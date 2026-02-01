Композитор: Джузеппе Верди. Дирижер: Джеймс Ливайн (Levine). Дзеффирелли давно был влюблен в "Травиату" и несколько раз ставил ее на сцене: в 1958 г. в Далласе, в 1964 г. в миланском " Ла Скала", в 1979г. в нью-йоркском зале " Метрополитен". Неудивительно, что именно он хотел снять киноверсию этой популярной оперы Верди, написанной по мотивам " Дамы с камелиями" А. Дюма - сына. Режиссер вынашивал эту идею с 1950 года, желая снять в главной роле Марию Каллас, выступавшую в его постановках 1958 и 1964 годов. В отличие от других режиссеров, скорее снимавших фильм об операх, Дзеффирелли хотел создать именно фильм - оперу, подчеркнув с помощью кинематографических средств, все великолепие произведения Верди. Это ему удалось.