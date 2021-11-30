Меню
30 ноября 2021
Автор комиксов Марк Миллар сообщил, что фильм «Пипец 3» пока ждать не стоит
Вышел трейлер второго сезона документального сериала «Черный рынок» — это последний проект Майкла К Уильямса
Пьесу «Трилогия братьев Леман» адаптируют в виде телесериала
Продюсер «Человека-паука» намекнула на дебют Майлза Моралеса в игровом кино
Кристофер Уокен снимется во втором сезоне «Нарушителей»
«Спилберг высшей пробы»: в сети появились первые отзывы на новую киноверсию «Вестсайдской истории»
Видео: Джейн Кэмпион и Джонни Гринвуд обсуждают мрачный и сложный саундтрек к фильму «Власть пса»
В своем очередном боевике Александр Невский будет штурмовать тюрьму
Фильм «Самый лучший босс» с Хавьером Бардемом получил рекордные 20 номинаций на премию «Гойя»
Джессика Хенвик ожидает «интересную» Тринити в «Матрице: Воскрешение»
Сериал «4лен» ограничится двумя сезонами
Вышел первый трейлер четвертого сезона мультсериала «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода»
Джордж Мартин «умолял» создателей «Игры престолов» выпустить десять сезонов
Фильм Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь» стал главным триумфатором премии «Готэм» 2021
Первые эпизоды «Соколиного Глаза» привлекли в США меньше зрителей, чем другие сериалы Marvel
Компания Disney хотела убрать все ругательства из документального фильма Питера Джексона о The Beatles
Во втором сезоне «Молодого Скалы» покажут дебютный год Дуэйна Джонсона в качестве рестлера
Создатель «Сынов анархии» снимет вестерн-сериал для Netflix
Режиссер «Торговца сном» Алекс Ривера снимет фильм «Зорро 2.0» о благородном хакере
Джеймс Ван и Аннабелль Уоллис обсуждали потенциальный сиквел «Злого»
Дольф Лундгрен считает, что «Аквамен 2» будет гораздо лучше оригинального фильма
Режиссер «Голоса монстра» Хуан Антонио Байона снимет для Netflix фильм о крушении самолета
Как Кристофер Нолан отреагировал на то, что Ханс Циммер предпочел написать музыку для «Дюны» вместо «Довода»
Том Холланд прокомментировал новость о новой трилогии про Человека-паука
Сериал о кукле-убийце «Чаки» продлен на второй сезон
Режиссер Адам МакКей рассказал о своем расколе с Уиллом Ферреллом: «Я облажался»
По словам Дольфа Лундгрена, «Драго» может стать следующим спин-оффом «Рокки»
Создатели «Охотников за привидениями: Наследники» Джейсон Райтман и Гил Кинан заключили контракт с Sony
«Морбиус» выйдет в российский прокат на неделю позже
Украинка Иванна Сахно получила роль в сериале «Звездные войны: Асока»
Человечество намеревается создать новую Землю в трейлере научно-фантастического фильма «Звездный разум»
Том Бёрк заменит Яхью Абдул-Матина II в спин-оффе «Безумного Макса» о Фьюриосе
Семья Гуччи опубликовала заявление по поводу своего изображения в фильме Ридли Скотта «Дом Gucci»
В новом трейлере «Книги Бобы Фетта» показали, как главный герой исцелился после пребывания в чреве Сарлакка
Ченнинг Татум и Стивен Содерберг готовят третью часть «Супер Майка»
Sony и Marvel Studios планируют новую трилогию о Человеке-пауке во главе с Томом Холландом
В Праге начались съемки «Тайлера Рейка 2»
29 ноября 2021
«Лакричная пицца» подверглась критике из-за шуточной сцены с имитацией азиатского акцента
Ушел из жизни режиссер Владимир Наумов
Эндрю Гарфилд поет с Ванессой Хадженс в новом музыкальном номере из фильма «Тик-так… БУМ!»
В разработку запущен сериал о создании фильма Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже»
Студия Paramount выпустила новый трейлер мультфильма «Лига монстров»
Сериал «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом получит второй сезон
Дуэйн Джонсон подарил свой пикап одному из фанатов: «Ты делаешь много хорошего для людей»
Звезда «Клана Сопрано» Лоррейн Бракко недовольна тем, как ее героиня доктор Мелфи покинула сериал
Сайты кинотеатров не выдержали наплыва фанатов, желающих купить билеты на «Человека-паука: Нет пути домой»
Умер соавтор мюзиклов «Вестсайдская история» и «Суини Тодд» Стивен Сондхайм
Сценарист «Вечных» подтвердил смерть одного из ключевых персонажей
Джессика Честейн считает, что в Голливуде долгое время неправильно изображали женщин-шпионов
Генри Кавилл завершил съемки в «Эноле Холмс 2»
Мэттью МакКонахи заявил об отказе баллотироваться на пост губернатора Техаса
Netflix выпустил ролик о создании анимационного фильма «Робин»
Редакция знаменитого журнала Cahiers du Cinéma выбрала топ-10 лучших фильмов 2021 года
Ридли Скотт обещает выпустить расширенные версии «Последней дуэли» и «Дома Gucci»
Брюс Кэмпбелл объяснил, почему он не намерен возвращаться к роли Эша из франшизы «Зловещие мертвецы»
Джаред Лето красочно описал свое актерское перевоплощение в фильме «Дом Gucci»
Видео: Стивен Спилберг объясняет, почему он страстно хотел снять «Вестсайдскую историю»
После пятого сезона «Игры престолов» Джордж Мартин был обеспокоен, что создатели сериала отошли от его плана
Умер создатель «Кота Леопольда» Константин Романенко
Любовь Аксенова перевоплотилась в Леонардо ДиКаприо
Киану Ривз поблагодарил Уилла Смита за отказ сыграть Нео в «Матрице»
Режиссер Джеймс Ганн не заинтересован в Джокере
Глава Lucasfilm опровергла информацию, что режиссер «Логана» ранее разрабатывал фильм о Бобе Фетте
Райан Рейнольдс удостоился почетной канадской награды
В сети появились тестовые кадры с Джейсоном Момоа к неснятому ремейку «Ворона»
«Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона стала самым кассовым инди-фильмом в условиях пандемии
Бенедикт Камбербэтч рассказал, почему «Доктору Стрэнджу 2» потребовались пересъемки
Ожидается, что съемки нового «Блэйда» начнутся летом 2022 года
Дизайнер и кинорежиссер Том Форд поделился впечатлениями от «Дома Gucci»
Netflix отказался от сотрудничества со знаменитым британским режиссером Майком Ли
Звезда «Жизней матрешки» утверждает, что второй сезон будет очень отличаться от первого
Возвращение легенды: вышел новый тизер сериала «Книга Бобы Фетта»
Джон Сина пренебрежительно отзывается об Аквамене в новом отрывке из сериала «Миротворец»
«Энканто» и «Дом Gucci» успешно стартовали в прокате
У режиссера «Поезда в Пусан» есть идеи для следующего фильма в рамках франшизы
«Красное уведомление» возглавило топ самых популярных фильмов в истории Netflix
26 ноября 2021
От возвращения «Секса в большом городе» до «Звездных войн»: 7 главных сериалов декабря
Второй сезон «Молодого Скалы» выйдет в марте
Start готовит новогоднюю серию «Вампиров средней полосы»
Зендея предвкушает свою более обстоятельную роль в «Дюне 2»
Спин-офф детского мультсериала «Вся правда о медведях» получил первый трейлер
Оригинальная «Матрица» вернется в российский прокат
Глава Lucasfilm прокомментировала ситуацию с сериалом, в котором должна была сыграть уволенная Джина Карано
Астронавты прибывают на Луну со смертельно опасной миссией в тизере корейского сериала «Море спокойствия»
Звезда «Влюбленного Шекспира» Саймон Кэллоу сыграет эксцентричного криминального босса в фильме-ограблении
YouTube-блогер с точностью воссоздал в реальности турнир из «Игры в кальмара»
Джон Чо назвал игровой сериал «Ковбой Бибоп» самым дорогостоящим фанфиком
Появился международный трейлер фильма «Официальный конкурс» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
Рики Джервэйс сыграет в комедийном сериале, который основан на его посте в Twitter
Клэр стреляет из ружья во вступительной заставке к шестому сезону «Чужестранки»
Мультфильм «Зверопой 2» получил двухминутный рекламный спин-офф
В третьей части «Блондинки в законе» героиня Риз Уизерспун будет матерью
Фильм Сергея Лозницы «Господин Ландсбергис» завоевал главный приз фестиваля документального кино в Амстердаме
Продюсер печально известного вестерна «Раст» профинансирует инди-фильм с Дастином Хоффманом и Сисси Спейсек
Геральт сражается с огромным монстром в новом отрывке из второго сезона «Ведьмака»
Зои Дойч исполнит ведущую роль в ромкоме по роману «Кое-что от Тиффани»
Джереми Реннер рассказал, почему он никогда не станет пересматривать «Мстителей: Финал»
Дэвид Теннант отправляется в увлекательное и опасное приключение в трейлере «Вокруг света за 80 дней»
Хейли Стайнфелд поделилась фото с первого съемочного дня «Соколиного Глаза»
Пробы на роль Звездного Лорда в MCU помогли Закари Ливаю стать главной звездой «Шазама!»
Майкл Бэй рад, что фильм «Армагеддон» предсказал реальную миссию NASA по отражению метеоритов
Экранизация мемуаров Элис Сиболд «Счастливая» отменена из-за потери финансирования
Жестокость, преступления, песни и влюбленность: вышел трейлер музыкального триллера The Score
Стеллан Скарсгард заступился за супергеройское кино на фоне критики со стороны Мартина Скорсезе и Ридли Скотта
Холли Берри рассказала, что побудило ее стать режиссером
Предстоящий фильм Джордана Пила снимет оператор «Интерстеллара» и «Дюнкерка» Хойте Ван Хойтема
6 комиксов, которые подготовят вас к мультивселенной в «Человеке пауке: Нет пути домой»
Боссы студии MGM провели предварительные переговоры об актере на роль нового Джеймса Бонда
Канал NBC выпустил трейлер финального сезона сериала «Это мы»
Дензел Вашингтон совершает убийство в новом тизере «Трагедии Макбета» Джоэла Коэна
25 ноября 2021
«Мне кажется, что работы Эдгара Райта – это уже отдельный жанр»: интервью с актрисой Томасин Маккензи
«Если вы играли в игру, то просто рехнётесь от удовольствия»: интервью с актерами фильма «Обитель зла: Раккун-Сити»
Netflix готовит полнометражный фильм о виртуальной рок-группе Gorillaz
Режиссер «Обители зла: Раккун-Сити» рассказал, почему фильм основан сразу на двух играх
Появились первые кадры из фильма «Человек-Мидас» с членами The Beatles
Режиссеру Кристоферу МакКуорри приходилось руководить съемками «Миссии: невыполнима 7» прямо из дома
В 2022 году Disney потратит на новый контент $33 млрд
Адам Драйвер не против вернуться во вселенную «Звездных войн»
В воронке мультивселенной: студия Sony опубликовала новый постер «Человека-паука: Нет пути домой»
Кевин Харт в ожидании премьеры сериала «Реальная история»: «Я знаю, что драматические роли мне по силам»
Сэм Нил возглавил актерский состав австралийского криминального сериала «Двенадцать»
В новом ролике о создании сериала «Соколиный Глаз» прослеживают путь Клинта Бартона в MCU
«Зима близко»: 5 фильмов-конкурсантов, которые стоит посмотреть на фестивале «Мир знаний»
Кэри Элвес высказался против перезапуска «Принцессы-невесты»
Режиссер Рейнальдо Маркус Грин поделился подробностями о своем предстоящем байопике про Боба Марли
Полнометражный мультфильм «Хильда и горный король» выйдет на Netflix в конце декабря
Дмитрий Нагиев требует денег у неудачливого самоубийцы в трейлере комедии «БУМЕРанг»
Прощание с Пирсонами: финальный сезон сериала «Это мы» получил первый тизер и подборку кадров
Съемки пятого сезона «Кобры Кай» близятся к завершению
Съемки второго сезона «Колеса времени» завершены наполовину
В документальном ролике к «Веному 2» показали, как создавался Карнаж
Семья оказывается заточена в проклятом городке в трейлере мистического хоррор-сериала From
Джессика Честейн возглавляет трио женщин-супершпионов на новом кадре из боевика «Код 355»
KION показал первые кадры из сериала «В раю мест нет» и объявил дату премьеры
Животные устраивают грандиозное музыкальное шоу в финальном трейлере «Зверопоя 2»
Видеосервис more.tv представил тизер-трейлер сериала «Ваша честь» во главе с Олегом Меньшиковым
В свежем тизере «Матрицы: Воскрешение» показали исчезающую Тринити
Майкл Шин перескакивает из одного возраста в другой в трейлере фильма «Последний поезд в Рождество»
Согласно прогнозу, мультфильм «Энканто» стартует в прокате успешнее «Дома Gucci»
В новом тизере «Человека-паука: Нет пути домой» Доктор Осьминог признает существование другого Питера Паркера
«Бэтгерл»: Дж К Симмонс совершенно не ожидал, что ему предстоит вернуться к роли комиссара Гордона
Новый «Крик» обзавелся эффектным анимированным постером
Стало известно, где именно пройдут съемки второго сезона сериала «Властелин колец»
Студия Marvel выпустила песню из мюзикла «Роджерс», звучащую в первой серии «Соколиного Глаза»
Контрабандист, провезший «Игру в кальмара» в Северную Корею, приговорен к смертной казни
Бенедикт Камбербэтч призывает положить конец «токсичной маскулинности»
Ученые пришли к выводу, что люди смогли бы выжить на планете, подобной Арракису из «Дюны»
Появился новый синопсис «Бэтмена» Мэтта Ривза
24 ноября 2021
Продюсер «Сынов анархии» и «Мира Дикого Запада» разрабатывает для Netflix экранизацию комикса «Ноктерра»
Съемки фильма «Вызов» возобновятся весной в традиционном формате на Земле
Во вступительной сцене «Джона Уика 4» Киану Ривз будет скакать на коне по пустыне
Маккенна Грейс выпустила клип к песне Hauted House из фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Сериал о кантри-музыке «Монарх» со Сьюзен Сарандон обрел нового шоураннера
Автор «Карточного домика» готовит сериал о мошеннике Джо Лоу, который дружил с Леонардо ДиКаприо
Карнаж раскрывает свой план по созданию «верховной расы» в новой удаленной сцене из «Венома 2»
По стопам «Игры в кальмара»: новый южнокорейский сериал «Зов ада» возглавил недельный топ Netflix
Жуткий маньяк Итан Хоук грозит топором на новом кадре из хоррора «Черный телефон»
Блокбастер «Красное уведомление» близок к тому, чтобы стать самым просматриваемым фильмом в истории Netflix
Китайские цензоры допустили «Матрицу: Воскрешение» в местный прокат
Сандра Буллок прокомментировала слухи о получении роли Мадам Паутины во вселенной Человека-паука
Скит Ульрих получил роль в драматическом триллере «Избавление»
Студия MGM опровергает информацию о потере $100 млн на фильме «Не время умирать»
Пол Томас Андерсон считает, что оптимальная продолжительность полнометражных фильмов — два часа
Amazon Studios договаривается о правах на экранизацию видеоигры Mass Effect
Фильм о талантливой женщине-дирижере «Тар» во главе с Кейт Бланшетт обзавелся датой релиза
Фэнтезийный сериал «Колесо времени» стал хитом стрим-сервиса Amazon Prime Video
«Ванда/Вижн», «Дюна» и другие проекты получили номинации на «Грэмми»
Дженнифер Лоуренс признала, что после ряда неудачных фильмов ее карьере требовалась перезагрузка
Showntime объявил дату премьеры антологии Super Pumped — первый сезон будет посвящен компании Uber
Кристина Риччи присоединилась к актерскому составу фильма в жанре киберпанк «Дрезденское солнце»
