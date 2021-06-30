Меню
30 июня 2021
Зомби, спецназ и политические интриги: Обзор мини-сериала «Обитель зла: Бесконечная тьма»
Не только водка и медведи: 8 правдивых сериалов о жизни русских
Третий сезон «Наследников» стартует осенью
Хоррор-сериал «Чепелвейт» с Эдрианом Броуди в главной роли обрел дату премьеры
Как приручить огромную муху: Вышел новый трейлер французской комедии «Жвалы»
Яростная Кейт Бекинсейл теряет самоконтроль в трейлере боевика «Красотка на взводе»
На Каннском кинофестивале состоится премьера документального фильма о Сатоси Коне
Пэтти Дженкинс утверждает, что ее «Звездные войны» откроют «новую эру» в рамках франшизы
В новеллизации «Однажды… в Голливуде» раскрывается, действительно ли Клифф Бут убил свою жену
Вин Дизель хочет, чтобы в финальных частях «Форсажа» сыграли Рита Морено и Майкл Кейн
Сильвестр Сталлоне объявил дату релиза режиссерской версии «Рокки 4»
«Черная Вдова» получила рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Харви Кейтель надеется вновь поработать с Квентином Тарантино
Звезда предстоящего сериала «Властелин колец» не знает, когда завершатся съемки первого сезона
Звезда бойцовской франшизы «Неоспоримый» Скотт Эдкинс договаривается о роли в «Джоне Уике 4»
Много хорошего мальчика: Вышел первый трейлер семейного фильма «Большой красный пес Клиффорд»
Стивен Содерберг собирается снять новую часть «Друзей Оушена»
Молодой Тони Сопрано начинает свой путь в трейлере фильма «Множественные святые Ньюарка»
Итан Хоук получил роль в «Достать ножи 2» — на это указывают фото со съемочной площадки
Amazon продлил сериал «Благие знамения» на второй сезон
В Атланте начались съемки «Черной Пантеры: Ваканда навсегда»
29 июня 2021
Обманчивые убеждения: 5 фильмов, которые развеяли стереотипы
Террористы становятся жертвами вампира в трейлере экшен-хоррора «Кроваво-красное небо»
HBO Max заказал производство шведского комедийного сериала, похожего на «Секс в большом городе»
Сериал «Игрушка для взрослых» с Кристин Милиоти продлен на второй сезон
Студия Marvel выпустила трейлер заключительных трех эпизодов «Локи»
Вин Дизель о будущем «Форсажа»: «Я собираюсь сделать мюзикл»
Джеймс Кэмерон сожалеет о своем диктаторском поведении на съемочной площадке
Джон Литгоу вернется к роли серийного убийцы Троицы в новом сезоне «Декстера»
Вин Дизель поделился новостями о четвертой части «Риддика»
Тимоти Олифант, Джастин Корнвэлл и еще ряд артистов пополнили каст экшен-триллера Netflix во главе с Томом Харди
Дуэйн Джонсон сыграет ведущую роль в комедийном экшене на рождественскую тематику
Netflix представил трейлер первой части хоррор-трилогии «Улица страха»
Ванесса Кирби сыграет с Хью Джекманом и Лорой Дерн в драме Флориана Зеллера «Сын»
Вышел трейлер сериала «Основание» по мотивам одноименного научно-фантастического цикла Айзека Азимова
Антонио Бандерас сыграет в мини-сериале об известном итальянском серийном убийце
Райан Джонсон сообщил о начале съемок «Достать ножи 2»
Начались съемки «Джона Уика 4» — доступно первое фото с площадки
Режиссер Джеймс Ван объявил о начале съемок «Аквамена 2»
Пирс Броснан считает, что роль Джеймса Бонда должна достаться либо Идрису Эльбе, либо Тому Харди
28 июня 2021
Джей Джей Абрамс работает над сериалом по комиксам DC о Мадам Ксанаду
Мадс Миккельсен хотел бы поговорить с Джонни Деппом о ситуации с ролью в «Фантастических тварях 3»
Появились первые кадры из фильма «Бог — это пуля» с Николаем Костер-Вальдау и Майкой Монро
Бен Уишоу дебютирует в образе врача-стажера на первом кадре из медицинского сериала «Будет больно»
На новых кадрах из «Космического джема 2» показали отсылки к «Матрице», «Безумному Максу» и вселенным DC
«Очень интересно смотреть на женщин в традиционно мужских ролях»: интервью с актрисой Линой Хиди
Застряли в мюзиклах 1940-х: Вышел трейлер комедийного сериала «Шмигадун!»
