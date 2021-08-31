«На бумаге — это операция на верную смерть с кучей злодеев»: интервью с актерами фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Самые ожидаемые новые проекты Netflix

Дуэйн Джонсон не собирается подавать в суд на Disney из-за гибридного релиза «Круиза по джунглям»

Сильвестр Сталлоне выложил фото своего нового перстня, намекая на работу над «Неудержимыми 4»

Продюсер нового «Отряда самоубийц» отметил, что компания Disney оказала услугу Warner Bros, уволив Джеймса Ганна

Дуэйн Джонсон подтвердил, что сиквел «Круиза по джунглям» находится на стадии обсуждения

Продюсер «Аквамена 2» заявил, что требование фанатов уволить Эмбер Херд не имеет никакого эффекта

Продюсер «Черного Адама» уверяет, что рейтинг PG-13 не сократит количество убийств в фильме

Фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» будет связан с первым «Железным человеком»

Дэйв Батиста рассказал, что роль в «Стражах Галактики» спасла его от нищеты

Студия Paramount сняла с проката семейный фильм «Большой красный пес Клиффорд»

«Повелитель стихий» отбил у Дева Пателя желание сниматься в блокбастерах

Завершились съемки шпионского блокбастера «Серый человек» с Крисом Эвансом и Райаном Гослингом

«Корона»: Netflix показал первый кадр с Имелдой Стонтон в образе Елизаветы II

Лили Джеймс подтвердила, что съемки мини-сериала «Пэм и Томми» подошли к концу

Злодей Старро и оборотень Ласка: появились два новых отрывка из «Отряда самоубийц: Миссия навылет»

За первые дни после релиза в Северной Америке «Круиз по джунглям» заработал без малого $65 млн

Завершилось производство фэнтезийного фильма Netflix «Школа Добра и Зла»

«Легенда о Зеленом Рыцаре» получила «свежий» рейтинг критиков на Rotten Tomatoes

Проект Тайки Вайтити о Флэше Гордоне будет игровым фильмом

Netflix выпустил расширенный трейлер мистического мини-сериала «Новый вишневый вкус»

Звезда «Круэллы» Эмма Стоун может подать в суд на Disney вслед за Скарлетт Йоханссон

Николас Холт сыграет с Аней Тейлор-Джой и Рэйфом Файнсом в черной комедии «Меню»

Том Хэнкс снимется в предстоящем фильме Уэса Андерсона

Райан Джонсон сообщил об окончании съемок «Достать ножи 2» на территории Греции

Продюсер «Очень странных дел» обещает, что четвертый сезон станет самым масштабным в истории сериала

Боб Оденкерк подтвердил, что у него случился сердечный приступ