В мультфильме по видеоигре «Супербратья Марио» Крис Пратт будет говорить без итальянского акцента
Вышел трейлер новой версии «Принца из Беверли-Хиллз»
Критикам понравились первые два эпизода сериала Marvel «Соколиный Глаз»
Хелена Бонем Картер сыграет британскую телезвезду в мини-сериале «Нолли»
Дэйв Филони рассказал о работе над сценарием спин-оффа «Мандалорца» об Асоке Тано
Стало известно, когда выйдет новая экранизация «Трех мушкетеров» с Венсаном Касселем и Евой Грин
Съемки фильма о Наполеоне с Хоакином Фениксом начнутся в январе
Хаяо Миядзаки остается верен ручной прорисовке кадров: «Инструмент аниматора — это карандаш»
Совсем другое супергеройское кино: вышел трейлер мультфильма DC «Суперпитомцы»
Критики неоднозначно приняли фильм «Обитель зла: Раккун-Сити»
Кейси Аффлек, Лоренс Фишбёрн и Эмили Бичем сыграют в научно-фантастическом триллере о полете к Сатурну
Тираннозавр врывается в кинотеатр под открытым небом в пятиминутном прологе к «Миру Юрского периода: Господство»
Мало не бывает — топ фильмов и сериалов о любви к покупкам, которые можно посмотреть в «Черную пятницу»
Второй сезон «Эйфории» получил первый трейлер и дату премьеры
Режиссер Пейтон Рид сообщил об окончании съемок фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Киану Ривз хотел бы снова сыграть Константина
Студия Paramount анонсировала сиквел «Большого красного пса Клиффорда»
23 ноября 2021
Когда ты по жизни «Один дома»: Путь Маколея Калкина от славы к забвению
Джереми Реннер назвал Роберта Дауни — младшего своим ментором в киновселенной Marvel
Стерлинг К Браун сыграет афроамериканского юриста в исторической драме «Защитник»
Каст сериала HBO «Ирма Веп» пополнился несколькими артистами
Конни Нильсен теряет память в трейлере триллер-сериала «Рядом со мной»
Сериал о женской мусульманской рок-группе «Мы — Lady Parts» получит второй сезон
Ридли Скотт обвинил миллениалов в кассовом провале «Последней дуэли»
Кевин Спейси проиграл суд продюсеру «Карточного домика» и будет вынужден заплатить $31 млн
Режиссер «Дома Gucci» ответил на критику со стороны настоящей семьи Гуччи
Amazon представил трейлер сериала о трех друзьях с расстройством аутического спектра
Актриса Лия МакХью опубликовала серию фото со съемок «Вечных»
Мультфильм «Тролли 3» получил дату релиза
Самый смешной мальчик: Netflix выпустил подборку неудачных дублей с корги Эйном со съемок «Ковбоя Бибопа»
Агата Муцениеце исполнит ведущую роль в сериале «Новая жизнь»
Советские футболисты отправляются в турне по Англии в трейлере спортивной драмы «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Сериал «Книга Бобы Фетта» будет посвящен трудностям заглавного героя в удержании власти
Юный актер Вуди Норман поделился впечатлениями от съемок с Хоакином Фениксом в фильме C’mon C’mon
Президент Marvel Studios Кевин Файги надеется, что сериал «Соколиный Глаз» станет рождественской классикой
Советский боксер преодолевает себя в трейлере спортивной драмы «Мистер Нокаут»
Тот самый парень из «Мстителей»: Тест «Насколько хорошо вы знаете Соколиного глаза»?
Сара Силверман и Сет Роген устраивают феминистское Рождество в трейлере мультсериала для взрослых Santa Inc
Showtime представил трейлер полнометражного фильма «Рэй Донован»
Киану Ривз счел бы за честь участие в киновселенной Marvel
«Матрица: Воскрешение» — «причудливое творение», которое «ниспровергает правила блокбастеров»
HBO готовит драматический сериал о музыкальной индустрии во главе с The Weeknd и Лили-Роуз Депп
Съемки мини-сериала «Ведьмак: Происхождение» подошли к концу
Netflix выпустил первый тизер сериала «Изобретая Анну» о девушке-самозванке, проникнувшей в высшее общество
Ключевые герои «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга обзавелись персональными постерами
Завершились съемки второго сезона «Бриджертонов»
Продюсер «Утреннего шоу» поделилась планами на третий сезон
Появилась серия новых постеров «Матрицы: Воскрешение» с главными персонажами фильма
Глава Lucasfilm намекнула на возвращение персонажей из трилогии сиквелов «Звездных войн»
Джон Красински озвучит Супермена в мультфильме DC «Суперпитомцы»
Starz объявил дату премьеры шестого сезона «Чужестранки»
Пародийный суперагент оказался за решеткой: вышел первый трейлер нового «МакГрубера»
Дженнифер Лоуренс признала, что Леонардо ДиКаприо по праву получил за «Не смотрите наверх» больше денег, чем она
Ридли Скотт поделился новостями о сериалах «Бегущий по лезвию» и «Чужой»
22 ноября 2021
Видео: Лин-Мануэль Миранда объясняет важность музыки в новом мультфильме Disney «Энканто»
Фраза «Во имя Отца, Сына и дома Gucci» была придумана Леди Гагой
Режиссер «Острых козырьков» опубликовал тизер шестого сезона
Видео: Райан Рейнольдс ругается и смеется на съемках «Красного уведомления»
HBO Max выпустил трейлер документального фильма о покойном рэпере DMX
Discovery+ готовит документальный фильм об отношениях между Джонни Деппом и Эмбер Херд
Студия Pixar выпустила экспериментальную короткометражку с акцентом на визуальные эффекты
Стал известен хронометраж документального сериала Питера Джексона о The Beatles
Студия Sony Pictures представила трейлер инди-драмы «Жокей»
Звезда «Хищных птиц» Джерни Смоллетт сыграет с Джейми Фоксом и Томми Ли Джонсом в драме «Погребение»
Эдди Редмэйн сожалеет о роли трансгендерной женщины в фильме «Девушка из Дании»
Starz и рэпер 50 Cent выпустят документальный мини-сериал о создании «Семьи черной мафии»
Напряженный триллер о выживании: вышел трейлер фильма «Американский беженец»
Звезда «Миссис Флетчер» Джексон Уайт исполнит ведущую мужскую роль в драматическом сериале от Hulu
«Кинопоиск» поделился подробностями о мультсериале «Киберслав» и показал первый постер проекта
Том Холланд рассказал о хаосе и тревоге во время съемок «Человека-паука: Нет пути домой»
Режиссер Ник Кассаветис готовит байопик о рок-группе The Allman Brothers
Риз Ахмед пытается спасти своих сыновей от сверхъестественной угрозы в трейлере фильма «Столкновение»
В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» выйдет новый мультсериал от создателей антологии «Любовь. Смерть. Роботы»
«Союзмультфильм» представил первый тизер нового «Ну, погоди!»