Съемки десятой и одиннадцатой частей «Форсажа» начнутся в январе 2022 года
Наташа Романофф сталкивается лицом к лицу с Таскмастером в новом проморолике «Черной Вдовы»
Сэмюэл Л Джексон, Лив Ульман, Элейн Мей и Дэнни Гловер удостоятся «Оскаров» за особые достижения в кино
«Без уверенности в себе успеха не будет»: интервью с популярным трейлермейкером Андреем Солодовниковым
Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор исполнит главную роль в триллере студии Sony
Джим Бродбент крадет шедевр живописи ради блага общества в трейлере комедийной драмы «Герцог»
Парикмахер Удо Кир отправляется исполнить последнюю волю своей клиентки в трейлере фильма «Лебединая песня»
Ведущую роль в фильме Зои Кравиц «Остров кисок» сыграет Наоми Аки
Жюли Дельпи уточнила, что она не отказывалась сниматься в четвертой части «Перед…» Ричарда Линклейтера
Стало известно, кто напишет сценарий для «Звездных войн» Пэтти Дженкинс
Пустынный ландшафт, родовое проклятие и русалки: Вышел трейлер мрачной саудовской сказки «Чешуя»
На Гавайях завершились съемки «Соника 2 в кино»
Джордж Р Р Мартин сожалеет, что «Игра престолов» завершилась не так, как он планировал
Студия Warner Bros перенесла релиз трех своих фильмов, включая «Дюну»
Квентин Тарантино по-прежнему планирует уйти из кино после своего следующего фильма
«Брат» и «Брат 2» вышли на Netflix: Что говорят иностранные зрители о культовой дилогии Алексея Балабанова
25 июня 2021
Эксклюзивно для Киноафиши: Никита Кологривый делится списком любимых фильмов и сериалов
Соавтор «Рика и Морти» Дэн Хармон работает над анимационной экранизацией популярного онлайн-комикса
Стив Карелл сыграет дотошного математика с массой проблем в комедийном фильме студии Amazon
Джина Дэвис и Сьюзен Сарандон поделились мыслями о наследии «Тельмы и Луизы» в честь 30-летия фильма
Вышел трейлер колумбийской драмы «Ампаро», которую покажут на Каннском кинофестивале
Apple выпустит триллер-сериал во главе с Евой Грин и Венсаном Касселем
Поющие животные готовят масштабное представление в первом трейлере «Зверопоя 2»
Злодей Идрис Эльба бежит из тюрьмы при помощи своей банды в трейлере вестерна «Тем больнее падать»
Netflix представил первые кадры из третьего сезона «Сексуального просвещения» — сериал вернется в сентябре
Джуно Темпл получила роль в мини-сериале о создании «Крестного отца»
Кристоф Вальц и Сэм Нил возглавили актерский состав фэнтезийного фильма «Переносная дверь»
Вышел трейлер фильма «Дети глухих родителей», который стал триумфатором фестиваля «Сандэнс» 2021
Эндрю Гарфилд и Дэйзи Эдгар-Джонс сыграют в драматическом мини-сериале «Под знаменем небес»
Появился первый кадр с Тимоти Шаламе и Тейлор Расселл из фильма Луки Гуаданьино «Целиком и полностью»
Оливия Уайлд и Тоби Магуайр получили роли в новом фильме Дэмьена Шазелла «Вавилон»
В ноябре Дэвид Финчер планирует приступить к съемкам своего нового фильма «Убийца»
Майкл Майерс устраивает кровавую бойню в первом трейлере слэшера «Хэллоуин убивает»
Выйти из тени своего отца: Доступен новый трейлер фильма Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Канал CW и Дженсен Эклс готовят приквел «Сверхъестественного» о родителях Дина и Сэма
24 июня 2021
Джерри Сайнфелд снимет фильм о создании сладкого пирожка «Поп-тарт»
Мировая премьера экшен-триллера «Беккет» с Джоном Дэвидом Вашингтоном состоится на Кинофестивале в Локарно
Учредители американской телепремии «Эмми» разрешили гендерно-нейтральные номинации
Объявлена программа Кинофестиваля в Торонто — в нее вошли «Дюна» и «Прошлой ночью в Сохо»
Netflix выпустил трейлер второго сезона испанского криминального экшена «Красный дерматин»
Пять женщин, четверо мужчин: Стал известен состав жюри Каннского кинофестиваля 2021
Агент Джона Бойеги отрицает, что актер без предупреждения покинул съемки фильма Netflix
Появился трейлер драмы «Парни за деньги» из программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля
Шэрон Стоун считает, что не стоит делать идола из Мэрил Стрип: «Есть и другие не менее талантливые актрисы»
Анимационный фильм «Легенды «Смертельной битвы»: Сражение миров» получил дату релиза и постер
Надейся на лучшее, готовься к худшему: 7 фильмов, в которых побеждает зло
Молодого Джада Крэндалла в приквеле «Кладбища домашних животных» сыграет Джексон Уайт
Рождение страшной городской легенды: Вышел новый трейлер хоррора «Кэндимен»
Скарлетт Йоханссон сыграет в фильме «Башня страха» на основе популярного аттракциона Disney
Бисексуальность Локи признана каноном в киновселенной Marvel
Ох, уж эти родственники: 6 комедий о сложных семейных отношениях
Райан Мерфи представил тизер-трейлер сериала «Американские истории ужасов»
Сальма Хайек претендовала на роль Тринити в «Матрице», но не выдержала тест на физическую готовность
Харрисон Форд травмировал плечо во время работы над «Индианой Джонсом 5»
Александр Скарсгард сыграет главную мужскую роль в научно-фантастическом триллере «Бескрайний бассейн»
23 июня 2021
Сэм Мендес спродюсирует экранизацию романа «Хамнет» о жене Уильяма Шекспира
Экран в хаки. Топ-3 военных фильмов-2021
«Волчья яма 3» наконец запущена в производство — съемки стартуют в этом году
Дольф Лундгрен и Фрэнк Грилло снялись в экшене о последних днях Второй мировой войны
Джесси Айзенберг, Райли Кио и Эдриан Броуди сыграют в нигилистическом триллере «Манодром»
Анимационный сериал «Обратная сторона Земли» продлен на четвертый сезон
Борис Хлебников приступил к съемкам фильма «Три минуты молчания»
В документальной короткометражке к «Легенде о Зеленом Рыцаре» изложили миф, по которому снят фильм
Начались съемки screenlife-триллера «Воскресшие», продюсером которого выступает Тимур Бекмамбетов
