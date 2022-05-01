В мае 1860 года в Италии разгорается гражданская война между республиканцами, сторонниками Гарибальди, и приверженцами правящей династии Бурбонов. Князь Фабрицио ди Салина, сицилийский феодал,образованный и мудрый аристократ-интеллектуал, с пониманием и пессимизмом относится к происходящим переменам.

Поэтому, когда его молодой племянник Танкреди сначала вступает в ряды мятежников-гарибальдийцев, а затем становится офицером короля Савойского, дон Фабрицио не осуждает его. Сам князь Салина не хочет активно участвовать в политической борьбе.

Он прекрасно осознает неизбежность происходящих больших перемен и чувствует, что его время «леопардов» и «львов» - уходит.