Композитор: Джузеппе Верди. Дирижер: Джеймс Ливайн (Levine). Дзеффирелли давно был влюблен в "Травиату" и несколько раз ставил ее на сцене: в 1958 г. в Далласе, в 1964 г. в миланском " Ла Скала", в 1979г. в нью-йоркском зале " Метрополитен". Неудивительно, что именно он хотел снять киноверсию этой популярной оперы Верди, написанной по мотивам " Дамы с камелиями" А. Дюма - сына. Режиссер вынашивал эту идею с 1950 года, желая снять в главной роле Марию Каллас, выступавшую в его постановках 1958 и 1964 годов. В отличие от других режиссеров, скорее снимавших фильм об операх, Дзеффирелли хотел создать именно фильм - оперу, подчеркнув с помощью кинематографических средств, все великолепие произведения Верди. Это ему удалось.
|4 июля 1985
|Австралия
|25 августа 1983
|Аргентина
|7 октября 1982
|Германия
|18 ноября 2025
|Грузия
|PG-13
|18 февраля 1983
|Италия
|31 августа 2025
|Казахстан
|12+
|10 ноября 1982
|Португалия
|22 апреля 1983
|США
|16 ноября 1984
|Финляндия
|23 февраля 1983
|Франция
|25 апреля 1984
|Швеция
|2 ноября 1985
|Япония