30 июля 2021
Не просто коллеги по цеху: знаменитости, которых связывает крепкая дружба
Рассел Кроу выступит режиссером триллера о покере, в котором он до этого получил главную роль
Продюсерская компания Бена Аффлека и Мэтта Дэймона поработает над сериалом о вторжении пришельцев
Избранный контент HBO Max будет доступен в России в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Студия Paramount приобрела права на экранизацию книжной серии Шеннон Макгвайр «Трудные дети»
«Отряд самоубийц: Миссия навылет» имеет шанс стать рекордсменом Rotten Tomatoes среди супергеройских фильмов
Появился первый трейлер аниме-мюзикла «Ину-о», который покажут на Венецианском кинофестивале
Завершились съемки фэнтезийного фильма в духе 1980-х «Мужчина и ведьма»
Мэтт Бомер исполнит ведущую мужскую роль в мини-сериале «Эхо»
В разработку запущен многосерийный сиквел «Водного мира»
Вышел трейлер анимационного фильма «Безумный бог», над которым Фил Типпетт трудится уже 30 лет
Звезда «Голоса перемен» Майкл Уорд сыграет с Оливией Колман в фильме «Империя света»
Квентин Тарантино рассказал, почему он позволил Кристофу Вальцу не участвовать в репетициях «Бесславных ублюдков»
Прощание в духе эпичного блокбастера: появился новый трейлер финального сезона «Бруклина 9-9»
Мультивселенная бесконечных возможностей: студия Marvel выпустила новый трейлер сериала «Что, если…?»
Netflix сделал вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех своих американских проектов
Серийная убийца стремится завершить свое кровавое дело в трейлере хоррора «Девушка, которая сбежала»
Себастиан Стэн и Джулианна Мур сыграют ушлых аферистов в совместном фильме Apple и A24
Сериал «Сквозь снег» продлен на четвертый сезон
Съемки сериала «Предложение» приостановлены из-за COVID-19
Сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» продлили на второй сезон
Дуэйн Джонсон показал вступительную сцену из «Круиза по джунглям»
Дж К Симмонс вернется к роли комиссара Гордона в фильме «Бэтгерл»
Детективный фильм с Сэмом Рокуэллом и Сиршей Ронан обзавелся названием и первым официальным кадром
Появился первый официальный кадр из сериала Marvel «Соколиный Глаз» — премьера состоится в конце ноября
Сериал «Видеть» с Джейсоном Момоа и Дэйвом Батистой получил расширенный трейлер и новый синопсис
Стиль, власть и преступление: вышел первый трейлер фильма «Дом Гуччи»
Питера Джексона вынуждали убить одного из хоббитов во «Властелине колец», но он отказался
Джоди Уиттакер и шоураннер Крис Чибнелл покинут сериал «Доктор Кто» в 2022 году
Скарлетт Йоханссон подает в суд на Disney из-за выпуска «Черной Вдовы» на стриминге
Встречайте поющего кинкажу: вышел трейлер музыкального мультфильма Лина-Мануэля Миранды «Виво»
Дэвид Эйр выпустил откровенное заявление об «Отряде самоубийц» 2016 года: «Студийная версия — не мой фильм»
29 июля 2021
Идрис Эльба намекнул, что он еще может вернуться в киновселенную Marvel
Русская сказочная сага продолжается: вышел первый трейлер «Последнего богатыря: Посланник тьмы»
Режиссер «Локи» хотела «нормализовать» сексуальность заглавного героя
Джеймс Ганн опубликовал новый постер «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
Звезда «Легенды о Зеленом Рыцаре» Джоэл Эдгертон рассказал, что он вдохновлялся видео с пьяными актерами
На HBO Max наконец выходит сатирический мультсериал «Принц» о британской королевской семье
Лакит Стэнфилд и Тиффани Хэддиш договариваются о ролях в диснеевском фильме «Особняк с привидениями»
Соцработник Шей Уигэм пытается спасти семью в трейлере криминального триллера The Gateway
Продюсер подтвердил, что приквел «Крепкого орешка» не состоится
Джоэл Кортни и Кристал Рид возглавили актерский состав фильма «Пинбол: Человек, который спас игру»
Главных героев мультфильма «Плохие парни» озвучат Сэм Рокуэлл, Аквафина и Энтони Рамос
Релиз байопика о Мэрилин Монро с Аной де Армас перенесли на 2022 год
Netflix выпустит сиквел семейной комедии «День «да»
Джеймс Ганн раскрыл массу подробностей о предстоящем сериале DC «Миротворец»
Netflix признает, что фильм Майкла Бэя «Призрачная шестерка» оказался неудачным
Люси Лью рассказала об оскорбительном поведении Билла Мюррея на съемках «Ангелов Чарли»
ДеВанда Уайз присоединилась к Шейлин Вудли в драматическом сериале «Три женщины»
Обладатель двух «Оскаров» Энгус Уолл готовит документальный фильм об Эдди Мерфи
Стивен Дорфф сожалеет о своих комментариях в адрес «Черной Вдовы» и Скарлетт Йоханссон
Мэтт Дэймон готов сняться в новой части «Друзей Оушена»
Персонажи фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом получили собственные постеры
Начались съемки сериала «Люся» во главе с Кристиной Асмус и Данилой Козловским
Делрой Линдо получил ведущую роль в сериале по роману Нила Геймана «Дети Ананси»
В сети появились первые фото Хоакина Феникса в образе главного героя из фильма «Бульвар Разочарования»
Семейная драма и экшен: вышел новый тизер «Шан-Чи и легенды десяти колец»
Появился новый тизер мюзикла Стивена Спилберга «Вестсайдская история»
Состояние Боба Оденкерка стабильно после инцидента с сердцем на съемках «Лучше звоните Солу»
Фальшивомонетчик и любящий отец Шон Пенн выясняет отношения с дочерью в трейлере драмы «День флага»
Уилл Смит воспитывает Серену и Винус Уильямс в трейлере фильма «Король Ричард»
Джо Манганьелло снимется в фантастическом сериале «Лунная гавань»
Критики в унисон нахваливают «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
Босс Netflix обещает сделать все возможное, чтобы перехватить Кристофера Нолана у Warner Bros
Фильм Александра Зельдовича «Медея» будет продан иностранным прокатчикам
28 июля 2021
Это тоже Disney: 8 мультфильмов студии, о которых вы могли не знать
«Побег из Шоушенка» выйдет в формате 4K
Александра Даддарио поделилась новостями о сиквеле «Разлома Сан-Андреас»
Стал известен сюжет российского фильма «Вызов», съемки которого пройдут в космосе
Боб Оденкерк госпитализирован после потери сознания на съемках «Лучше звоните Солу»
Босс IMAX считает, что в будущем Disney откажется от гибридной модели кинорелизов
Экшен, огонь, саспенс: вышел новый проморолик мультфильма «Босс-молокосос 2»
Джек Николсон хотел сделать одну из сцен «Отступников» предельно жестокой, но от этой идеи отказались
Канал CW выпустил новый трейлер финального сезона «Супергерл»
