«Пролетая над гнездом кукушки»: Рецензия Киноафиши
Наверняка вы знакомы с произведением Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» и, скорее всего, будете сравнивать его с экранизацией. Но если не заниматься сравнением целенаправленно, то отличия улавливаются лишь изредка: сюжетная линия практически неизменна. Однако над самой сутью фильма режиссер Милош Форман поработал весьма и весьма. В его умысел не входило передать душевное состояние героев, особое внимание которому уделил автор романа. Режиссер показал ту атмосферу, в которой пребывали главные герои: вы будете наблюдать за тем, как живут пациенты больницы для душевнобольных: играют в карты, принимают ежедневную дозу лекарств и беседуют со старшей медсестрой на весьма личные темы. Словом, серые будни.
К сожалению, мы не знаем историй главных героев, не можем понять почему они, с виду вполне адекватные, начитанные, но по-своему странные, оказались в этом месте. Особого внимания этому не уделялось, хотя если бы режиссер дал более подробную характеристику тому же Вождю, который в романе был главным действующим лицом, зрителю было бы на долю интереснее следить за всем происходящим. Но экранизации на то и существуют – это видение режиссера. Он показывает то, что хочет и как хочет, опираясь лишь на основной сюжет романа. Но от этого фильм нельзя назвать плохим.
Для восприятия фильм не сложен, так как режиссер показал нам всю суть пребывания людей в подобных учреждениях - это касается как пациентов, так и персонала. Однако смотреть на то, как именно живут душевно больные, если слово живут вообще подходящее, больно. Да, больно, потому что их жизнь отличается от нашей. Они могут и не понимать, что у них не все в порядке, но мы-то видим, что они потерянные люди, которые не могут совладать с собой. А находиться изо дня в день под контролем властной и не очень-то приятной старшей медсестры Милдред Рэтчед скверно. Поведение Рэтчед можно иногда расценить как заботу, однако она сама подталкивает пациентов на мысль о том, что они ущербны, копаясь в их личных проблемах. И терапией это называть тоже сложно.
А что же на счет главного героя Макмерфи? Он ломает систему, пытаясь продолжить жить полноценной жизнью и донести это состояние до других. «Я хотя бы попробовал!» - говорит Макмерфи, и тем самым дает почву для размышления тем, кто уже привык к происходящему в стенах учреждения, и тем, кто сидит по ту сторону экрана и жалуется на свою жизнь.
Трогательный и легкий для понимания фильм, который оставит особое послевкусие (поразмыслить есть над чем), будет актуален в любое время.
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