская хип-хоп-танцовщица, работающая на Мадонну и Nike: здесь Nikewoman стала ассистенткой главзлодея, с пружинящими лезвиями вместо ног, обеспечивающими ей походку фавна и повышенную акробатичность в духе новейшей китайской боевой хореографии. Разумеется, тела, рассекаемые данс-лезвиями, падают направо и налево, напутствуемые висельным юмором («– Чего они такие грустные? – Не знаю. Может, как-то связано с массовым геноцидом?»), а проложенный по этим телам путь в большую политику оборачивается для режиссера каким-то шарлиэбдошным конфузом. В комиксе Марка Миллара и Дэйва Гиббонса «Секретная служба», который несколько напоминает «Лигу выдающихся джентльменов» и по мотивам которого поставлен Kingsman, похищались персонажи и авторы фантастических блокбастеров. В фильме Мэтью Вона похищают уже не фантастов, а высших государственных персон, главным образом – шведскую принцессу. Единственное, на что способна здесь принцесса, – отблагодарить юного кингсмена словом и делом: «Если спасешь мир, то можешь и в задницу». Как выразился похитивший скандинавскую престолонаследницу злодей-нувориш по совершенно другому поводу: «Потему у китайской секьетной слузбы нет названия? Вот уз секьетная так секьетная. В зопу!»…

Сергей Терновский