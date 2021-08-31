Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за август 2021 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 августа 2021
Съемки предстоящего триллера Рассела Кроу приостановлены из-за COVID-19
Джон Сина открыт к роли Существа в новой «Фантастической четверке»
Джеймс Ганн опроверг слух о спин-оффе «Отряда самоубийц» во главе с Бладспортом
Эпизод мультсериала «Что, если…?» о Докторе Стрэндже будет самым «тяжелым» и «человечным»
Джуди Грир и Кэти Миксон пополнили актерский состав криминального мини-сериала «Все дело в Пэм»
В третьем сезоне «Наследников» не будет затронута тема COVID-19, потому что на богачей пандемия не повлияла
После съемок в «Американской истории преступлений: Импичмент» Сара Полсон зареклась надевать «полнящий костюм»
Сериал «Академия вампиров» обзавелся актерским составом и режиссерами
Disney+ и Дэвид Ойелоуо готовят перезапуск «Ракетчика»
Актер Джон Чо ответил фанатам, которые считают его слишком старым для роли в игровой адаптации «Ковбоя Бибопа»
Студия Marvel выпустила свежий документальный ролик о создании «Шан-Чи и легенды десяти колец»
Звезда «Ходячих мертвецов» уверяет, что финал сериала будет таким же достойным, как и в случае с «Во все тяжкие»
«Я думаю, что в любви есть что-то такое, чего не объяснить»: интервью с актрисой Джозефиной Лэнгфорд
Тодд Хейнс представил трейлер своего документального фильма о знаменитой рок-группе The Velvet Underground
«Полностью верю в их влюбленность, настолько это красиво»: интервью с режиссером «После. Глава 3» Кастилл Лэндон
Комедийная мелодрама «Это все он» получила «гнилой» рейтинг на Rotten Tomatoes
Режиссер Кантемир Балагов завершил работу над первым эпизодом сериала The Last of Us
Реджина Холл сыграет с Кевином Хартом и Марком Уолбергом в комедии Me Time
Продюсер из Marvel Studios сравнил «Вечных» с «Землей кочевников»
Юэн Макгрегор и Итан Хоук сыграют единокровных братьев в фильме Apple «Рэймонд и Рэй»
Кайл Чандлер присоединился к Джереми Реннеру в актерском составе сериала «Мэр Кингстауна»
Дэйв Франко снимет ромком с Элисон Бри, Джеем Эллисом и Кирси Клемонс
Тимоти Шаламе бредет через пески планеты Арракис на новом постере «Дюны»
Netflix выкупил у студии Legendary права на новую часть «Техасской резни бензопилой»
Появился новый кадр с Райаном Рейнольдсом, Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот из фильма «Красное уведомление»
Студия Disney запустила в разработку сиквел «Круиза по джунглям»
Завершились съемки фильма «Признайся, Флетч»
Netflix анонсировал дату премьеры третьего сезона «Ты»
Слух: «Человек-паук: Нет пути домой» будет самым продолжительным сольным фильмом Marvel
В третьем сезоне «Бэтвумен» появится Ядовитый Плющ — ее сыграет Бриджет Риган
Роберт Родригес рассказал, что его следующий фильм будет «триллером Хичкока на стероидах»
Адам Сэндлер по просьбе Netflix изменил сценарий своего предстоящего фильма
Сериал об Александре Вертинском получил дату релиза и первые кадры
Появились первые кадры из фильма «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити»
Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Меган Фокс и другие звезды: объявлен актерский состав «Неудержимых 4»
30 августа 2021
Тоска по родному краю: Второй и третий дни конкурса «Окно в Европу»
Росси де Пальма сыграет ведущую роль в сериале об эксцентричном кабаре в оккупированном нацистами Париже
Во время съемок «Миссии: невыполнима 7» у Тома Круза угнали автомобиль с личными вещами
Канал Showtime выпустил закулисный ролик о создании «Декстера: Свежая кровь»
В сети появились первые кадры из мюзикла «Сирано» во главе с Питером Динклэйджем и Хейли Беннетт
Кейли Куоко сообщила об окончании съемок своего предстоящего ромкома
Актриса Мэдлин Клайн поделилась эмоциями от съемок в сиквеле «Достать ножи»
Пэтти Дженкинс отказалась бы снять полнометражный фильм для Netflix
Джон Сина понимает, почему Дэйв Батиста отмежевался от других актеров-рестлеров
Второй сезон мультсериала Marvel «Что, если…?» должен выйти уже в следующем году
Город беззакония: вышел трейлер вестерна Apache Junction
Аня Тейлор-Джой о «Прошлой ночью в Сохо»: «Это будет хорошо срежиссированный кислотный трип»
Льюис Пуллман утвержден на главную роль в экранизации романа Стивена Кинга «Салемов удел»
Продюсер «Гарри Поттера» заявил, что студии должны продолжать снимать кино для большого экрана
В промо «Охотников за привидениями: Наследники» подтвердили, что фильм выйдет исключительно на большом экране
По словам Роберта Родригеса, сериал «Книга Бобы Фетта» «взорвет зрителям мозг»
Disney+ представил первый трейлер сериала «Доктор Дуги Камеалоха»
Виола Дэвис, Лупита Нионго и другие знаменитости почтили память Чедвика Боузмана
Съемки третьего сезона «Академии Амбрелла» завершились — актеры записали специальное видео
Тим Блейк Нельсон отстреливается от банды Стивена Дорффа в трейлере вестерна «Старик Генри»
Во время съемок «Общества мертвых поэтов» Итану Хоуку казалось, что Робин Уильямс питает к нему неприязнь
Сериал «Кевин может пойти на***» получит второй сезон
В сети появились фрагменты из фильма «После. Глава 3»
Netflix объявил полный актерский состав нового сериала о семейке Аддамс
«Манифест» таки будет завершен: Netflix заказал производство финального сезона сериала
«Кэндимен» возглавил американский прокат, собрав за первые дни по всему миру $27,6 млн
На новых кадрах из «Венома 2» можно в деталях рассмотреть обоих симбиотов, а также злодейку Визг
Роберт Родригес собирается снять сиквел «Мы можем стать героями» в следующем году
Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс сыграют в новом амбициозном фильме от Apple
Элайджа Вуд хотел бы присоединиться к «Звездным войнам» или киновселенной Marvel
Эдди Мерфи и Джона Хилл сыграют в комедийном фильме от Netflix
Сериал «Кобра Кай» продлен на пятый сезон
Джейсон Стэйтем исполнит главную роль в триллере «Пчеловод»
Зендея польщена, что ее считают подходящей актрисой на главную роль в «Убить Билла 3»
Видео: Вин Дизель призывает зрителей посмотреть режиссерскую версию «Форсажа 9»
Джейк Джилленхол отвечает на звонок похищенной девушки в первом тизере триллера «Виновный»
28 августа 2021
Страхи и надежды современной России. Открытие кинофестиваля «Окно в Европу»
27 августа 2021
13 детективных сериалов, которые вы ещё не видели
Сериал «Утраченный символ» получил дату премьеры и новый трейлер
Создатель триллера «Кликбейт» защищает неожиданную концовку своего мини-сериала
В восьмом сезоне «Флэша» суперзлодея Десперо сыграет Тони Кёрран
Для продюсеров «Не время умирать» британский рынок важнее американского
Миллисент Симмондс не уверена насчет своего участия в следующей части «Тихого места»
Перезапуск сериала «Чудесные годы» получил расширенный трейлер и дату релиза
Звезда «Кодекса киллера» Мэгги Кью похвалила Тома Круза за профессионализм и лидерские качества
Вышел трейлер мультсериала «Дни Дага» о приключениях пса из фильма Pixar «Вверх»
Бывший спецназовец ведет поиски пропавшей дочери в трейлере мрачного боевика «Все до последнего»
Трейлер «Человека-паука: Нет пути домой» воссоздали из фрагментов мультсериалов Marvel 90-х годов
Майкл Кейн восемь лет пытался не моргать, следуя совету из книги об актерском мастерстве
Восьмой сезон «Флэша» начнется с масштабного кроссовера, в котором появятся многие персонажи «Вселенной Стрелы»
«Не задавай вопросов, если не хочешь знать ответ»: Netflix выпустил трейлер триллера «Посторонние»
Пэтти Дженкинс о гибридном релизе «Чудо-женщины: 1984»: «Это был лучший вариант из худших»
Showtime выпустил трейлер сериала «Шершни» о группе женщин, которые в юности пережили страшную катастрофу
