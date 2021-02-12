Мужчина и женщина, 1966

- две премии "Оскар" - за лучший иностранный фильм и лучший сценарий
- Анук Эме - номинация на "Оскар" как лучшая актриса
- главный приз на фестивале в Каннах - "Золотую пальмовую ветвь"
- премию "Золотой глобус"
Случайная встреча, которая могла и не случиться. Словно маленький росток зарождается чувство, очень тонкое и нежное. Что подпитывает его? Одиночество, грусть или скука? Струны души начинают звучать в унисон, и мы видим рождение новой симфонии. Музыка, звучащая в фильме, вошла в лучшие сборники романтических коллекций и звучит до сих пор (композитор Фрэнсис Лей). P>