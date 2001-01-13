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Постер мультфильма Инициал Ди: Стадия третья
7.9
Инициал Ди: Стадия третья - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Инициал Ди: Стадия третья
7.9

Инициал Ди: Стадия третья

, 2001
Initial D: Third Stage
Япония / боевик, анимация, мелодрама, аниме / 18+
Аниме о юном японском гонщике, который отточил свое мастерство, развозя тофу по горным дорогам префектуры Гумма
Билеты Трейлеры
Билеты
Постер мультфильма Инициал Ди: Стадия третья
7.9
Билеты
Инициал Ди: Стадия третья - Дублированный трейлер
Инициал Ди: Стадия третья  Дублированный трейлер

О фильме

Такуми Фудзивара с детства помогает отцу доставлять тофу по горным дорогам префектуры Гумма на легендарной Toyota AE86. Годы ежедневных поездок сделали его одним из самых талантливых молодых гонщиков региона. Накануне окончания школы Такуми получает предложение присоединиться к команде Project D, однако прежде ему предстоит завершить начатые гонки, встретиться с сильнейшими соперниками и определить своё будущее.

В ролях

Крис Эйрс
Крис Эйрс
Miki
Грег Эирс
Грег Эирс
Kenta Nakamura
Кристофер Бевинс
Кристофер Бевинс
Kenji
Стивен Блум
Стивен Блум
K.T. Takahashi
Джон Бургмейер
Джон Бургмейер
Takeshi
Чарльз К. Кэмпбелл
Чарльз К. Кэмпбелл
Additional Voices
Брюс Кэри
Брюс Кэри
Ken
Крис Кейсон
Крис Кейсон
Hiroshi
Джеймс Каверли
Джеймс Каверли
Additional Voices
Коллин Клинкенберд
Коллин Клинкенберд
Mako
Синтия Кранц
Синтия Кранц
Терри Доти
Терри Доти
Режиссер Син Мисава, Сиси Ямагути
Сценарист Нобуаки Кисима, Сюити Сигэно, Hiroshi Toda
Композитор Ryûichi Katsumata
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 13 января 2001
Дата выхода
16 июля 2026 Россия Пионер
13 января 2001 Австралия PG
13 января 2001 Испания 16
25 августа 2016 Южная Корея 15
13 января 2001 Япония
Производство Avex Entertainment, Kôdansha, OB Planning
Другие названия
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Рейтинг мультфильма

7.9
Оцените 12 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
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Трейлеры мультфильма

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Инициал Ди: Стадия третья - Дублированный трейлер
Инициал Ди: Стадия третья Дублированный трейлер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
КИНО ОККО Афимолл Сити
12:15 от 720 ₽
Каро 11 Октябрь
14:10 от 660 ₽
Полное расписание и билеты

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«Инициал Ди: Стадия третья» в кинотеатрах

Сегодня 17 Завтра 18 вс 19 пн 20 вт 21 ср 22 ср 29
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Инициал Ди: Стадия третья»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
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