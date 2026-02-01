Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
3 постера
Билеты от 1100 ₽
Киноафиша Фильмы Травиата

Травиата

Traviata, La 18+
Билеты от 1100 ₽

Причины посмотреть

Композитор: Джузеппе Верди. Дирижер: Джеймс Ливайн (Levine). Дзеффирелли давно был влюблен в "Травиату" и несколько раз ставил ее на сцене: в 1958 г. в Далласе, в 1964 г. в миланском " Ла Скала", в 1979г. в нью-йоркском зале " Метрополитен". Неудивительно, что именно он хотел снять киноверсию этой популярной оперы Верди, написанной по мотивам " Дамы с камелиями" А. Дюма - сына. Режиссер вынашивал эту идею с 1950 года, желая снять в главной роле Марию Каллас, выступавшую в его постановках 1958 и 1964 годов. В отличие от других режиссеров, скорее снимавших фильм об операх, Дзеффирелли хотел создать именно фильм - оперу, подчеркнув с помощью кинематографических средств, все великолепие произведения Верди. Это ему удалось.

Страна Италия
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 7 октября 1982
Дата выхода
4 июля 1985 Австралия
25 августа 1983 Аргентина
7 октября 1982 Германия
18 ноября 2025 Грузия PG-13
18 февраля 1983 Италия
31 августа 2025 Казахстан 12+
10 ноября 1982 Португалия
22 апреля 1983 США
16 ноября 1984 Финляндия
23 февраля 1983 Франция
25 апреля 1984 Швеция
2 ноября 1985 Япония
MPAA G
Сборы в мире $3 783 329
Производство Accent Films B.V., RAI Radiotelevisione Italiana
Другие названия
La traviata, Traviata, Травиата, トラヴィアータ1985・椿姫
Режиссер
Франко Дзеффирелли
Франко Дзеффирелли
В ролях
Пласидо Доминго
Пласидо Доминго
Тереза Стратас
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Травиата
Манон 7.6
Манон (2012)
Каллас навсегда 5.6
Каллас навсегда (2002)
Молодой Тосканини 6.1
Молодой Тосканини (1988)
Ромео и Джульетта 7.5
Ромео и Джульетта (1968)
Чемпион 6.9
Чемпион (1979)
Жена летчика 7.2
Жена летчика (1980)
Восхождение 8.4
Восхождение (1976)
Ночной Портье 6.6
Ночной Портье (1974)
Розовые фламинго 6.0
Розовые фламинго (1972)
Полуночный ковбой 7.3
Полуночный ковбой (1969)
Как украсть миллион 7.3
Как украсть миллион (1966)
Кто боится Вирджинии Вульф? 8.0
Кто боится Вирджинии Вульф? (1966)

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 11 голосов
7.6 IMDb
