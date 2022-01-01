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Лебединое озеро
Schwanensee
Лебединое озеро, 1967
1967 / Германия / США / Австрия
7.6
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Жанр:
балет
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7.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность
1 час 52 минуты
Год выпуска
1967
Премьера в мире
26 декабря 1966
Режиссер
Трак Бранс
В ролях
Марго Фонтейн
Рудольф Нуреев
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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