Вышел трейлер финального сезона сериала «Голиаф»
Джастин Тимберлейк сыграет с Бенисио Дель Торо в детективном фильме Netflix «Рептилия»
Звезда «Очень странных дел» Приа Фергюсон сыграет с Марлоном Уайансом в семейной комедии на тему Хэллоуина
Создатель «Мандалорца» рассказал об уловке, благодаря которой удалось сохранить в секрете появление Люка Скайуокера
Начались съемки экспериментального фильма «Семь ликов Джейн» с Гиллиан Джейкобс в главной роли
На CinemaCon показали первые 13 минут долгожданного драматического боевика «Топ Ган: Мэверик»
Стало известно, кто озвучит Муфасу и Шрама в приквеле «Короля Льва»
13 тысяч прыжков на мотоцикле, 500 прыжков с парашютом: Том Круз целый год готовился к «Миссии: невыполнима 7»
Денис Гоф, Уайатт Рассел и Сэм Уортингтон пополнили актерский состав мини-сериала «Под знаменем небес»
«Кэндимен» Нии ДаКосты обзавелся рейтингом критиков на Rotten Tomatoes
Режиссером сиквела «Бессмертной гвардии» назначена Виктория Махони
Кристен Стюарт чувствует себя чужой на королевском торжестве в трейлере байопика «Спенсер»
Фильм «King’s Man: Начало» получил трейлер без цензуры
Лилли Вачовски объяснила, почему она не участвует в работе над «Матрицей: Воскрешение»
Бенедикт Камбербэтч устрашающе свистит в первом тизере фильма Джейн Кэмпион «Сила пса»
26 августа 2021
Гид по «Ночи кино»: 5 фильмов, которые просто нельзя пропустить
«Это очень тихое и красивое послание о зависимости»: интервью с Тандиве Ньютон
Эксклюзивно для Киноафиши: Илья Коробко делится личным списком фильмов и сериалов
Вышел трейлер «Звездного пути» в честь 55-летия франшизы — зрителей ждет специальное онлайн-мероприятие
Райан Рейнольдс записал 75 разных промороликов для фильма «Главный герой»
Девушка Ана оказывается втянута в страшную войну между мужчинами и женщинами в трейлере фильма «Сигнал бедствия»
Paramount+ готовит сериал на основе комедийной драмы Роберта Олтмена «Высокая мода»
На новых кадрах из третьего сезона «Рокового патруля» впервые показали злодейку Мадам Руж
Лакит Стэнфилд сыграет ведущую роль в сериале «Подменыш» по одноименному роману Виктора ЛаВаля
По словам Хью Джекмана, незадолго до релиза фильм «Люди Икс» 2000 года был сокращен на 47 минут
На мероприятии CinemaCon представили устрашающий трейлер фильма ужасов «Черный телефон» с Итаном Хоуком
Netflix анонсировал масштабное онлайн-мероприятие, на котором будут раскрыты подробности предстоящих релизов
Вышел трейлер обеих частей «Американской истории ужасов: Двойной сеанс»
На CinemaCon показали первые фрагменты из супергеройского фильма с Сильвестром Сталлоне «Самаритянин»
Появилось описание первого трейлера экшен-триллера «Скорая помощь» с Джейком Джилленхолом
Стивен Содерберг снимет для HBO Max мини-сериал по сценарию Эда Соломона
Продюсеры «Джеймса Бонда» пока не знают, кто заменит Дэниэла Крэйга
Зендея провела на съемках «Дюны» всего лишь четыре дня
Мировые сборы «Форсажа 9» достигли $700 млн — это самый кассовый фильм «пандемийного» проката
Сиквел «Аббатства Даунтон» обзавелся официальным названием
Роль Луи в сериале «Интервью с вампиром» исполнит Джейкоб Андерсон
Критики положительно отзываются о новом «Кэндимене»
Трейлер «Человека-паука: Нет пути домой» побил рекорд «Мстителей: Финал» по количеству просмотров за первые сутки
Летишиа Райт попала в больницу вследствие инцидента во время съемок «Черной Пантеры: Ваканда навсегда»
Появился первый постер фильма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» во главе с Кристен Стюарт
Александр Петров возглавил рейтинг самых востребованных молодых российских актеров
Авторитетные СМИ опровергают информацию о переносе релиза «Венома 2» на 2022 год
25 августа 2021
Не только Маколей Калкин: 5 детей-актёров, которые не смогли продолжить успешную карьеру
Босс Showtime обещает, что «Декстер» наконец получит надлежащую концовку
Комедийный сериал о юных скейтбордистках «Бетти» закрыт после второго сезона
Джессика Честейн обеспокоена состоянием своей кожи после съемок в фильме «Глаза Тэмми Фэй»
Warner Bros готовит ремейк «Иствикских ведьм»
Появился новый проморолик «Американской истории преступлений: Импичмент»
Релиз полнометражного фильма «Рэй Донован» намечен на начало 2022 года
Hulu выпустил трейлер мини-сериала «Необычные подозреваемые» о группе женщин, задумавших ограбление
По данным инсайдеров, дата премьеры «Вечных» зависит от кассовых сборов «Шан-Чи и легенды десяти колец»
Чан Шуя выживает за счет контрабанды в трейлере криминального триллера Snakehead
В «Декстере: Свежая кровь» будет фигурировать сын заглавного героя
Брэндон Рут озвучит главного героя мультсериала на основе карточной игры Magic: The Gathering
В сети появились первые кадры из фильма «Виновный» с Джейком Джилленхолом
Боссы студии MGM тоже пребывают в неведении относительно предстоящего фильма Пола Томаса Андерсона
Вышел новый трейлер немецкой фантастической мелодрамы «Я создан для тебя»
Netflix представил первый трейлер приключенческого мультфильма «Майя и три воина»
Тимоти Шаламе так хотел получить роль в «Дюне», что полетел в Канны ради личной встречи с Дени Вильнёвом
«Полицейский из Беверли-Хиллз 4» оказался в числе фильмов, съемки которых пройдут в ближайшее время в Калифорнии
Amazon выпустил трейлер второй части хоррор-антологии «Добро пожаловать в Блумхаус»
Студия Sony объявила новое официальное название для своих фильмов Marvel
Вышел первый трейлер многосерийной криминальной драмы «Кин» с Чарли Коксом в главной роли
Мини-сериал «Девять совсем незнакомых людей» стал рекордсменом стрим-сервиса Hulu
Дени Вильнёв рассказал о своем отношении к «Дюне» Дэвида Линча
Студент Тимоти Шаламе жаждет революции в новом тизере «Французского вестника»
Мелисса Маккарти переживает скорбь и заново обретает смысл жизни в трейлере фильма «Скворец»
Аня Тейлор-Джой вновь снимется у Роберта Эггерса — на этот раз в переосмыслении «Носферату»
Sony может перенести релиз «Венома 2» на 2022 год
Джейсон Момоа и Дэйв Батиста уже обсуждают совместное бадди-муви в духе «Смертельного оружия»
Критики в один голос нахваливают «Охотников за привидениями: Наследники»
Ава ДюВерней сообщила о начале съемок супергеройского сериала «Наоми»
Сериал «Ваша честь» продлен на второй сезон — Брайан Крэнстон вернется к роли судьи
В «Звездных войнах» Кевина Файги не будет Хана Соло
Сериал-антология «Первая леди» о женах президентов США выйдет в 2022 году
Джейк Джилленхол исполнит главную роль в фильме по комиксам Роберта Киркмана «Песня забвения»
«Матрица 4» получила официальное название — также доступно описание первого трейлера
На мероприятии CinemaCon был представлен новый проморолик «Бэтмена» Мэтта Ривза
Вупи Голдберг раскритиковала культуру отмены: «Кажется, что ныне правда не имеет большого значения»
Том Холланд утверждает, что трейлер «Человека-паука: Нет пути домой» — лишь вершина айсберга
24 августа 2021
Netflix выпустил тизер стильного итальянского сериала «Луна-парк»
Тео Росси составит компанию Обри Плазе в криминальной драме «Преступница Эмили»
Боссы Sony раскритиковали гибридную модель релизов за тяжелейший удар по киноиндустрии
В третьем сезоне «Пацанов» зрителей ждут более масштабные спецэффекты
Эми Бреннеман сыграет с Элизабет Мосс в сериале «Сияющие»
У Спайка Ли по-прежнему остаются «вопросы» о том, что же именно произошло 11 сентября 2001 года
Фильм Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» получил рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Второй сезон «Полезных советов от Джона Уилсона» стартует в ноябре
Продюсер «Бумажного дома» настаивает, что смерть Найроби важна для пятого сезона
Марлон Уайанс сыграет в комедии о приключениях отца и дочери на Хэллоуин
Создатель игры Mortal Kombat поддержал идею о выпуске в рамках франшизы сериала в стиле «Что, если…?»
