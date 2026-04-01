TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Набукко

, 2007
Nabucco
Австрия / драма, музыка / 18+
О фильме

«Набукко» Джузеппе Верди благодаря своему библейскому масштабу требует надлежащих пространства и фона. И постановка в Санкт-Маргаретен превосходно соответствует этим требованиям, являя собой монументальную эпопею в духе голливудских экранизаций. Причудливые скальные образования древней каменоломни идеально обрамляют театральные декорации. Этот «Набукко» – пир для глаз. Иерусалимские и вавилонские дворцы и храмы, роскошные костюмы, свыше 400 человек актёрского состава, включая каскадеров, прыгающих с зубчатых стен замка, сражающихся или падающих в огонь с большой высоты и, наконец, огромная, дышащая пламенем осадная машина, сопровождающая победный вход Набукко в Иерусалим и штурм Храма. Пышные процессии, битвы, сакральные чудеса – на огромной цене нашлось место всему. А великие эмоции – любовь, страсть, ревность и месть, демонстрация власти и стремление к свободе – всё это блестяще передано Джузеппе Верди, выражено в мелодически запоминающейся и ритмически волнующей манере и бережно перенесено постановщиками на уникальную сцену античной каменоломни Санкт-Маргаретен. Этот захватывающий «Набукко» на открытом воздухе стал в 2007 году одним из главных оперных событий сезона. Масштабная постановка шедевра Верди была осуществлена на фоне живописных скал древнеримской каменоломни Санкт-Маргаретен, послуживших уникальной природной декорацией. Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен в Австрии считается одним из самых важных летних оперных фестивалей в Европе, ежегодно его посещают свыше 220 тысяч зрителей. Опера «Набукко» повествует о легендарном вавилонском царе Навуходоносоре, язычнике, сошедшем с ума и объявившем себя богом, чем прогневал истинного, христианского Бога. Премьера «Набукко» состоялась в 1842 году и стала прорывом в карьере тогда ещё молодого Джузеппе Верди. Ей было суждено стать одним из самых популярных оперных произведений всех времён – знаменитый хор пленных иудеев «Va, pensiero» из третьего действия известен почти каждому, а в Италии его даже предлагали сделать официальным гимном страны. «Набукко» – опера эпических масштабов, и эта постановка полностью им соответствует: лошади, пиротехнические эффекты и более 400 артистов на сцене.

В ролях

Игорь Морозов
Bruno Ribeiro
Simon Yang
Gabriella Morigi
Элизабет Кулман
Janusz Monarcha
Режиссер Руди Долезал, Ханнес Россахер
Сценарист Temistocle Solera
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австрия
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2007
Производство DoRo Productions, EuroArts Music International
Другие названия
Nabucco

Рейтинг фильма

8.2
8.2 — 10 голосов
8.2 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Формула Кино на Полежаевской
19:30 от 1100 ₽
«TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Набукко» в кинотеатрах

