26 февраля 2021
10 законченных сериалов Netflix, которые можно посмотреть за выходные
Выбор Павла Деревянко: топ-5 кинопредпочтений звезды
Экранизация видеоигры The Division c Джейком Джилленхолом и Джессикой Честейн получила нового режиссера
Ребел Уилсон сыграет главную роль в комедии о запоздалом возвращении в школу
Создатели спортивной драмы «Тоня против всех» выпустят мини-сериал о Майке Тайсоне
Джон М Чу снимет для Warner Bros фильм о похищении китайских культурных артефактов
Звезда новой «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер получила роль в сиквеле «Шазама!»
Hulu представил трейлер четвертого сезона «Рассказа служанки»
Paramount+ анонсирует расширение вселенной «Звездного пути» в новом проморолике
Хелен Миррен сыграет вместе с Джиллиан Андерсон во вдохновляющей драме о любви и преображении
Мини-сериал Барри Дженкинса «Подземная железная дорога» получил первый трейлер и дату премьеры
Упыри из российской глубинки: представлен новый трейлер сериала «Вампиры средней полосы»
Трейлер «Мортал Комбат» набрал рекордное количество просмотров среди всех фильмов с рейтингом R
7 отличных сериалов, которые возвращаются в марте с новыми сезонами
«Это будет самое лучшее лето»: студия Pixar выпустила дебютный трейлер мультфильма «Лука»
Стивен Содерберг снимет триллер во главе с Зои Кравиц
Дэйв Батиста отстреливает зомби в первом трейлере «Армии мертвецов»
Фильм предсказуем, Том Холланд великолепен: критики оценили драму «По наклонной»
Милла Йовович и Дэйв Батиста сыграют в экранизации рассказа Джорджа Р Р Мартина
25 февраля 2021
«Я освободилась от образа роковой красотки»: интервью с актрисой Эйсой Гонсалес
Киновселенная Marvel, «Властелин колец» и работы знаменитых режиссёров: самые ожидаемые премьеры стриминговых сервисов в 2021 году
Уэсли Снайпс обещает, что его предстоящий боевик затмит «Блэйда»
Эдди Мерфи отверг идею «Поездки в Америку 2» во главе с Майклом Б Джорданом
Сериал «Рэй Донован» получит полнометражный сиквел
Кроме «Дэдпула 3», Disney больше не планирует фильмов с рейтингом R — по крайней мере пока
«Миссия: невыполнима 7» и другие новинки Paramount выйдут онлайн вскоре после театрального релиза
Джереми Реннер получил роль в сериале Тейлора Шеридана «Мэр Кингстауна»
Фильм ужасов «Ученик экзорциста» с Гаем Пирсом выйдет в прокат весной
«Чикатило» Сарика Андреасяна: новый трейлер и дата премьеры
6 известных персонажей, которые на деле оказались токсичными
Компания Disney анонсировала даты выпуска «Локи» и «Звездных войн: Бракованная партия»
Гари Олдман поделился впечатлениями от просмотра «Манка» на большом экране
Новая часть «Джиперс Криперс» получила дату релиза и первые детали сюжета
Холли Берри исполнит ведущую роль в научно-фантастическом фильме Netflix «Материнство»
Райан Гослинг сыграет в драме об актере, утратившем память
Дэвид Финчер снимет для Netflix триллер «Убийца» на основе одноименного графического романа
Объявлено официальное название «Человека-паука 3»
24 февраля 2021
Постановщик «Величайшего шоумена» снимет байопик о Робби Уильямсе
Шарлиз Терон всерьез хотела бы сняться в «женской» версии «Крепкого орешка»
Disney разрабатывает сериал о приключениях в Волшебном королевстве
Вышел тизер документального фильма о «королеве рок-н-ролла» Тине Тернер
В «Годзилле против Конга» действительно появится механический кайдзю
Изначально студия Warner Bros хотела выпустить «Лигу справедливости» Зака Снайдера в недоработанном виде
Вуди Аллен и Сун-И Превин раскритиковали создателей документального фильма «Аллен против Фэрроу»
Мила Кунис сыграет главную роль в экранизации романа «Счастливые девочки не умирают»
Netflix представил первый тизер супергеройского сериала «Наследие Юпитера»
Джиллиан Андерсон сыграет Элеонору Рузвельт в сериале «Первая леди»
Сценаристы «Дэдпула» разрабатывают игровой сериал по мотивам видеоигры Twisted Metal
DC Films приступает к производству своего первого фильма о латиноамериканском супергерое
