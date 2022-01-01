Лебединое озеро, 1967

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о выходе в прокат 7.6 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6 Продолжительность 1 час 52 минуты Год выпуска 1967 Премьера в мире 26 декабря 1966 Режиссер Трак Бранс В ролях Марго Фонтейн Рудольф Нуреев Все актеры и съемочная группа 2 постера

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