29 января 2021
Продолжение «Люпена» выйдет на Netflix летом
Ушел из жизни актер Василий Лановой
Николь Кидман снимется в многосерийной адаптации норвежского фильма «Надежда»
В разработку запущен многосерийный перезапуск «Зорро» с «обширным женским присутствием»
Джордж Клуни выступит продюсером нового сериала о Баке Роджерсе
Тим Роббинс сыграет ведущую мужскую роль в многосерийном триллере «Сила»
Арми Хаммер покинул актерский состав сериала о создании «Крестного отца»
Тимоти Шаламе и Тейлор Расселл ведут переговоры об участии в новом фильме Луки Гуаданьино
Джаред Лето вновь поработает с Дарреном Аронофски, снявшись в его предстоящем триллере
Ноа Баумбак заключил эксклюзивный контракт с Netflix на несколько лет
Итан Хоук получил роль в предстоящем фильме Скотта Дерриксона
Кристен Уиг и Энни Мумоло в новом трейлере комедии «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар»
Том Стёрридж и Гвендолин Кристи исполнят ведущие роли в экранизации «Песочного человека»
28 января 2021
Джаред Лето потерял свой «Оскар»: «Надеюсь, он в хороших руках»
Netflix разрабатывает аниме-сериалы по мотивам фильмов Tomb Raider и «Конг: Остров черепа»
Вышел трейлер исторической драмы «Чернобыль» во главе с Данилой Козловским
Вселенная «Игры престолов» может быть расширена за счет анимационного сериала для взрослых
Студия Ghibli показала вступительную сцену из мультфильма «Ая и ведьма»
Джейми Дорнан получил ведущую роль в триллере «Турист»
«Комедия — это всегда провокация»: интервью с Тейтом Тейлором
Фэнтезийный сериал Netflix «Тень и кость»: дата премьеры и первые кадры
Гари Олдман и Арми Хаммер в первом трейлере опиоидной драмы «Страна мечты»
Официально: Каннский кинофестиваль перенесен на июль
Бенедикт Камбербэтч в трейлере триллера о Холодной войне «Игры шпионов»
Джаред Лето рассказал, каково ему было сниматься в «Морбиусе»
Warner Bros и HBO Max представили новый трейлер своих крупнейших премьер 2021 года
Байопик «Спенсер»: Кристен Стюарт впервые показалась в образе принцессы Дианы
«Бриджертоны» стали самым просматриваемым сериалом в истории Netflix
Эксклюзив: смотрим фрагмент фильма «Огонек-Огниво»
27 января 2021
Новый фильм ужасов Джеймса Вана «Злое» получил дату релиза
Мировая премьера «Годзиллы против Конга» вновь перенесена — на этот раз на неделю позже
Netflix выпустил трейлер первой части документального сериала «Место преступления»
В своем новом фильме звезда «Короны» Клер Фой сыграет женщину, влюбленную в водяного
Дуэйн Джонсон представил трейлер сериала «Молодой Скала»
Создатель «Викингов» Майкл Херст разрабатывает мини-сериал по роману «Великий Гэтсби»
Кэри Маллиган сыграет в романтической драме, продюсером которой выступает Кейт Бланшетт
Юэль Киннаман объяснил, почему перезапуск «РобоКопа» себя не оправдал
Оглашены номинанты на премию «Независимый дух»: лидирует драма «Никогда, редко, иногда, всегда»
Люк Эванс присоединился к Тому Хэнксу в игровом ремейке «Пиноккио»
«Пятеро одной крови» — лучший фильм 2020 года по версии Национального совета кинокритиков США
Бизнесвумен Раиса Путилина готова отправиться на Марс
Объявлен полный актерский состав сериала «Викинги: Вальхалла»
Кевин Харт сыграет вместе с Кейт Бланшетт в экранизации видеоигры Borderlands
Вышел новый трейлер мультфильма Disney «Райя и последний дракон»
Немецкое подразделение Disney приобрело права на показ сериала «Перевал Дятлова»
Роберт Родригес возьмется за перезапуск франшизы «Дети шпионов»
26 января 2021
Звезда «Как я встретил вашу маму» Джейсон Сигел объяснил, почему он перестал сниматься в комедиях
Выход драмы «Хороший Джо Белл» с Марком Уолбергом отложен на неопределенный срок