Том Холланд, Джейкоб Баталон и Зендая поделились первыми кадрами из «Человека-паука 3»
Роман «Великий Гэтсби» получит анимационную экранизацию
Босс Warner Bros в резких выражениях раскритиковал «Лигу справедливости» Джосса Уидона
Фото: В «Лиге справедливости» Зака Снайдера Джокер уподобится Христу
Новая шерлокиана: вышел первый трейлер мистического сериала Netflix «Нерегулярные части»
Гай Ричи снимет фильм о британском спецотряде, воевавшем против нацистов
22 февраля 2021
Режиссер «Охоты» Крэйг Зобел снимет научно-фантастический триллер для студии New Line
Звезда «Дюнкерка» и «Вечных» Барри Кеоган исполнит главную роль в триллере «Сапфир»
Новый трейлер «Райи и последнего дракона» сопровождает песня, написанная специально для мультфильма
HBO Max заказал производство драматического сериала, придуманного Джей Джеем Абрамсом
Майкл Кейн и Гленда Джексон сыграют главные роли в фильме о ветеране войны, сбежавшем из дома престарелых
Netflix объявил дату релиза «Армии мертвецов» Зака Снайдера
Сериал «Мыслить как преступник» получит продолжение во главе с прежним шоураннером
Бенедикт Камбербэтч снимется в многосерийном ремейке «39 ступеней» Альфреда Хичкока
Триллер «Воспоминание» с Хью Джекманом в главной роли получил дату релиза и первый тизер
Харви Кейтель, Эмиль Хирш и Руби Роуз сыграют в гангстерской драме об игорном бизнесе
Шарлиз Терон и Керри Вашингтон сыграют в фэнтезийном фильме «Школа Добра и Зла»
Режиссер дилогии «Рейд» снимет экшен-триллер во главе с Томом Харди
Зак Снайдер сообщил, когда его версию «Лиги справедливости» можно будет посмотреть за пределами США
Во «Флэше» с Эзрой Миллером появится Супергерл — героиню сыграет Саша Калле
Эдгар Райт займется новой экранизацией «Бегущего человека» Стивена Кинга
20 февраля 2021
Как за каменной стеной: 5 настоящих мужчин из мира кино
19 февраля 2021
Парикмахер-убийца Клэр в трейлере хоррор-триллера «Стилистка»
Он хочет смерти: вышел трейлер фильма ужасов «Толмэн»
В «Лиге справедливости» Зака Снайдера будет лишь одна новая сцена
«Дилемма Достоевского слишком тяжела для комедийного жанра»: Интервью с актером Максимом Севриновским
Правительство РФ оказало финансовую поддержку пострадавшим от пандемии кинотеатрам
Гарри Ленникс о скандале вокруг Джосса Уидона: «Любопытно услышать, что бы он сказал в ответ»
В тесном кругу семьи на похоронах: вышел трейлер едкой инди-комедии «Крошка Шива»
Режиссером американского ремейка «Поезда в Пусан» станет Тимо Тьяджанто
«Мортал Комбат»: Хироюки Санада не знаком с игрой, но быстро проникся харизмой Скорпиона
Джордж Р Р Мартин спродюсирует телеадаптацию романа Роджера Желязны «Знаки дороги»
Пусть батя услышит: 7 образов отца в кино
Анна Чиповская и ее детство в трейлере исповедальной драмы «Маша»
8 корейских дорам на Netflix, которые стоят внимания каждого
Сценарий «Властелина колец» слили журналистам, чтобы вывести проект из-под влияния Харви Вайнштейна
Музыку для сиквела «Доктора Стрэнджа» напишет Дэнни Элфман
Дэйзи Ридли сыграет в психологическом триллере «Дочь болотного царя»
Брутальные драки и кровавые фаталити в первом трейлере «Мортал Комбат»
Хоакин Феникс исполнит главную роль в новом фильме Ари Астера
18 февраля 2021
Хоакин Феникс, Синтия Эриво и Кристен Уиг — среди ведущих «Золотого глобуса» 2021
Дональд Гловер заключил эксклюзивный контракт с Amazon Studios, но на «Атланту» это не повлияет
Ушел из жизни Андрей Мягков
Скорпион, Джакс, Соня и другие: полный набор анимированных постеров к новому «Мортал Комбат»
Объявлен актерский состав сериала «Разговоры с друзьями» по одноименному роману Салли Руни
Реджина Кинг сыграет главную роль в байопике о Ширли Чисхолм
Представитель Disney опроверг, что Джину Карано в «Мандалорце» заменит другая актриса
«Отряд самоубийц: Миссия навылет» получил новый расширенный синопсис
«Интимный блокбастер»: Нил Патрик Харрис поделился впечатлениями от съемок в «Матрице 4»
Одинокий холм и зеленые пастбища: где снимали «Дикую парочку»?
