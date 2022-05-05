Сталкер, 1979

Не названные по именам Профессор и Писатель, каждый по своей глубоко личной причине, отправляются в аномальную область, называемую Зоной, в которой, по слухам, есть комната, в которой исполняются желания.

Для этого они нанимают проводника, Сталкера, водящего людей в Зону, чтобы прокормить свою жену и больную дочь. С трудом пробравшись через военный кордон, троица начинает путешествие, которое перевернет их жизни.