Лора Марано и Мена Массуд сыграют в предстоящем романтическом фильме от Netflix
Вышел трейлер грузинской драмы «Начало», победившей на кинофестивале в Сан-Себастьяне
В производство запущен новый документальный фильм о Борисе Карлоффе
Объявлены лучшие фильмы и сериалы 2020 года по версии Американского института кино
Зак Снайдер рассказал, почему он покинул «Лигу справедливости» в 2017 году
Сиквел «Tomb Raider: Лара Крофт» снимет шоураннер «Страны Лавкрафта» Миша Грин
Тэрон Эджертон и Пол Уолтер Хаузер сыграют заключенных в предстоящем мини-сериале Apple
Джоди Тернер-Смит получила одну из ведущих ролей в приквеле «Ведьмака»
ЛГБТ-молодежь, Лондон 80-х и эпидемия СПИДа в трейлере мини-сериала «Это грех»
Роберт Де Ниро и Джон Бойега сыграют в драматическом фильме Netflix об автогонщиках
HBO планирует запустить еще ряд спин-оффов «Игры престолов»
В разработку запущен игровой сериал по «Гарри Поттеру»
25 января 2021
Режиссер мультфильма «Ая и ведьма» рассказал о подходе студии Ghibli к компьютерной анимации
Джон Бойега назвал крупные кинофраншизы «роскошными клетками» для актеров
Братья Руссо поделились пронзительным отрывком из фильма «По наклонной»
Изображая алкоголика в спортивной драме «Вне игры», Бен Аффлек опирался на личный опыт
Кира Найтли впредь никогда не будет сниматься в постельных сценах — особенно у мужчин-режиссеров
Азия Ардженто обвинила режиссера Роба Коэна в сексуальном насилии
Создатель «Эйфории» надеется, что второй сезон выйдет до конца текущего года
Ноэми Мерлан и ее необыкновенная любовь в трейлере фэнтезийной драмы «Джамбо»
Релиз «King’s Man: Начало» и ряда других фильмов Disney отложен на вторую половину года
Большие надежды: 5 актеров, чей звездный час пробьет в 2021 году
Стали известны победители кинопремии «Золотой орел» 2021
Релиз «Тихого места 2» перенесен на осень
Сериал «История хоррора с Элаем Ротом» продлен на третий сезон
Бри Ларсон исполнит ведущую роль в сериале Apple TV+ «Уроки химии»
Эпичная схватка титанов в первом трейлере «Годзиллы против Конга»
22 января 2021
Вышел второй трейлер нового «Поворота не туда»
«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо выйдет в свет в конце 2021 года
СМИ: Кристофер Нолан не намерен продолжать сотрудничество с Warner Bros
Московским кинотеатрам позволили повысить заполняемость до 50%
Мишель Пфайффер сыграет Бетти Форд в сериале-антологии «Первая леди»
Стивен Найт обещает новые сериалы по «Острым козырькам» после выхода полнометражного фильма
Каннский кинофестиваль планируют перенести на июль
«Годзилла против Конга»: новый постер и анонс трейлера
5 причин посмотреть фильм «Цой»
Sony перенесла релиз своих новых фильмов, включая «Морбиуса» и «Охотников за привидениями»
«Мои подписчики деликатные, добрые и много пишут хороших слов»: интервью со Светланой Колпаковой
Джош Хартнетт и Хью Грант пополнят актерский состав нового фильма Гая Ричи
Премьера «Не время умирать» перенесена на осень
Netflix выкупил у Sony предстоящий анимационный фильм «На связи»
Долгожданный фильм ужасов «Оленьи рога» обзавелся новой датой релиза
Выход научно-фантастического фильма BIOS с Томом Хэнксом отложен на конец лета
HBO разрабатывает еще один приквел «Игры престолов»
Netflix продлил сериал «Бриджертоны» на второй сезон
Джейк Джилленхол показал оригинальный сценарий «Донни Дарко» в честь 20-летия фильма
21 января 2021
Элизабет Олсен рассказала, почему Алая Ведьма перестала говорить с акцентом
Роберт Родригес разрабатывает анимационный сериал «От заката до рассвета»
Режиссер хоррора «Хэллоуин убивает»: «Это фильм о страхе, паранойе, дезинформации и панике в толпе»