Джей Джей Абрамс работает над перезапуском «Константина»
Джесси Племонс утвержден на ведущую роль в «Убийцах цветочной луны» Мартина Скорсезе
Моника Беллуччи сыграет в апокалиптической драме Паоло Вирдзи
Детектив Кейт Уинслет в трейлере мини-сериала «Мейр из Исттауна»
Третья часть «Приключений Паддингтона» официально запущена в производство
Netflix анонсировал сериал Тима Бертона об Уэнсдэй Аддамс
Харизматичная злодейка Эмма Стоун в первом трейлере фильма «Круэлла»
17 февраля 2021
10 самых страшных фильмов ужасов на Netflix
Режиссер «Райи и последнего дракона» рассказал о трудностях, возникших при создании мультфильма
В доме Буффало Билла из «Молчания ягнят» вскоре сможет переночевать каждый желающий
Netflix анонсировал анимационный сериал по компьютерной игре DOTA 2
Ленни Кравиц получил роль в экшен-комедии с Дженнифер Лопес и Джошем Дюамелем
Новобранец Том Холланд на очередном кадре из драмы братьев Руссо «По наклонной»
Оглашены номинанты на премию Гильдии сценаристов США 2021
В своем новом эссе Мартин Скорсезе раскритиковал современные тенденции в киноиндустрии
Съемки постельной сцены в «Отчаянном» стали для Сальмы Хайек травмирующим опытом
Начались съемки третьего сезона «Академии Амбрелла»
Кеке Палмер исполнит главную женскую роль в новом фильме ужасов Джордана Пила
В российский прокат выйдет 4K-реставрация «Вспомнить все» Пола Верховена
Студия Warner Bros анонсировала трейлер «Мортал Комбат», показав новые постеры
Звезда «Бриджертонов» Реге Пейдж получил одну из главных ролей в экранизации игры Dungeons & Dragons
Представлен первый постер «Круэллы» с Эммой Стоун
Анонсирован документальный сериал о создании фильмов и телешоу из киновселенной Marvel
16 февраля 2021
Джим Бродбент сыграет в экранизации бестселлера «Невероятное паломничество Гарольда Фрая»
Netflix разрабатывает собственный документальный фильм о Бритни Спирс
«Девичник в Вегасе» изначально задумывался как предельно абсурдистский фильм
«Душа» — первый мультфильм Pixar, собравший в российском прокате более миллиарда рублей
Советский летчик Павел Прилучный в трейлере военной драмы «Девятаев»
Наряду с «Райей и последним драконом» Disney выпустит свой первый за пять лет короткометражный мультфильм
Миа Васиковска, Рада Митчелл и Эрик Бана получили роли в австралийской семейной драме
Во втором сезоне «Бриджертонов» ведущую женскую роль исполнит Симон Эшли
Дэйв Батиста на новом кадре из предстоящего фильма Зака Снайдера «Армия мертвецов»
Дуэйн Джонсон представил расширенный проморолик сериала «Молодой Скала»
Дэвид Финчер прокомментировал огромное количество дублей во время съемок своих фильмов
Любовный квадрат у Черного моря: вышел финальный трейлер комедийной мелодрамы «Рашн Юг»
Кукольный Леонардо ДиКаприо вновь погружается в свои знаковые роли в забавном анимационном видео
Съемки восьмой части «Миссии: невыполнима» начнутся позже намеченного срока
Венсан Кассель и Ева Грин сыграют в новой экранизации «Трех мушкетеров»
15 февраля 2021
Дисней, подвинься: 6 мультфильмов Netflix, которые станут классикой
Первые отзывы критиков на комедию «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар»
Сиквел полнометражного «Аббатства Даунтон» по-прежнему в разработке
Спайку Ли было бы интересно поработать с Marvel Studios
