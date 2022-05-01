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Постер фильма Леопард
Постер фильма Леопард
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Леопард

Леопард

Il Gattopardo / Le Guepard 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В мае 1860 года в Италии разгорается гражданская война между республиканцами, сторонниками Гарибальди, и приверженцами правящей династии Бурбонов. Князь Фабрицио ди Салина, сицилийский феодал,образованный и мудрый аристократ-интеллектуал, с пониманием и пессимизмом относится к происходящим переменам.

Поэтому, когда его молодой племянник Танкреди сначала вступает в ряды мятежников-гарибальдийцев, а затем становится офицером короля Савойского, дон Фабрицио не осуждает его. Сам князь Салина не хочет активно участвовать в политической борьбе.

Он прекрасно осознает неизбежность происходящих больших перемен и чувствует, что его время «леопардов» и «львов» - уходит.

Страна Италия / Франция
Продолжительность 2 часа 41 минута
Год выпуска 1963
Премьера онлайн 1 мая 2022
Премьера в мире 2 января 1963
Дата выхода
5 декабря 1963 Великобритания U
13 июня 1963 Германия
28 марта 1963 Италия
9 октября 1964 Мексика
23 декабря 2004 Нидерланды 12
13 августа 2004 США
14 июня 1963 Франция
18 января 1964 Япония G
MPAA PG
Бюджет 2 900 000 000 ITL
Сборы в мире $211 804
Производство Titanus, Société Nouvelle Pathé Cinéma, Société Générale de Cinématographie (S.G.C.)
Другие названия
Il gattopardo, The Leopard, El gatopardo, Leoparden, Der Leopard, Gepard, O Leopardo, Леопард, A párduc, Con Báo, De tijgerkat, Ghepardul, Het luipaard, I leopardalis tis Sikelias, Lampart, Le guépard, Leopar, Leopardas, Leopardi, O gatopardos, Tiikerikissa, Yamaneko, Ο γατόπαρδος, Гепардът, 레오파드, 山猫, 浩氣蓋山河, 豹
Режиссер
Лукино Висконти
В ролях
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Ален Делон
Ален Делон
Паоло Стоппа
Рина Морелли
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.9
Оцените 13 голосов
7.9 IMDb
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