На мероприятии CinemaCon показали первый отрывок из звездного экшен-триллера «Скоростной поезд»
Netflix объявил даты релиза «Не смотри вверх», «Армии воров» и других своих фильмов
В новом тизере финального сезона «Ходячих мертвецов» намекают на возможное изобретение лекарства от вируса
Критики тепло приняли мультфильм «Щенячий патруль в кино»
Синтия Эриво сыграет торговку оружием в драматическом триллере «Сталь»
Сериал «Самая опасная игра» во главе с Кристофом Вальцем продлен на второй сезон
На Тайбэйском кинофестивале состоится мировая премьера короткометражного фильма Цая Минляна «Луна и дерево»
Сильвестр Сталлоне сообщил, когда начнутся съемки спин-оффа «Неудержимых»
Netflix выпустил первый тизер-трейлер сериала «Служанка» — одним из продюсеров проекта выступает Марго Робби
Фильм Джейн Кэмпион «Сила собаки» с Бенедиктом Камбербэтчем получил дату релиза и несколько новых кадров
Серьезные последствия скандала: второй сезон «Утреннего шоу» получил новый трейлер
«Назад в будущее»: Майкл Джей Фокс опубликовал свежее фото с Кристофером Ллойдом
Стало известно, когда ждать премьеру третьего сезона «Наследников»
Netflix опубликовал трейлер документального сериала о Билли Миллигане и его множественных личностях
В своем новом фильме Кристиан Бэйл сыграет проповедника-шоумена, подсевшего на наркотики
Disney+ готовит сериал «Наутилус» на основе романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой»
Звезда сериала «Зеленый Фонарь» обещает, что зрителей ждет нестандартная супергеройская история
Сериал «Родина: Форт Салем» продлен на третий и финальный сезон
Фильм ужасов «Спиритический сеанс» получил дату релиза на стрим-сервисе Shudder
Ждем эпизоды про Доктора Стрэнджа и Железного человека: вышел новый тизер мультсериала «Что, если…?»
Вышел расширенный трейлер нового фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери»
Игровая адаптация аниме-сериала «Ковбой Бибоп» обзавелась датой релиза и первыми кадрами
Доступен финальный трейлер «Кэндимена» — чтобы его посмотреть, нужно пять раз позвать злодея по имени
Не хуже оригинала: 7 отличных ремейков от Netflix
Звезда «Вечных» Барри Кеоган попал в больницу, став жертвой нападения
Студия Marvel неожиданно выпустила еще один трейлер «Шан-Чи и легенды десяти колец»
Съемки сериала «Андор» из вселенной «Звездных войн» подошли к концу
Дождались: студия Marvel наконец представила официальный трейлер «Человека-паука: Нет пути домой»
23 августа 2021
«Настоящий детектив» в калининградской области: новый сериал KION о поисках маньяка
Дженнифер Хадсон считает, что мюзикл «Кошки» недооценен
Критики поделились первыми впечатлениями о боевике «Кодекс киллера»
Шон Пенн считает, что в кинотеатры стоит пускать только вакцинированных зрителей
Том Харди опубликовал эффектное фото со съемок «Венома 2»
Студия Paramount показала вступительную сцену из «Щенячьего патруля в кино»
В новом отрывке из «Шан-Чи и легенды десяти колец» Симу Лю показывает, что он умеет драться
В перезапуске «Фантастической четверки» будут задействованы как малоизвестные актеры, так и знаменитости
Оператор «Ходячих мертвецов» сообщил, что съемки финального сезона наполовину завершены
Хлоя Севиньи получила роль в мини-сериале «Девушка из Плейнвилля»
Джон Легуизамо пополнил звездный актерский состав черной комедии «Меню»
Хэнк Азария исполнит роль босса Apple Тима Кука в сериале о становлении компании Uber
Начались съемки очередной части новогодней франшизы «Ёлки»
Трейлер «Человека-паука: Нет пути домой» утек в сеть
Кевин Файги ответил, возможен ли кроссовер Marvel и DC
Дени Вильнёв и Элизабет Олсен поддержали Скарлетт Йоханссон в ее судебном разбирательстве с Disney
Джош Бролин не знает, вернется ли он к роли Кейбла в третьей части «Дэдпула»
Стал известен хронометраж «Дюны» Дени Вильнёва
Вышел трейлер хоррор-антологии «Проклятый Хеллоуин»
Билли Портер выступит режиссером ЛГБТ-комедии о подростках «Быть настоящими»
Мультфильм «Семейка Аддамс: Горящий тур» выйдет одновременно в кино и на стриминге
«Черная Вдова» заработала в прокате и на Disney+ около $500 млн
Джош Дюамель сыграет с Рене Зеллвегер в криминальном сериале телеканала NBC
«Привет, красавчик»: канал FX представил второй трейлер «Американской истории преступлений: Импичмент»
Появился первый кадр из драмы C’mon C’mon с Хоакином Фениксом
Сериал Marvel «Войны брони» обрел ведущего сценариста
Девочка вступает в контакт с призраком в трейлере хоррора «Переулок мучеников»
Канал The CW показал первые кадры из перезапуска сериала «4400»
Репортер Оуэн Уилсон и страшный художник Бенисио Дель Торо: вышли два новых тизера «Французского вестника»
Дети пытаются вырваться из плена экстравагантной ведьмы в трейлере фэнтези «Ночные тетради»
Создатели «Не время умирать» подтвердили, что мировая премьера фильма состоится в сентябре
Завершились съемки фэнтезийного фильма «Подземелье драконов»
«Главный герой» удерживает лидерство в американском прокате
DC Films разрабатывает спин-офф «Хищных птиц» о Черной Канарейке
Начались съемки криминального триллера «Кокаиновый медведь»
Конфликт продолжается: представители Скарлетт Йоханссон обвинили Disney в женоненавистничестве
Дени Вильнёв надеется превратить «Дюну» в кинотрилогию
20 августа 2021
Провокация и страстная любовь: 8 фильмов, похожих на «Пятьдесят оттенков серого»
Трагикомедия об академической жизни: обзор сериала «Кафедра»
Режиссер Пьетро Марчелло приступил к съемкам своего нового фильма «Скарлет»
Николь Кидман навлекла на себя гнев общественности, избежав карантина перед съемками в Гонконге
Майкл Китон не понимает, почему супергеройские фильмы столь популярны
Российская драма «Разжимая кулаки» будет показана на кинофестивале в Сан-Себастьяне
В разработку запущен байопик о создателе «Звездного пути»
Опубликованы первые кадры из научно-фантастической мелодрамы «Иголка в стогу времени»
Джош Бролин считает «Дюну» Дени Вильнёва «шедевром кино»
Комедийный сериал о подростках «Я никогда не…» продлен на третий сезон
Появились первые кадры из комедийного хоррора «Сияющая долина» с Кортни Кокс
Новый сериал Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса «Задача трех тел» обрел режиссера
Вышел первый трейлер сериала BMF о чернокожей мафии в Детройте 1980-х годов
Неаполь, футбол и жизнь подростка: вышел тизер нового фильма Паоло Соррентино «Рука Бога»
Весемир дает суровый урок будущим ведьмакам в отрывке из анимационного фильма «Ведьмак: Кошмар волка»
Студия Lucasfilm выпустила ролик о съемке знаменательной сцены с Марком Хэмиллом из «Мандалорца»
Создатели «Кэндимена» выпустили документальный ролик о картинах, написанных специально для фильма
Отряд самоубийц противостоит Лиге справедливости на эффектном фан-арте, вдохновленном киновселенной DC
Четвертый сезон «Йеллоустоуна» получил новый тизер и дату премьеры
