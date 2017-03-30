«Помни»: Рецензия Киноафиши

Помни о смерти

Творчество Кристофера Нолана уже можно воспринимать как отдельный вид искусства. Его фильмы головокружительны, красивы, запутаны, культовые, и их невозможно забыть. Кинокартина «Помни» оказалась еще более запутанной, чем «Престиж», и не менее увлекательной, чем «Начало». В основе сюжета лежит рассказ, написанный братом - Джонатаном Ноланом, такое вот гениальное комбо.

Кадр из фильма «Помни»

Главный герой - Леонард Шелби (Гай Пирс) разыскивает человека, который проник в его дом, изнасиловал и убил жену Леонарда, а нашего героя огрел по голове так, что он теперь страдает антероградной амнезией, то есть не может удержать что-либо в памяти дольше 15 минут. С таким синопсисом это могла бы получится обычная драма, но перед нами американский психологический триллер, с легкой подачи Нолана, приправленный гениальными перипетиями и интригой, не раскрывающей всех карт до последней минуты.

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Что же такого особенного в этом фильме? Примерно всё. От героя до инвертированной композиции. Леонард постоянно оставляет себе записки и моментальные фотографии Polaroid, если такие привычки нормальные для людей с амнезией, то погодите, пока Гай Пирс разденется. Все его тело покрыто татуировками-мыслями и важными моментами, которые обязательно нужно помнить. Он экспрессивен и очарователен, все время балансирует на грани помутнения и прозрения. Ему не хочется сочувствовать, потому что он не выглядит жертвой, несмотря на печальные события в его жизни.

Кадр из фильма «Помни»

Сложно припомнить еще хоть один фильм, который смог бы вот так просто поместить зрителя в голову главного героя. Из-за того что повествование разбито на отрезки, которые следуют друг за другом в обратном порядке, то есть следующий эпизод показывает почему то или иное событие произошло в предыдущем, мы максимально погружаемся в историю и играем в детектива вместе с Пирсом. Между этими отрезками есть черно-белые вставки, в которых время течет в нормальном порядке. И только к финалу все сюжетные линии сливаются, черно-белая картинка становится цветной, собрав наконец-то пазл, который начинает немного сводить с ума.

Кадр из фильма «Помни»

Кино-пазл это вообще фишка Нолана, все его фильмы полны тайн и невероятных сюжетных поворотов, ввергающих зрителя в саспенс на весь хронометраж кинокартины. Поэтому рассуждать об его очередной работе без спойлеров - это весьма сложная задача, но еще сложнее будет зрителю, если он воспримет «Помни» как фильм «под ужин» или «перед сном». Такую кинокартину нужно смотреть на максимально свежую голову и ни на что не отвлекаться. Упущение даже самой маленькой детали в момент разрушит тщательно выстраиваемую логическую цепь.

Кадр из фильма «Помни»

В фильме много монологов, диалогов, и все говорят простыми словами. Ненавязчивым дополнением является музыка композитора Дэвида Джульяна, она почти не заметна, но звучит в унисон с историей. Вкупе с прекрасной актерской игрой, интересной историей, необычным монтажом и тонко расставленными акцентами, перед нами новаторский детектив, единственный в своем роде. Он увлечет с головой даже тех, кто в принципе не считает себя фанатом подобного жанра.

Сам Нолан комментирует «Помни» таким образом:

«Весь фильм — это взгляд внутрь, в личную реальность человека, в его жизнь. Взгляд в то, с чем вынужден постоянно бороться человек: сам с собой и, конечно, с окружающей реальностью тоже. Кроме того, это взгляд на жизнь и мысли человека, чьё восприятие реальности и чей способ жизни полностью отличается от общепринятого. И я очень надеюсь, что мы поможем задуматься над собственным подходом к жизни. «Помни» — это взгляд внутрь, но это также и возможность взглянуть на мир глазами другого человека».

Кадр из фильма «Помни»

Впрочем, мне кажется, что этот комментарий подойдет под любой фильм Кристофера. Каждая его работа оставляет это послевкусие-размышление. Каждый раз после просмотра «Престижа», «Начала» и других, начинаешь сомневаться в том, что реально, а что нет. При просмотре этого странного монтажа в «Помни», мысли настолько запутаются, что так просто порядок в голове уже не получится навести. Но за это мы и любим Нолана, он пробирается в сознание и устраивает там хаос, как и в своих фильмах.

Бариева Лилия