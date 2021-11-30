Новая адаптация «Бегущего по лезвию», финал арки демонического поезда и One Piece: 5 главных аниме-сериалов ноября

Не в деньгах счастье: 8 случаев, когда актёры играли в фильмах бесплатно или за минимальный гонорар

Продюсеры оригинального «Крика» едва не уволили Уэса Крэйвена, а затем фильм рисковал получить рейтинг NC-17

Шарлотта Генсбур рассказала о своем документальном фильме «Джейн глазами Шарлотты»

Продюсеры Фил Лорд и Крис Миллер обещают, что фильм «Кокаиновый медведь» будет безумным и веселым

Уайатт Олефф получил роль в сериале Apple TV+ «Город огня»

Джейми Дорнан не сожалеет об участии в «Пятидесяти оттенках серого»

Страшный культ угрожает жизни Дороти в первом тизере третьего сезона «Дома с прислугой»

Джош О’Коннор и Пол Мескал сыграют в гей-драме, действие которой развернется на фоне Первой мировой войны

«КиноПоиск HD» представил трейлер второго сезона «Беспринципных»

Режиссер Пабло Ларраин признался, что он бы не снял «Спенсер» без «Джеки»

Зак Снайдер ответил, когда он приступит к съемкам своего нового фильма «Мятежная луна»

За первые сутки дебютный тизер «Базза Лайтера» набрал 83 млн просмотров — это больше, чем у «Вечных»

Дени Вильнёв считает, что как режиссер он уступает Кристоферу Нолану

Бенедикт Вонг, Эйса Гонсалес и другие артисты вошли в каст сериала «Задача трех тел»

За первые дни в американском прокате «Прошлой ночью в Сохо» заработал всего несколько миллионов

Съемки второго сезона «Бриджертонов» подошли к концу

Мировые сборы «Не время умирать» превысили $600 млн, «Веном 2» и «Дюна» тоже продолжают зарабатывать

По словам Дени Вильнёва, съемки «Дюны 2» начнутся не ранее осени 2022 года

Поддайте джаза: Netflix показал новый эффектный тизер сериала «Ковбой Бибоп»

Кирнан Шипка будет покорять Уолл-стрит в сериале Hulu «Золотая клетка»

Netflix показал финальный трейлер анимационного сериала «Аркейн»

Оскар Айзек, Сэм Рокуэлл и Кристофер Уокен сыграют в новом фильме Мартина МакДоны

Showtime выпустил трейлер документального фильма «Настоящий Чарли Чаплин»

«Фокус-покус 2» получил первый тизер и дату премьеры

Джон Ву снимет боевик без диалогов во главе с Юэлем Киннаманом

Рождественский фильм с Дуэйном Джонсоном снимет режиссер «Джуманджи» Джейк Кэздан

Алек Болдуин впервые напрямую прокомментировал смерть Галины Хатчинс

Дэйзи Ридли исполнит главную роль в футуристическом триллере об имплантации воспоминаний

Фильм Гая Ричи с Джейком Джилленхолом получил название и синопсис