Президент Marvel Studios Кевин Файги ответил, когда ждать новых «Мстителей»
Любопытство вызывает возбуждение и ведет к катастрофе в трейлере эротического триллера «Вуайеристы»
Мэттью МакКонахи рассказал о своем необычном прослушивании на роль злодея в «Техасской резне бензопилой 4»
Тусовщик Джон Сина шутит о сексе вчетвером в новом отрывке из комедии «Друзья по отпуску»
Netflix представил трейлер новой версии мультсериала «Хи-Мэн и Властелины Вселенной»
Соавтор «Мира Дикого Запада» Лиза Джой обещает «новые миры» в четвертом сезоне сериала
Дэйв Батиста хотел бы сняться в полицейском бадди-муви с Джейсоном Момоа
Обри Плаза и Майкл Кейн отправляются в книжное турне в новом трейлере комедийной драмы «Бестселлер»
В «Черной Пантере 2» состоится дебют супергероини Железное сердце
Шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик заключила многолетний контракт с Netflix
Продюсеры «Джеймса Бонда» исключают вариант с сериалом в рамках франшизы: «Мы делаем фильмы»
Появился расширенный трейлер сериала «Основание» по мотивам произведений Айзека Азимова
19 августа 2021
«Я уверен, Пушкин был бы среди нас!»: репортаж со съемок сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых»
Режиссер «Доктора Стрэнджа 2» был вынужден отснять несколько версий разных сцен
AMC собирается снять сериал по циклу мистических романов «Мэйфейрские ведьмы»
Дэниэл Рэдклифф не отказался бы от роли в «Форсаже», но при одном условии
Начались съемки сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых» — доступны первые фото с площадки
Канал AMC выпустил трейлер многосерийной судебной драмы «61-я улица»
Кевин Файги уверяет, что «Шан-Чи и легенда десяти колец» не содержит ничего обидного для китайских зрителей
В четвертом сезоне «Чем мы заняты в тени» зрителей ждет знакомство с семьей Гильермо
Warner Bros TV и Netflix собираются возобновить сериал «Манифест»
Режиссер «Легенды о Зеленом Рыцаре» рассказал, какие изменения он внес в фильм во время карантина
Глава Marvel Studios подтвердил, что персонажи «Шан-Чи и легенды десяти колец» вскоре вернутся в MCU
Детский мультсериал Marvel «Паучок и его удивительные друзья» продлен на второй сезон
Режиссер «Казино Рояль» готов взяться за 26-й фильм о Джеймсе Бонде
В своем новом фильме Обри Плаза сыграет девушку, втянутую в криминальный мир Лос-Анджелеса
Райан Рейнольдс поблагодарил знаменитостей, которые исполнили камео в «Главном герое»
Видео: звезды сериала «Ведьмак» рассказывают, чего ждать от второго сезона
Появились первые кадры из фильма Мэгги Джилленхол «Потерянная дочь»
Каст сериала «Милые обманщицы: Первородный грех» пополнился двумя исполнительницами
Ключевые герои мультфильма «Ведьмак: Кошмар волка» обзавелись персональными постерами
Дочь Люсиль Болл недовольна наличием вымышленных сцен в байопике Аарона Соркина «Быть Рикардо»
Критики поделились первыми отзывами о фантастическом триллере «Воспоминания» с Хью Джекманом
Джаред Падалеки прояснил ситуацию со своей реакцией на анонс приквела «Сверхъестественного»
Главные герои блокбастера Marvel «Вечные» получили персональные анимированные постеры
BBC готовит многосерийную адаптацию «Английского пациента»
Джек О’Коннелл сыграет с Эммой Коррин в новой экранизации «Любовника леди Чаттерлей»
Издание Variety опубликовало список голливудских актеров с наибольшими гонорарами за 2021 год
Фильм ужасов «З/Л/О 94» получил дату релиза на стрим-сервисе Shudder
Режиссер Джеймс Ван рассказал, что сюжет «Аквамена 2» был вдохновлен «Планетой вампиров» Марио Бавы
Тим Роббинс присоединился к Ребекке Фергюсон в актерском составе сериала-антиутопии «Бункер»
Студия Marvel представила финальный трейлер «Вечных»
Злодей из зазеркалья начинает кровавую бойню в новом отрывке из «Кэндимена»
Появились новые кадры из предстоящего фэнтезийного сериала «Колесо времени»
В центре сюжета «Вечных» будет любовный треугольник, в который вовлечены Серси, Икарис и Дэйн Витман
Режиссер «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» Дэвид Йейтс снимет драматический фильм для Sony
Чедвик Боузман был в восторге от возможности сыграть альтернативную версию Т’Чаллы в мультсериале «Что, если…?»
Майклу Китону пришлось три раза прочитать сценарий «Флэша», чтобы понять устройство мультивселенной
Энтони Маки договаривается о съемках в «Капитане Америке 4»
18 августа 2021
Лучшие русские фильмы 2021 года, которые уже можно посмотреть онлайн
Смертельно опасны: 5 криминальных фильмов про известных серийных убийц
Стерлинг К Браун и Рэндолл Пак исполнят ведущие роли в экшен-комедии от Amazon
Триллер «Цветы на чердаке» получит приквел в формате мини-сериала
Netflix выпустил тизер документального фильма об известном живописце Бобе Россе
Фильм ужасов Нила Бломкампа «Демоник» получил сокрушительный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
«КиноПоиск HD» выпустил трейлер второго сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»
Эминем сыграет в сериале под названием BMF о чернокожей мафии в Детройте
Главные герои «Люцифера» получили персональные постеры в преддверии премьеры финального сезона
Минни Драйвер пополнила актерский состав комедийного переосмысления «Ромео и Джульетты»
Зрителей российских кинотеатров будут предупреждать о длительности рекламы и трейлеров перед сеансами
Джеймс Ганн подтвердил, что действие «Отряда самоубийц 2» разворачивается в основной киновселенной DC
Скрытая сторона империи Хью Хефнера: вышел трейлер документального сериала «Секреты Playboy»
Хилари Дафф поделилась первым фото со съемок ситкома «Как я встретила вашего папу»
Вышел трейлер документального фильма о звезде классических хорроров Борисе Карлоффе
Появился русскоязычный трейлер драматической комедии «Бестселлер» во главе с Майклом Кейном
«Абсолютный триумф»: критики остались в восторге от фильма Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Релиз «Форсажа 10» намечен на апрель 2023 года
Встречайте новую подругу: Сара Джессика Паркер опубликовала серию фото со съемок возрождения «Секса в большом городе»
Эрик Крипке обещает, что спин-офф «Пацанов» будет увлекательной пародией на проекты Marvel
Это будет мюзикл: Netflix представил трейлер четвертого сезона сериала «Дорогие белые»
Джон Дэвид Вашингтон считает своего героя из «Беккета» антиподом Джона Макклейна из «Крепкого орешка»
Режиссер «Шан-Чи и легенды десяти колец» вдохновлялся фильмами Джеки Чана, «Ип Маном» и «Умницей Уиллом Хантингом»
Эдриан Броуди поделился подробностями о предстоящем хоррор-сериале «Чепелуэйт»
HBO Max анонсировал спин-офф мультсериала «Время приключений» о Фионне и Пирожке
Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор сыграет учительницу, которая оказалась в любовном треугольнике
Студия Lucasfilm представила трейлер аниме-антологии «Звездные войны: Видение»
Т’Чалла превращается в Звездного Лорда в тизере второго эпизода мультсериала «Что, если…?»
