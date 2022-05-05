Сталкер, 1979

Не названные по именам Профессор и Писатель, каждый по своей глубоко личной причине, отправляются в аномальную область, называемую Зоной, в которой, по слухам, есть комната, в которой исполняются желания.
Для этого они нанимают проводника, Сталкера, водящего людей в Зону, чтобы прокормить свою жену и больную дочь. С трудом пробравшись через военный кордон, троица начинает путешествие, которое перевернет их жизни.
Фильм "Сталкер" режиссер Андрей Тарковский снял по мотивам повести братьев Стругацких "Пикник на обочине". Действие происходит в некой запретной Зоне, где, по слухам, существует комната, в которой исполняются самые заветные желания. К этой комнате отправляются модный Писатель и авторитетный Профессор - каждый по своим причинам, о которых предпочитают не говорить. А ведет их туда Сталкер - проводник по Зоне - то ли юродивый, то ли апостол новой веры...