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Сталкер Сталкер
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Stalker

Сталкер, 1979

1979 / СССР
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28 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Не названные по именам Профессор и Писатель, каждый по своей глубоко личной причине, отправляются в аномальную область, называемую Зоной, в которой, по слухам, есть комната, в которой исполняются желания.

Для этого они нанимают проводника, Сталкера, водящего людей в Зону, чтобы прокормить свою жену и больную дочь. С трудом пробравшись через военный кордон, троица начинает путешествие, которое перевернет их жизни.

  • Сценарий фильма создан братьями Стругацкими по мотивам фантастической повести их собственного авторства «Пикник на обочине».
  • Георгий Рерберг, гениальный советский кинооператор, уже снявший с Тарковским картину «Зеркало», был уволен режиссером с этого фильма: после гибели в лабораториях Мосфильма нескольких тысяч метров пленки между ними произошла размолвка. Тарковский и Рерберг никогда так и не помирятся, а фильм будет полностью переснят Александром Княжинским.
  • Фильм снимался в Таллинской области, в районе разрушенной электростанции. Район был чрезвычайно сильно загрязнен отходами местной целлюлозно-бумажной фабрики. С этим часто связывают тот факт, что Тарковский, его жена Лариса, работавшая на фильме, и исполнитель главной роли Александр Кайдановский умерли от рака бронхов.

Фильм "Сталкер" режиссер Андрей Тарковский снял по мотивам повести братьев Стругацких "Пикник на обочине". Действие происходит в некой запретной Зоне, где, по слухам, существует комната, в которой исполняются самые заветные желания. К этой комнате отправляются модный Писатель и авторитетный Профессор - каждый по своим причинам, о которых предпочитают не говорить. А ведет их туда Сталкер - проводник по Зоне - то ли юродивый, то ли апостол новой веры...

7.1 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 25 мая 1979
Возраст 12+
Режиссер
Андрей Тарковский
Андрей Тарковский
В ролях
Наташа Абрамова
Файме Юрна
Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих
Николай Гринько
Анатолий Солоницын
Анатолий Солоницын
Все актеры и съемочная группа
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Иллюзион
18:05 от 1500 ₽
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Сталкер смотреть онлайн

Сталкер
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