Морган Фриман и Коул Хаузер исполнят главные роли в экшен-триллере об охоте на серийного убийцу
«Дюна» получила новый тизер-трейлер, а также серию официальных фото со съемочной площадки
Глава Marvel Studios Кевин Файги уверен, что конфликт между Симу Лю и боссом Disney стал следствием недопонимания
«Корона»: появились первые фото с Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы и Домиником Уэстом в роли принца Чарльза
Комедийный детектив «Убийство на яхте» получит сиквел — ожидается возвращение Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон
Брайан Крэнстон, Джеффри Райт и еще двое артистов пополнили звездный каст нового фильма Уэса Андерсона
Воссоединение оригинального актерского состава: появилось первое фото со съемок «Клерков 3»
Кевин Харт проведет дикие выходные с Марком Уолбергом в новой комедии от Netflix
Байопик о принцессе Диане «Спенсер» во главе с Кристен Стюарт обзавелся датой релиза
Звезда «Мандалорца» Карл Уэзерс сообщил, что съемки третьего сезона начнутся в следующем месяце
Джессика Честейн и Оскар Айзек любят, ссорятся и расстаются в трейлере мини-сериала «Сцены из супружеской жизни»
Дени Вильнёв уже работает над сценарием второй части «Дюны» и рассчитывает, что проект получит зеленый свет
17 августа 2021
Netflix представил трейлер реалити-сериала «Искры радости с Мари Кондо»
Появился документальный ролик, посвященный созданию трюков в «Телохранителе жены киллера»
Adult Swim выпустил трейлер одиннадцатого сезона «Робоцыпа» и объявил дату премьеры
Виктория Джастис исправляет свои ошибки ради попадания в рай в трейлере комедии «Жизнь после праздника»
Студия Universal выпустила документальный ролик, приуроченный к новому «Кэндимену»
Режиссер Дестин Креттон подтвердил наличие сцены после титров в фильме «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Бенедикт Камбербэтч в восторге от работы с Сэмом Рэйми над «Доктором Стрэнджем 2»
Том Харди рад, что в «Безумном Максе: Дорога ярости» акцент смещен на Фьюриосу
Звезда «Лиги справедливости» Рэй Фишер требует извинений от Warner Bros и босса DC Films Уолтера Хамады
Деннис Куэйд исполнит одну из ведущих ролей в семейной драме «Хилл»
Мэгги Кью жестоко расправляется с негодяями в новом отрывке из триллера «Кодекс киллера»
Постановщица из Афганистана просит поддержки со стороны международного киносообщества
Вышел трейлер постапокалиптического триллера с Джоном Малковичем и Джонатаном Ризом Майерсом
Доступна полная версия сцены из «Короны», в которой Эмма Коррин в образе Дианы поет песню из «Призрака оперы»
Появилась новая порция кадров из третьего сезона «Сексуального просвещения»
В России «Дюна» Дени Вильнёва выйдет уже 16 сентября
Вышел трейлер документального сериала Спайка Ли об истории Нью-Йорка после терактов 11 сентября 2001 года
Ребекка Холл раскрывает страшные секреты своего умершего мужа в новом трейлере хоррора «Дом на другой стороне»
«Семейка Аддамс» 1991 года выйдет в формате 4K — издание будет включать расширенную версию «Мамушки»
Соглашаясь на роль в «Мейр из Исттауна», Кейт Уинслет не знала, чем закончится сериал
О Т Фагбенли сыграет с Энн Хэтэуэй и Джаредом Лето в сериале о стартапе WeWork
Peacock заказал сериал по фильму о бейсболе «Поле чудес»
Съемки сериала «Оби-Ван Кеноби» близки к окончанию
Пол Беттани все еще надеется вернуться к роли Вижна в киновселенной Marvel
Актерский состав «Американской истории преступлений: Импичмент» пополнился несколькими исполнителями
Барбра Стрейзанд раскритиковала музыкальную мелодраму «Звезда родилась» с Леди Гагой и Брэдли Купером
Съемки мини-сериала «Сантехники Белого дома» возобновились после проведения внутреннего расследования
Ченнинг Татум сообщил об окончании съемок фильма «Затерянный город Д»
Amazon покупает у Sony мультфильм «Монстры на каникулах 4» за $100 млн
Сценарист «Главного героя» рассказал, что изначально у фильма была другая концовка
Студия Marvel представила первый цельный отрывок из фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Эмма Стоун получит крупную компенсацию за гибридный релиз «Круэллы»
Слияние и схватка симбиотов: появились два новых постера «Венома: Да будет Карнаж»
Netflix объявил режиссеров и новых членов актерского состава мини-сериала «Ведьмак: Происхождение»
Скарлетт Йоханссон вошла в актерский состав очередного фильма Уэса Андерсона
Изначально студия Warner Bros хотела, чтобы «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна был выдержан в рейтинге PG-13
16 августа 2021
15 турецких сериалов, похожих на «Чёрно-белую любовь»
Мировые сборы «Отряда самоубийц: Миссия навылет» достигли $118 млн
Мать Квентина Тарантино отреагировала на решение сына отказать ей в финансовой помощи
Создатели «Y: Последний мужчина» надеются, что сериал вызовет серьезную полемику на тему гендерной идентичности
Хьюго Уивинг сыграет в романтическом сериале «Люби меня»
Вышел трейлер постмодернистского ромкома о школьниках в духе Джона Хьюза и «Сирано де Бержерака»
Шоураннер «Пацанов» рассказал, как Дженсен Эклс получил роль супергероя Солдатика
Кэмерон Диаз объяснила, почему она оставила актерскую карьеру
Авторы мультсериала Marvel «Что, если…?» заканчивают работу над сценарием второго сезона
Кая Скоделарио сыграет в приключенческой драме «Не заставляй уйти»
Джон Бернтал и Шей Уигэм оказываются втянуты в страшную передрягу в трейлере триллера Small Engine Repair
Премьера сериала «Старик» с Джеффом Бриджесом должна состояться в 2022 году
Онлайн-кинотеатр KION представил первый трейлер детективного сериала «Коса»
Канал FX заказал сериал в духе «Достать ножи» с Брит Марлинг в одной из ведущих ролей
Франшиза Райана Мерфи «Американские истории» расширится за счет еще двух сериалов
Джонни Депп заявил, что Голливуд объявил ему бойкот
Итан Хоук рассказал, что он присоединился к киновселенной Marvel благодаря Оскару Айзеку
Опасаясь сексизма, автор «Воспоминаний» Лиза Джой помышляла представить сценарий фильма под мужским именем
«Я все равно тебя убью»: Хоррор-сериал «Чаки» обзавелся новым тизером
Драматический сериал-антология «Платформа» получил первый трейлер
Новая Зеландия потрясена решением Amazon перенести съемки сериала «Властелина колец» в другое место