Авторитетные СМИ подтвердили, что в перезапуске «Секса в большом городе» появятся дети Миранды и Шарлотты
Netflix приобрел права на экшен-триллер во главе с Уиллом Смитом
Netflix выпустил специальный ролик, в котором раскрыты 30 пасхалок в хоррор-трилогии «Улица страха»
Во время сеанса «Судной ночи навсегда» в Калифорнии произошла стрельба — один человек погиб на месте
Цифровой художник BossLogic показал эпичный фан-постер «Человека-паука: Нет пути домой»
По словам Джеймса Ганна, праздничный спецвыпуск «Стражей Галактики» будет важен для понимания триквела
Звезда оригинального «Блэйда» Стивен Дорфф не ожидает, что его позовут в перезапуск с Махершалой Али
Вышел расширенный трейлер второго сезона «Старгерл»
Райан Мерфи представил тизер и новый постер десятого сезона «Американской истории ужасов»
Компания «Иноекино» организует в России прокат фильма Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка»
Бэйли Мэдисон получила главную роль в сериале «Милые обманщицы: Первородный грех»
К Линде Блэр пока не обращались по поводу ее участия в предстоящей трилогии «Изгоняющий дьявола»
Альфонсо Гомес-Рехон экранизирует роман «Бастион одиночества»
Под подозрением все соседи: вышел новый трейлер комедийного сериала «Убийства в одном здании»
Финальный сезон «Голиафа» получил дату премьеры на Amazon Prime Video
Еще четыре исполнителя присоединились к актерскому составу фильма, основанного на детстве Стивена Спилберга
Режиссер Марюс Вайсберг ответил, чем американский ремейк «Иронии судьбы» будет отличаться от оригинала
Звезда «Бриджертонов» Реге Пейдж исполнит ведущую роль в перезапуске «Святого»
Приключенческий фильм Disney «Круиз по джунглям» получил рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Детектив Гай Пирс разыскивает пропавшую девушку в первом трейлере научно-фантастического триллера «Зона 414»
В сети появилось первое видео со съемочной площадки сиквела «Черной Пантеры»
Продюсеры поделились названием и сюжетными подробностями новой части «Хищника»
«Отряд самоубийц: Миссия навылет»: Джеймс Ганн рассказал, как он решал судьбу персонажей фильма
Возвращение Джози и Бетти с бензопилой: вышел трейлер второй части пятого сезона «Ривердейла»
Звезда сериала «Побег» Вентворт Миллер рассказал, что у него выявили аутизм
Пора избавиться от старого хлама: третий сезон «Чем мы заняты в тени» получил новый тизер
Игрок в покер Оскар Айзек жаждет искупления в первом трейлере криминальной драмы «Холодный расчет»
Появился первый кадр с Бенедиктом Камбербэтчем из вестерн-драмы Джейн Кэмпион «Сила собаки»
Нуми Рапас принимает на воспитание жуткого ребенка в трейлере хоррора «Ягненок»
Ребекка Холл сталкивается с сущим ужасом в новом трейлере хоррор-триллера «Дом на другой стороне»
27 июля 2021
Появился новый трейлер «Охотников за привидениями: Наследники»
Появились новые кадры из эротической драмы Пола Верховена «Искушение»
Студия Lucasfilm наняла ютубера, который выпустил deepfake-видео с Люком Скайуокером
По словам Марго Робби, «Отряд самоубийц 2» может стать «величайшим фильмом по комиксам»
Комедия «Отличница легкого поведения» с Эммой Стоун может получить сиквел
Новые фото и видео со съемок «Флэша» указывают на возвращение Бэтмена в исполнении Бена Аффлека
Премьера второго сезона «Теда Лассо» привлекла рекордное количество зрителей в истории Apple TV+
В фильме Роберта Киркмана «Ренфилд» будет фигурировать Дракула
Студия Warner Bros выпустила два новых ролика о создании «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
Джуди Грир сыграет в фильме про одинокую девушку, которая разговаривает с комнатным растением
В возрождении «Секса в большом городе» покажут подросших детей главных героинь
«Бойтесь ходячих мертвецов»: появились два новых отрывка из седьмого сезона
В будущем Мэтт Дэймон и Бен Аффлек планируют писать больше сценариев вместе
Режиссер «Миссии: невыполнима 7» поделился фото со съемок трюка в поезде
Злодея в сериале Marvel «Лунный рыцарь» может сыграть Гаспар Ульель
Студия Universal выпустит трилогию сиквелов «Изгоняющего дьявола» — Эллен Берстин вернется к своей давней роли
Объявлена дата премьеры сериала DC «Миротворец»
Эдриана Броуди посещают ужасающие видения в «красном» трейлере сериала «Чепелуэйт»
Джай Кортни сыграет с Крисом Праттом в триллер-сериале «Список смертников»
Зак Снайдер не думал, что «Армию мертвецов» ждет большой успех
Джеймс Ганн поделился подробностями о «Стражах Галактики 3»
Netflix готовит игровой сериал о покемонах
Создатель «Ходячих мертвецов» уверяет, что фильмы о Рике Граймсе по-прежнему в планах
Шоураннер «Декстера» обещает, что концовка девятого сезона «взорвет интернет»
Начались съемки фильма Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
26 июля 2021
Куриный бульон для души: 7 фильмов, гарантирующих хорошее настроение
Инопланетяне, черная магия и свадьба: появился новый трейлер шестого сезона «Легенд завтрашнего дня»
На концепт-арте к сериалу «Локи» изобразили классического Локи, Локи-ребенка и Локи-аллигатора
Дев Патель рассказал, что ему предлагали роли в супергеройских фильмах
Анонсирована программа предстоящего Венецианского кинофестиваля
Оливия Кук поделилась впечатлениями от съемок в сериале «Дом дракона»
Новый фильм Педро Альмодовара «Параллельные матери» получил первый трейлер
Том Хэнкс рассказал, какая роль причиняла ему физическую боль
Джеймс Волк проживает три разные жизни в трейлере сериала «Обыкновенный Джо»
Джеймс Ван назвал режиссеров, которыми он вдохновлялся, создавая свой новый хоррор «Злое»
Джеймс Бонд возвращается на большой экран: вышел свежий тизер «Не время умирать»
Производство новой части «Паранормального явления» уже завершилось
Эпичное приключение от начала до конца: появились первые отзывы на «Круиз по джунглям»
Полицейский Джефф Дэниелс расследует убийство в депрессивном городке в трейлере сериала «Ржавчина»
Автор фильма «Ребенок глухих родителей» Сиан Хедер снимет байопик об активистке, боровшейся за права инвалидов
В сети появились новые подробности спин-оффа «Джона Уика» об отеле «Континенталь»
Лю Кан и Райден приходят на помощь Соне и Джонни Кейджу в новом отрывке из мультфильма по Mortal Kombat
Парень-Оторви-Руку демонстрирует свою суперспособность в новом отрывке из «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