Создатели «Пилы: Спираль» ориентировались на «Семь» Дэвида Финчера
Суд Санкт-Петербурга запретил распространение в России «Тетради смерти» и ряда других аниме
Опыт работы в Marvel Studios помог братьям Руссо при создании фильма «Черри»
«Фарс — это проверка на профпригодность». Интервью с Катериной Шпицей
Оператором пилотного эпизода телеадаптации The Last of Us станет Ксения Середа
Началось производство четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел»
Количество подписчиков Netflix превысило 200 млн
В феврале на Disney+ выйдет новый документальный фильм Marvel
Пол Беттани рассказал о сцене с Вижном, которая была вырезана из «Мстителей: Финал»
Режиссер «Новостей со всех концов света» ожидает, что зрители вернутся в кинотеатры уже через полгода
20 января 2021
«Малкольм и Мари»: критики в восторге от актерской игры Зендаи и Джона Дэвида Вашингтона
Корейские «Стражи Галактики»? Вышел трейлер фантастического фильма «Космические чистильщики»
Сальма Хайек, Сэмюэл Л Джексон и Райан Рейнольдс на первом кадре из «Телохранителя жены киллера»
По словам Колина Треворроу, «Мир Юрского периода 3» станет кульминацией всей франшизы
Энтони Хопкинс поделился личными переживаниями, навеянными ему съемками в фильме «Отец»
Представлен трейлер второго спецвыпуска «Эйфории»
Бенедикт Камбербэтч и Рэйчел Броснахэн на новых кадрах из триллера «Железная кора»
Disney+ выпустил трейлер предстоящих короткометражек с участием персонажей Pixar
Сериал «Сквозь снег» продлен на третий сезон
Создатель «Острых козырьков» сообщил, что проект завершится полнометражным фильмом
Джош Дюамель договаривается о том, чтобы заменить Арми Хаммера в «Скоростной свадьбе»
Студия Warner Bros выпустит фильм о молодом Вилли Вонке в 2023 году
19 января 2021
«Джаз — идеальная метафора нашей жизни». Интервью с создателями анимационного фильма «Душа»
Комик Кевин Джеймс в трейлере ситкома Netflix «Механики»
За первый месяц в эфире Netflix сериал «Люпен» оказался популярнее «Бриджертонов» и «Хода королевы»
Николай Костер-Вальдау и Джо Коул сыграют в фильме Netflix о выживании в Гренландии
Первый кадр из предстоящего мультфильма Disney «Лука»
Андрей Смоляков исполнит ведущую роль в детективном сериале «Художник»
«Кто хочет жить вечно?» Новая квир-драма «Это грех» от Рассела Т. Дэвиса
Карен Гиллан подтвердила свое возврашение к роли Небулы в «Торе: Любовь и гром»
Мэтт Дэймон прибыл в Австралию для съемок в «Торе: Любовь и гром»
Режиссер «Тайлера Рейка» сообщил, что съемки сиквела должны начаться осенью
Майкл С Холл объяснил, почему сейчас самое подходящее время для возрождения «Декстера»
Кристофер Нолан, Стив МакКуин и Ридли Скотт продвигают петицию с целью спасти британские кинотеатры
«Ванда/Вижн»: Пол Беттани обещает, что концовка сериала будет эпичной
Создатель «Джона Уика» возьмется за игровой телесериал по игре Dungeons & Dragons
Константин Хабенский выслеживает преступников в тизере сериала «За час до рассвета»
«Охотники за привидениями: Наследники» произвели впечатление на режиссера оригинальных фильмов
Шестой сезон «Острых козырьков» станет последним, но история продолжится в «иной форме»
18 января 2021
Все явные и скрытые отсылки в первых двух эпизодах сериала «Ванда/Вижн»
Сальма Хайек и Дженнифер Шуур работают над экранизацией бестселлера «Валентинка»
Лиам Нисон заявил, что он больше не будет сниматься в боевиках
В сети появились новые фото со съемок «Человека-паука 3»
Эксклюзив: смотрим фрагмент фильма «Корпорация Ad Libitum»
Даг Лайман поделился новостями о своем амбициозном фильме, который будет сниматься в космосе
