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Мужчина и женщина
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A Man And A Woman

Мужчина и женщина, 1966

1966 / Франция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть О фильме

- две премии "Оскар" - за лучший иностранный фильм и лучший сценарий
- Анук Эме - номинация на "Оскар" как лучшая актриса
- главный приз на фестивале в Каннах - "Золотую пальмовую ветвь"
- премию "Золотой глобус"

Случайная встреча, которая могла и не случиться. Словно маленький росток зарождается чувство, очень тонкое и нежное. Что подпитывает его? Одиночество, грусть или скука? Струны души начинают звучать в унисон, и мы видим рождение новой симфонии. Музыка, звучащая в фильме, вошла в лучшие сборники романтических коллекций и звучит до сих пор (композитор Фрэнсис Лей). P>

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 27 мая 1966
Режиссер
Клод Лелуш
Клод Лелуш
В ролях
Жан-Луи Трентиньян
Жан-Луи Трентиньян
Анук Эме
Анук Эме
Пьер Бару
Валери Лагранж
Симона Парис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мужчина и женщина 2 постера
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12 февраля 2021 20:34
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