На новом постере к сериалу «Колесо времени» раскрыли дату премьеры первого сезона
Майкл Б Джордан разрабатывает для HBO Max собственный проект о Супермене
Второй сезон «Аквафины: Нора из Куинса» получил новый трейлер
Появился первый трейлер анимационного спин-оффа «Бегущего по лезвию»
В сериале Netflix «Анна К» роль Вронского может достаться Ивану Янковскому
Платонические отношения через Zoom: вышел трейлер драмеди «Языковые уроки»
«Молчание ягнят» выпустят в формате 4K с массой бонусных материалов
Смертоносная кукла предлагает поиграть в новом трейлере хоррор-сериала «Чаки»
По данным авторитетных СМИ, Legendary рассматривает возможность слияния с другой компанией
В 2022 году Warner Bros спродюсирует не менее десяти фильмов специально для HBO Max
Вышел первый трейлер финального сезона «Ходячих мертвецов»
Фильм ужасов «Время» возглавил американский прокат, опередив новый «Бросок кобры» и «Космический джем 2»
Грогу и Люк Скайуокер собирают световой меч на официальном постере сериала «Мандалорец»
На фестивале Comic-Con показали первый трейлер тринадцатого сезона «Доктора Кто»
Режиссер «Черного Адама» назвал персонажа Дуэйна Джонсона «Грязным Гарри от мира супергероев»
Netflix выпустил дебютный тизер фильма «Армия воров», который станет частью «Вселенной зомби» Зака Снайдера
Звезда «Джеки Браун» Пэм Гриер получила роль в приквеле «Кладбища домашних животных»
Нельзя убежать от своего прошлого: вышел полноценный трейлер нового сезона «Декстера»
Netflix объявил дату релиза финального сезона «Люцифера»
Сценарист «Человека из стали» объяснил, почему киновселенная DC не смогла составить конкуренцию MCU
24 июля 2021
Мишель Монахэн сыграет близняшек в триллер-сериале Netflix «Эхо»
Анимационный спин-офф «Армии мертвецов» выйдет весной 2022 года
Том Эллис опубликовал интригующее фото в связи с шестым сезоном «Люцифера»
Шейлин Вудли сыграет в драматическом сериале «Три женщины»
Квентин Тарантино позволит своему сыну посмотреть «Убить Билла», когда тому исполнится пять лет
Фильм «Макбет» с Фрэнсис МакДорманд и Дензелом Вашингтоном откроет Нью-Йоркский кинофестиваль
Shudder представил трейлер французского хоррора об оборотне «Тедди»
Сценарист Дэвид С Гойер убедил Warner Bros отказаться от экранизации «Песочного человека» Нила Геймана
От возвращения «Мстителей» до новой экранизации Стивена Кинга: 10 главных сериалов августа
Эмили Блант призналась, что супергеройские фильмы не находят в ней отклика
23 июля 2021
Эффект токсичного переноса: фильмы, которые не стоит смотреть вместе с любимым человеком
5 самых необычных полицейских в кино, которые ломают стереотипы
Самый большой сюрприз этого лета: критики поделились первыми впечатлениями от «Главного героя»
Канал Showtime представил трейлер документального сериала Джей Джея Абрамса об НЛО
Hulu выпустил расширенный трейлер мини-сериала «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман
В сети появились фото и видео со съемочной площадки сериала The Last of Us
Художник показал эффектный фан-постер, посвященный мультивселенной Marvel
Звезда «Охотника за разумом» Анна Торв сыграет Тесс в сериале по видеоигре The Last of Us
Многосерийный приквел «Дюны» обрел нового шоураннера
Критики поделились первыми отзывами на «Бросок Кобры: Снейк Айз»
Автор хорроров «Прочь» и «Мы» Джордан Пил объявил название своего нового фильма
Съемки сериала «Ведьмак: Происхождение» должны начаться в ближайшее время
Стало известно, кто сыграет Аль Пачино в мини-сериале о создании «Крестного отца»
Эмилия Кларк подтвердила свое участие в сериале Marvel «Секретное вторжение»
Главную роль в драме Михаила Локшина «Воланд» сыграет немецкий актер Аугуст Диль
Джеймс Ганн считает, что супергеройское кино должно меняться, чтобы сохранять актуальность
Постановщица Пенелопа Крус снимает фильм с Антонио Бандерасом в трейлере комедии «Официальный конкурс»
Тимоти Шаламе прибывает на планету Арракис во втором трейлере «Дюны»
22 июля 2021
Режиссер Илья Найшуллер заключил контракт с престижным агентством CAA
Томасин МакКензи была бы рада снова поработать с Тайкой Вайтити
По данным инсайдеров, первый сезон сериала «Властелин колец» обойдется без Саурона
Сериал «Хорошая борьба» продлили на шестой сезон
Производство четвертого сезона «Мира Дикого Запада» приостановлено из-за COVID-19
Тильда Суинтон снимется в режиссерском дебюте комика и сценариста Хулио Торреса
Брайан Кокс сыграет с Кейт Бекинсейл в семейной драме «Дочь заключенного»
Пол Уокер добивался появления Тайриза Гибсона в «Форсаже 5»
Анна Пэкуин, Клифф Кертис и Джош Лоусон сыграют в семейном фильме от Netflix
Режиссер оригинального «Космического джема» раскритиковал Леброна Джеймса и «Новое поколение»
Америка Феррера сыграет с Энн Хэтэуэй и Джаредом Лето в мини-сериале о крахе стартапа WeWork
Режиссер и сценарист Нил Бломкамп рассказал, как продвигается работа над сиквелом «Района № 9»
Гоша Куценко, Федор Бондарчук и Юлия Александрова сыграют в сериале Netflix «Анна К»
Каст нового фильма Ари Астера с Хоакином Фениксом в главной роли пополнился несколькими артистами
Студия Marvel выпустила трейлер фильма о создании сериала «Локи»
В сети появилось тестовое видео с Дж К Симмонсом в образе Джея Джоны Джеймсона из «Человека-паука»
Звезда трилогии «Всем парням» Лана Кондор сыграет главную роль в комедийном сериале стрим-сервиса Hulu
Энтони Старр сражается за свою мечту в трейлере комедии «Разборки вокруг американской сосисочной»
Дуэйн Джонсон высмеял комментарии Вина Дизеля и заявил, что не намерен возвращаться в «Форсаж»
Звезда «Стрелы» Джош Сегарра присоединился к актерскому составу сериала «Женщина-Халк»
Продюсер «Броска кобры» и «Трансформеров» утверждает, что кроссовер неизбежен
Сандра О решает академические и прочие проблемы в первом трейлере комедийного сериала «Кафедра»
Звезда сериала «Я могу уничтожить тебя» Михаэла Коэл получила роль в сиквеле «Черной Пантеры»
Тусовщики Джон Сина и Мередит Хагнер устраивают безумные развлечения в трейлере комедии «Друзья по отпуску»
Netflix показал отрывок из музыкального мультфильма «Виво» и объявил дату релиза
«Дюна» Дени Вильнёва обзавелась новым тизером и постерами
Хлоя Чжао вошла в состав жюри предстоящего Венецианского кинофестиваля
Amazon снимет сериал по фантастическому роману Нила Геймана «Дети Ананси»
