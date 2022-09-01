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Молчание
Киноафиша Фильмы Молчание
Tystnaden / The Silence

Молчание, 1963

1963 / Швеция
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Символическая история о двух сестрах, которые остановились в отеле одного из городов Северной Европы. Одна из сестер - утонченная и болезненная лесбиянка, другая - агрессивная свободная охотница на мужчин и мать десятилетнего мальчика. Здесь в многомерном конфликте сошлись прошлое, настоящее и будущее - в образах героев Бергмана. С особой экспрессией снята любовная сцена в гостиничном номере, где любовники даже не пытаются понять друг друга. Заключительный фильм знаменитой трилогии великого шведского режиссера.

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 23 сентября 1963
Режиссер
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
В ролях
Ингрид Тулин
Ингрид Тулин
Гуннель Линдблум
Кристофер Ли
Кристофер Ли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Молчание 2 постера
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Домжур (Центральный Дом журналистов)
20:15 от 300 ₽
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1 сентября 2022 12:00
Все новости фильма

«Молчание» в кинотеатрах

пт 9 вс 11 вт 13
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Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
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