Дебютный эпизод «Клариссы» посмотрели свыше 4 млн зрителей, но критики от сериала не в восторге
Рут Негга исполнит главную роль в мини-сериале о танцовщице Жозефине Бейкер
Шоураннер «Баффи» Марти Ноксон поддержала актрис, обвинивших Джосса Уидона в жестокости
Режиссер «Под водой» снимет новую часть «Паранормального явления»
Джина Карано возьмется за разработку собственного фильма
Сценаристы драмы «Иуда и черный мессия» не беспокоятся о том, что название фильма содержит спойлер
«Их битва, наш мир»: вышел новый тизер «Годзиллы против Конга»
Фиби Уоллер-Бридж и Дональд Гловер сыграют в многосерийном перезапуске «Мистера и миссис Смит»
Фрэнк Грилло в смертельной временной петле: вышел новый трейлер боевика «День курка»
Собрав за первые дни в прокате почти $400 млн, «Детектив из Чайнатауна 3» побил рекорд «Мстителей: Финал»
В «Капитане Марвел 2» главную злодейку сыграет Зави Эштон
Представлен официальный трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера
13 февраля 2021
Конфетно-букетный эпизод: Как празднуют День святого Валентина герои любимых сериалов
12 февраля 2021
От «Касабланки» до «Солнцестояния»: фильмы ко Дню святого Валентина на любой вкус
Джоди Фостер настояла, чтобы в фильме «Мавританец» ее героиня была более жесткой
Фредди Хаймор в трейлере криминального триллера «Гениальное ограбление»
Пон Джун-хо закончил работу над сценарием одного из своих будущих фильмов
Райан О’Нил и Эли МакГроу из «Истории любви» удостоились звезд на голливудской «Аллее славы»
Игровой ремейк «Геркулеса» может положить начало новой диснеевской киновселенной
Лили Гладстоун получила роль в «Убийцах цветочной луны» Мартина Скорсезе
Влюбленный и опьяненный Том Холланд в новом отрывке из драмы «По наклонной»
До увольнения Джины Карано студия Lucasfilm планировала выпустить сериал о Каре Дюн
Постановщик «Годзиллы против Конга» Адам Вингард снимет сиквел «Без лица»
Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс возьмутся за экранизацию романа, получившего Пулитцеровскую премию
Актерский состав «Дома дракона» пополнился Рисом Ивансом и еще тремя исполнителями
Супермен стреляет лазером из глаз в новом тизере «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Сериал «Бруклин 9-9» завершится восьмым сезоном
Джек Блэк озвучит Железяку в экранизации видеоигры Borderlands
Disney по-прежнему рассчитывает выпустить «Черную Вдову» в кинотеатрах
11 февраля 2021
Культура отмены: 5 звезд, чьи карьеры пострадали из-за недавних громких скандалов
Джеймс Кэмерон спродюсирует многосерийный перезапуск «Правдивой лжи»
Босс HBO Max прокомментировал информацию о запуске сериала из вселенной «Гарри Поттера»
Трансляция предстоящей церемонии «Оскар» будет вестись из разных мест, включая театр «Долби»
Вышел новый трейлер «Земли кочевников» Хлои Чжао
HBO ведет работу над сценарием четвертого сезона «Настоящего детектива»
Netflix в лице авторов «По ту сторону изгороди» экранизирует серию сказочных романов «Рэдволл»
Тай Шеридан исполнит главную роль в новом фильме Джорджа Клуни «Нежный бар»
Флоренс Пью сыграет робота в предстоящей антиутопии от Apple Studios
Джину Карано лишили роли в «Мандалорце» из-за неподобающих публикаций в соцсетях
Осенью начнутся съемки нереализованного фильма Стэнли Кубрика
Клэр Дэйнс заменит Киру Найтли в экранизации романа «Змей в Эссексе»
Педро Паскаль и Белла Рэмси утверждены на главные роли в сериале по видеоигре The Last of Us
Элизабет Мосс присоединилась к актерскому составу сериала о создании «Крестного отца»
Российские зрители увидят боевик Ильи Найшуллера «Никто» раньше остального мира
Харизма Карпентер обвинила режиссера Джосса Уидона в жестокости и злоупотреблении властью
10 февраля 2021
10 фильмов про вымышленных и настоящих маньяков на Netflix
Синтия Эриво в образе Ареты Франклин в трейлере новой части сериала-антологии «Гений»
Первый трейлер мрачной романтической комедии «Счастливо»
Умер сценарист Жан-Клод Карьер, работавший с Луисом Бунюэлем, Луи Малем и другими классиками
Disney закрывает студию Blue Sky, создавшую серию мультфильмов «Ледниковый период»
Режиссер «Хранителей» Николь Кэссел снимет новую экранизацию «Волшебника страны Оз»
Историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошла в шорт-лист «Оскара»
Педро Паскаль, Карен Гиллан и другие звезды сыграют в комедии о съемках блокбастера в условиях пандемии
Гай Пирс сыграет вместе с Кейт Уинслет в мини-сериале HBO «Мейр из Исттауна»
Вышел международный трейлер мультфильма «Райя и последний дракон»
Дж К Симмонс и Нина Арианда договариваются о ролях в новом фильме Аарона Соркина
М Найт Шьямалан рассказал о создании своего предстоящего триллера «Старое»
Том Холланд опроверг, что в «Человеке-пауке 3» появятся Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд
СМИ: Такеши Китано снимет новый фильм, который может оказаться его последней режиссерской работой
Длинноволосый и в робе: раскрыт облик Джокера в «Лиге справедливости» Зака Снайдера
9 февраля 2021
Представлен финальный трейлер отечественной сказки «Конек-горбунок»
HBO выпустит документальный сериал о сексуальном скандале вокруг Вуди Аллена
Роберт Дауни — младший поделился мнением, почему фильмы Marvel столь успешны
Вигго Мортенсен рассказал, почему он отказался играть Росомаху
HBO тоже решил снять фильм о GameStop и инциденте на фондовой бирже
Степпенвулф рубит на части амазонок в новом отрывке из «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Сергей Бурунов и Мария Аронова в финальном трейлере комедии о супружестве «Пара из будущего»
Квентин Тарантино объяснил, почему «Однажды… в Голливуде» страшнее «Молчания ягнят»
Соавтор «Рика и Морти» выпустит комедийный мультсериал о Древней Греции
Джейми Ли Кертис сыграет вместе с Кейт Бланшетт в экранизации видеоигры Borderlands
Боевик «Без жалости» с Майклом Б Джорданом получил дату релиза на Amazon
Студия Universal перенесла релиз мелодрамы «Первый встречный» с Дженнифер Лопес
Вышел трейлер «Годзиллы против Конга» для японского рынка
Мишель Родригес и Джастис Смит получили роли в экранизации игры Dungeons & Dragons
8 февраля 2021
10 сериалов Netflix, которые стали настоящим событием
Спасение ягненка в новом трейлере сериала «Кларисса»
Джеймс Ганн об «Отряде самоубийц 2»: фильм готов, боссы Warner Bros в производство не вмешивались
Paramount+ разрабатывает многосерийный приквел «Йеллоустоуна»
Дженнифер Лоуренс получила ранение на съемках фильма «Не смотри вверх»
Боб Оденкерк на страже своей семьи в новом трейлере боевика «Никто»
Генри Кавилл не вернется к роли Супермена в сиквеле «Шазама!»