Звезда «На высоте мечты» Лесли Грейс получила заглавную роль в фильме «Бэтгерл»
Кейт Бекинсейл по-прежнему надеется на кроссовер «Другого мира» и «Блэйда»
Netflix выпустил тизер анимационного фильма «Ведьмак: Кошмар волка» о происхождении Весемира
Появился новый трейлер фильма ужасов Нила Бломкампа «Демоник»
Зак Снайдер и Netflix работают над сиквелом «Армии мертвецов»
21 июля 2021
Россия глазами Голливуда: чем наша Родина покоряет западных актеров
Герои мерча и магии: Обзор первой части мультсериала «Властелины вселенной: Откровение»
По данным инсайдеров, работа над сценарием третьего сезона «Ведьмака» уже началась
Режиссер «Минари» Ли Айзек Чун отказался от съемок игровой адаптации аниме «Твое имя»
«Митчеллы против машин» стал самым популярным анимационным фильмом Netflix
Начались съемки второго сезона сериала «Судьба: Сага клуба Винкс»
Финал «Локи» набрал больше просмотров, чем заключительные серии других сериалов Marvel
Джордж Маккэй, Келли Макдоналд и Хью Бонневилль сыграют главные роли в новом триллере Бабака Анвари
По слухам, в сериале «Властелин колец» будет нагота, но не будет секса
По словам Джая Кортни, «Отряд самоубийц 2» — очень жестокий фильм, который обладает «мощной сердцевиной»
Disney+ представил трейлер нового мультсериала про Чипа и Дейла
«Американская история ужасов» — еще один сериал, производство которого прервано из-за COVID-19
В Перми начались съемки очередного сезона «Реальных пацанов»
Джейми Ли Кертис считает, что после фильма «Хэллоуин заканчивается» она попрощается с ролью Лори Строуд
Кевин Файги хочет, чтобы в киновселенной Marvel Красный Страж сразился с Сэмом Уилсоном
Disney+ представил трейлер документального фильма «Каскадер»
Авторы «Кролика Питера 2» выпустили короткометражку о создании фильма
Закари Ливай противостоит Скале на фан-арте, посвященном кроссоверу «Шазама!» и «Черного Адама»
Джонни Ноксвилл и его друзья возвращаются к безумным трюкам в первом трейлере новых «Чудаков»
Сериалы Marvel «Соколиный Глаз» и «Мисс Марвел» выйдут до конца года
Закрытый сериал «Манифест» все-таки может получить продолжение
Темная сторона соцсетей: Netflix выпустил тизер-трейлер мини-сериала «Кликбейт»
Хоррор М Найта Шьямалана «Время» снискал похвалу со стороны первых зрителей
По словам Алисии Викандер, сиквел «Лары Крофт» еще не получил зеленый свет, но работа над сценарием идет
Звезда «Дня курка» Фрэнк Грилло снимется в новом боевике
Будет мясо: вышел «красный» трейлер мультфильма «Легенды «Смертельной битвы»: Битва королевств»
Появились новые кадры из слэшера «Хэллоуин убивает»
Джейсон Момоа выступит соавтором реалити-сериала HBO Max о скалолазании
Третий сезон «Пацанов» будет содержать отсылки к предстоящему спин-оффу
Ночные кошмары наяву: вышел первый трейлер фильма ужасов Джеймса Вана «Злое»
Мэтт Дэймон вступает в схватку с Адамом Драйвером в дебютном трейлере исторической драмы «Последняя дуэль»
Одним из режиссеров сериала «Интервью с вампиром» выступит постановщик «Тора 2» и «Клана Сопрано»
Энтони Маки, Дэвид Харбор и Тиг Нотаро сыграют в семейном приключенческом фильме «У нас завелся призрак»
Зак Снайдер представил первый постер фильма «Армия воров», который станет приквелом «Армии мертвецов»
20 июля 2021
Голливудская киношница Роза Салазар жаждет мести в трейлере мистического сериала «Новый вишневый вкус»
За главный приз кинофестиваля в Сан-Себастьяне поборются новые фильмы Теренса Дэвиса и Клаудии Льосы
Дэниэл Крэйг ответил, почему он согласился сыграть в «Не время умирать»
Эль Фаннинг сообщила об окончании съемок второго сезона «Великой»
Каст мини-сериала «Ирма Веп» с Алисией Викандер пополнился рядом новых исполнителей
Квентин Тарантино удручен гибридной моделью кинорелизов
Завораживающее и великолепное зрелище: критики остались в восторге от «Легенды о Зеленом Рыцаре»
Канал AMC показал отрывок из первой серии финального сезона «Ходячих мертвецов»
Шарлиз Терон и Энди Мускетти экранизируют роман о девушках, переживших массовые убийства
Российский сериал «Перевал Дятлова» покажут на стрим-сервисе HBO Max
Постановщица «Локи» объяснила, почему некоторые сцены из трейлера не попали в сериал
Netflix отметил пятую годовщину «Очень странных дел»
Каждый из эпизодов сериала по видеоигре The Last of Us будет стоить свыше $10 млн
Уинстон Дьюк вернется к роли М’Баку в сиквеле «Черной Пантеры»
Эмма МакДональд сыграет главную роль в предстоящем фантастическом сериале канала AMC
Режиссер хоррор-трилогии «Улица страха» хочет дальнейшего развития франшизы
Боссы Warner Bros попросили Джеймса Ганна включить Харли Квинн в «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
Криминальная комедия Тайки Вайтити «Псы резервации» получила первый трейлер
Эдриан Броуди снимется в новом фильме Уэса Андерсона, съемки которого пройдут в Испании
Билл Скарсгард рассказал, чем его заинтересовала роль в «Джоне Уике 4»
Фото со съемок «Флэша» намекают, что у Барри Аллена появится двойник из альтернативной реальности
«Аннетт» и еще два фильма из программы Каннского кинофестиваля выйдут на Okko
Создатели «Бэтгерл» проводят кастинг на главную роль — на радаре четыре претендентки
Впереди новый учебный год: вышел первый тизер-трейлер третьего сезона «Сексуального просвещения»
Масса ниндзя-экшена и буря эмоций: вышел финальный трейлер боевика «Бросок кобры: Снейк Айз»
В России многосерийный приквел «Кода да Винчи» выйдет в онлайн-кинотеатре more.tv
Канал Starz представил первый трейлер сериала о рестлинге со Стивеном Амеллом в главной роли
Звезда новых «Зачарованных» Мадлен Манток покинет сериал после третьего сезона
Стартовали съемки второго сезона фэнтезийного сериала «Колесо времени»
Тайская актриса Хонг Чау сыграет с Аней Тейлор-Джой и Рэйфом Файнсом в фильме «Меню»
В сети появились новые фото со съемок «Убийц цветочной луны» с Леонардо ДиКаприо и Робертом Де Ниро
Жаждущие меланжа: герои «Дюны» обзавелись персональными постерами
Кинокомпания Lionsgate приобрела права на «Клерков 3» — съемки начнутся в следующем месяце
«Петровы в гриппе» получит рекордную международную аудиторию среди всех фильмов Кирилла Серебренникова
Студия Marvel нашла режиссера, который снимет перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али
19 июля 2021
Теория марвеловских вероятностей: что ждет Локи во втором сезоне и причем здесь Доктор Стрэндж?
Подросток находит страшное применение для недостроенного бункера в трейлере триллера «Джон и дыра»
По востребованности на Disney+ «Лука» лишь немногим уступил «Душе»
Владельцы кинотеатров обвинили Disney+ в падении сборов «Черной Вдовы»
По данным СМИ, съемки третьего сезона «Мандалорца» уже начались
Новый фильм Педро Альмодовара «Параллельные матери» откроет Венецианский кинофестиваль
В «Не время умирать» будет завершена эмоциональная арка Джеймса Бонда из «Казино «Рояль»
Съемки второго сезона «Бриджертонов» приостановлены на неопределенный срок из-за COVID-19
Элизабет Олсен верит, что будущее киновселенной Marvel за Молодыми Мстителями
Кевин Файги надеется на возвращение Красного Стража и Мелины Востокофф в киновселенную Marvel
Стрим-сервис AMC+ представил первый трейлер детективного мультсериала «Смиты из Ультра-Сити»
Съемки «Дома дракона» прерваны из-за положительного теста на COVID-19
Слух: Том Холланд договаривается о съемках в еще одной трилогии о Человеке-пауке
Эмили Блант пролетает над рекой в новом отрывке из «Круиза по джунглям»
Ради роли в новом фильме Марк Уолберг потреблял по 11 тысяч калорий в день на протяжении двух недель
За первые дни в мировом прокате «Космический джем: Новое поколение» собрал без малого $55 млн
Приквел «Джона Уика» об отеле «Континенталь» будет состоять из трех серий по 90 минут каждая
Знакомство с командой смертников: вышел новый проморолик «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
Эксклюзивно для Киноафиши: Артем Муратов делится списком любимых фильмов
Спайк Ли извинился за преждевременное объявление победителя Каннского кинофестиваля
В сериале про Оби-Вана Кеноби может появиться маленькая принцесса Лея
Американский ремейк «Иронии судьбы» может выйти на Netflix
Режиссер «Локи» Кейт Херрон не будет работать над вторым сезоном сериала
Студия A24 готовит новый хоррор — одним из продюсеров проекта выступит Ари Астер
Нет, это не розыгрыш: появился новый отрывок из фильма ужасов «Время» М Найта Шьямалана
Режиссер «Черной Вдовы» объяснила, почему в фильме обошлись без появления Тони Старка
Канны 2021: обладателем Гран-при в секции «Особый взгляд» стал фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки»
Злобная кукла вооружается ножом в тизере хоррор-сериала «Чаки»
Дон Чидл рассказал, когда начнутся съемки сериала Marvel «Войны брони»
Актер из «Черной Вдовы» подтвердил появление первого мутанта в киновселенной Marvel
Сотрудничество длиною в жизнь: Билл Мюррей получил роль в предстоящем фильме Уэса Андерсона
Король Артур встречает загадочного и устрашающего гостя в новом отрывке из «Легенды о Зеленом Рыцаре»
«Игра престолов» получит два новых анимационных спин-оффа
В сети появились фото со съемок «Флэша», на которых запечатлены бэтмобиль и бэтпещера
Боди-хоррор Джулии Дюкорно «Титан» завоевал главный приз Каннского кинофестиваля
Paramount Plus готовит приквел знаменитого мюзикла «Бриолин»
Джон Бойега идет на ограбление во имя справедливости в трейлере фильма «Голая сингулярность»
По словам Колина Фаррелла, в новом «Бэтмене» он появится лишь в нескольких сценах
18 июля 2021
Джеймс Ганн объяснил, почему не хочет снимать фильм о Супермене
Дэвид Харбор поделился идеями для «сольника» Красного Стража в MCU
17 июля 2021
«Я стал терпимей»: Рэдклифф рассказал, как его отношение к «Гарри Поттеру» поменялось с годами
Режиссер «Черной вдовы» объяснила сюжетный «пробел» в финале фильма
«Мне пришлось бы продать свой дом»: Джеймс Ганн вспомнил об увольнении из Marvel за твиты 10-летней давности
Звезда «Чужестранки» Сэм Хьюэн мечтает о роли Джеймса Бонда: «У меня подходящий возраст»
В «Черной вдове» показали первого мутанта киновселенной Marvel?
Звезды «Блондинки в законе» раскрыли альтернативные концовки культовой комедии
16 июля 2021
Наглый плагиат или невинное совпадение? 7 случаев, когда Disney копировал чужие работы
График выхода сериалов осени-2021: «Новый Амстердам», «Черный список» и другие
Warner Bros не будет снимать сиквел «Секретов Лос-Анджелеса» из-за смерти Чедвика Боузмана
Фото: Фиби Уоллер-Бридж в образе 60-х засветилась на съемках «Индианы Джона 5»
Создатели «Чем мы заняты в тени» показали трейлер третьего сезона
Фильм о преступлениях Харви Вайнштейна с Кэри Маллиган выйдет в ноябре 2022
Обратный отсчет: создатели «Ходячих мертвецов» показали новый тизер финального сезона
Том Хиддлстон поблагодарил фанатов после продления «Локи» на 2 сезон
Руби Роуз ушла из «Бэтвумен» из-за аллергии на латексные маски и костюмы
В сети появился первый тизер сериала по комиксу «Y: Последний мужчина»
График выхода сериалов осени-2021: «Новичок», «Хороший доктор», «Анатомия страсти» и другие
Видео: Дуэйн Джонсон объявил о завершении съемок «Черного Адама»
HBO заплатил Джеймсу Гандольфини $3 млн за отказ от роли в «Офисе»
Сериал «Современная любовь» обзавелся трейлером 2 сезона с Китом Харингтоном
Новые слухи о «Бэтмене» ставят будущее сиквела под угрозу
Сценарист «Черной вдовы» извинился за пост-титровую сцену
«Симпсоны» предсказали полет Ричарда Брэнсона в космос еще в 2014 году
Актеры игры The Last of Us снимутся в сериальной экранизации – но в других ролях
Финн Уиттрок и Конни Бриттон снимутся с Милой Кунис в экранизации романа Luckiest Girl Alive от Netflix
Роберт Дауни-младший сыграет главную роль в сериале о Вьетнамской войне
Иэн МакШейн воссоединится с Киану Ривзом в «Джоне Уике 4»
Антонио Бандерас составит компанию Харрисону Форду в «Индиане Джонсе 5»
Элизабет Олсен обещает, что «Доктор Стрэндж 2» станет самым страшным фильмом Marvel
Тарантино описал «Довод» Нолана одним предложением – получилось идеально
15 июля 2021
«Мечта сценариста»: Ричард Э. Грант хочет снять спин-офф «Локи» про Локи-аллигатора
Меган Маркл займется созданием детского мультсериала для Netflix
Продолжительность «Дюны» Дени Вильнева составит 2 часа 35 минут
Режиссер «Миссия невыполнима 7» показал новое фото со съемок
Сценарист «Колонии» и «Мидуэя» займется ремейком «Аферы Томаса Крауна» с Майклом Б. Джорданом
«Для кого вообще это снято?»: критики громят сиквел «Космического джема»
Еще один марсианин: звезда «Клиники» Зак Брафф сыграет колонизатора Марса в комедии для HBO Max
«Годзилла против Конга» продолжает собирать миллионы в прокате – спустя 4 месяца после премьеры
Создатель «Рика и Морти» предложил Заку Снайдеру перенести мультсериал на большой экран
Netflix будет отслеживать предпочтения детей для их родителей
«Зачем пересматривать “Форсаж”, когда есть это»: в России сняли пародию на любой фильм о Доминике Торетто
В честь 20-летия: «Гарри Поттер и философский камень» перевыпустят с комментариями режиссера
Впервые за несколько лет: Джессика Альба вернется на большой экран в триллере от Netflix
Жестокий, смешной и душевный: что говорят критики, уже посмотревшие «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна
«Мне стыдно за вас»: Том Холланд осудил британских футбольных фанатов
«Превзошел ожидания»: второй сезон «Тед Лассо» очаровал критиков и заработал 100% на Rotten Tomatoes
Джеймс Ганн объявил о завершении съемок «Миротворца» с Джоном Синой
Генри Кавилл займется поисками идеальной жены в «Проекте “Рози”»
14 июля 2021
Джон Литгоу объяснил, в каком качестве вернется в продолжении «Декстера»
Слухи: Локи может появиться в сиквеле «Доктора Стрэнджа»
Международная лига: 5 новых российских фильмов, которые смотрят во всем мире
Кортни Кокс наконец-то получила номинацию на «Эмми» за «Друзей» – спустя 20 лет после финала сериала
Пэрис Хилтон запускает кулинарное шоу на Netflix
Первый трейлер хоррор-сериала про куклу Чаки покажут на Comic-Con 2021
Amazon отказался от идеи снять сериал про Джо Экзотика с Николасом Кейджем
Алисия Викандер возвращается на большой экран в драме о депортации Blue Bayo: первый трейлер
Кевин Файги рассказал о «впечатляющем» сиквеле «Черной Пантеры»
Андрей Смоляков и Артур Смольянинов снимутся во 2 сезоне «Найден_жив» о добровольцах «ЛизаАлерт»
«Дюна» Дени Вильнёва обзавелась новыми IMAX-постерами и тизером
Дженнифер Карпентер вернется в продолжении «Декстера» – несмотря на смерть своей героини
Вот что говорят критики о новом боевике Карен Гиллан «Пороховой коктейль» от Netfilx
Сценарист «Тора» адаптирует для больших экранов фэнтези-цикл «Колесо времени»
Токсичная маскулинность и флэшбэки: Эрик Крипке тизерит 3 сезон и спин-офф «Пацанов»
Майлз Теллер заменит оскандалившегося Арми Хаммера в сериале о создании «Крестного отца»
Дуэйн Джонсон сражается с Суперменом в фанатском трейлере «Черного Адама»
Дэдпул официально присоединился к киновселенной Marvel: видео
Ожидаемо: сериал «Локи» продлили на второй сезон
«Я ничего не исключаю»: глава Marvel ответил на слухи о совместном фильме Человека-паука и Венома
Создатели «Французского вестника» показали новый отрывок с Тимоти Шаламе
Дон Чидл не понял, почему его номинировали на «Эмми» за 95-секундную роль в «Соколе и Зимнем солдате»
Режиссер «Стражей Галактики» назвал супергеройские фильмы скучными
Сценарист новой «Смертельной битвы» адаптирует для экрана еще одну видеоигру
У Райана Рейнольдса и Сэмюэла Л. Джексона уже есть идеи для триквела «Телохранителя киллера»
«Пацаны», «ВандаВижн» и «Бриджертоны»: объявлен список номинантов на «Эмми»-2021
Режиссер «ВандыВижна» поставит следующий фильм по вселенной «Стар Трек»
Расписание сериальных премьер осени 2021: 5 сезон «Детства Шелдона» выйдет 7 октября
Тарантино высказался о «Снайдеркате» и похвалил «безбашенных» фанатов Зака Снайдера
13 июля 2021
Дэвид Харбор мечтает отомстить Соколиному Глазу за смерть Наташи Романофф
Поразительное сходство: в TikTok обнаружили русского «двойника» Скарлетт Йоханссон в образе Черной вдовы
«Все вышло случайно»: Хиддлстон рассказал, как на самом деле снимали сцену с кинжалами в «Тор: Рагнарек»
Что было после «жили они долго и счастливо»: 5 диснеевских мультсериалов
«Нужен перерыв»: Марго Робби пока не готова вернуться к роли Харли Квинн
Роберт Дауни-младший рассказал, чем займется после «смерти» в киновселенной Marvel
«Бэтмен-большевик»: зарубежные зрители высоко оценили дебют «Майора Грома» на Netflix
Создатели «Проекта „Анна Николаевна“« показали первый трейлер 2-го сезона
«КиноПоиск HD» стал самым популярным (и быстро растущим) онлайн-кинотеатром в России
Байопик о принцессе Диане с Кристен Стюарт дебютирует на Венецианском кинофестивале
Дуэйн Джонсон показал интригующий кадр со съемок «Черного Адама»
Холли Бэйли показала первое фото в образе Русалочки
Зендая не уверена в продолжении фильмов о Человеке-пауке после «Нет пути домой»
Акции Disney выросли, а акции кинотеатров рухнули после премьеры «Черной вдовы»
Звезда «Мейр из Исттауна» Джин Смарт присоединилась к «Вавилону» Дэмьена Шазелла
Сценарий «Стражей Галактики 3» довел Карен Гиллан до слез: «Это самая сильная работа Джеймса Ганна»
Квентин Тарантино поделился идеей для ребута «Бешеных псов»
Ребут «Сплетницы» превзошел «Бортпроводницу» и оказался самой популярной сериальной премьерой HBO Max
Пирс Броснан составит компанию Адаму Дивайну в комедийном боевике Netflix
Анна Кендрик сыграет в «женском» психологическом триллере Alice, Darling
Марго Робби отреагировала на смерть Харли Квинн в «Лиге справедливости» Зака Снайдера
Студия Александра Роднянского будет снимать проекты для Apple
Звезда «От заката до рассвета» станет врагом Киану Ривза в «Джоне Уике 4»
12 июля 2021
Чем сегодня занимается звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон, ушедшая из кино в 2019 году
Не только «Очень странные дела»: 8 мистических сериалов от Netflix
«Мне не нужна премия BAFTA»: Меган Фокс резко ответила хейтерам блокбастеров Marvel
«Как “Спасти рядового Райана”»: художник по декорациям описал открывающую сцену «Отряда самоубийц»
Звезда «Блэйда» похвалил кастинг Махершалы Али на роль в ребуте от Marvel
Александр Петров объявил о завершении съемок сериала «Надвое» с Козловским
Режиссер «Доктора Сна» снимет хоррор-сериал по комиксу «Что-то убивает детей» для Netflix
Создатель «Игры престолов» выступит шоураннером нового нуарного триллер-сериала для AMC
Сара Шахи обещает еще больше злодеев DC в «Черном Адаме» Дуэйна Джонсона
В честь ушедшего из жизни Владимира Меньшова назовут фестиваль
Крис Хемсворт озвучил Тора-лягушку в сериале «Локи»
Мэтт Дэймон ради «Борна» отказался от роли в «Аватаре»: ему предлагали 10% от сборов
Элайджа Вуд в роли ФБРовца: «Охотник за разумом: Схватка» получил первый трейлер
Фэнтези-сериал «Проклятая» с Кэтрин Лэнгфорд отменили после первого сезона
«Что она сделала с лицом?»: фанатов «Секса в большом городе» ужаснул первый кадр сериала-продолжения
Netflix показал первый трейлер 2 сезона «Ведьмака» – он выйдет 17 декабря
Фото со съемок «Индианы Джонса 5» подтвердили слухи о скачках во времени в сюжете
Грета Гервиг снимет фильм про Барби с Марго Робби в главной роли
Российская короткометражка получила главный приз конкурса молодых талантов Каннского фестиваля
Стивен Кинг выбрал худший в истории фильм ужасов
«Черная вдова» заработала $215 млн в премьерный уикенд и побила рекорд «Форсажа 9»
Кот Матроскин оказался самым любимым мульт-героем «Союзмультфильма»
«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо получила «взрослый» рейтинг R
9 июля 2021
«Круэлла» и «Вампиры средней полосы»: российские зрители назвали лучшие фильмы и сериалы полугодия
Желтый Шершень может вернуться в «Человеке-муравье 3»
Marvel не разрешила добавить камео Стэна Ли в новую кроссовер-короткометражку «Симпсонов»
С Паттинсоном лучше? Бэйла заменили звездой «Сумерек» в «Бэтмене» Нолана
От создателей «Зверополиса»: Disney показал первый тизер мультфильма «Энканто»
Героиня Эмбер Херд из «Аквамена» получит сольный фильм
Звезды «Хора» почтили память Найи Риверы в годовщину ее гибели
Тайка Вайтити заявил, что «Тор 4» – самый «безумный» фильм в его жизни
Представлен первый трейлер хоррор-сериала Chapelwaite по роману Кинга с Эдриеном Броуди
Максимум дайверсити: София Браун составит компанию Мишель Йео в приквеле «Ведьмака»
Кавилл, Рокуэлл, Крэнстон и Дуа Липа: объявлен каст новой шпионской франшизы режиссера Kingsman
Спин-офф «Американской истории ужасов» получил новый трейлер
Сиквел «Войны будущего» с Крисом Праттом запущен в работу
Супергерои, императоры и красивые киллеры: 5 русских персонажей, которых сыграли зарубежные актеры
Премьера «Тихого омута» в Каннах: пятиминутная овация довела Мэтта Дэймона до слез
Netflix обнародовал дату выхода «Красного уведомления» с Галь Гадот и Райаном Рейнольдсом
Marvel показала долгожданный первый трейлер мультсериала «Что, если…?»
Сериал «Мистер Корман» с Джозефом Гордоном-Левиттом получил первый трейлер
«Майор Гром: Чумной доктор» возглавил мировой топ-10 фильмов Netflix
8 июля 2021
Дивный новый мир Манхэттена: обзор перезапуска «Сплетницы»
СМИ раскрыли, сколько Скарлетт Йоханссон заплатили за «Черную вдову»
«Верю в Кевина Файги»: Джон Красински готов сыграть в «Фантастической четверке» Marvel
Видео: как Джим Керри мог выглядеть в роли Джеймса Бонда вместо Пирса Броснана
Звезда «Запрещенного приема» Зака Снайдера просит выпустить режиссерскую версию фильма
Коллега Джонни Деппа по «Пиратам Карибского моря» объяснил, почему актера нужно вернуть во франшизу
Режиссер SNL снимет инди-комедию с Крисом Праттом о каратисте-неудачнике
Кевин Файги объяснил, почему Marvel отказалась от «многолетних» контрактов с актерами
Теория большого Диснея: 9 фанатских догадок, которые оказались правдой
Netflix выпустил мультсериал по «Обители зла»
Дэнни Трехо подтвердил: Мэтт Бомер и Билли Лурд вернутся в спин-оффе «Американской истории ужасов»
«Черная вдова» установила рекорд по предварительным продажам билетов
Кевин Спейси вернется на большой экран в компании Фэй Данауэй
«Война будущего» с Крисом Праттом стала популярней «Снайдерката»
Тарантино раскрыл, что будет в титрах его последнего фильма
«Основной инстинкт» впервые покажут в российских кинотеатрах: трейлер без цензуры
Режиссер «Локи» раскрыла пасхалку на «Мстителей» в сцене после титров 4 серии
Канны-2021: анонсирован дебютный фильм Звягинцева на английском языке – What Happens
Подвинут Холланда? Тоби Магуайру и Эндрю Гарфилду отвели главные роли в «Человеке-пауке 3»
Тэрон Эджертон заменит Роберта Паттинсона в триллере «Звёзды в полдень»
Закари Ливай примеряет образ легендарного футболиста Курта Уорнера в трейлере «Американского неудачника»
Легендарную киностудию «Ленфильм» могут признать банкротом
Миллионы подписчиков не помогли: фильм с Ивлеевой и Милохиным за уикенд посмотрели меньше 3 тыс. человек
Кинокомиксы Marvel и DC не будут участвовать в Comic-Con@Home 2021
«С нуля»: Оперный режиссер снимет сериал про поколение нулевых
Режиссер Kingsman снимет триллер о писательнице-шпионке с Брайс Даллас Ховард
Netflix выпустил первые кадры «Армии воров» – предыстории «Армии мертвецов» Зака Снайдера
7 июля 2021
Дэвид Швиммер ревновал к обезьянке Марселю на съемках «Друзей»
«Возможно, это и к лучшему»: стало известно, почему Уилл Смит не появится в «Отряде самоубийц»
Мишель Уильямс сыграет жену Генриха VIII в фильме от сценаристов «Убивая Еву»
«Мне все еще трудно говорить»: Вэл Килмер рассказал о последствиях опухоли
Шоураннер раскрыл количество серий в первом сезоне The Last of Us
Актриса из «Чудо-женщины» пополнила каст приквела «Игры престолов»
Создатели оскароносного «Иуды и черного мессии» снимут еще один фильм о политике
Райан Рейнольдс показал первое фото со съемок мюзикла «Рождественская песнь»
Триллер «Снегоуборщик» с Лиамом Нисоном получит сиквел
Гардероб наповал: 8 фильмов и сериалов с роскошными нарядами
HBO показал первый тизер 3 сезона «Наследников»
Джои Кинг выбирает между любовью и учебой в трейлере «Будки поцелуев 3»
Звезда «Американской истории ужасов» Лили Рэйб снимется в сериале «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен
«Отряд самоубийц» Джеймса Ганна проигнорирует события прошлого фильма
Руководство Warner Bros считает Бэтмена Роберта Паттинсона лучше версии Бена Аффлека
Боевая подготовка: Шамир Андерсон показал видео тренировок к «Джону Уику 4»
Каст «Вилли Вонка» прокомментировал съемки приквела с Тимоти Шаламе: «Всем хватит места»
Лэнс Реддик вернётся к роли Харона в «Джоне Уике 4»
Зак Снайдер снимет свои «Звездные войны» – фантастический эпик для Netflix
Том Харди поучаствовал в разработке сюжета «Венома 2»
Крис Хемсворт поплавал с акулами ради нового шоу
Создатели «Приключений Паддингтона» анонсировали триквел – съемки начнутся весной 2022
Мишель Йео присоединилась к касту приквела «Ведьмака»
6 июля 2021
Капитан Америка – дедушка Звездного лорда? Джеймс Ганн прокомментировал фан-теорию о Мстителях
Анимационная открытка от Disney: 5 реальных мест, которыми вдохновились создатели мультфильмов
Заявка на франшизу: Кейли Куоко сыграет главную роль в триллере «Ролевая игра»
Тарантино раскрыл любимую сцену из «Однажды в Голливуде» – и объяснил, почему не включил ее в фильм
«Плавилась техника»: Куликова рассказала о съемках 9 сезона «Склифосовского» в экстремальных условиях
Найди 10 отличий: двойника Дженнифер Энистон нашли в TikTok
Видео: Генри Голдинг показал тренировку Снейк Айза из «Броска Кобры»
Конец эпохи: Роберт Дауни-младший отписался от коллег по Marvel в соцсетях
«Будет уже не то»: Джинни Уизли прокомментировала возобновление съемок «Гарри Поттера»
Первые кадры: Цыганов и Снигирь в образах Мастера и Маргариты на съемках «Воланда»
Создатели аниме «Клинок, рассекающий демонов» показали трейлер 2 сезона
Шварценеггеру не понравился сценарий «Терминатора 2»: «Я никого не убиваю»
Сарик Андреасян снимет сериал «Рынок шкур» об эскорт-услугах
София Ди Мартино не знала, что пробуется в сериал «Локи», пока не получила роль
Тарантино заявил, что разорившиеся сети кинотеатров заслужили закрытия
Режиссер «Черной вдовы» намекнула на сиквел очередного блокбастера Marvel
Хью Джекман намекнул на возвращение к роли Росомахи в киновселенной Marvel
Съемки сериала Marvel «Железное сердце» стартуют в апреле 2022
Кевин Файги и Зак Снайдер почтили память погибшего режиссера «Супермена»: «Мы поверили, что человек может летать»