«Майор Гром: Чумной Доктор» стал самым популярным российским фильмом на Netflix за последние месяцы
Появился новый постер драмы о взрослении «Нежный бар» с Беном Аффлеком
Появились первые кадры из многосерийного психологического триллера «Хлоя»
Производство «Черной Пантеры 2» приостановлено до 2022 года
Сальма Хайек получила звезду на голливудской «Аллее славы»
Канал CW впервые показал Ядовитого Плюща из сериала «Бэтвумен»
Классический фильм Марио Бавы «Дикие псы» получит англоязычный ремейк
В сети появились первые реакции критиков на фильм «Не смотрите наверх» с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс
Фильм «Охотники за привидениями: Наследники» стартовал в американском прокате лучше, чем ожидалось
Беременная Хлоя Грейс Морец выживает в условиях апокалипсиса в трейлере триллера «Мать/Андроид»
Анимационный сериал «Аркейн» продлен на второй сезон
Джаред Лето хочет выпуска режиссерской версии «Отряда самоубийц»
Наташа Лю Бордиццо получила роль Сабин Врен в сериале «Асока»
Скарлетт Йоханссон высказалась о своем судебном иске против Disney
«Не время умирать» стал самым кассовым голливудским фильмом времен пандемии
Умер актер Валерий Гаркалин
Делрой Линдо сыграет с Махершалой Али в новом «Блэйде»
Делрой Линдо сыграет с Махершалой Али в новом «Блэйде»
19 ноября 2021
Пройдите тест и узнайте, какой мюзикл вам стоит посмотреть
Кнут без пряника: 10 фильмов о жестокой любви отцов
Джина Карано сыграет в байопике о Хантере Байдене, скандальном сыне нынешнего президента США
Звезда «Реинкарнации» и «Времени» Алекс Вулф снимется с Кирси Клемонс в триллере «Расследование Сьюзи»
Эдди Брок на пляже спорит о любви со своим симбиотом в вырезанной сцене из концовки «Венома 2»
Стало известно, когда выйдет последний эпизод «Доктора Кто» с Джоди Уиттакер
Между Клинтом Бартоном и Кейт Бишоп возникает «химия» в новом проморолике сериала «Соколиный Глаз»
Юный актер Мэйсон Темз по-настоящему боялся Итана Хоука во время съемок хоррора «Черный телефон»
Скарлетт Йоханссон и Marvel Studios готовят новый совместный проект, не связанный с Черной Вдовой
Режиссер Бретт Морген готовит документальный фильм о Дэвиде Боуи на основе «тысяч часов» архивного видео
Режиссер фильма C’mon C’mon рассказал об особых отношениях между Хоакином Фениксом и юным Вуди Норманом
Рок-группа Foo Fighters выпустила клип с Джейсоном Судейкисом в роли тренера по синхронному плаванию
Детектив Чарли Ханнэм расследует дело эксцентричного Мэла Гибсона в трейлере фильма «Вальдо»
Apple TV+ выпустил тизер детективного сериала The Afterparty
HBO представил первый тизер исторического сериала «Позолоченный век» от создателя «Аббатства Даунтон»
Слух: Барри Кеоган появится в образе Джокера в «Бэтмене» Мэтта Ривза
Англоязычный ремейк «Поезда в Пусан» обзавелся названием
Простая русская девушка Кристина Асмус оказывается на Шри-Ланке трейлере комедии «Булки»
Студия Marvel опубликовала постер «Вечных» с персонажем Гарри Стайлса
Кристоф Вальц сыграет в многосерийной черной комедии «Консультант»
Кристен Стюарт об ажиотаже по поводу ее потенциальной борьбы за «Оскар»: «Мне плевать на это»
В Париже идут съемки третьей части сериала «Люпен»
«Веном 2» стал самым успешным фильмом в российском прокате за 2021 год
Джесси Айзенберг сыграет с Лиззи Каплан в мини-сериале «Флейшман в беде»
Начались съемки финального сезона сериала «Манифест»
Майкл Китон вернется к роли Стервятника в секретном проекте
У байопика о менеджере The Beatles «Человек-Мидас» появился новый режиссер
Вышел трейлер полнометражного фильма «Необыкновенное Рождество Зои»
Поп-звезда Дженнифер Лопес влюбляется в незнакомца Оуэна Уилсона в трейлере ромкома «Первый встречный»
Классические Нео и Тринити: появился новый постер «Матрицы: Воскрешение»
Джона Хилл сыграет музыканта Джерри Гарсию в следующем фильме Мартина Скорсезе
Кейт Бланшетт гипнотизирует Брэдли Купера в финальном трейлере нуар-триллера «Аллея кошмаров»
Джейми Дорнан обсуждал с Кевином Файги возможность получить роль в киновселенной Marvel
«Пока ты здесь — влюбляйся»: Netflix выпустил трейлер второго сезона «Эмили в Париже»
18 ноября 2021
Эксклюзивно для Киноафиши: актриса Яна Гладких делится личным списком фильмов и сериалов
Кристофер Нолан решил снять «Интерстеллар», услышав музыку Ханса Циммера
Шоураннер «Симпсонов» поделился, как бы он хотел завершить легендарный мультсериал
Во время съемок «Неудержимых 4» два члена съемочной команды получили травмы
Благодаря Джону Красински из «Офиса» убрали сцену, в которой Джим изменяет Пэм
«Кинопоиск» выпустит второй сезон сериала «Последний министр»
Продюсеры «Человека-паука: Нет пути домой» прятали Уиллема Дефо, чтобы утаить его участие в фильме
Кэрри Кун, Алессандро Нивола и Крис Купер сыграют с Кирой Найтли в фильме «Бостонский душитель»
Lionsgate и BuzzFeed готовят фильм «Дорогой Дэвид» по мистической истории из Twitter
13-летний сын Доминика Уэста исполнит роль принца Уильяма в пятом сезоне «Короны»
Генри Кавилл поделился подробностями о травме, полученной на съемках второго сезона «Ведьмака»
Алан Рикман знал о судьбе Северуса Снегга до начала съемок первого фильма о Гарри Поттере
В полнометражном фильме о Чебурашке знаменитого персонажа сыграет Ольга Кузьмина
Появились первые кадры из триллера об охоте на людей «Самая опасная игра»
Режиссер нового «Одного дома» рассказал, почему он решил взяться за этот проект
Появился первый кадр с Хелен Миррен из байопика о Голде Меир
Режиссер «Соколиного Глаза» рассказал, почему действие сериала разворачивается в канун Рождества
Дени Вильнёв подтвердил, что в «Дюне 2» появится Фейд-Раута Харконнен
Подозреваемые Оливия Колман и Дэвид Тьюлис подвергаются жесткому допросу в трейлере мини-сериала «Садовники»
Нео объединяется с Тринити и другими персонажами на новом постере «Матрицы: Воскрешение»
Во время съемок «Дома Gucci» Леди Гага страдала от рвоты и последствий психологических травм
Пес Крипто собирает свою Лигу справедливости на новых кадрах из мультфильма DC «Суперпитомцы»
Закари Ливай осуществляет свою мечту в новом трейлере спортивной драмы «Американский неудачник»
Netflix представил новый тизер финального сезона «Озарка»
Hulu объявил дату выхода ситкома «Как я встретила вашего папу»
Клинт Бартон, Кейт Бишоп и пес Лаки: персонажи «Соколиного Глаза» получили индивидуальные постеры
Warner Bros выпустит ремейк боевика «В осаде»
Появился новый постер фильма «Быть Рикардо» с Николь Кидман и Хавьером Бардемом
Сериал «Грешница» завершится четвертым сезоном
Сет Роген вмешивается в личную жизнь Лили Джеймс и Себастиана Стэна в первом трейлере сериала «Пэм и Томми»
Ченнинг Татум и военная собака Лулу становятся друзьями в трейлере фильма «Дог»
Девочка Мэй превращается в огромную панду в трейлере мультфильма Pixar «Я краснею»
Режиссер «Пианино» и «Власти пса» Джейн Кэмпион никогда не возьмется за супергеройский фильм: «Я их ненавижу»
Портной Марк Райлэнс шьет одежду для чикагских гангстеров в трейлере криминальной драмы The Outfit
К 30 годам Том Холланд собирается попрощаться с ролью Человека-паука
Педро Альмодовар хотел бы снять фильм о Бэтгерл
17 ноября 2021
Страшнее вымысла: 10 захватывающих фильмов о реальных преступниках
Ридли Скотт высказался об игре Хоакина Феникса в «Джокере»
Netflix запустил сайт с рейтингами своих самых популярных проектов
Одна из сцен «Не смотрите наверх» снималась два дня и была основана на импровизациях актеров
Сказочные ремейки и продолжения: 5 фильмов, которые выйдут в следующем году на Disney+
Netflix выпустил трейлер заключительного сезона мультсериала «С значит Семья»
Сценарист «Вечных» объяснил, почему персонаж Кита Харингтона оказался на периферии
Вышел трейлер документального фильма об истории игровой приставки Xbox
Канал Starz возродит сериал «Мастера вечеринок», вернув оригинальный актерский состав
Съемки сериала «Чужой» могут начаться в марте 2022 года
Сериал «Королева сахара» завершится седьмым сезоном
«Хорошая история во все времена остаётся хорошей историей»: интервью с актрисой Джоди Комер и сценаристкой Николь Холофсенер
В своем новом фильме Энди МакДауэлл сыграет голливудскую звезду в больничной палате
Фильм «Охотники за привидениями: Наследники» получил рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
По данным СМИ, Грета Гервиг работает над сценарием игрового ремейка «Белоснежки»
Лиззи Каплан получила роль в мини-сериале по роману «Флейшман в беде»
Кирстен Данст посетовала, что за съемки в «Человеке-пауке» ей заплатили куда меньше, чем Тоби Магуайру
Стало известно, кто сыграет дядю Айро, Гиацо и командующего Джао в игровом сериале «Аватар: Легенда об Аанге»
Режиссер «Не смотрите наверх» рассказал, как ему удалось собрать в своем фильме крупнейших звезд Голливуда
Искусство на фоне наступающего апокалипсиса: появился новый трейлер драмы «Последние слова»
HBO Max выпустил трейлер второго сезона «Пришельцев из прошлого»
Дэн Эйкройд и Билл Мюррей объяснили свое появление в «Охотниках за привидениями: Наследники»
Кинокомпания Miramax подает в суд на Квентина Тарантино
По словам шоураннера «Пацанов», третий сезон будет посвящен проблеме токсичной маскулинности
Леди Гага утверждает, что ее акцент в «Доме Gucci» приятно впечатлил самих итальянцев
Футболисты устраивают забастовку на сотни миллионов долларов в трейлере спортивной драмы «Национальные чемпионы»
Дуэйн Джонсон хочет стать следующим Джеймсом Бондом
Starz объявил дату премьеры восьмисерийной хоррор-комедии «Сияющая долина» с Кортни Кокс
Дэвид Харбор сыграет в триллере «Жестокая ночь»
Дольф Лундгрен готовит документальный фильм о самом себе
Война неизбежна: вышел трейлер финального сезона «Пространства»
«Пора воспользоваться маховиком времени»: как в сети отреагировали на воссоединение каста «Гарри Поттера»
Еще больше злодеев: вышел второй трейлер «Человека-паука: Нет пути домой»
Брайан Кокс дебютирует в режиссуре, сняв фильм о родной Шотландии
Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс вынуждены спасать мир в трейлере фильма «Не смотрите наверх»
Пол Радд отговаривал Стива Карелла от съемок в «Офисе»
Фильм «Красное уведомление» стал самой популярной премьерой в истории Netflix
Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт примут участие в спецвыпуске «Возвращение в Хогвартс»
16 ноября 2021
Жизнь как вспышка: 7 актеров с яркой карьерой, погибших до 30 лет
Волшебник или магл: насколько хорошо вы знаете первый фильм о Гарри Поттере?
