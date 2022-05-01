В мае 1860 года в Италии разгорается гражданская война между республиканцами, сторонниками Гарибальди, и приверженцами правящей династии Бурбонов. Князь Фабрицио ди Салина, сицилийский феодал,образованный и мудрый аристократ-интеллектуал, с пониманием и пессимизмом относится к происходящим переменам.
Поэтому, когда его молодой племянник Танкреди сначала вступает в ряды мятежников-гарибальдийцев, а затем становится офицером короля Савойского, дон Фабрицио не осуждает его. Сам князь Салина не хочет активно участвовать в политической борьбе.
Он прекрасно осознает неизбежность происходящих больших перемен и чувствует, что его время «леопардов» и «львов» - уходит.
|5 декабря 1963
|Великобритания
|U
|13 июня 1963
|Германия
|28 марта 1963
|Италия
|9 октября 1964
|Мексика
|23 декабря 2004
|Нидерланды
|12
|13 августа 2004
|США
|14 июня 1963
|Франция
|18 января 1964
|Япония
|G