Николас Кейдж в трейлере безумного хоррора «Страна чудес Вилли»
Warner Bros и Legendary решили выпустить «Годзиллу против Конга» на два месяца раньше
Итан Хоук исполнит роль антагониста в сериале Marvel «Лунный рыцарь»
HBO Max показал первые фрагменты из «Годзиллы против Конга», «Мортал Комбат» и других фильмов
Дуэйн Джонсон представил первый трейлер сериала «Молодой Скала»
Скорпион, Саб-Зиро, Джакс и другие герои на первых кадрах из перезапуска «Мортал Комбат»
Кантемир Балагов снимет для HBO пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us
Как перезагрузить жизнь, разминувшись со смертью? Новый драматический сериал ТНТ «Полет»
Netflix приобрел права на шпионский триллер с Галь Гадот
«Майор Гром: Чумной Доктор» стартует в прокате на неделю раньше намеченного срока
«Ванда/Вижн» удерживает на Rotten Tomatoes высший рейтинг среди всех проектов Marvel Studios
Зак Снайдер утверждает, что его «Лига справедливости» будет 4-часовым фильмом, а не мини-сериалом
17 января 2021
Король драмы и комедии: 5 главных ролей Джима Керри
15 января 2021
Лиам Нисон думает, что полнометражные «Звездные войны» уже не так интересны зрителям
Бен Аффлек считает Кевина Файги величайшим продюсером в истории
Эмма Томпсон присоединилась к Лашане Линч в новой экранизации «Матильды»
«Малкольм и Мари»: Джон Дэвид Вашингтон не придает значения разнице в возрасте с Зендаей
Кейт Уинслет призналась, что из-за «Титаника» она стала мишенью для язвительной прессы
Алая Ведьма преобразовывает реальность в предпремьерном тизере сериала «Ванда/Вижн»
Netflix анонсировал документальный сериал о загадочной смерти Элизы Лэм
Disney+ представил трейлер семейной приключенческой комедии «Флора и Улисс»
«Земля кочевников» Хлои Чжао вскоре дебютирует на Hulu и в отдельных кинотеатрах
Сценарист «Хода королевы» экранизирует научно-фантастический роман «Птица малая»
Каст нового фильма Дэвида О Расселла пополнился еще рядом звезд первой величины
WarnerMedia опровергает обвинения Рэя Фишера в адрес главы DC Films Уолтера Хамады
Адам Драйвер и Грета Гервиг исполнят главные роли в экранизации романа «Белый шум»
Любовь, война и разбитая жизнь в трейлере драмы «Черри» с Томом Холландом
Съемки фильма Ридли Скотта и Хоакина Феникса о Наполеоне стартуют в 2022 году
СМИ: Крис Эванс может вернуться к роли Капитана Америки в киновселенной Marvel
14 января 2021
Рэй Фишер ответил на решение Warner Bros исключить Киборга из «Флэша»
Анна Пэкуин сыграет вместе с Закари Ливаем в драме об американском футболисте
Критики оценили криминальную мелодраму «Взаперти» с Энн Хэтэуэй
Приквел «Клана Сопрано» выйдет позже намеченного срока
«Хочется перебраться на позицию творца»: Интервью с Лукерьей Ильяшенко
Арми Хаммер отказался от своей следующей роли из-за жутких обвинений в соцсетях
Российская премьера «Охотника на монстров» вновь отложена
Фильм Вигго Мортенсена «Падение» получил новый трейлер
Пол Беттани обещает, что «Ванда/Вижн» объяснит возвращение его персонажа
Рами Малек и Зои Салдана присоединились к звездному касту нового фильма Дэвида О Расселла
Братья Руссо показали новые кадры из «Черри» и сообщили, когда ждать трейлер
Netflix выпустил трейлер «Всем парням, которых я любила раньше 3»
Будущее киновселенной Marvel распланировано до 2026 года
13 января 2021
«Озарк», «Офис» и «Холодное сердце 2» — самый просматриваемый контент по итогам 2020 года
Зендая не хочет играть героинь, которые подчинены раскрытию мужских персонажей
Николь Кидман рассказала, каково ей было играть вместе с Итаном Хоуком в «Северянине»
Драматический сериал во главе с Мэттью Макконахи и Ником Пиццолатто не состоится