В Голливуде снимут англоязычный ремейк датского хита «Рыцари справедливости»
Netflix представил видео, посвященное созданию музыки к сериалу «Ковбой Бибоп»
Инструктор по диалектам «Дома Gucci» раскритиковала «итальянский» акцент Леди Гаги
Эндрю Гарфилд в который раз заявил, что его не будет в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Ксения Раппопорт проявляет сострадание к больному мигранту в трейлере драмы «На близком расстоянии»
Студия Marvel опубликовала восемь новых кадров из сериала «Соколиный Глаз»
Видео: Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон смотрят новый трейлер «Человека-паука: Нет пути домой»
Роб Зомби показал сумасшедшего ученого из предстоящего фильма «Семейка монстров»
Адам Драйвер не хочет возвращаться на Comic-Con, побывав там в качестве представителя «Звездных войн»
По данным СМИ, боссы Disney обсуждают возможность выпускать более взрослый контент
Режиссер Баз Лурман представил первый тизер байопика об Элвисе Пресли
Съемки фильма по видеоигре The Division пройдут в 2022 году
Крис Коламбус призывает Warner Bros выпустить трехчасовую версию «Гарри Поттера и философского камня»
Тейлор Свифт и Блейк Лайвли выпустили музыкальный клип с Майлзом Теллером
Босс Marvel Studios заявил, что роль Т’Чаллы в MCU останется за Чедвиком Боузманом
Режиссер «Гарри Поттера» рассказал, как «Один дома» повлиял на его последующие фильмы
Кэтлин Кеннеди останется во главе Lucasfilm до 2024 года
Сценарист «Социальной сети» не исключает, что фильм получит сиквел
Анонсирован сериал о Федоре Шаляпине — знаменитого певца сыграет Александр Горбатов
Звезда «Стрелы» Кэтрин МакНамара исполнит ведущую роль в триллере «Сахар»
Сильвестр Сталлоне показал свой костюм из «Стражей Галактики 3»
Критики поделились первыми впечатлениями от нового мультфильма Disney «Энканто»
Ридли Скотт отреагировал на провальные кассовые сборы «Последней дуэли»
Создатели вестерна «Тем больнее падать» вдохновлялись «Крестным отцом 2»
Том Холланд обещает помочь актеру, который заменит его в роли Человека-паука
«Бездушный ремейк знакового аниме»: критики холодно приняли игровой сериал «Ковбой Бибоп»
Холли Берри хотела бы снять ремейк «Женщины-кошки»
Мэл Гибсон выступит режиссером «Смертельного оружия 5»
Звезда «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Даниэла Мелшиор получила роль в нуаре с Лиамом Нисоном
Ридли Скотт обрушился с критикой в адрес супергеройского кино
Кристен Стюарт сыграет в сериале Оливье Ассайаса «Ирма Веп»
Энтони Маки, Аийша Харт и Бен Кингсли возглавили каст исторического экшен-фильма «Воин пустыни»
Гарри Стайлс впервые прокомментировал свое участие в киновселенной Marvel
Paramount+ выпустил первый тизер игрового сериала по видеоигре Halo
Появился новый постер «Человека-паука: Нет пути домой»
Вышел первый трейлер «Аббатства Даунтон 2»
15 ноября 2021
Фильму «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» потребовались «значительные пересъемки»
Приключения самурая и сегуна продолжаются: вышла новая аниме-короткометражка о Рике и Морти
У создателей «Разлома Сан-Андреас» есть идеи для потенциального сиквела
Появился первый кадр из экшена «Принцесса» с воинственной Джои Кинг
«Ливерпульская четверка» создает песню I’ve Got a Feeling в первом отрывке из фильма The Beatles: Get Back
Объявлена дата премьеры двадцать первого сезона «Закона и порядка»
Сериал «Место преступления» продлен еще на три сезона — второй расскажет о «Мяснике на Таймс-Сквер»
Чернокожий подросток в магазине кроссовок: вышел трейлер хип-хоп мюзикла «Сникерелла»
«Веном 2» стал вторым фильмом, который собрал в американском прокате свыше $200 млн в период пандемии
Леди Гага и Адам Драйвер зовут зрителей в кинотеатры в новом проморолике «Дома Gucci»
Производство новых «Звездных войн» отложено из-за разногласий между Lucasfilm и Пэтти Дженкинс
«Вечные» удержали лидерство в американском прокате, опередив «Большого красного пса Клиффорда»
Линдси Лохан возвращается в кино: появился первый кадр из ромкома Netflix «Рождество в Стране чудес»
Одесса Янг влюбляется в Джоша О’Коннора в трейлере драмы «Роман служанки»
Режиссер «Телохранителя киллера» снимет научно-фантастический фильм «Военная машина»
Мультсериал Marvel «Что, если…?» получит второй сезон, а также спин-офф о зомби
Спускаемся в подземный мир: вышел трейлер мультфильма «Ледниковый период: Приключения Бака»
Ридли Скотт сообщил, что сценарий «Гладиатора 2» наконец готов
Дайан Крюгер и Джессика Лэнг сыграют с Лиамом Нисоном в новом нуаре о детективе Филипе Марлоу
Вышли трейлеры документальных сериалов о Земле и человеческом теле с Уиллом Смитом и Крисом Хемсвортом
Стало известно, когда выйдет новый мультсериал о Чипе и Дейле
6 мультсериалов Disney, премьера которых уже не за горами
Студия Marvel анонсировала новые мультсериалы о Людях Икс и Человеке-пауке
Студия Disney огласила время выхода «Фокуса-покуса 2», сиквела «Очарованной» и переосмысления «Оптом дешевле»
Сценарист Стивен Найт поделился новостями о втором сезоне сериала «Табу»
14 сериалов Marvel, которые вскоре появятся на Disney+
Появились первые кадры из мультсериалов «Тиана», «Зверополис+» и «Тачки в дороге», а также трейлер «Бэймакса!»
Видео: Уорвик Дэвис знакомит зрителей с актерским составом сериала «Виллоу»
Сильвестр Сталлоне подтвердил свое возвращение к роли Стакара Огорда в «Стражах Галактики 3»
Disney+ анонсировал многосерийную адаптацию «Хроник Спайдервика»
Disney и Lucasfilm представили первый проморолик сериала «Оби-Ван Кеноби»
Создатель «Голого пистолета» и «Аэроплана» Дэвид Цукер готовит новую комедию
Disney и Marvel Studios выпустили первые тизеры сериалов «Лунный рыцарь», «Женщина-Халк» и «Мисс Марвел»
Marvel Studios готовит спин-оффы «Ванды/Вижна» и «Соколиного Глаза»
«Розалина»: появился первый кадр с Кейтлин Дивер из новой версии «Ромео и Джульетты»
HBO Max выпустил тизер-трейлер продолжения «Секса в большом городе»
Приквел «Хищника» обзавелся официальным названием и временем выхода на Hulu
12 ноября 2021
Сценарист «Людей Икс» сообщил, что студия Marvel работает над перезапуском «Сорвиголовы»
Телохранитель принцессы Дианы считает Кристен Стюарт самой точной киноверсией леди Ди
Критики поделились первыми впечатлениями от фильма Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца»
Критики прохладно приняли самый дорогостоящий фильм Netflix «Красное уведомление»
Завершились съемки очередного фильма Джеки Чана «Верхом»
Лиззи Каплан сыграет в многосерийной версии «Рокового влечения»
Компания «Иноекино» организует в России прокат шедевра Стэнли Кубрика «Заводной апельсин»
Студия Disney выпустила ролик о создании мультфильма «Энканто»
Шоураннер «Колеса времени» заранее распланировал весь сериал
Эндрю Гарфилд поет и играет на фортепиано в отрывке из мюзикла «Тик-так…БУМ!»
