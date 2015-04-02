Сад изящных слов
– Юноша по имени Такао встречает таинственную молодую женщину. Их случайные и как будто ни к чему не ведущие встречи в парке, где Такао прогуливает занятия, работая над достижением своей странной мечты — посвятить жизнь конструированию и изготовлению обуви — повторяются снова и снова… правда, только в ненастные дни. Сердца героев начинают приоткрываться друг другу, но на это нужно время, а впереди уже маячит конец сезона дождей…
Один форумчанин писал как-то про "слёзный оргазм" от увиденного фильма. Сад изящных слов как раз такой случай.
