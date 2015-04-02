Меню
Сад изящных слов - дублированный трейлер. перевыпуск
Киноафиша Трейлеры Сад изящных слов. Дублированный трейлер. перевыпуск

Сад изящных слов. Дублированный трейлер. перевыпуск

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 21 марта 2025
Сад изящных слов – Юноша по имени Такао встречает таинственную молодую женщину. Их случайные и как будто ни к чему не ведущие встречи в парке, где Такао прогуливает занятия, работая над достижением своей странной мечты — посвятить жизнь конструированию и изготовлению обуви — повторяются снова и снова… правда, только в ненастные дни. Сердца героев начинают приоткрываться друг другу, но на это нужно время, а впереди уже маячит конец сезона дождей…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Потрясающая анимация. В самом начале, когда пошли первые кадры со струями дождя, я подумала, что ошиблась, что фильм игровой. Как капли ударялись о воду, как блестело мокрое дерево, сикарашки бегали по водной глади...улет.

Один форумчанин писал как-то про "слёзный оргазм" от увиденного фильма. Сад изящных слов как раз такой случай.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
7.6 Сад изящных слов
Сад изящных слов анимация, мелодрама, аниме , 2013, Япония Билеты
