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Постер фильма Легенды леса
7.8
Легенды леса - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Легенды леса
7.8

Легенды леса

, 2025
Le chant des forêts
Франция / документальный / 6+
Путешествие в самое сердце красочных диких лесов.
Билеты Трейлеры
Пойду 12
Не пойду 3
Билеты
Постер фильма Легенды леса
7.8
Билеты
Пойду 12
Не пойду 3
Легенды леса - Дублированный трейлер
Легенды леса  Дублированный трейлер

О фильме

Погружение в самое сердце диких лесов, бесконечно захватывающее и полное надежды. Венсан Мюнье превращает увиденное и услышанное в сказочный кинематографический опыт. Он отправляется сюда вместе с отцом и сыном в ожидании встреч с величественными оленями, неуклюжими совятами, смелыми лисицами, юркими горностаями и другими жителями леса. Там же герои надеются увидеть и глухаря, почти неуловимую птицу, которая появляется лишь на мгновения и исчезает, словно растворяясь в самом воздухе. Это путешествие становится не только наблюдением за редкими обитателями дикой природы, но и семейной историей, которая сближает и учит по-новому видеть и любить природу.

В ролях

Мишель Мюнье
Симон Мюнье
Венсен Мюнье
Режиссер Венсен Мюнье
Композитор Уоррен Эллис, Dom La Nena, Rosemary Standley
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 5 июня 2026
Премьера в мире 30 сентября 2025
Дата выхода
2 июля 2026 Россия U Films
13 февраля 2026 Австрия AA
19 февраля 2026 Германия 0
12 февраля 2026 Греция
12 ноября 2026 Италия
5 марта 2026 Нидерланды AL
17 декабря 2025 Франция TP
9 апреля 2026 Чехия
26 марта 2026 Швейцария 6
Сборы в мире $10 749 680
Производство Paprika Films, Kobalann, France 3 Cinéma
Другие названия
Le chant des forêts, Whispers in the Woods, Das Flüstern der Wälder, Pieśni lasu, Šepot lesa, Skogens viskningar, Το τραγούδι των δασών, Легенды леса, Whispering in the Woods

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 24 июля 2026

Трейлеры фильма

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Легенды леса - Дублированный трейлер
Легенды леса Дублированный трейлер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Москино Вымпел
11:35 от 240 ₽
Москино Спутник
12:05 от 220 ₽
Полное расписание и билеты

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«Легенды леса» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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2D
11:35 от 240 ₽
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