Молчание, 1963

Символическая история о двух сестрах, которые остановились в отеле одного из городов Северной Европы. Одна из сестер - утонченная и болезненная лесбиянка, другая - агрессивная свободная охотница на мужчин и мать десятилетнего мальчика. Здесь в многомерном конфликте сошлись прошлое, настоящее и будущее - в образах героев Бергмана. С особой экспрессией снята любовная сцена в гостиничном номере, где любовники даже не пытаются понять друг друга. Заключительный фильм знаменитой трилогии великого шведского режиссера.