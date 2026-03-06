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Постер фильма Страсти Жанны Д&#39;Арк
7.9
Киноафиша Фильмы Страсти Жанны Д'Арк
7.9

Страсти Жанны Д'Арк

, 1928
Passion de Jeanne d'Arc, La
Франция / документальный, исторический / 18+
Билеты
Билеты
Постер фильма Страсти Жанны Д&#39;Арк
7.9
Билеты

О фильме

Интерес к внутренней жизни человека, раздираемого противоречиями и стоящего перед выбором, проявился в главной картине всей творческой жизни Дрейера "Страсти Жанны Д`Арк". Один из последних немых киношедевров, "Страсти" совершенно не похожи на стандартный "исторический" фильм, здесь нет живописных декораций; максимум статичных крупных планов, минимум титров, полное отсутствие грима, настоящие пот и мозоли.

В ролях

Рене Жанна Фальконетти
Эжен Сильван
Évêque Pierre Cauchon (Bishop Pierre Cauchon)
Морис Шутц
Nicolas Loyseleur
Рене-Жанна Фальконетти
Жанна д’Арк
Андре Берлей
Jean d'Estivet
Антонен Арто
Jean Massieu
Мишель Симон
Мишель Симон
Jean Lemaître
Жан д’Ид
Guillaume Evrard
Луи Раве
Jean Beaupère
Арман Люрвиль
Juge (Judge)
Jacques Arnna
Juge (Judge)
Режиссер Карл Теодор Дрейер
Сценарист Joseph Delteil, Карл Теодор Дрейер
Композитор Йеспер Кюд, Оле Шмидт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1928
Премьера в мире 21 апреля 1928
Дата выхода
6 января 1930 Великобритания
25 октября 1928 Германия
10 июля 2025 Греция
21 апреля 1928 Дания
12 апреля 1996 Испания 16
18 января 1929 Италия
28 марта 1929 США
25 октября 1928 Франция
9 мая 1932 Швеция
25 октября 1929 Япония R15+

Где посмотреть фильм

ОККО
Сборы в мире $22 731
Производство Société générale des films
Другие названия
La passion de Jeanne d'Arc, The Passion of Joan of Arc, La pasión de Juana de Arco, Страсти Жанны д'Арк, A Paixão de Joana d'Arc, En kvinnas martyrium, Jeanne d'Arc, Johanna von Orléans, 聖女貞德蒙難記, Bài Ca Khổ Hình Của Joan of Arc, Die Passion der Jeanne d'Arc, Die Passion der Jungfrau von Orléans, Ioanna tis Lorrainis, Janna d.Arkın ehtirasları, Janna d'Arkning ehtiroslari, Jeanne d'Arcin kärsimys, Jeanne d'Arcs lidelse og død, Joan of Arc, Joanna d'Arc, La passione di Giovanna d'Arco, Masaeb-e Zhandark, Męczeństwo Joanny d'Arc, O Martírio de Joana D'Arc, Patimile Ioanei d'Arc, Sabakaruru Jannu, Stradanje Ivane Orleanske, Szent Johanna - Jeanne d'Arc, The Immortal Saint, To pathos tis Jeanne d'Arc, Utrpení Panny orleánské, Utrpenie panny Orleánskej, Žanos d'Ark kančia, Ζαν ντ' Αρκ, Ιωάννα της Λωρραίνης, Τα πάθη της Ζαν ντ' Αρκ, Страдање Јованке Орлеанке, Страстите на Жана д'Арк, Страсті Жанни Д'Арк, 圣女贞德蒙难记, 裁かるゝジャンヌ, 잔다르크의 수난, 裁かるるジャンヌ, 잔 다르크의 열정, Τα πάθη της Ζαν Ντ’ Αρκ, Jeanne d'Arc'ın Tutkusu

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 22 голоса
8.1 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  358 В жанре «документальный»  16 В жанре «исторический»  8 В фильмах Франции  16 В фильмах 1928 года  2
Обновлено 5 марта 2026

Отзывы о фильме

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Мир Искусства
14:40 от 400 ₽
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Страсти Жанны Д'Арк - смотреть в онлайн-кинотеатре

Страсти Жанны Д&#39;Арк

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«Страсти Жанны Д'Арк» в кинотеатрах

Сегодня 24 чт 6
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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