Гленн Клоуз пополнила актерский состав израильского шпионского сериала «Тегеран»
Фанни Ардан, Хааз Слейман и Адам Девенпорт исполнят главные роли в эротическом триллере «Личный тренер»
Энн Хэтэуэй сыграет разведенную женщину, которая заводит роман с лидером поп-группы
Российскую военную драму «Летчик» покажут в США, Азии и Европе
«Трансформеры 7» обрели официальное название, время и место действия, а также главных героев
Брюс Уиллис противостоит продажным копам в трейлере боевика «За гранью жизни»
Начались съемки финального сезона «Темных начал»
Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт узнают своих соседей в трейлере сериала «Убийства в одном здании»
Мюзикл Леоса Каракса «Аннетт» получил новый трейлер и дату театрального релиза
Джейк Джилленхол и Ванесса Кирби сыграют в триллере о выживании на необитаемом острове
Звезда новой «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер исполнит заглавную роль в игровом ремейке «Белоснежки»
Команда смертников к заданию готова: Вышел новый трейлер «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
Съемки фильма по видеоигре Borderlands завершились — доступно фото робота Железяки
22 июня 2021
В трейлере новеллизации «Однажды… в Голливуде» показали эксклюзивные кадры, не вошедшие в фильм
Появились первые кадры из драматического сериала «Северные воды» с Колином Фарреллом и Джеком О’Коннелом
Жюли Дельпи отказалась от съемок в четвертой части «Перед…» Ричарда Линклейтера
Стивен Спилберг отверг идею снять ремейк «Челюстей»
Брайан Крэнстон и Аннетт Бенинг сыграют супружескую пару, которая хитростью выиграла в лотерею
Звезда «Подпольной империи» Джек Хьюстон исполнит главную роль в новой адаптации «Графа Монте-Кристо»
Даг Лайман обещает, что «Эверест» с Юэном Макгрегором будет «совершенным приключенческим фильмом»
11 случаев, когда в кино мужчины играли женщин
Кейли Куоко и Пит Дэвидсон ведут переговоры о главных ролях в нестандартной романтической комедии
Назад на десятки миллионов лет: вышел первый тизер «Мира Юрского периода: Господство»
Четверо исполнителей присоединились к Хоакину Фениксу в актерском составе нового фильма Ари Астера
Вышел трейлер загадочного триллера «Титан» — фильм поборется за главный приз Каннского кинофестиваля
От спин-оффа «Американской истории ужасов» до новой «Сплетницы»: 8 главных сериалов июля
Закари Ливай и компания: Режиссер «Шазама! 2» показал обновленные супергеройские костюмы главных героев
Сюрреалистическое путешествие сквозь сны: Вышел трейлер фэнтезийного фильма «Земляничный особняк»
Николас Кейдж сыграет одну из главных ролей в вестерне «Перекресток мясника»
Кира Найтли договаривается о главной роли в научно-фантастическом фильме о воспитании детей
Джейсон Судейкис мотивирует свою футбольную команду в полноценном трейлере второго сезона «Теда Лассо»
Генри Голдинг становится искусным ниндзя в новом трейлере боевика «Бросок кобры: Снейк Айз»
Продюсерская компания Стивена Спилберга будет разрабатывать фильмы для Netflix
21 июня 2021
Что послушать из кино? Шесть интересных саундтреков 2021 года
Кристоф Вальц и Уиллем Дефо сыграют в новом вестерне Уолтера Хилла
«Черная Вдова» может оказаться не единственным приквелом в рамках киновселенной Marvel
Звезда «Дивергента» Шейлин Вудли сыграет в комедии «Роботы» по рассказу Роберта Шекли
Мировой бокс-офис: «Форсаж 9» готовится к прокату в США, а сборы «Тихого места 2» достигли $222 млн
Документальный фильм «Гарри Поттер: История магии» получил русскоязычную версию
Мартин Скорсезе заявил, что после «Бешеного быка» ему было все равно, снимет ли он еще какой-то фильм
М Найт Шьямалан рассказал о тяжелых условиях, в которых проходили съемки его нового хоррора «Время»
Джон Красински объяснил, почему съемки новой части «Тихого места» он доверил Джеффу Николсу
Adult Swim показал вступительную сцену из пятого сезона «Рика и Морти»
Знаменитое соперничество продолжается: Вышел трейлер мультсериала «Том и Джерри в Нью-Йорке»
Руни Мара и Хоакин Феникс исполнят главные роли в предстоящем фильме Линн Рэмси
«Я люблю находить смешное в любых событиях»: интервью с Филиппом де Шовроном
«Черной Вдове» прочат стартовые сборы в размере $90 млн
Джеймс Ганн обсуждал кроссовер Marvel и DC с обеими студиями
Светлая апокалиптическая комедия: Студия MGM представила трейлер инди-фильма «Как это закончится»
Какая судьба предначертана Геральту? Вышел новый тизер второго сезона «Ведьмака»
Илья Найшуллер рассказал, что потенциальный сиквел «Никто» находится в разработке
На фото со съемок «Флэша» запечатлели Майкла Китона и Сашу Калле в супергеройском костюме
Марк Уолберг борется с травлей в трейлере эмоциональной драмы «Хороший Джо Белл»
Релиз мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания» перенесен на осень
19 июня 2021
Старая новая этика: фильмы прошлых лет, которые сейчас заподозрили бы в излишней толерантности
18 июня 2021
Колумбийская актриса Наталия Рейес сыграет главную роль в интригующем постапокалиптическом триллере
Крису Року не раз предлагали сыграть в «Клане Сопрано», но актер отказывался из боязни испортить сериал
Гвинет Пэлтроу не любит смотреть свои фильмы, но одну сцену из «Семейки Тененбаум» актриса называет особенной
12 фильмов, в которых дурнушка стала красивой девушкой
Netflix представил трейлер второго сезона комедийного сериала «Я никогда не…»
Экранизация романа Дмитрия Глуховского «Метро 2023» не получит финансовой поддержки от Фонда кино
В ролике о создании «Форсажа 9» показали, как снималась сцена с проездом через минное поле
Эмили Уотсон и Ричард Э Грант исполнят ведущие роли в романтической комедии «Фаду!»
