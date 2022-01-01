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Лебединое озеро
Киноафиша Фильмы Лебединое озеро
Schwanensee

Лебединое озеро, 1967

1967 / Германия / США / Австрия
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1967
Премьера в мире 26 декабря 1966
Режиссер
Трак Бранс
В ролях
Марго Фонтейн
Рудольф Нуреев
Рудольф Нуреев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лебединое озеро 2 постера
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