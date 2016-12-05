Челюсти
– Маленький курортный городок Эмити взбудоражен кошмарными событиями - ночной прибой выбрасывает на берег обезображенные тела неосторожных одиночек. Прибывший в городок ихтиолог Хупер уверен, что набеги на Эмити совершает гигантская белая акула. Шеф полиции Мартин Броди пытается закрыть курорт, но сталкивается с противодействием властей. Опрометчивое желание мэра не растерять туристов выходит боком - акула продолжает атаковать. Броди и Хупер в компании с морским волком Квинтом выходят в открытый океан, чтобы дать отпор чудовищу...
Авторизация по e-mail