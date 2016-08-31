«Пролетая над гнездом кукушки»: Рецензия Киноафиши

Душевные и больные

Наверняка вы знакомы с произведением Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» и, скорее всего, будете сравнивать его с экранизацией. Но если не заниматься сравнением целенаправленно, то отличия улавливаются лишь изредка: сюжетная линия практически неизменна. Однако над самой сутью фильма режиссер Милош Форман поработал весьма и весьма. В его умысел не входило передать душевное состояние героев, особое внимание которому уделил автор романа. Режиссер показал ту атмосферу, в которой пребывали главные герои: вы будете наблюдать за тем, как живут пациенты больницы для душевнобольных: играют в карты, принимают ежедневную дозу лекарств и беседуют со старшей медсестрой на весьма личные темы. Словом, серые будни.

Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

К сожалению, мы не знаем историй главных героев, не можем понять почему они, с виду вполне адекватные, начитанные, но по-своему странные, оказались в этом месте. Особого внимания этому не уделялось, хотя если бы режиссер дал более подробную характеристику тому же Вождю, который в романе был главным действующим лицом, зрителю было бы на долю интереснее следить за всем происходящим. Но экранизации на то и существуют – это видение режиссера. Он показывает то, что хочет и как хочет, опираясь лишь на основной сюжет романа. Но от этого фильм нельзя назвать плохим.

Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

Для восприятия фильм не сложен, так как режиссер показал нам всю суть пребывания людей в подобных учреждениях - это касается как пациентов, так и персонала. Однако смотреть на то, как именно живут душевно больные, если слово живут вообще подходящее, больно. Да, больно, потому что их жизнь отличается от нашей. Они могут и не понимать, что у них не все в порядке, но мы-то видим, что они потерянные люди, которые не могут совладать с собой. А находиться изо дня в день под контролем властной и не очень-то приятной старшей медсестры Милдред Рэтчед скверно. Поведение Рэтчед можно иногда расценить как заботу, однако она сама подталкивает пациентов на мысль о том, что они ущербны, копаясь в их личных проблемах. И терапией это называть тоже сложно.

Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

А что же на счет главного героя Макмерфи? Он ломает систему, пытаясь продолжить жить полноценной жизнью и донести это состояние до других. «Я хотя бы попробовал!» - говорит Макмерфи, и тем самым дает почву для размышления тем, кто уже привык к происходящему в стенах учреждения, и тем, кто сидит по ту сторону экрана и жалуется на свою жизнь.

Трогательный и легкий для понимания фильм, который оставит особое послевкусие (поразмыслить есть над чем), будет актуален в любое время.

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