Микки Рурк и Дженнифер Карпентер сыграют в мистическом хорроре об охоте на призрака
Семья борется за выживание на Марсе в трейлере фантастического триллера «Поселенцы»
Документальный фильм Питера Джексона о The Beatles превратился в шестичасовой сериал
В 2022 году Кэрри Фишер, Фрэнсис Форд Коппола и еще ряд кинодеятелей получат звезды на «Аллее славы»
Звезда «Аватара» Сэм Уортингтон сыграет в австралийском криминальном триллере «Переливание»
Пол Радд помогает Уиллу Ферреллу обрести душевное равновесие в трейлере сериала «Психотерапевт по соседству»
Официально: Мировая премьера «Дюны» состоится 3 сентября в рамках Венецианского кинофестиваля
Съемки «Аббатства Даунтон 2» официально начались
Николас Кейдж разыскивает свою любимую трюфельную хрюшку в трейлере драмы «Свинья»
Один из лучших сольных фильмов Marvel: Появились первые отзывы на «Черную Вдову»
Звезда «Мортал Комбат» и «Армии мертвецов» Хироюки Санада получил роль в «Джоне Уике 4»
17 июня 2021
Новый мультфильм Pixar «Лука» получил «свежий» рейтинг на Rotten Tomatoes
Как изменились актёры из любимых сериалов нулевых
Карен Гиллан считает, что «Пороховой коктейль» больше похож на «Убить Билла», чем на «Джона Уика»
Летом выйдет сиквел анимационного фильма «Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона»
Сергей Безруков получил роль в фильме Николая Лебедева о Нюрнбергском процессе
Очень странные дела в Британии: 7 интересных триллеров Соединенного Королевства
Меган Фокс оказывается прикована к трупу в трейлере хоррора «В западне»
Шоураннер «Пацанов» об эпизоде «Герогазм»: «Самые безумные кадры, которые я когда-либо видел»
Шериф Джефф Дэниелс и его непростой выбор: Вышел трейлер драматического сериала «Американская ржавчина»
По словам Дмитрия Рогозина, Даг Лайман и Том Круз хотели снимать свой космический фильм вместе с «Роскосмосом»
Скарлетт Йоханссон утверждает, что в первых фильмах Marvel Черная Вдова была жертвой сексуальной объективации
Синтия Эриво исполнит главную роль в ремейке музыкальной драмы «Роза»
Кью возвращается: Вышел трейлер второго сезона «Звездного пути: Пикар»
Джулия Дэвис и Элайджа Вуд присоединились к Питеру Динклэйджу в перезапуске «Токсичного мстителя»
Рассел Кроу запустит собственную киностудию в родной Австралии
Лесли Мэнвилл, Кэрис ван Хаутен и еще 12 артистов вошли в каст многосерийного приквела «Опасных связей»
Дакота Джонсон сыграет пассажирку Шона Пенна в инди-драме «Дружище»
Тайриз Гибсон заявил, что «Морбиус» станет частью киновселенной Marvel, но Sony опровергла эту информацию
Лесли Одом — младший подтвердил, что съемки «Достать ножи 2» начнутся на следующей неделе в Греции
Руни Мара, Джесси Бакли, Бен Уишоу и другие артисты пополнили актерский состав драмы «Женщины говорят»
Юэн Макгрегор сыграет бесстрашного альпиниста в приключенческом триллере Дага Лаймана «Эверест»
16 июня 2021
Джеймс Ганн написал, какие фильмы он считает лучшими у Квентина Тарантино, Мартина Скорсезе и Серджио Леоне
Сильвен Шомэ снимет анимационный байопик о выдающемся французском постановщике Марселе Паньоле
Джек Блэк и Айс Кьюб исполнят главные роли в комедии о необычной влюбленности
Начались съемки четвертого сезона «Мира Дикого Запада»
Появился первый кадр с Эммой Томпсон из фильма «Удачи тебе, Лео Гранде»
Лин-Мануэль Миранда раскаивается, что в «На высоте мечты» не хватает персонажей-афроамериканцев
Кристен Уиг сыграет главную роль в экранизации романа Чандлер Бейкер «Мужья»
Создатели «Ведьмака» поделились подробностями об анимационном спин-оффе про предшественника Геральта
Канал Showtime заказал многосерийный перезапуск «Американского жиголо»
Эксклюзивно для Киноафиши: Анна Котова-Дерябина делится списком любимых фильмов
Аня Тейлор-Джой поделилась, чем именно ее привлекает роль Фьюриосы в грядущем спин-оффе «Безумного Макса»
Постановщик «Лего Фильма: Бэтмен» поделился подробностями о несостоявшемся сиквеле
Гильермо дель Торо представляет: Вышел трейлер мультфильма «Охотники на троллей: Восстание титанов»
После роли в «Дьявол носит Prada» Мэрил Стрип отказалась от системы Станиславского
Особое чувство стиля: 7 актрис с прекрасным вкусом в одежде
Дженнифер Лопес сыграет в новом научно-фантастическом триллере о восстании искусственного интеллекта
Зои Кравиц дебютирует в качестве режиссера, сняв триллер с Ченнингом Татумом
Постпроизводство «Крика 5» подходит к концу
Я не узнаю вас в гриме: байопики, которые разочаровали героя или его близких
Крис Пратт отбивается от пришельцев в финальном трейлере фантастического боевика «Война будущего»
Disney готовит многосерийный приквел «Красавицы и чудовища» о Гастоне и Лефу
Карен Гиллан и Лина Хиди устраивают огнестрельный экшен в новом трейлере боевика «Пороховой коктейль»
Рэйчел Вайс и Колин Фаррелл сыграют в новом фильме Тодда Солондза
15 июня 2021
Студия «Анимаккорд» анонсировала полнометражную версию «Маши и Медведя»
Режиссер «Кролика Питера 2» ответил, стоит ли ждать третьей части
Стартовали съемки второго сезона сериала «Беспринципные»