Петербургский суд запретил ссылку на аниме «Акира» из-за опасности для «психического развития детей»
Роланд Эммерих переснял ключевую финальную сцену «Дня независимости» за 2 недели до премьеры
5 июля 2021
Кинематограф не знает границ: Гатчинский кинофестиваль выходит на международный уровень
Фанарт: Ведьмака Генри Кавилла вооружили световым мечом и отправили сражаться с Суперменом
Премьеру сиквела «Аббатства Даунтон» перенесли на весну 2022
Ума Турман призналась, что ненавидела желтый комбинезон в «Убить Билла»
«С Эмилией лучше»: Эмбер Херд в «Аквамене» заменили на звезду «Игры престолов» с помощью DeepFake
Не отчаянные и не домохозяйки: топ-11 самых ярких и интересных героинь Netflix
Пятый сезон «Фарго» может стать последним
Тимоти Олифант составит компанию Тому Харди в новом триллере Netflix
Актриса из «Гарри Поттера» вспомнила, как ее заставляли худеть: «Ко мне относились как к другому виду»
Маккенна Грейс ответила хейтерам на критику своих ролей
Режиссер «Топ Ган: Мэверик» изобрел новые камеры, чтобы снять сцены полетов
«Мне стыдно за Скарлетт Йоханссон»: Стивен Дорфф раскритиковал «Черную Вдову»
Продюсер «Короны» объяснил, почему шестой сезон сериала станет последним
Режиссер «Войны будущего» с Крисом Праттом оценил шансы на сиквел
«Возьмете темнокожего – убьете бокс-офис»: Уилла Смита могли не взять на роль в «День независимости»
Детстроук мог вернуться в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна
Меган Фокс не против вернуться в сиквеле «Тела Дженнифер»
«Просто пытаюсь справиться с этим»: Дженсен Эклс устал от съемок «Пацанов»
HBO Max объявил актрис на главные роли в приквеле «Милых обманщиц»
Никто не ожидал: HBO закрыл «Страну Лавкрафта» после первого сезона в эфире
Шоураннер «Сплетницы» раскрыл, кто на самом деле должен был стать Сплетницей
2 июля 2021
Драма Александра Зельдовича «Медея» поборется за главный приз кинофестиваля в Локарно
Даттоны возвращаются: Вышел первый трейлер четвертого сезона «Йеллоустоуна»
Российский видеосервис Start запускает собственный телеканал
Отныне неанглоязычные фильмы смогут претендовать на победу в основных номинациях премии «Золотой глобус»
Кинокомпания Hype Film будет производить сериалы для онлайн-кинотеатра ivi
Мультяшки в «Матрице» и рэп-баттл: Появились два новых отрывка из «Космического джема 2»
Рассказывают те, кто выжил: Вышел трейлер документального мини-сериала о терактах 11 сентября
Вин Дизель анонсировал спин-офф «Форсажа» о героине Шарлиз Терон
Квентин Тарантино резко ответил тем, кому не понравился образ Брюса Ли в «Однажды… в Голливуде»
Кери Рассел, Рэй Лиотта и еще несколько артистов получили роли в криминальном триллере «Кокаиновый медведь»
Сандра О осваивается на новом рабочем месте в первом тизере сериала «Кафедра»
Джена Мэлоун и Пабло Шрайбер дают своей любви второй шанс в трейлере драмы «Лорелея»
«Форсаж» превзошел «Людей Икс» по сборам, став пятой самой кассовой кинофраншизой в истории
Критики прохладно приняли научно-фантастический боевик «Война будущего»
Звезда «Анатомии страсти» Джесси Уильямс сыграет с Оуэном Уилсоном в экшен-комедии «Секретная штаб-квартира»
Сценарист Ноа Хоули рассказал о предстоящем сериале «Чужой»: «Это будет история не о Рипли»
Новый фильм Гая Ричи и Джейсона Стэйтема выйдет в начале следующего года
Майкл Стулбарг получил роль в мини-сериале «Лестница»
«Быть человеком — хуже всего»: Вышел новый трейлер мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания»
Шао Кан инициирует финальный турнир в трейлере мультфильма «Легенды «Смертельной битвы»: Сражение миров»
Джон Дэвид Вашингтон спасается бегством от смертоносных преследователей в трейлере триллера «Беккет»
1 июля 2021
Прежде чем снять свой последний фильм, Квентин Тарантино планирует поставить пьесу по «Однажды… в Голливуде»
Американская киноакадемия объявила правила «Оскара» 2021: За победу в главной номинации поборются десять картин
Критики поделились первыми отзывами на хоррор «Улица страха. Часть 1: 1994»
Мультфильм «Босс-молокосос 2» обзавелся рейтингом критиков на Rotten Tomatoes
Джейми Ли Кертис получит специального «Золотого льва» на премьере фильма «Хэллоуин убивает» в Венеции
Начались съемки фильма «Рэй Донован», который станет завершением одноименного сериала
В сентябре начнутся съемки нового фильма Уэса Андерсона — одну из ролей сыграет Тильда Суинтон
Начались съемки фильма «Свободное падение», в котором Александр Кузнецов сыграет астронавта в открытом космосе
Шарлиз Терон сообщила, что съемки сиквела «Бессмертной гвардии» стартуют в начале 2022 года
Слепец Стивен Лэнг спасает похищенную девочку в первом трейлере «Не дыши 2»
Вышел первый тизер новой «Золушки» с Камилой Кабельо и Билли Портером
Создатель «Викингов» и «Тюдоров» Майкл Херст работает над сериалом о блокаде Ленинграда
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант представили два новых трейлера «Круиза по джунглям»
Студия Lionsgate объявила дату релиза фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем
Тайка Вайтити и Джемейн Клемент готовят новый телесериал
100 000 000 просмотров и это только начало: «Ландыши» уже называют главным сериалом года, но что известно о 2 сезоне?
Даже спустя 15 лет эти две вещи в финале «Начала» раздражают зрителей: так что же все-таки выбрал Кобб?
Этот худший фильм Marvel высмеивали на каждом углу: спустя три года он вырвался в топ-5 Prime Video
«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ
«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле
Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик»
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»