Amazon представил официальный синопсис сериала по «Властелину колец»
Pixar, комедия о призраках и маньяк Джаред Лето: что посмотреть в кино в январе
Фантастический фильм с Крисом Праттом «Война будущего» может выйти онлайн
Вин Дизель рассказал, что «Форсаж 10» уже давно задумывался как финальная часть саги
Кевин Файги обещает, что фильм «Мстители 5» рано или поздно состоится
В условиях пандемии босс Netflix видит «больше возможностей» для выкупа студийных фильмов
Сальма Хайек и Оуэн Уилсон в трейлере фантастической драмы «Блаженство»
СМИ: Премьеру «Не время умирать», скорее всего, вновь перенесут
Тим Блейк Нельсон получил роль в новом вестерне
Театральная постановка «1984» Джорджа Оруэлла получит многосерийную экранизацию
М Найт Шьямалан категорически против гибридной модели кинорелизов
По фильму в неделю: Netflix представил трейлер своих полнометражных проектов на 2021 год
12 января 2021
Кевин Харт заключил масштабный контракт с Netflix на четыре фильма
Многосерийный спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза обрел нового режиссера
«Пацаны», «Душа» и «Зависнуть в Палм-Спрингс» — среди победителей Critics Choice Super Awards
Представлен первый трейлер комедии «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар»
Николь Кидман и Хавьер Бардем получат роли в новом фильме Аарона Соркина
Возвращение агента Старлинг в трейлере сериала «Кларисса»
Даррен Аронофски снимет фильм «Кит» с Бренданом Фрейзером в главной роли
Шон Бин и хаос в трейлере второго сезона «Сквозь снег»
Релиз «Морбиуса» снова отложен
Бен Аффлек экранизирует для Disney подростковое фэнтези «Хранители затерянных городов»
Студия Warner Bros выдвинула «Чудо-женщину: 1984» на «Оскар» во всех доступных категориях
Дэнни Бойл снимет мини-сериал о рок-группе Sex Pistols
Подтверждено, что «Дэдпул 3» получит рейтинг R и станет частью киновселенной Marvel
11 января 2021
«Изоляция – наша естественная среда обитания»: М. Найт Шьямалан о съемках второго сезона «Дома с прислугой»
Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт: отцовство изменило мое отношение к сериалу «Дом с прислугой»
Напугай меня: семь главных хорроров 2021 года
Элси Фишер и семилетний Алан С Ким сыграют главные роли в мрачной комедии о детях
Шоураннер «Кобры Кай» допускает выпуск спин-оффа
Netflix выпустил трейлер приключенческого фильма «Охана в поисках сокровища»
Воинственный киборг Энтони Маки в трейлере боевика «Смертельная зона»
В сети появились первые отзывы на сериал «Ванда/Вижн»
Национальное общество кинокритиков США признало «Землю кочевников» лучшим фильмом 2020 года
Warner Bros и Legendary близки к компромиссу по поводу релиза «Годзиллы против Конга»
Зендая и Джон Дэвид Вашингтон в трейлере драмы «Малкольм и Мари»
Подтвердилась информация о возрождении сериала «Секс в большом городе»
Наоми Уоттс и Эндрю Линкольн в новом трейлере фильма «Пингвин Блум»
Братья Руссо представили первый трейлер фильма «Черри» с Томом Холландом в главной роли
«Армия мертвецов»: Зак Снайдер рассказал, почему он променял Warner Bros на Netflix
8 января 2021
Букмекеры принимают ставки на то, что следующим Джеймсом Бондом станет Реге Пейдж
«Звездные войны» Кевина Файги обзавелись сценаристом
Гугу Эмбата-Ро исполнит ведущую роль в экранизации романа Дж П Делейни «Предшественница»
Disney представил первый цельный фрагмент из сериала «Ванда/Вижн»
Рэй Фишер утверждает, что информация о исключении Киборга из «Флэша» неточна
Сериал «Локи» должен получить второй сезон
«Вавилон» Дэмьена Шазелла получил новую дату релиза
Барбара Крэмптон в трейлере фильма ужасов «Жертва»
Режиссер Джо Райт наконец готовится выпустить свой триллер «Женщина в окне»