Эксклюзивно для Киноафиши: Валентина Ляпина делится списком любимых фильмов
Пол Джаматти сыграет непопулярного учителя в предстоящей школьной комедии Александра Пэйна
Боссы DC запретили сцену орального секса между Бэтменом и Женщиной-кошкой в мультсериале «Харли Квинн»
Боевик «Скоростной поезд» во главе с Брэдом Питтом получил дату релиза
Звезда «Острых козырьков» Пол Андерсон получил роль в экшене о Второй мировой войне «Бессмертный»
Канал NBC закрыл сериал «Манифест» после третьего сезона
Мэрил Стрип помогла Энн Хэтэуэй получить роль в «Дьявол носит Prada»
Кевин Харт резко высказался о «культуре отмены»
Джейсон Судейкис ответил, может ли «Тед Лассо» получить больше трех сезонов
Сэм сталкивается с новыми проблемами в трейлере финального сезона сериала «Нетипичный»
Запретная зона: как сериал «Хрустальный» изменил восприятие темы насилия
Новая вариация «Ромео и Джульетты»: Вышел трейлер экшен-комедии «Страсть, любовь и стволы»
Режиссер «Флэша» Энди Мускетти поделился фото со значком заглавного героя
Netflix приобрел права на сиквел фантастического боевика «Код 8»
Вышел трейлер второго сезона «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
Звезда «Матрицы 4» Джессика Хенвик пополнила актерский состав «Достать ножи 2»
Сценарист Marvel Studios поделился новостями о предстоящих «Звездных войнах» Кевина Файги
Наоми Уоттс и Бобби Каннавале исполнят главные роли в новом мини-сериале Райана Мерфи
Джерард Батлер и Морена Баккарин снимутся в сиквеле «Гренландии»
14 июня 2021
Netflix показал первые кадры из анимационного мультсериала на основе мексиканской мифологии
Студия MGM приобрела права на фильм Шона Пенна «День флага» — премьера состоится на Каннском кинофестивале
Новые фото со съемок «Индианы Джонса 5» указывают на то, что Харрисона Форда ждет цифровое омоложение
Мишель Родригес, Хью Грант и рыцари: В сети появились фото со съемок «Подземелья драконов»
Звезда «Звука металла» и «Венома» Риз Ахмед раскритиковал изображение мусульман в голливудских фильмах
Режиссер Пабло Ларраин жил в доме Стивена Кинга, чтобы подготовиться к съемкам «Истории Лизи»
Netflix объявил актерский состав сериала «Обитель зла»
Звезда «Ведьмака» Фрейя Аллан сыграет ведущую роль в мистическом хоррор-триллере
За первые выходные в американском прокате мюзикл «На высоте мечты» собрал гораздо меньше, чем ожидалось
Сирша Ронан, Пол Мескал и Лакит Стэнфилд сыграют в экранизации научно-фантастического бестселлера
«Найдем парочку смешных монстров»: Вышел трейлер мультсериала «Монстры за работой»
Художественно о реальном: 10 ярких биографических фильмов на Netflix
Студия Marvel представила три новых проморолика «Черной Вдовы»
Джейсон Момоа и Дуэйн Джонсон хотят сняться в одном фильме
Натали Портман и Джулианна Мур исполнят главные роли в новом фильме Тодда Хейнса
Геральту и Цири грозит опасность в первом тизере второго сезона «Ведьмака»
Hulu выпустил полноценный трейлер мини-сериала «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман в главной роли
Кевин Бейкон получил роль злодея в перезапуске «Токсичного мстителя»
«Тихое место 2» стало первым фильмом, который со времен начала пандемии собрал в американском прокате $100 млн
12 июня 2021
6 голливудских фильмов, которые снимали в России
11 июня 2021
6 моментов, которые Дисней изменил в своих ремейках
5 «легендарных» фильмов по мнению Романа Курцына
Новая эпоха российского кино – народное, честное и качественное
Американские прокатчики приобрели права на показ российской сказки «Конек-Горбунок»
Николь Кидман рассказала, каким будет байопик о Люсиль Болл
Warner Bros надеется на продолжение сотрудничества с Кристофером Ноланом
Киноверсия мюзикла «Матильда» выйдет на Netflix в декабре 2022 года
Дэйв Батиста бросает вызов Джейсону Момоа в трейлере второго сезона «Видеть»
По словам режиссера «Мира Юрского периода: Господство», фильм уже почти готов
Джемма Артертон сыграет Жаклин Кеннеди в фильме о романе бывшей первой леди с британским дипломатом
Появился первый кадр из нового фильма Гаспара Ноэ, премьера которого состоится на Каннском кинофестивале
Брюс Уиллис и Меган Фокс охотятся за убийцей в трейлере криминального триллера «Полночь на злаковом поле»
Масштабный фильм, проработанный до деталей: Уиллем Дефо поделился впечатлениями от съемок в «Северянине»
Комедия «Третий лишний» получит многосерийный приквел
Премьера нового фильма Джейн Кэмпион «Сила собаки» состоится на Венецианском кинофестивале
Видео со съемок «Индианы Джонса 5» подтверждает, что в фильме вновь будут фигурировать нацисты
Патрик Шварценеггер пополнил актерский состав мини-сериала «Лестница»
Режиссер «Пилы: Спираль» возьмется за новую хоррор-франшизу от создателей «Заклятия»
От Кореи до Индии: 10 захватывающих азиатских сериалов на Netflix
Сэмюэл Л Джексон назвал топ-5 фильмов со своим участием
Суперзлодейку Титанию в сериале «Женщина-Халк» исполнит Джамила Джамил
Эндрю Гарфилд дожидается своего звездного часа в первом трейлере мюзикла «Тик-так, бум!»
