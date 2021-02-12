Мужчина и женщина, 1966

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о выходе в прокат Причины посмотреть О фильме - две премии "Оскар" - за лучший иностранный фильм и лучший сценарий

- Анук Эме - номинация на "Оскар" как лучшая актриса

- главный приз на фестивале в Каннах - "Золотую пальмовую ветвь"

- премию "Золотой глобус" Развернуть Случайная встреча, которая могла и не случиться. Словно маленький росток зарождается чувство, очень тонкое и нежное. Что подпитывает его? Одиночество, грусть или скука? Струны души начинают звучать в унисон, и мы видим рождение новой симфонии. Музыка, звучащая в фильме, вошла в лучшие сборники романтических коллекций и звучит до сих пор (композитор Фрэнсис Лей). P> Развернуть 7.1 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5 Продолжительность 1 час 45 минут Год выпуска 1966 Премьера в мире 27 мая 1966 Режиссер Клод Лелуш В ролях Жан-Луи Трентиньян Анук Эме Пьер Бару Валери Лагранж Симона Парис Все актеры и съемочная группа 2 постера

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