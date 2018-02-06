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Убить пересмешника Убить пересмешника
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To Kill a Mockingbird

Убить пересмешника, 1962

1962 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Адвокат Аттикус Финч - вдовец, воспитывающий двоих детей. Его назначают защитником афроамериканца Тома, ложно обвиненного в изнасиловании белой женщины. Аттикус занимается делом добросовестно, отбросив все расовые предрассудки, но вскоре сталкивается с враждебностью горожан, уверенных в виновности негра. Происходящее становится важнейшим уроком для детей Аттикуса, которые наблюдают за сражением справедливости и сострадания против расового и социального неравенства.

  • Мэри Бэдэм и Грегори Пек сблизились во время съемок и поддерживали связь вплоть до смерти Пека в 2003 году. Пек всегда называл Мэри Глазастик, а Бэдэм звала Грегори Аттикусом. 
  • Финальная речь Аттикуса, которая длится 6 минут 30 секунд, была снята с первого дубля.  
  • Брок Питерс, сыгравший в фильме Тома Робинсона, произнес прощальную речь на похоронах Грегори Пека. 
  • Дебютная роль Роберта Дювалля. У его персонажа, Артура Рэдли, нет ни единой реплики. 
  • После того, как Грегори Пек получил предложение сыграть Аттикуса, он тут же прочитал роман Харпер Ли буквально за один присест и сразу после этого перезвонил режиссеру Роберту Маллигану, чтобы дать свое согласие. 
  • Часы, использованные в фильме, были реквизитом, но после того, как съемки были закончены,  Харпер Ли подарила Грегори Пеку часы своего отца, которого он ей очень напоминал.

Фильм о юристе из Алабамы, воспитывающем без матери своих двоих детей. Помимо темы расовых предрассудков на Юге, это рассказ о том, как двое детей из мира фантазий делают первые шаги в совершенно иной мир подростков, где уже формируются такие понятия, как благородство, сострадание, справедливость и неравенство. В обстановке экономической депрессии, преисполненной фанатизма и ненависти, мудрый, мягкий, с тихой речью и великолепными манерами алабамский юрист должен защищать в суде негра, ложно обвиненного в изнасиловании.

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 20 декабря 1962
Возраст 16+
Режиссер
Роберт Маллиган
В ролях
Грегори Пек
Грегори Пек
Джон Мегна
Мэри Бетхем
Фрэнк Оувертон
Розмари Мерфи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Убить пересмешника 4 постера
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Убить пересмешника
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