Лоренс Фишберн подтвердил свое участие в «Джоне Уике 4» и похвалил сценарий предстоящего фильма
New Line Cinema и Warner Bros готовят анимационный приквел «Властелина колец»
Джеймс Ван раскрыл официальное название «Аквамена 2»
10 июня 2021
Лоренс Фишберн, Микки Рурк и Сэм Эллиотт получили роли в сериале «МакГрубер»
Братья Фаррелли работают над сиквелом «Заводилы»
Жизнь богатых подростков с Манхэттена: перезапуск «Сплетницы» получил первый трейлер
Райан Рейнольдс отказывается быть второстепенным персонажем видеоигры в новом трейлере «Главного героя»
Связь поколений: вышел документальный ролик о создании «Охотников за привидениями: Наследники»
Наташа МакЭлхоун сыграет ведущую роль в сериале о гостиничном бизнесе в Италии 1920-х годов
«Звездные войны»: Юэн Макгрегор считает, что кукольная версия Йоды лучше цифровой
Тряпичная кукла и суд над одержимым: на чём основаны фильмы серии «Заклятие»
Студия Universal выпустит специальное пятиминутное превью «Мира Юрского периода: Господство»
Актерский состав четвертого сезона «Очень странных дел» пополнился четырьмя новыми исполнителями
Эрик Бана погружается в пучину лжи и страшных загадок в первом русскоязычном трейлере «Города тайн»
Джессика Честейн и Эндрю Гарфилд превращаются в звезд телевангелизма в трейлере байопика «Глаза Тэмми Фэй»
Съемки «Книги Бобы Фетта» завершились, производство третьего сезона «Мандалорца» начнется в конце года
Портрет девушки в леотарде: новый сериал «В ритме жизни» с Роуз Бирн в главной роли
Человечество готовится противостоять инопланетянам в первом трейлере сериала «Вторжение»
Телесеть NBC закрыла сериал «Необыкновенный плейлист Зои» после двух сезонов
Карен Гиллан наведывается в библиотеку в новом отрывке из боевика «Пороховой коктейль»
Проклятие городка Шейдисайд: Netflix представил трейлер хоррор-трилогии «Улица страха»
Как на войне: обзор третьего сезона сериала «Содержанки»
Только после вас: 7 героев-джентльменов в кино
Гарри Меллинг получил роль молодого Эдгара Аллана По в предстоящем детективе Скотта Купера
«Роскино» собирается создать базу российских фильмов по аналогии с IMDb
Дэн Фоглер сыграет Фрэнсиса Форда Копполу в мини-сериале о создании «Крестного отца»
Мультяшки Looney Tunes получают 3D-облик в новом трейлере «Космического джема 2»
Режиссер «Мада» и «Укрытия» Джефф Николс снимет научно-фантастический фильм для студии Paramount
9 июня 2021
«На меня возложена славная миссия»: обзор сериала «Локи»
Apple TV+ выпустил трейлер своих летних новинок
Боб Оденкерк считает, что в шестом сезоне «Лучше звоните Солу» Ким останется в живых
Культовый фильм Дэнни Бойла «На игле» выйдет в российский прокат
Продюсер «Рика и Морти» допускает создание полнометражного фильма
Тайлер Перри снимет новый фильм о Мэдее
Лиза Кудроу сыграет в музыкальной комедии от продюсера «Ла-Ла Ленда» и «Круэллы»
Джон М Чу сожалеет о стереотипизации персонажей в «Безумно богатых азиатах»
Элизабет Олсен была очень расстроена своей игрой в пилотной серии «Ванды/Вижна»
Вслед за Хамфри Богартом и Эллиоттом Гулдом: Лиам Нисон сыграет знаменитого сыщика Филипа Марлоу
Бракованный робот хочет подружиться: вышел трейлер мультфильма «Неисправимый Рон»
Netflix показал актеров из сериала «Ковбой Бибоп» и объявил, что премьера состоится осенью
Энн Хэтэуэй, Мэттью Бродерик и ряд других артистов вошли в актерский состав ромкома «Она пришла ко мне»
«Централ партнершип» совместно с латиноамериканской BF Films выпустит хоррор о психических расстройствах
Звезда «Ривердейла» Мэделин Петш присоединилась к Эмме Робертс в вольном ремейке «Иронии судьбы»
«Чёрное зеркало» и другие: 8 интерактивных фильмов и эпизодов на Netflix
Второй сезон сериала «Лок и ключ» выйдет осенью — доступен первый тизер
Дэниэл Рэдклифф и Стив Бушеми на Диком Западе: вышел трейлер третьего сезона «Чудотворцев»
Звезда «Внешних отмелей» Мэдлин Клайн пополнила актерский состав «Достать ножи 2»
Создатель сериала «Ганнибал» Брайан Фуллер снимет новую экранизацию «Кристины» Стивена Кинга
Киану Ривз, Джон Красински и другие звезды вошли в актерский состав мультфильма «Лига суперпитомцев»
«Поиск трупов в мрачных уголках ночного Петербурга»: репортаж со съемок нового сериала ТНТ «1703»
Привет из Вестероса: 5 актеров во вселенной Marvel, которых мы полюбили еще в «Игре престолов»
Нил Гейман обещает великолепную экранизацию «Песочного человека» в специальном ролике из-за кулис сериала
Фэнтезийный фильм «Легенда о Зеленом рыцаре» получил дату релиза в России
Звезда дилогии «Оно» Билл Скарсгард договаривается о роли в «Джоне Уике 4»
8 июня 2021
Террористы и женщина-вампир на борту самолета: Netflix представил тизер экшен-хоррора «Кроваво-красное небо»
Драматический боевик «Малышка» с Джейсоном Момоа получил дату премьеры
Победитель Берлинале «Неудачный трах, или Безумное порно» готовится к выходу в российский прокат
Джастин Теру сожалеет о своей попытке объяснить концовку сериала «Оставленные»
Мэттью Гуд сыграет кинопродюсера Роберта Эванса в мини-сериале о создании «Крестного отца»
