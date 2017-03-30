Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Помни»: Рецензия Киноафиши

«Помни»: Рецензия Киноафиши

30 марта 2017 00:00
«Помни»: Рецензия Киноафиши
Помни о смерти

Творчество Кристофера Нолана уже можно воспринимать как отдельный вид искусства. Его фильмы головокружительны, красивы, запутаны, культовые, и их невозможно забыть. Кинокартина «Помни» оказалась еще более запутанной, чем «Престиж», и не менее увлекательной, чем «Начало». В основе сюжета лежит рассказ, написанный братом - Джонатаном Ноланом, такое вот гениальное комбо.

Кадр из фильма «Помни»
Кадр из фильма «Помни»

Главный герой - Леонард Шелби (Гай Пирс) разыскивает человека, который проник в его дом, изнасиловал и убил жену Леонарда, а нашего героя огрел по голове так, что он теперь страдает антероградной амнезией, то есть не может удержать что-либо в памяти дольше 15 минут. С таким синопсисом это могла бы получится обычная драма, но перед нами американский психологический триллер, с легкой подачи Нолана, приправленный гениальными перипетиями и интригой, не раскрывающей всех карт до последней минуты.

Кадр из фильма «Помни»
Название

Что же такого особенного в этом фильме? Примерно всё. От героя до инвертированной композиции. Леонард постоянно оставляет себе записки и моментальные фотографии Polaroid, если такие привычки нормальные для людей с амнезией, то погодите, пока Гай Пирс разденется. Все его тело покрыто татуировками-мыслями и важными моментами, которые обязательно нужно помнить. Он экспрессивен и очарователен, все время балансирует на грани помутнения и прозрения. Ему не хочется сочувствовать, потому что он не выглядит жертвой, несмотря на печальные события в его жизни.

Кадр из фильма «Помни»
Кадр из фильма «Помни»

Сложно припомнить еще хоть один фильм, который смог бы вот так просто поместить зрителя в голову главного героя. Из-за того что повествование разбито на отрезки, которые следуют друг за другом в обратном порядке, то есть следующий эпизод показывает почему то или иное событие произошло в предыдущем, мы максимально погружаемся в историю и играем в детектива вместе с Пирсом. Между этими отрезками есть черно-белые вставки, в которых время течет в нормальном порядке. И только к финалу все сюжетные линии сливаются, черно-белая картинка становится цветной, собрав наконец-то пазл, который начинает немного сводить с ума.

Кадр из фильма «Помни»
Кадр из фильма «Помни»

Кино-пазл это вообще фишка Нолана, все его фильмы полны тайн и невероятных сюжетных поворотов, ввергающих зрителя в саспенс на весь хронометраж кинокартины. Поэтому рассуждать об его очередной работе без спойлеров - это весьма сложная задача, но еще сложнее будет зрителю, если он воспримет «Помни» как фильм «под ужин» или «перед сном». Такую кинокартину нужно смотреть на максимально свежую голову и ни на что не отвлекаться. Упущение даже самой маленькой детали в момент разрушит тщательно выстраиваемую логическую цепь.

Кадр из фильма «Помни»
Кадр из фильма «Помни»

В фильме много монологов, диалогов, и все говорят простыми словами. Ненавязчивым дополнением является музыка композитора Дэвида Джульяна, она почти не заметна, но звучит в унисон с историей. Вкупе с прекрасной актерской игрой, интересной историей, необычным монтажом и тонко расставленными акцентами, перед нами новаторский детектив, единственный в своем роде. Он увлечет с головой даже тех, кто в принципе не считает себя фанатом подобного жанра.

Сам Нолан комментирует «Помни» таким образом:

«Весь фильм — это взгляд внутрь, в личную реальность человека, в его жизнь. Взгляд в то, с чем вынужден постоянно бороться человек: сам с собой и, конечно, с окружающей реальностью тоже. Кроме того, это взгляд на жизнь и мысли человека, чьё восприятие реальности и чей способ жизни полностью отличается от общепринятого. И я очень надеюсь, что мы поможем задуматься над собственным подходом к жизни. «Помни» — это взгляд внутрь, но это также и возможность взглянуть на мир глазами другого человека».

Кадр из фильма «Помни»
Кадр из фильма «Помни»

Впрочем, мне кажется, что этот комментарий подойдет под любой фильм Кристофера. Каждая его работа оставляет это послевкусие-размышление. Каждый раз после просмотра «Престижа», «Начала» и других, начинаешь сомневаться в том, что реально, а что нет. При просмотре этого странного монтажа в «Помни», мысли настолько запутаются, что так просто порядок в голове уже не получится навести. Но за это мы и любим Нолана, он пробирается в сознание и устраивает там хаос, как и в своих фильмах.

Бариева Лилия

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина