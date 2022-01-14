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Вам и не снилось, 1980

1980 / СССР
7.6 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Катя Шевченко, московская старшеклассница, переводится в новую школу, где обретает нового друга в лице своего одноклассника Ромы Лавочкина. Связь между молодыми людьми со временем все больше укрепляется, после чего между ними начинаются романтические отношения. Другие одноклассники подшучивают над ребятами, а взрослые в целом соблюдают нейтралитет, что до поры не мешает их счастью.

Но вскоре об их невинном романе узнает мать Ромы, Вера. Она сразу проникается к Кате неприязнью, поскольку когда-то ее мать, Людмила, встречалась с ее мужем, отцом Ромы, но отвергла его. Ревность Веры перекидывается с Людмилы на ее дочь, из-за чего она намерена любой ценой прекратить их отношения.

Вера запрещает Роме видеться с Катей и даже переводит его в другую школу, но чувства молодых людей от этого только укрепляются, а вместе с ними растет и их решимость противостоять своим родителям. Но смогут ли ребята отстоять свою первую любовь, или вечный конфликт отцов и детей снова приведет их к трагедии?

Фильм снят по одноименной повести советской юношеской писательницы Галины Щербаковой. Ее произведения часто привлекали внимание кинематографистов, и по ним поставлено не менее дюжины фильмов, сериалов и спектаклей, но именно эта повесть и ее экранизация принесли Щербаковой огромную популярность на территории СССР.

Фильм снимался на московской киностудии имени М. Горького. Его разработка началась еще до того, как повесть была опубликована: не выдержав ожидания, Щербакова отправила ее по почте директору студии Сергею Герасимову, и уже через три дня ей перезвонила его жена Тамара Макарова, а еще через два дня начались переговоры с будущим режиссером картины, Ильей Фрэзом.

В оригинальной повести Катю зовут Юлей. Прочитав эту слишком очевидную отсылку к классической трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», руководство Госкино строго отчитало Щербакову, после чего имя героини быстро заменили. К тому же оно не совсем вязалось с оптимистичным концом фильма.

Никите Михайловскому, в последний момент утвержденному на роль Ромы, в то время было всего 16 лет, и это была его вторая главная роль в кино. В то же время Татьяна Аксюта, исполнившая роль Кати, была на семь лет его старше и к тому времени уже давно была замужем, к тому же получила высшее актерское образование. Хотя Щербакова не участвовала в пробах, Илья Фрэз оставил ей их записи, которые она хранила у себя еще долгое время. Из всего множества знаменитых советских актрис, претендующих на роль матери Кати, Илья Фрэз выбрал заранее приглашенную им на проект Ирину Мирошниченко. Режиссеру приходилось отказывать остальным актрисам, пока Мирошниченко не поправилась: из-за автомобильной аварии ей нужно было носить на шее фиксирующий воротник.

Фильм снимался практически в обратном порядке, что часто создавало у актеров ощущение неопределенности на съемочной площадке. При этом игра Михайловского была столь хороша, что группа не уставала им восхищаться. Тем не менее, полностью раскрывался он лишь к шестому дублю, в то время как Аксюта, выдававшая свой максимум с первого дубля, к шестому уже начинала сдуваться, так что на монтаже создателям приходилось искать золотую середину.

Композитором фильма был выбран великий Алексей Рыбников. Он записал для фильма несколько мелодий на основе написанной им еще в 1970-ом году песни под названием «Последняя поэма» на стихи Рабиндраната Тагора. После выхода фильма песня обрела большую популярность по всей России.

Премьера фильма состоялась 23 марта 1981 года. Фильм посмотрело более 26 миллионов зрителей, поставив его на 12-ое место по популярности в этом году. Тогда же он стал лучшим фильмом года по результатом опросов журнала «Советский экран». Также фильм получил второй приз жюри на Всесоюзном кинофестивале в Вильнюсе.

Фильм о первой любви, не понятой и не оцененной взрослыми. История Ромео и Джульетты, снова вернувшихся в этот мир…

7.6 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1980
Премьера в России 6 июня 1980
Премьера в мире 6 июня 1980
Возраст 0+
Режиссер
Илья Фрэз
Илья Фрэз
В ролях
Татьяна Аксюта
Никита Михайловский
Никита Михайловский
Елена Соловей
Ирина Мирошниченко
Ирина Мирошниченко
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина
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