Суперагент Жан-Клод Ван Дамм спасает своего сына в трейлере комедийного боевика «Последний наемник»
Оуэн Уилсон подтвердил, что сиквел «Незваных гостей» находится в разработке
Вышел первый тизер-трейлер сериала Вонга Кар-Вая «Цветение»
Эксклюзивно для Киноафиши: Егор Абрамов делится списком любимых фильмов
Пользователи крупнейшего сотового оператора России высоко оценили фильм «Турист»
Режиссер Кейт Херрон поделилась, что на сериал «Локи» оказали влияние фильмы Дэвида Финчера
Netflix продлил сериал «Тень и кость» на второй сезон
Леброн Джеймс объединяется с командой мультяшек в новом проморолике «Космического джема 2»
8 грядущих сериалов по мотивам книг Стивена Кинга
Кэри Маллиган и Зои Казан сыграют журналисток, которые инициировали разоблачение Харви Вайнштейна
Студия Warner Bros показала первые восемь минут мюзикла «На высоте мечты»
Эйса Гонсалес получила роль в триллере «Волчья страна»
Хоакин Феникс не хотел произносить речь при получении «Оскара» за роль Джокера: «Я был полон страха»
Кастинг – для слабаков: 6 актеров, для которых написали роль раньше, чем они согласились ее сыграть
Начались съемки четвертой части «Зловещих мертвецов»
Netflix выпустил первый тизер боевика «Кейт» с Мэри Элизабет Уинстэд
Официально: Роб Зомби снимет полнометражную адаптацию ситкома «Семейка монстров»
Аня Тейлор-Джой сыграет с Рэйфом Файнсом в черной комедии «Меню»
Дженсен Эклс впервые предстал в образе Солдатика из третьего сезона «Пацанов»
«Форсаж 9» покажут на Каннском фестивале
«Это подстава»: вышел первый трейлер криминального триллера Стивена Содерберга «Без резких движений»
7 июня 2021
Сериал «Я могу уничтожить тебя» стал главным триумфатором премии BAFTA 2021
«Лука»: Disney и Pixar представили свежий отрывок, документальный ролик и новые постеры
Авторы «Кобры Кай» уже распланировали концовку сериала
«Благословление съемочной площадки – прекрасная традиция»: интервью с продюсером серии фильмов «Заклятие» Питером Сафраном
Киноальманах «Год вечной бури» получил первый трейлер в преддверии премьеры на Каннском фестивале
В новом проморолике «Локи» подтвердили, что герой Тома Хиддлстона имеет изменчивый гендер
Режиссер «Флэша» Энди Мускетти показал фото с окровавленным костюмом Бэтмена
В разработку запущен приквел «Хозяина морей: На краю Земли»
Весело, странно, необычно: В сети появились первые отзывы на сериал «Локи»
Марк Стронг рассказал, как пирушка с Дэниэлом Крэйгом помешала ему получить роль в фильме о Джеймсе Бонде
Эксклюзивно для Киноафиши: Александр Пташенчук делится списком любимых комедий
Мировые сборы «Форсажа 9» преодолели отметку в $250 млн
Дуэйн Джонсон спродюсирует экшен-триллер, главную роль в котором сыграет Яхья Абдул-Матин II
«Не только друзья Оушена»: 5 новых захватывающих фильмов про ограбления
Съемки второго сезона «Теда Лассо» официально завершились
Кристина Риччи получила роль в «Матрице 4»
7 премьер июня Netflix, которые стоит посмотреть
Вышел первый трейлер драмы «Остров Бергмана» с Тимом Ротом, Вики Крипс и Мией Васиковской
Disney разрабатывает сиквел «Круэллы»
В «Джоне Уике 4» одну из ведущих ролей исполнит Шамир Андерсон
Студия Paramount анонсировала спин-офф «Тихого места» — фильм выйдет в 2023 году
Марк Уолберг сражается с Чиветелем Эджиофором в финальном трейлере боевика «Бесконечность»
Босс HBO о сериале «Дом дракона»: «Выглядит потрясающе»
5 июня 2021
Долгожданная слава: актёры за 30, получившие признание благодаря Netflix
4 июня 2021
«Погнали зафигачим революцию»: Netflix выпустил трейлер анимационного фильма для взрослых «Америка»
Сценарист «Безумно богатых азиатов» утверждает, что сиквелы должны равняться на «Крестного отца 2»
Наша судьба в их лапках: Студия Paramount представила трейлер мультфильма «Щенячий патруль в кино»
Вышел первый трейлер аниме-фильма Мамору Хосоды «Дракон и принцесса с веснушками»
Netflix показал первые кадры из заключительного сезона «Бумажного дома»
Джон Бойега по семейным причинам вынужден отказаться от съемок в триллере Netflix
Блейк Лайвли сыграет в экранизации страшной истории, опубликованной на Reddit
Критики с восторгом приняли сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»
Закари Ливай показывает свой новый супергеройский костюм в первом тизере «Шазама! 2»
«Чернобыль» Данилы Козловского пополнил фильмотеку Netflix
Джуди Грир получила роль в мини-сериале «Сантехники Белого дома»
Гленн Клоуз присоединилась к Джошу Бролину и Питеру Динклэйджу в комедии «Братья»
Семь стран приобрели права на ремейк российской комедии «Холоп»
Эдгар Райт поделился впечатлениями от предстоящего мюзикла Леоса Каракса «Аннетт»
Студия Marvel представила новый мини-трейлер «Черной Вдовы»
Производство «Миссии: невыполнима 7» приостановлено из-за положительного теста на COVID-19
Квентин Тарантино вновь заявил о своем желании уйти на пенсию
Объявлена программа Каннского кинофестиваля — в конкурсную программу попал фильм Кирилла Серебренникова
Актерский состав «Джона Уика 4» пополнил Донни Йен
Самые страшные уголки психики: Вышел трейлер фильма ужасов Нила Бломкампа «Демоник»
3 июня 2021