Аарон Соркин ответил на критику из-за непохожести Николь Кидман на Люсиль Болл в фильме «Быть Рикардо»
Капитана Немо в сериале Disney «Наутилус» сыграет Шазад Латиф
Бен Стиллер и Кейт Бланшетт снимутся в фильме «Чемпионы» о спецагентах с суперспособностями
В сериале «Кеноби» состоится новая схватка между Оби-Ваном и Дартом Вейдером
Как кино захватывает воображение: вышел трейлер документального сериала Дэвида Финчера «Жизнь кино»
Появилось первое фото с основным актерским составом ситкома «Как я встретила вашего папу»
Том Холланд прокомментировал сцену после титров из «Венома 2»
Звезда «Декстера» Дженнифер Карпентер исполнит главную роль в триллер-сериале под названием Ballistic
Netflix представил расширенный трейлер фильма Паоло Соррентино «Рука бога»
В сети появились первые отзывы о сериале Marvel «Соколиный Глаз»
Галь Гадот поделилась, что сценарий фильма «Клеопатра» уже готов
Netflix готовит англоязычную адаптацию корейского триллера «Время охоты»
Персонаж Майкла С Холла теряет над собой контроль в новом проморолике «Декстера: Новая кровь»
Мюзикл «Тик-так… БУМ!» с Эндрю Гарфилдом снискал похвалу со стороны критиков
Игровой ремейк мультфильма «Пиноккио» выйдет во второй половине 2022 года
Новый «Один дома» получил массу негативных отзывов критиков
Студия MGM заполучила права на бадди-муви Джейсона Момоа и Дэйва Батисты
Махершала Али высказался о своем участии в киновселенной Marvel и о будущем Блэйда
11 ноября 2021
Стало известно, когда начнутся съемки новых сезонов «Теда Лассо», «Тени и кости», а также спин-оффа «Пацанов»
Вышел трейлер второй половины новой версии сериала «Сплетница»
В сети появились три невиданных ранее постера к фильму «Гарри Поттер и философский камень»
Генри Кавилл обещает, что во втором сезоне «Ведьмака» Геральт будет более разговорчивым
Появление в «Вечных» глухонемой супергероини вызвало среди зрителей желание овладеть языком жестов
Сильвестр Сталлоне едва не умер из-за травмы, полученной на съемках «Рокки 4»
Бен Кингсли и другие артисты получили роли в фильме Netflix «Школа добра и зла»
Студия Pixar выпустила немую короткометражку в честь 20-летия «Корпорации монстров»
Квентин Тарантино объяснил, в чем состоит главное преимущество просмотра фильмов в кинотеатрах
Джейк Джилленхол ведет переговоры о съемках в перезапуске «Дома у дороги»
Главный осветитель вестерна «Раст» обвинил коллег в халатности, ставшей причиной смерти Галины Хатчинс
Студия Paramount перенесла релиз нового «Звездного пути» и «Трансформеров: Восхождение Звероботов»
Netflix выпустил трейлер ромкома «Компания на праздники»
Идрис Эльба поделился закулисными фото со съемок полнометражного фильма «Лютер»
Врачи пожаловались, что Королева Елизавета проводит ночи за просмотром любимых сериалов
Netflix поделился новыми кадрами из четвертого сезона «Кобры Кай»
Фильмы «Бордерлендс» и «Неудержимые 4» получили даты релиза в России
Последнее приключение семьи Робинсон: вышел трейлер третьего сезона «Затерянных в космосе»
Роб Зомби официально приступил к съемкам фильма «Семейка монстров»
Появились новые постеры к «Бэтмену» с Робертом Паттинсоном
Впереди новые времена: вышел тизер «Аббатства Даунтон 2»
Эсме Крид-Майлс намеревается расправиться с Рэем Лиоттой в трейлере финального сезона сериала «Ханна»
Во время съемок «Власти пса» Бенедикт Камбербэтч перенес три никотиновых отравления
Студия A24 готовит эпичный фэнтезийный фильм с Уиллемом Дефо, Эмили Уотсон и Финном Вулфхардом
Николь Кидман испытывает проблемы с ФБР и в личной жизни в трейлере фильма «Быть Рикардо»
Еще ряд актеров пополнили каст многосерийного приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона мультсериала «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода»
Все умрут, но это нормально: вышел трейлер черной комедии «Тихая ночь» со звездным актерским составом
Выпуск фильма «Ампир V» отложен на четыре месяца
Пол Томас Андерсон хотел бы, чтобы Дэниэл Дэй-Льюис вернулся к актерскому искусству
50 Cent впервые показался в образе военного из «Неудержимых 4»
Генри Кавилл с энтузиазмом относится к перспективе сыграть Капитана Британию в киновселенной Marvel
Создатель «Игры в кальмара» рассказал об альтернативной концовке сериала
10 ноября 2021
Что посмотреть после «Игры в кальмара»: 15 зрелищных азиатских триллеров
Подруга принцессы Дианы, работавшая консультантом «Короны», покинула сериал из-за творческих разногласий
Обладатель «Золотой пальмовой ветви» Хирокадзу Корээда разрабатывает для Netflix фильм и сериал
Майкл Китон не хочет говорить о своем участии во «Флэше», чтобы не лишать зрителей радости от фильма
Видео: Джейми Дорнан спел песню Everlasting Love на вечеринке в честь премьеры фильма «Белфаст»
Звезда «Наследников» Джереми Стронг снимется в драме о терактах 11 сентября
Начались съемки сериала «Нулевой пациент» о ВИЧ в Советском Союзе
Вышел трейлер китайской экранизации научно-фантастического романа «Задача трех тел»
Из-за «британского правила» дочь Криса Коламбуса не могла сказать ни слова в «Гарри Поттере»
Объявлены номинанты на премию Европейской киноакадемии — Юра Борисов претендует на звание лучшего актера
Сериал HBO «В поиске» завершится пятым сезоном
Netflix огласил основной актерский состав сериала по манге One Piece
Актриса из сериала «Американская ржавчина» Джулия Майорга сыграет с Кэти Холмс в фильме «Редкие предметы»
«Разыскиваются»: Netflix выпустил серию постеров со злодеями из сериала «Ковбой Бибоп»
Дэвид Аркетт рассказал, каково ему было сниматься в новом «Крике» с бывшей женой Кортни Кокс
Критики поделились первыми отзывами о фильме «Дом Gucci» Ридли Скотта
Пол Радд считает, что «Охотники за привидениями: Наследники» — идеальный сиквел оригинальной дилогии
Фейк или реальность? В соцсетях обсуждают подлинность кадра из «Нет пути домой» с тремя Пауками
Павел Майков неуклюже добивается расположения Андрея Бурковского в трейлере комедии «Чиновник»
Том Хэнкс назвал «Облачный атлас» одним из трех лучших фильмов в своей карьере
Компания «Иноекино» выпустит в российский прокат культовый фильм Джима Джармуша «Мертвец»
Netflix анонсировал свой второй российский сериал — главную роль исполнит Александр Петров
В сеть утекли кадры из «Человека-паука: Нет пути домой» с Тоби Магуайром, Эндрю Гарфилдом и Чарли Коксом
Галь Гадот хотела бы сняться в сиквеле «Красного уведомления» вместе с Дуэйном Джонсоном и Райаном Рейнольдсом
Рождество превращается в кошмар в трейлере датского сериала «Эльфы»
По количеству зрителей четвертый сезон «Йеллоустоуна» стартовал на одном уровне с «Игрой престолов»
Появился первый кадр с Джереми Айронсом и Тобином Беллом из фильма «Виолончель», снятого в Саудовской Аравии
Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл сыграет в перезапуске сериала «Близкие друзья»
Слух: режиссер «Вечных» Хлоя Чжао снимет «Звездные войны», разрабатываемые Кевином Файги
Новый фильм Стива МакКуина обрел официальное название
Стал известен хронометраж «Матрицы: Воскрешение»
Том Харди и Ченнинг Татум сыграют в военной драме об эвакуации из Афганистана
Анджелина Джоли не заинтересована в сольном спин-оффе «Вечных»
Премьера «Декстера: Новая кровь» привлекла внушительное число зрителей
Студия A24 выпустила новый трейлер черно-белой драмы C’mon C’mon с Хоакином Фениксом
По словам Тома Холланда, «Нет пути домой» объединит три поколения фанатов Человека-паука
Создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк подтвердил, что сериал получит второй сезон
9 ноября 2021
Сказочный старт: 5 звезд, которые начинали свою карьеру с проектов Disney
Юлия Снигирь сообщила об окончании съемок «Воланда»
Роскомнадзор намеревается запретить контент с изображением нетрадиционных сексуальных отношений
Нив Кэмпбелл объяснила, что побудило ее вновь сыграть Сидни Прескотт в новом «Крике»
А ты записался в Киноклуб Киноафиши?