Вышел новый проморолик мультфильма Disney «Райя и последний дракон»
Уилл Смит получил главную роль в предстоящем экшен-триллере Дэвида Литча
Славные парни: 5 персонажей, продолживших традицию «Таксиста»
Триллер М Найта Шьямалана «Старое» получил первый трейлер
Появился новый проморолик «Форсажа 9»
Представлен новый трейлер сериала «Сокол и Зимний Солдат»
Режиссер «Хищных птиц» Кэти Янь снимет комедию о «лекарстве» от расизма и сексизма
Сценарий нового «Блэйда» напишет соавтор «Хранителей» Стэйси Осей-Куффур
Аня Тейлор-Джой о потенциальном продолжении «Хода королевы»: «Интересно увидеть Бет в качестве матери»
Агентство WME расторгло контракт с Арми Хаммером
5 февраля 2021
10 фильмов и сериалов на Netflix в стиле «Чёрного зеркала»
Джиллиан Андерсон получила одну из ключевых ролей в фильме Lionsgate о Холокосте
История в моде: канал Starz заказал производство сериала о Екатерине Медичи
Хаяо Миядзаки заскучал на пенсии и вернулся к режиссуре «ради того, чтобы жить»
Квентин Тарантино поделился размышлениями о кульминации «Джокера»
Мишель Уильямс перевоплотится в Пегги Ли в предстоящем байопике Тодда Хейнса
Дэйзи Ридли и Мадс Миккельсен в новом отрывке из «Поступи хаоса»
Конец долгому молчанию: Эдгар Райт наконец примирился с Кевином Файги
Эмма Коррин составит компанию Гарри Стайлсу в экранизации романа «Мой полицейский»
Перезапуск «Обители зла» наконец получил дату релиза
Брюс Уиллис и Фрэнк Грилло сражаются с инопланетянами в первом трейлере боевика «Космический грех»
«Я так считаю: иногда проблему надо правильно обсмеять»: Интервью с актрисой Зоей Бербер
Том Холланд назвал «Человека-паука 3» самым амбициозным сольным фильмом в супергеройском жанре
Педро Альмодовар готовится приступить к съемкам своего нового фильма «Параллельные матери»
Хлоя Чжао снимет для Universal научно-фантастический вестерн о Дракуле
4 февраля 2021
Клер Дени завершила съемки своего нового фильма с Жюльет Бинош и Венсаном Линдоном
Боб Оденкерк сообщил, когда начнутся съемки финального сезона «Лучше звоните Солу»
Съемки «Фантастических тварей 3» прерваны из-за положительного теста на COVID-19
Эмма Стоун сыграет женскую версию Франкенштейна в новом фильме Йоргоса Лантимоса
Рекорд: среди режиссеров, номинированных на «Золотой глобус», оказалось три женщины
Будет жестокость и сквернословие: «Лиге справедливости» Зака Снайдера присвоен рейтинг R
Канал CW продлил на новые сезоны «Флэша», «Уокера» и еще десять сериалов
Netflix купил права на режиссерский дебют Ребекки Холл
Постановщица «Хищных птиц» посетовала, что у нее не было полного контроля над производством фильма
Amazon представил новый трейлер «Поездки в Америку 2»
Зак Снайдер резко ответил тем, кто считает его фан-базу «токсичной»
Студия Warner Bros опубликовала официальный синопсис «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
Объявлен список номинантов на премию «Золотой глобус» 2021
3 февраля 2021
Уилл Смит выступит ведущим документального сериала Netflix о том, что значит быть американцем
История о вторжении GameStop на Уолл-стрит получит не одну, а сразу две экранизации
Закари Ливай снимется в игровой адаптации детской книги «Гарольд и фиолетовый мелок»
Объявлены победители кинофестиваля «Сандэнс» 2021
Звезда «Выпускного» Ариана ДеБос получила роль в космическом триллере «МКС»
Питер Динклэйдж сыграет преподавателя экономики, который мечтает о собственном доме