Рекомендуем: Хорошие российские фильмы, которые вы могли пропустить
7 гениальных британских сериалов на все времена
Хью Джекман путешествует сквозь память в первом трейлере фантастического триллера «Воспоминания»
Закари Куинто и Джейкоб Элорди сыграют в криминальном триллере на основе реальных событий
Шон Бин лишь недавно узнал, чем закончилась «Игра престолов»
Майтреи Рамакришнан исполнит главную роль в сериале Netflix по мотивам романа «Гордость и предубеждение»
Эмма Стоун воспроизвела знаменитый гневный монолог Стива Мартина из фильма «Самолетом, поездом, машиной»
Джиллиан Андерсон призналась, что съемки в «Секретных материалах» привели ее к эмоциональному истощению
Комедийный экшен «Секретная штаб-квартира» с Оуэном Уилсоном выйдет летом 2022 года
Квентин Тарантино рассказал, что роман по «Однажды… в Голливуде» станет «полным переосмыслением фильма»
10 отличных аниме-сериалов от Netflix на любой вкус и возраст
В сети появились первые кадры из байопика «Глаза Тэмми Фэй» с Джессикой Честейн в заглавной роли
Netflix решил закрыть «Наследие Юпитера», но заказал сериал по другому циклу комиксов Марка Миллара
Джоди Тернер-Смит присоединится к Адаму Драйверу и Грете Гервиг в экранизации романа «Белый шум»
Стало известно, кто сыграет Чарли Макги в новой экранизации «Воспламеняющей взглядом»
Педро Альмодовар завершил съемки своего нового фильма
Режиссер Крэйг Гиллеспи рассказал, каким будет мини-сериал «Пэм и Томми»
Съемки «Индианы Джонса 5» начнутся в Великобритании на следующей неделе
Взрослые превращаются в малышей в новом трейлере мультфильма «Босс-молокосос 2»
Пора признать существование дьявола: Вышел финальный трейлер «Заклятия 3»
Звезда «Страны Лавкрафта» Джонатан Мэйджерс ведет переговоры о роли в «Криде 3»
Макс Мингелла, Самара Уивинг и ряд других артистов получили роли в «Вавилоне» Дэмьена Шазелла
Сценарист «007: Координаты «Скайфолл» опасается, что Amazon погубит бондиану
2 июня 2021
Убийство — это лишь цветочки: обзор второго сезона сериала «Почему женщины убивают»
Ларс Миккельсен и Николай Ли Каас сыграют в третьем сезоне «Королевства» Ларса фон Триера
Посмотри в метро: 10 сериалов Netflix с очень короткими эпизодами
Netflix выпустил документальный ролик о создании второго сезона сериала «Любовь. Смерть. Роботы»
Стало известно название компании, которая образуется после слияния WarnerMedia и Discovery
Канал Starz анонсировал шестой сезон «Чужестранки» и показал первые кадры из новых серий
Режиссер и продюсер спецвыпуска «Друзей» заступились за Мэттью Перри на фоне спекуляций о здоровье актера
Кейт Бекинсейл сыграет в драме Кэтрин Хардвик «Дочь заключенного»
4 факта об академике Сахарове к его столетию
Стартовали съемки ромкома «Хочу замуж» с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем
Робби и Стивен Амеллы сыграют в сиквеле «Кода 8»
Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев ссорятся и улетают в разные концы света в трейлере фильма «Джетлаг»
Кейт Уинслет хотела бы сняться во втором сезоне «Мейр из Исттауна», но у создателя пока нет идей для продолжения
Лето – это маленькая жизнь: 12 фильмов об отпусках и каникулах
В сети появилось первое фото Кейт Бланшетт в образе Лилит из предстоящей экранизации Borderlands
Алисия Сильверстоун сыграет с Ребел Уилсон в комедии о старшей школе
Тейлор Свифт присоединилась к Кристиану Бэйлу и Марго Робби в предстоящем фильме Дэвида О Расселла
Софи Тернер получила роль в криминальном сериале «Лестница»
Сет Роген раскрыл дату премьеры нового фильма о Черепашках-ниндзя
Необычное воплощение знакомых персонажей: Вышел трейлер мультфильма «Кощей. Начало»
«Это экзорцизм»: Вышел трейлер хоррора «Агнес» дьяволе в женском монастыре
У Пола Беттани на данный момент нет контракта с Marvel Studios
Съемки фильма «Тор: Любовь и гром» официально завершились
1 июня 2021
Лука Гуаданьино пока не собирается браться за сиквел «Назови меня своим именем»
Стивен Кинг рассказал, какой фильм ужасов вселил в него наибольший страх
Режиссер «Заклятия 3» черпал вдохновение из «Семи» Дэвида Финчера
Алек Болдуин хотел сыграть персонажа, который убьет Тони в «Клане Сопрано»
Начались съемки второго сезона комедийного сериала «Космические силы»
Nickelodeon выпустил тизер спин-оффа «Губки Боба» о Патрике Старе
Шоураннер «Что, если…?» обещает, что мультсериал будет смотреться так же, как полнометражные фильмы Marvel
«Дюна» Дэвида Линча выйдет на Blu-ray в формате 4K
Откуда растут ноги: 10 лучших фильмов-приквелов
Звезда «Ты» Виктория Педретти сыграет автора «Милых костей» Элис Сиболд
Netflix приобрел права на показ фильмов «Брат» и «Брат 2»
Харрисон Форд прибыл в Великобританию на съемки «Индианы Джонса 5»
Режиссер «Изгоняющего дьявола» Уильям Фридкин считает «Тихое место 2» «классическим фильмом ужасов»
Мрачный сюжет «Круэллы» не был сюрпризом для Эммы Стоун
Босс WarnerMedia заявил, что «Мортал Комбат» превзошел ожидания на HBO Max
Режиссер Крэйг Гиллеспи обещает, что в мини-сериале «Пэм и Томми» Себастиан Стэн покажет себя с новой стороны
5 фактов о комедийном экшене «Ограбление по-джентльменски»