«Душа» может стать последним режиссерским проектом Пита Доктера для Pixar
7 января 2021
Саша Барон Коэн о мотивации снять «Бората 2»: «Я чувствовал, что демократия под угрозой»
Кэтрин Зета-Джонс сыграет во втором сезоне полицейской драмы «Блудный сын»
Эксклюзивные кадры из фильма «Армия мертвецов» Зака Снайдера
Клэнси Браун утвержден на роль злодея в возрождении «Декстера»
Джордан Пил оставил актерскую игру, чтобы сосредоточиться на режиссуре
Пэтти Дженкинс опровергла информацию, что ей пришлось «воевать» с Warner Bros
Производство «Доктора Стрэнджа 2» приостановлено
Шахаб Хоссейни в трейлере фильма ужасов «Ночь»
Всего за несколько дней в прокате «Последний богатырь: Корень зла» собрал 1 млрд рублей
Майку Флэнегану пришлось отказаться от экранизации «Возрождения» Стивена Кинга
6 января 2021
Лашана Линч присоединится к актерскому составу мюзикла Netflix «Матильда»
Колин Ферт и Стэнли Туччи в первом трейлере мелодрамы «Супернова»
Нома Думезвени получила роль в предстоящем игровом ремейке «Русалочки»
Вышел трейлер нового хоррора Нила Маршалла «Проклятие ведьмы»
Карантин, проблемный брак и похищение бриллианта в трейлере фильма «Взаперти»
«Бриджертоны» — пятая крупнейшая премьера Netflix среди оригинальных сериалов
Риз Дэрби сыграет ведущую роль в комедийном сериале Тайки Вайтити о пиратах
Зак Снайдер показал «архивное» фото брутальной Дианы Принс
Роуэн Аткинсон сравнил воинственных пользователей интернета с обезумевшей средневековой толпой
5 января 2021
Шоураннеры «Кобры Кай» уже придумали концовку сериала
«Корона»: Имелда Стонтон рассказала о своем предстоящем перевоплощении в королеву Елизавету
Алексей Учитель снимет фильм о советских фигуристах Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове
Зак Снайдер не планирует снимать новые фильмы DC после выпуска своей «Лиги справедливости»
Netflix запустил в разработку сиквел фильма «Мы можем стать героями»
Вышел новый телевизионный трейлер сериала «Ванда/Вижн»
Пэтти Дженкинс рассказала о своей «внутренней войне» с Warner Bros из-за «Чудо-женщины»
Netflix представил трейлер документального сериала «Пережить смерть»
BBC отказывается отрицать информацию, что Джоди Уиттакер вскоре покинет сериал «Доктор Кто»
Джаред Лето в числе тех, кто хочет выпуска режиссерской версии «Отряда самоубийц»
Майкл С Холл уверен, что возрождение «Декстера» затмит слабую концовку оригинала
4 января 2021
Стартовые сборы «Последнего богатыря 2» превзошли показатели оригинала
В производство запущен фильм о кубике Рубика
На вторых выходных проката бокс-офис «Чудо-женщины: 1984» упал на 67%
Новые кадры из приключенческого фильма с Томом Холландом «Неизведанное: Удача Дрейка»
Галь Гадот анонсировала документальный сериал о женщинах, оказавших влияние на мир
Петр Федоров в трейлере военной драмы «Летчик»
Джеймс Ганн подтвердил, что «Отряд самоубийц 2» получил рейтинг R
В 2020 году женщины сняли в Голливуде рекордное количество фильмов
2 января 2021
Эксклюзив: смотрим фрагмент фильма «Ромео и Джульетта»
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Француз в галстуке с редким узлом: загадка Меровингена, самого странного героя «Матрицы», наконец разгадана
Что за аппарат стоял на даче Саахова в «Кавказской пленнице»? «Кристалл-104» был символом роскоши в СССР
«Душегубы 2», «Извозчик», «Законник» и другие: долгожданные сериальные премьеры НТВ в октябре — а «Подслушано в Рыбинске» перекочует из цифры
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита»
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой
Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