Умер актер Дин Стокуэлл
Стало известно название четвертой части «Джона Уика»
START представил тизер сериала по фильму «Непосредственно Каха»
Персонаж Кита Харингтона из «Вечных» обзавелся собственным постером
Заключительный сезон «Лучше звоните Солу» будет поделен на две части
Шоураннер «Ведьмака: Происхождение» рассказал о создании сериала и ответил, возможен ли второй сезон
«Акулы» против «Ракет»: появился новый тизер «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга
Актерский состав фильма «Величайший пивной забег» пополнился рядом артистов
Джейсон Стэйтем дерется с Ико Уайсом на новых фото со съемок «Неудержимых 4»
Мультсериал «Звездный путь: Вундеркинды» продлен на второй сезон
Создатель «Клана Сопрано» уточнил, что он не подтверждал смерть Тони в финале сериала
Идрис Эльба и Уилл Смит готовят некий секретный проект
Джефф Вильбуш исполнит ведущую роль в экранизации детективного романа «Метод инспектора Авраама»
«Хэллоуин заканчивается» будет более «интимным» и почтит наследие Джона Карпентера
Начало семейной саги: вышел трейлер сериала «1883», который станет приквелом «Йеллоустоуна»
Дэйв Грол и Foo Fighters готовят комедийный хоррор «Студия 666»
Вышел трейлер причудливого ромкома «Забавная любовь»
Алек Болдуин предлагает, чтобы за огнестрельным оружием на киносъемках следили офицеры полиции
Режиссер «Семейки Аддамс» рассказал, как Кристина Риччи изменила концовку фильма
В разработку запущен сиквел «Успеть до полуночи» во главе с Реджиной Холл
Канал Showtime выпустил новый трейлер «Декстера: Свежая кровь»
Netflix представил финальный трейлер корейского мистического сериала «Зов ада» от режиссера «Поезда в Пусан»
Самые прелестные животные в мире бегут из зоопарка в трейлере мультфильма «Дорога домой»
Появились первые кадры из антологии «Первая леди» с Виолой Дэвис, Мишель Пфайффер и Джиллиан Андерсон
Режиссер «Мира Юрского периода 3» сообщил, что работа над фильмом официально завершена
Хлоя Чжао не уверена, что ей доведется снять сиквел «Вечных»
Квентин Тарантино подумывал превратить «Бесславных ублюдков» в мини-сериал
Эдвард Нортон, Индира Варма и другие артисты вошли в каст антологии об изменении климата «Экстраполяция»
Производство фильма «Звездные войны: Эскадрилья «Изгой» отложено на неопределенный срок
Мэтт Смит уверяет, что «Дом дракона» не будет копировать «Игру престолов»
В финальном трейлере «Охотников за привидениями: Наследники» мельком показали персонажа Билла Мюррея
Появился новый трейлер фильма «Сядь за руль моей машины» по рассказу Харуки Мураками
На этот раз официально: начались съемки «Стражей Галактики 3»
Леонардо ДиКаприо договаривается о главной роли в фильме о пресловутом проповеднике Джиме Джонсе
8 ноября 2021
Цифровая премьера драмы Григория Лялина «Распутье» состоится 4 ноября в онлайн-кинотеатре KION
«Я помню, что мы сразу же увидели грандиозный потенциал»: интервью с создателем мультсериала «Аркейн» Жеромом Комбе
Солдат Майкл Б Джордан адресует письма своему сыну в новом трейлере драмы «Дневник для Джордана»
В проморолике нового «Крика» звезды фильма рассказывают о своих персонажах и обещают нечто неожиданное
Нил Патрик Харрис всю жизнь мечтает об игровой приставке в трейлере комедии «Восьмибитное Рождество»
Студия Sony объявила дату релиза фильма «Женщина-король» с Виолой Дэвис
«Вечный – тоже человек»: большое интервью с режиссёром Хлоей Чжао и актёрами блокбастера «Вечные»
В Скандинавии выпустят местные версии сериалов «Офис» и «Лютер»
Брук Шилдс и Кэри Элвес влюбляются в трейлере фильма «Замок к Рождеству»
Кэти Холмс экранизирует роман «Редкие предметы» и сыграет в фильме ведущую роль
Сериал «Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми продлен на четвертый сезон
Пол Радд спасается от Пса ужаса в новом отрывке из «Охотников за привидениями: Наследники»
Режиссер Крис Коламбус не видит смысла заново экранизировать «Гарри Поттера»
Вин Дизель публично пригласил Дуэйна Джонсона сняться в «Форсаже 10»
Микки Рурк сыграет в боевике с Дольфом Лундгреном и Скоттом Эдкинсом
Результаты страшных экспериментов: появился очередной трейлер «Обители зла: Раккун-Сити»
За первые дни в мировом прокате «Вечные» собрали свыше $160 млн
Эдгар Райт написал сценарий «Малыша на драйве 2», но снять фильм может другой режиссер
Отчаянный мститель Роберт Паттинсон: студия Warner Bros опубликовала новый синопсис «Бэтмена»
Студия Marvel представила первый официальный постер «Человека-паука: Нет пути домой»
Вышел новый трейлер мультфильма о поющих животных «Зверопой 2»
Взломщики вновь страдают от ловушек во втором трейлере новой версии «Одного дома»
Финн Вулфхард дебютирует в качестве режиссера, сняв комедийный слэшер
Ариана Гранде и Синтия Эриво получили роли в мюзикле «Злая»
Привет, Калифорния: Netflix выпустил новый трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»
Netflix представил полноценный трейлер вестерна «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст
Махершала Али обзаводится клоном в трейлере фантастической драмы «Лебединая песня»
Галь Гадот сыграет Злую королеву в игровой адаптации «Белоснежки»
4 ноября 2021
Давно не виделись: 8 любимых сериалов, которые вернутся после паузы
Возвращение «Декстера», эпичное фэнтези и Рождественский Marvel: 6 главных сериалов ноября
3 ноября 2021
Нескучный локдаун: лучшие фильмы и сериалы для просмотра на выходных
Главные миллионеры Голливуда: 10 актеров с самыми высокими гонорарами
Герои Толстогановой, Виторгана и Аграновича: кто есть кто в сериале «Чиновница»
Райан Рейнольдс объяснил, почему он решил взять перерыв в актерской карьере
Человек, три цыпленка, собака и краб на пустынном побережье: студия A24 выпустит документальный сериал «Пляж»
Гугу Эмбата-Ро и Эдгар Рамирес снимутся в романтической драме Изабель Койшет
Звезда «Охотников за привидениями» Дэн Эйкройд считает, что обидную комедию следует отменять
Звезда «Дэдпула 2» Зази Битц прокомментировала возможное возвращение к роли Домино
Появился первый кадр из фильма Дарио Ардженто «Черные очки»
Квентин Тарантино продаст на аукционе семь невиданных ранее сцен из «Криминального чтива»
«У всех разное понимание необычности»: интервью с актрисой Ольгой Лерман
Отец-одиночка, современный богатырь и любимый бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка
Создатель «Клана Сопрано» Дэвид Чейз рассказал, что случилось с Тони в финале сериала
Дуэйн Джонсон утверждает, что не он инициирует шутки о Вине Дизеле в своих фильмах
«КиноПоиск» провел ребрендинг своего онлайн-кинотеатра
Мэтт Диллон, Бернадетт Питерс и другие артисты пополнили каст комедийного сериала «Высокая пустыня»
Пол Радд освобождает призрака в новом отрывке из «Охотников за привидениями: Наследники»
Голливудские кинооператоры призывают запретить на съемках функционирующее огнестрельное оружие