Два российских фильма завоевали призы на кинофестивале в Локарно
Стало известно, кто сыграет Лестата в сериале «Интервью с вампиром»
Симу Лю ответил боссу Disney, который назвал «интересным экспериментом» фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Премьера третьего сезона «Атланты» намечена на начало 2022 года, производство четвертого сезона уже идет
Сериал «Чем мы заняты в тени» продлен на четвертый сезон
Джеффри Дин Морган поделился впечатлениями от первых двух серий финального сезона «Ходячих мертвецов»
Босс канала FX обещает, что сериал «Чужой» Ноа Хоули будет органично вписан во вселенную франшизы
«Главный герой» стартовал в прокате лучше, чем ожидалось, собрав по всему миру $51 млн
Канал FX отменил сериал Ноа Хоули по роману Курта Воннегута «Колыбель для кошки»
Во второй части «Дюны» главным персонажем будет Чани в исполнении Зендеи
Съемки «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем официально завершились
Руперт Френд и Джейсон Шварцман пополнили актерский состав нового фильма Уэса Андерсона
Вышел дебютный трейлер десятого сезона «Американской истории ужасов»
«Веном: Да будет Карнаж» получил новую дату релиза в России
Apple выигрывает борьбу у Netflix за права на байопик во главе с Дженнифер Лоуренс
Райан Рейнольдс сообщил, что Disney собирается выпустить сиквел «Главного героя»
Киту Харингтону пришлось гуглить своего персонажа из «Вечных»
Эмма Стоун договорилась о съемках в сиквеле «Круэллы»
13 августа 2021
Без скримеров, экзорцистов и зловещего шёпота: хорроры, которые ломают каноны
Эксклюзивно для Киноафиши: Аристарх Венес эмоционально рассказывает о любимых фильмах, режиссере и сериале
«Поиски новой Ванги»: новый сериал ТВ-3 о сверхъестественном
Вышел трейлер документального сериала о женщине, которая спустя 20 лет вспомнила, что ее отец совершил убийство
Появился трейлер псевдодокументального фильма «Мотель «Нигде» с Ст Винсент и Кэрри Браунштейн
Создатель «Клана Сопрано» допускает, что фильм «Множественные святые Ньюарка» может получить сиквел
Роберт Родригес заключил двухлетний контракт с HBO Max и HBO
Количество подписчиков Disney+ увеличилось до 116 млн
Майкла Грейеса настигает страшный грех из прошлого в трейлере инди-триллера «Дикий индеец»
Билли Зейн получил одну из ключевых ролей в сериале «МакГрубер»
Режиссер «Терминатора: Генезис» о работе над фильмом: «У меня пропало желание снимать кино»
Джина Карано исполнит главную роль в триллере о мести
Режиссер «Клана Сопрано» Алан Тейлор полагает, что в финале сериала Тони постигла смерть
Критики без энтузиазма приняли «Не дыши 2»
В очередном проморолике «Шан-Чи и легенды десяти колец» показали новые кадры c дракой Вонга и Мерзости
Шайа ЛаБаф сыграет известного итальянского священника в новом фильме Абеля Феррары
Disney+ анонсировал дату премьеры перезапуска «Одного дома»
Шесть новых тизеров: Главные герои «Дюны» получили персональные проморолики
Вышел трейлер «Американской истории преступлений: Импичмент» о скандале Клинтон — Левински
Netflix объявил актерский состав игровой адаптации «Аватара: Легенда об Аанге»
Производство второго сезона «Властелина колец» пройдет в Великобритании
Сандра Буллок заменила Леди Гагу в звездном экшен-триллере «Скоростной поезд»
Эмили Блант сыграет женскую версию Шерлока Холмса в новом совместном проекте с Дуэйном Джонсоном
Начались съемки триллера «Чудо» с Флоренс Пью — доступно первое фото с актрисой
Выпуск «Венома: Да будет Карнаж» вновь отложен
Том Хэнкс, пес и робот: фантастическая драма «Финч» обзавелась датой премьеры и первым кадром
Режиссер Шон Леви рассказал, как создавался Чувак из фильма «Главный герой»
12 августа 2021
Сын Робина Уильямса почтил память отца, опубликовав трогательное письмо
Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» вошел в программу Нью-Йоркского кинофестиваля
Первое российское драмеди о полиаморных отношениях: началось производство сериала AMORE MORE
Вышел трейлер мультфильма «Ночь анимационных мертвецов» по знаменитому зомби-хоррору Джорджа Ромеро
Завершились съемки третьего сезона фантастического сериала «Орвилл»
Началось производство восемнадцатого сезона «Анатомии страсти»
Netflix представил полноценный трейлер мини-сериала в жанре триллера «Кликбейт»
Хлоя Чжао в восторге от новой «Дюны», но в ужасе от того, что люди могут не увидеть фильм на большом экране
Мультсериал «Губка Боб» и его спин-оффы получат еще минимум 52 эпизода
Фильм «Иван Денисович» по знаменитому рассказу Александра Солженицына получил дату выхода в России
Создатели «Не дыши 2» не исключают вариант с выпуском третьей части
Начались съемки российского комедийного сериала «Сестры» о женщинах, управляющих автосервисом
Звезда «Бруклина 9-9» Андре Брауэр сыграет редактора New York Times в фильме о деле Харви Вайнштейна
Вслед за «Что, если…?» студия Marvel планирует выпустить «множество» других анимационных проектов
Близится финал: Netflix опубликовал серию постеров с персонажами сериала «Бумажный дом»
Яхья Абдул-Матин II вызывает убийцу из потустороннего мира в новом отрывке из «Кэндимэна»
Фильмы «Последняя дуэль» и «Французский вестник» получили новые даты релиза в России
Тайка Вайтити рассказал, как продвигается работа над его «Звездными войнами»
Звезда «Удивительной миссис Мейзел» Рэйчел Броснахэн сыграет в вестерне с Кристофом Вальцем и Уиллемом Дефо
Телепремия «Эмми» 2021 пройдет на открытом воздухе с ограниченным количеством участников
Сара Полсон дебютирует в образе Линды Трипп в новом тизере «Американской истории преступлений: Импичмент»
Съемки хоррор-сериала «Чаки» подошли к концу
Николаса Кейджа одевают в костюм со взрывчаткой в трейлере самурайского вестерна «Узники страны призраков»
Майкл Б Джордан на расстоянии общается со своим маленьким сыном в трейлере драмы «Дневник для Джордана»
Начались съемки сиквела «Капитана Марвел»
Яхья Абдул-Матин II поделился впечатлениями от съемок в «Матрице 4»
Майкл Китон в восторге от первой сцены со своим воплощением Бэтмена во «Флэше»
Том Харди уже строит планы на «Венома 3», поскольку «студия очень довольна» второй частью
11 августа 2021
Литература космических масштабов: 7 лучших экранизаций научной фантастики
Мечта суперфанатов Marvel: обзор сериала «Что, если…?»