Канал HBO подтвердил, что композитор «Игры престолов» напишет музыку и для «Дома дракона»
В сериале «Кларисса» появится трансгендерная героиня, которая решит проблему Буффало Билла
На пост режиссера «Дьявола в деталях» претендовали Стивен Спилберг и Дэнни ДеВито
Долой патриархат: Netflix выпустил трейлер подросткового фильма «Бунтарка»
Официально: Джош Дюамель заменил Арми Хаммера в актерском составе «Скоростной свадьбы»
Анджелина Джоли согласилась сыграть в «Вечных», поскольку Marvel хочет изменить восприятие героев
HBO представил первый трейлер сериала «Невероятные»
10 исторических проектов Netflix для тех, кому понравились «Бриджертоны»
Джон М Чу назначен режиссером фэнтезийного мюзикла «Злая»
История преданности и любви: вышел финальный трейлер фильма «Пальма»
2 февраля 2021
Netflix поделился цветными фото со съемок «Манка»
Стартовали съемки фильма Сергея Мокрицкого «Первый Оскар»
Софья Лебедева и Никита Ефремов составят компанию Тэрону Эджертону в фильме «Тетрис»
Объявлено жюри очередного Берлинского кинофестиваля
Вигго Мортенсен собирается сняться в новом фильме ужасов Дэвида Кроненберга
Утвержден актерский состав нового хоррор-сериала Майка Флэнегана
Хелен Миррен, Морган Фримен, Энн Хэтэуэй — среди артистов, получивших роли в антологии Amazon «Соло»
Дженнифер Лопес сыграет смертоносного киллера в новом экшене Netflix
Нив Кэмпбелл утверждена на ведущую роль в сериале Netflix «Линкольн для адвоката»
Триллер «Те, кто желает мне смерти» с Анджелиной Джоли выйдет в мае
«Поступь хаоса»: Дэйзи Ридли, Том Холланд и Мадс Миккельсен получили индивидуальные постеры
Наоми Уоттс исполнит ведущую роль в новом фильме Малгожаты Шумовской
Netflix анонсировал анимационный сериал о реактивном еже Сонике
Мишель Пфайффер отказалась сыграть в «Молчании ягнят», потому что этот фильм исполнен зла
Режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер снимет сериал о Ваканде
1 февраля 2021
Драма с Аaроном Полом, сиквел «Семейки Крудс» и опасный Джаред Лето: февральские новинки на Okko
Студия MGM экранизирует книгу о переполохе, который пользователи Reddit устроили на Уолл-стрит
Джон Карпентер не исключает своего возвращения к режиссуре
Продюсер «Райи и последнего дракона» рассказала, как карантин повлиял на работу над мультфильмом
«Дорогие товарищи!» и «Гунда» — в лонг-листе претендентов на «Оскар»
Триллер «Дьявол в деталях» возглавил американский прокат, собрав за первые выходные $4,8 млн
Аманда Сайфрид сожалеет о съемках в «Отверженных»: «Я крайне недовольна своим пением»
«Матрица 4» получила официальное название? Warner Bros эту информацию опровергает
Райан Рейнольдс и Марк Руффало на новых фото со съемок фильма «Проект «Адам»
Новый «Супермен», сиквел «Молчания ягнят» и молодой Скала: сериалы, которые мы будем смотреть в феврале
В продолжении «Секса в большом городе» будет отражена пандемия COVID-19
«Последний богатырь: Корень зла» собрал в прокате свыше 2 млрд рублей
Юэль Киннаман получил роль в перезапуске сериала «Пациенты»
Выпуск байопика об Элвисе Пресли с Томом Хэнксом и Остином Батлером смещен на 2022 год
В разработку запущен сиквел фантастического триллера «Монстро»
Энн Хэтэуэй и Джаред Лето сыграют в мини-сериале о стартапе WeWork
«Лига справедливости» Зака Снайдера получила дату релиза на HBO Max
Мультяшки в кино, классический слэшер и крутой Лиам Нисон: что посмотреть в феврале