В сериале «Одни из нас» появится еще один персонаж, которого не было в оригинальной серии видеоигр
Готовясь к съемкам в «Доме Gucci», Леди Гага девять месяцев говорила с акцентом
Звезда «Игры престолов» пожаловалась на хаос во время съемок постельных сцен
HBO Max представил первый трейлер постапокалиптического мини-сериала «Станция 11»
Нил Гейман поделился первыми фото со съемок второго сезона «Благих знамений»
Новый сериал Шонды Раймс «Изобретая Анну» выйдет на Netflix в феврале
Стеллан Скарсгард и Андреа Райзборо сыграют в психологическом криминальном триллере китайского режиссера
София Бутелла исполнит ведущую роль в новом фильме Зака Снайдера «Мятежная луна»
По данным СМИ, режиссером фильма Disney «Башня ужаса» со Скарлетт Йоханссон выступит Тайка Вайтити
Появился первый кадр с Дэмиэном Льюисом и Гаем Пирсом из мини-сериала «Шпион среди друзей»
Режиссер «Пилы» Даррен Линн Боусман снял хоррор с Джереми Айронсом и Тобином Беллом
Фильм о менеджере The Beatles лишился режиссера, но съемки продолжатся
Роберт Дауни — младший и Мэтт Дэймон сыграют в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
Томасин МакКензи рассказала, почему она отказалась от роли в «Топ Гане: Мэверик»
2 ноября 2021
Джаред Лето исцеляется и становится вампиром в новом трейлере «Морбиуса»
Джеффри Донован исполнит ведущую роль в возрождении «Закона и порядка»
Брэдли Купер и Warner Bros готовят полнометражную экранизацию научно-фантастического романа «Гиперион»
Постановщик «Оверлорда» снимет фильм на основе манги Gantz
Обнаружена режиссерская версия фильма ужасов Джорджа Ромеро «Мартин»
Хейли Беннетт сыграет с Вупи Голдберг в драме «Тилл»
Эйми Гарсиа и Фредди Принц — младший сыграют в новом праздничном ромкоме от Netflix
Netflix представил дублированный трейлер семейного фильма «Мальчик по имени Рождество»
Вышел трейлер первой серии антологии «Сказки Пушкина. Для взрослых»
На прошедших выходных культовый фильм «Шоу ужасов Рокки Хоррора» заработал $250 тысяч
У каждого свои магические способности: появилась серия постеров с персонажами мультфильма «Энканто»
Верните Билла Мюррея: пользователи соцсетей против того, чтобы кота Гарфилда озвучивал Крис Пратт
Видео: Джессика Честейн перевоплощается в Тэмми Фэй
Каллум Тернер получил роль в экранизации книги о юных гребцах, завоевавших золото Олимпиады 1936 года
Фильм Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» поборется за «Оскар»
Кэрол Баскин подает в суд на Netflix из-за использования в «Короле тигров 2» видеоматериалов с ее участием
Рейтинг «Вечных» на Rotten Tomatoes опустился до «гнилого»
Линдси Морган покинет сериал «Уокер» по окончании второго сезона
Рассказ Стивена Кинга «И пришел бука» экранизируют в формате полнометражного фильма
Появился первый отрывок из полнометражного фильма «Необыкновенное Рождество Зои»
Джоди Уиттакер рассказала, какой совет дал ей Дэвид Теннант в связи с «Доктором Кто»
Норман Ридус и Шон Патрик Флэнери снимутся в третьей части «Святых из Бундока»
Уилл Смит приводит в порядок тело и душу в трейлере документального сериала «Лучшая форма моей жизни»
Майя Хоук призналась, что она не может смотреть на свою мать Уму Турман в «Криминальном чтиве»
Шоураннер «Декстера: Свежая кровь» утверждает, что оригинальный сериал «сбился с пути»
Умер сценарист «Истории Аси Клячиной» и «Седьмого спутника» Юрий Клепиков
Студия Warner Bros выдвинула на «Оскар» новую «Матрицу», «Дюну» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
Новые Ромео и Джульетта: появился свежий кадр из мюзикла Стивена Спилберга «Вестсайдская история»
Крис Пратт озвучит заглавного персонажа в мультфильме «Гарфилд»
Дональд Гловер поделился первым тизером третьего сезона «Атланты»
Бойд Холбрук сыграет преступника и писателя Джека Генри Эббота
Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и Тимоти Шаламе посещают супермаркет на новом кадре из «Не смотри наверх»
Темуэра Моррисон занимает трон Джаббы Хатта в первом трейлере мини-сериала «Книга Бобы Фетта»
Disney+ опубликовал синопсис фильма «Фокус-покус 2»
Продюсер «Вечных» не исключает, что у фильма не будет сиквела
Человечеству грозит вымирание в трейлере фильма-катастрофы «Падение Луны»
Джаред Лето рассказывает о своем персонаже в новом проморолике «Морбиуса»
1 ноября 2021
Новая адаптация «Бегущего по лезвию», финал арки демонического поезда и One Piece: 5 главных аниме-сериалов ноября
Не в деньгах счастье: 8 случаев, когда актёры играли в фильмах бесплатно или за минимальный гонорар
Продюсеры оригинального «Крика» едва не уволили Уэса Крэйвена, а затем фильм рисковал получить рейтинг NC-17
Шарлотта Генсбур рассказала о своем документальном фильме «Джейн глазами Шарлотты»
Продюсеры Фил Лорд и Крис Миллер обещают, что фильм «Кокаиновый медведь» будет безумным и веселым
Уайатт Олефф получил роль в сериале Apple TV+ «Город огня»
Джейми Дорнан не сожалеет об участии в «Пятидесяти оттенках серого»
Страшный культ угрожает жизни Дороти в первом тизере третьего сезона «Дома с прислугой»
Джош О’Коннор и Пол Мескал сыграют в гей-драме, действие которой развернется на фоне Первой мировой войны
«КиноПоиск HD» представил трейлер второго сезона «Беспринципных»
Режиссер Пабло Ларраин признался, что он бы не снял «Спенсер» без «Джеки»
Зак Снайдер ответил, когда он приступит к съемкам своего нового фильма «Мятежная луна»
За первые сутки дебютный тизер «Базза Лайтера» набрал 83 млн просмотров — это больше, чем у «Вечных»
Дени Вильнёв считает, что как режиссер он уступает Кристоферу Нолану
Бенедикт Вонг, Эйса Гонсалес и другие артисты вошли в каст сериала «Задача трех тел»
За первые дни в американском прокате «Прошлой ночью в Сохо» заработал всего несколько миллионов
Съемки второго сезона «Бриджертонов» подошли к концу
Мировые сборы «Не время умирать» превысили $600 млн, «Веном 2» и «Дюна» тоже продолжают зарабатывать
По словам Дени Вильнёва, съемки «Дюны 2» начнутся не ранее осени 2022 года
Поддайте джаза: Netflix показал новый эффектный тизер сериала «Ковбой Бибоп»
Кирнан Шипка будет покорять Уолл-стрит в сериале Hulu «Золотая клетка»
Netflix показал финальный трейлер анимационного сериала «Аркейн»
Оскар Айзек, Сэм Рокуэлл и Кристофер Уокен сыграют в новом фильме Мартина МакДоны
Showtime выпустил трейлер документального фильма «Настоящий Чарли Чаплин»
«Фокус-покус 2» получил первый тизер и дату премьеры
Джон Ву снимет боевик без диалогов во главе с Юэлем Киннаманом
Рождественский фильм с Дуэйном Джонсоном снимет режиссер «Джуманджи» Джейк Кэздан
Алек Болдуин впервые напрямую прокомментировал смерть Галины Хатчинс
Дэйзи Ридли исполнит главную роль в футуристическом триллере об имплантации воспоминаний
Фильм Гая Ричи с Джейком Джилленхолом получил название и синопсис