Испанские постановщицы выступили против вручения Джонни Деппу награды на кинофестивале в Сан-Себастьяне
Создатель сериалов «Близкие друзья» и «Это грех» раскритиковал Disney за «жалкое» упоминание о бисексуальности Локи
HBO продлил сериал «Белый лотос» на второй сезон
«Главный герой» получил серию постеров в стиле знаменитых видеоигр
Мэтт Дэймон рассказал о своей любимой сцене с Беном Аффлеком из «Умницы Уилла Хантинга»
В Москве начались съемки фильма-катастрофы «Мира» Дмитрия Киселева
Майкл С Холл рад, что оригинальный финал «Декстера» не отбил у зрителей интерес к возобновлению сериала
Мультсериал Marvel «Что, если…?» получил рейтинг на Rotten Tomatoes
Леос Каракс рассказал о вырезанной из «Аннетт» сцене, которая была написана специально для Рианны
Отреставрированная версия «Молчания ягнят» выйдет в российский прокат
Звезда «Оби-Вана Кеноби» рассказала, что съемки сериала похожи на работу над независимым фильмом
Вэл Килмер сравнил съемки в «Бэтмене навсегда» с игрой в мыльной опере
Цифровой релиз «Черной Вдовы» содержит альтернативный вариант концовки фильма
Идрис Эльба утверждает, что он никогда не стремился заменить Уилла Смита в роли Дэдшота
Холли Берри рассказала, как изменилась ее карьера после получения исторического «Оскара»
В «Звездном пути» Тарантино должны были быть путешествия во времени и «потрясающие гангстерские сцены»
Предстоящий сериал Райана Джонсона и Наташи Лионн обрел шоураннеров
Сценарист «Я — легенда» отрицает, что в его фильме содержится призыв отказаться от вакцинации
Новый ангел на троне Бога и апокалипсис: вышел трейлер финального сезона «Люцифера»
У создателя «Клана Сопрано» не было сомнений, что сын Джеймса Гандольфини достоин главной роли в приквеле
Идрис Эльба озвучит ехидну Наклза в «Сонике 2 в кино»
Режиссер «Миссии: невыполнима 7» опубликовал фото с Томом Крузом и другими звездами фильма
Хью Джекман прокомментировал слухи о своем возвращении к роли Росомахи
Основной актерский состав сериала «Как я встретила вашего папу» пополнился несколькими артистами
«Главный герой» с Райаном Рейнольдсом получил «свежий» рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Джон Литгоу получил роль в предстоящем фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны»
Марго Робби сыграет в новом фильме Уэса Андерсона
10 августа 2021
Второй сезон новых «Озорных анимашек» получил тизер и дату премьеры
Студия Warner Bros опубликовала 4K-трейлер «Заводного апельсина» Стэнли Кубрика
Вышел трейлер документального фильма о взлете и падении Трумена Капоте
Peacock представил трейлер четвертого сезона «Курса биологии»
Рита Морено получила ведущую роль в черной комедии о злобном розыгрыше
Студия Marvel обещает раскрыть секреты мультивселенной в новом проморолике сериала «Что, если…?»
Похоже, режиссер «Морбиуса» проговорился о камео Тома Харди
«Одержимая» Анджея Жулавского выйдет в разрешении 4K — доступен трейлер отреставрированной версии
Режиссер Шон Леви утверждает, что «Главный герой» — фильм не о видеоиграх
Японский ремейк «Куба» обзавелся трейлером
В 2022 году Warner Bros откажется от гибридного релиза своих фильмов, но прокатное окно сократится
Появился новый постер «Дюны» со всеми основными персонажами фильма
«Отряд самоубийц: Миссия навылет» стал вторым крупнейшим релизом HBO Max после «Мортал Комбат»
Самые странные супергерои возвращаются: вышел трейлер третьего сезона «Рокового патруля»
Шан-Чи использует все десять колец в очередном проморолике от студии Marvel
Стэнли Туччи разыскивает утраченные сокровища в трейлере приключенческого сериала La Fortuna
Майкл Китон пытается вывести экономическую формулу справедливости в трейлере драмы «Сколько стоит жизнь?»
Apple и Netflix конкурируют за права на фильм Паоло Соррентино с Дженнифер Лоуренс в главной роли
Режиссер «Звездного пути» снимет экшен-фильм по сценарию создателя «Джона Уика»
Квентин Тарантино объяснил, почему он отказался давать какие-либо деньги своей матери
Клэнси Браун пополнил актерский состав «Джона Уика 4»
Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу в новом сериале о семейке Аддамс
Винс Вон исполнит главную роль в драматическом сериале от соавтора «Теда Лассо»
Рок-группа Queen «ищет идеи» для сиквела «Богемской рапсодии»
Вышел полноценный трейлер анимационного фильма «Ведьмак: Кошмар волка»
Яхья Абдул-Матин II сыграет в антиутопичном криминальном триллере студии Warner Bros
Джеймс Ганн: «Фильмы остаются актуальными благодаря телевидению, а не кинотеатрам»
Творится какая-то чертовщина: Netflix выпустил тизер хоррор-сериала «Полуночная месса»
9 августа 2021
Компьютерный гений, гонщик и лидер секты: фильмы с Крисом Хемсвортом, которые вы могли пропустить
Как снимали новое тревел-шоу «Лето — это…» для онлайн-кинотеатра KION
Продюсер «Ходячих мертвецов» обещает, что финал сериала будет эпичным
Съемки финального сезона «Супергерл» завершились — Мелисса Бенойст опубликовала прощальный пост
Вышел тизер финального сезона сериала «Дорогие белые»
Кейли Куоко хочет воссоединение «Теории большого взрыва» в стиле спецвыпуска «Друзей»
HBO расследует случай «непрофессионального поведения» на съемках сериала «Сантехники Белого дома»
Сиквел или приквел? Джеймс Ганн объяснил, чем будет сериал «Миротворец» по отношению к «Отряду самоубийц 2»
К актерскому составу второго сезона «Эйфории» присоединились трое новых исполнителей
Второй сезон «Великой» получил первый трейлер и дату релиза
В «Клерках 3» цветные кадры будут перемежаться с черно-белыми
Вышел трейлер документального фильма о первых днях пандемии COVID-19
Создатель «Рассказа служанки» не уверен, что пятый сезон станет для сериала последним
В сети появилась вступительная заставка анимационного сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос»
«Отряд самоубийц: Миссия навылет»: Джеймс Ганн назвал Крысолова 2 «сердцем фильма»
Съемки хоррора «Хэллоуин заканчивается» стартуют в начале 2022 года
Продюсер «Джуманджи» рассказал, как продвигается работа над третьей частью
За первые дни в мировом прокате «Отряд самоубийц: Миссия навылет» собрал чуть более $70 млн
Блейк Лайвли помогала Райану Рейнольдсу писать сценарий «Дэдпула»
Режиссер Нил Бломкамп рассказал, что работа над сценарием «Района № 10» в самом разгаре
Масса взрывного экшена: студия Marvel выпустила два новых тизера «Шан-Чи и легенды десяти колец»
Продюсер «Терминатора» рассказала о будущем франшизы
Ребекка Фергюсон завершила съемки в «Миссии: невыполнима 7»
Работая над мини-сериалом «Девять совсем незнакомых людей», Николь Кидман пять месяцев не выходила из образа
Джозеф Гордон-Левитт ответил, хочет ли он составить компанию Майклу Китону и Бену Аффлеку в киновселенной DC
Майкл Китон узнает об опасном фармацевтическом заговоре в первом трейлере мини-сериала «Ломка»
Netflix представил новый тизер «Очень странных дел» — четвертый сезон выйдет в 2022 году
Луис Гусман получил роль Гомеса в сериале Тима Бертона об Уэнсдей Аддамс
Боб Оденкерк рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа на съемках «Лучше звоните Солу»
Юрист Disney назвал судебный иск Скарлетт Йоханссон спланированной PR-кампанией
6 августа 2021
