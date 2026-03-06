Интерес к внутренней жизни человека, раздираемого противоречиями и стоящего перед выбором, проявился в главной картине всей творческой жизни Дрейера "Страсти Жанны Д`Арк". Один из последних немых киношедевров, "Страсти" совершенно не похожи на стандартный "исторический" фильм, здесь нет живописных декораций; максимум статичных крупных планов, минимум титров, полное отсутствие грима, настоящие пот и мозоли.
|6 января 1930
|Великобритания
|25 октября 1928
|Германия
|10 июля 2025
|Греция
|21 апреля 1928
|Дания
|12 апреля 1996
|Испания
|16
|18 января 1929
|Италия
|28 марта 1929
|США
|25 октября 1928
|Франция
|9 мая 1932
|Швеция
|25 октября 1929
|Япония
|R15+