Удачная случайность: 7 актерских импровизаций, которые решили оставить в фильмах
Эксклюзивно для Киноафиши: актриса Маргарита Аброськина рассказывает, что посмотреть
Лечение наоборот: обзор сериала «Плохой доктор»
«Южный Парк» получит еще минимум шесть сезонов, а также 14 оригинальных фильмов
Российский сериал «Содержанки» может получить спин-офф
Звезда «Человека-паука» Джейкоб Баталон получил главную роль в новом сериале о вампирах
Режиссер «Джона Уика» спродюсирует фильм об искусном киллере, который противостоит тайной организации
Сериал «Необыкновенный плейлист Зои» может получить продолжение в виде полнометражного фильма
Нил Патрик Харрис исполнит главную роль в комедийном сериале о гее с разбитым сердцем
В новом трейлере финального сезона «Ходячих мертвецов» намекают на возможную смерть Мэгги
Джерард Батлер и Фрэнк Грилло устраивают задорный экшен в трейлере боевика «Хороший, плохой, коп»
Лин-Мануэль Миранда представил новую песню из предстоящего анимационного мюзикла «Виво»
Критики тепло встретили комедию «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом
Любовь Аксенова и ее команда мечты: появился новый трейлер комедии «Нефутбол»
Disney+ продлил мультсериал «Звездные войны: Бракованная партия» на второй сезон
Продюсер «Очень странных дел» ответил, станет ли пятый сезон последним для сериала
В основу дебютной серии второго сезона «Ведьмака» ляжет рассказ «Крупица истины»
В «Отряде самоубийц: Миссия навылет» есть секретное камео, отсылающее к «Стражам Галактики»
Netflix выпустил первый тизер четвертого сезона «Кобры Кай»
Съемки приквела «Голодных игр» начнутся в первой половине 2022 года
Сценарист «Годзиллы против Конга» рассказал, что «Вселенную монстров» ждет увлекательное будущее
Том Стёрридж и Байрон Бауэрс получили роли в мини-сериале «Ирма Веп»
Клинт Иствуд снова на коне: вышел первый трейлер драмы «Мужские слезы»
Теперь миром правят женщины: вышел трейлер постапокалиптического сериала «Y. Последний мужчина»
Продюсер Шон Леви подтвердил, что «Очень странные дела» могут получить спин-офф
«Шан-Чи и легенда десяти колец»: студия Marvel представила новый проморолик и серию постеров с главными героям
Известный продюсер Джейсон Блум поддержал Скарлетт Йоханссон в ее решении судиться с Disney
Райан Рейнольдс поделился новостями о «Дэдпуле 3» — съемки могут начаться в следующем году
5 августа 2021
Первая часть трилогии «Изгоняющий дьявола» выйдет в 2023 году
Студия Marvel представила новый проморолик анимационного сериала «Что, если…?»
Джон Дэвид Вашингтон сравнил своего персонажа из «Беккета» с трудностями кинотеатров на фоне пандемии
Продюсер «Красного уведомления» утверждает, что этот фильм — крупнейший проект Netflix на данный момент
Adult Swim продлил анимационный сериал «Тука и Берти» на третий сезон
Завершились съемки сиквела «Зачарованной» с Эми Адамс
Джон Сина и Юэль Киннаман хотят выпуска режиссерской версии «Отряда самоубийц» 2016 года
Компания Apple покупает шпионский фильм с Генри Кавиллом, Сэмом Рокуэллом и рядом других звезд
Моника Левински несет подарок Биллу Клинтону в первом тизере «Американской истории преступлений: Импичмент»
Режиссер Энди Серкис рассказал о создании «Венома 2» в новом документальном ролике
Сериал «В ритме жизни» продлен на второй сезон
В мультсериале «Что, если…?» Чедвик Боузман озвучил четыре разные версии Т’Чаллы
Джеймс Ганн считает, что Мартин Скорсезе раскритиковал фильмы Marvel ради привлечения внимания к «Ирландцу»
«Это все он»: Netflix выпустил трейлер «женского» переосмысления комедии «Это все она»
Исполнительный продюсер «Очень странных дел» объяснил, почему производство четвертого сезона так затянулось
Павел Прилучный нарушает романтическую идиллию: вышел трейлер эротического триллера «Соври мне правду»
Поющий кинкажу участвует в умопомрачительной погоне в новом отрывке из мультфильма «Виво»
Съемки первого сезона «Песочного человека» подошли к концу
Netflix выпустил постер заключительного сезона «Люцифера»
Джеймс Ганн снимет еще один проект DC для Warner Bros
«Отряду самоубийц: Миссия навылет» прочат стартовые мировые сборы в размере до $70 млн
После премьеры в Венеции российский фильм «Капитан Волконогов бежал» получит международный прокат
Появился финальный трейлер драматического мюзикла «Аннетт» с Адамом Драйвером
«Помни» Кристофера Нолана получит версию, в которой события будут показаны в хронологическом порядке
По словам Кейт Уинслет, у создателя «Мейр из Исттауна» появились хорошие идеи для второго сезона
Пожилой слепец и его жестокие методы: вышел «красный» трейлер хоррор-триллера «Не дыши 2»
HBO Max отменил спин-офф «Сияния» о зловещем отеле «Оверлук»
У Мэри Элизабет Уинстед есть считанные часы, чтобы разобраться со своими врагами в трейлере боевика «Кейт»
Режиссер «Крика 5» рассказал, почему создание трейлера фильма будет непростым делом
Марго Робби опровергла информацию, что она хочет отдохнуть от Харли Квинн
Перезапуск сериала «Доктор Дуги» получил дату релиза и первый тизер
По слухам, премьера байопика о Мэрилин Монро была отложена из-за наличия в фильме слишком откровенных сцен
«Майор Гром» признан самым популярным фильмом на Netflix в июле
Билл Найи и Майкл Уорд снимутся в фильме Netflix о бездомных футболистах
4 августа 2021
Завершение «Тора», сериал про Ника Фьюри и Женщина-Халк: график всех будущих премьер Marvel
Съемки нового боевика с Джерардом Батлером начнутся в этом месяце
По словам инсайдера, Генри Кавилла не будет во «Флэше» и других предстоящих фильмах DC
Стартовали съемки третьего сезона сериала «Барри»
Дуэйна Джонсона точно не будет в финальных «Форсажах», но сиквел «Хоббса и Шоу» остается в планах
«Заводной апельсин» выйдет в формате 4K в честь пятидесятилетия со дня премьеры
Эмма Томпсон и Джим Бродбент сыграют в экранизации романа Агаты Кристи «Почему не Эванс?»
Роб Зомби показал костюмы главных героев из предстоящего перезапуска «Семейки монстров»
Итан Коэн, возможно, больше не будет снимать кино
В документальном ролике об «Охотниках за привидениями: Наследники» можно рассмотреть ферму Игона Спенглера
В Новороссийске начались съемки сериала «Дама с собачкой»
Джеймс Ганн уверен, что в будущем Marvel Studios начнет снимать фильмы с рейтингом R
Возобновились съемки сериалов «Мир Дикого Запада» и «Бриджертоны»
Вышел дебютный трейлер второго сезона сериала «По правде говоря» во главе с Октавией Спенсер
Эштон Кутчер сыграет с Риз Уизерспун в ромкоме Netflix
Керри Вашингтон сыграет серфингистку Диану Кардуэлл в фильме Netflix «Рокуэй»
Фильм Педро Альмодовара «Параллельные матери» закроет предстоящий Нью-Йоркский кинофестиваль
Эллен Помпео допускает, что по окончании «Анатомии страсти» она завершит актерскую карьеру
Джефф Голдблюм сыграет с Эйсой Баттерфилдом в экранизации романа Стивена Фрая «Лжец»
Черная Пантера присоединяется к Мстителям в новом трейлере мультсериала Marvel «Что, если…?»
Эйса Гонсалес договаривается о роли в фантастическом сериале Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса «Задача трех тел»
Бен Фостер составит компанию Уиллу Смиту в триллере «Эмансипация»
Дэйв Батиста считает, что «Достать ножи 2» будет лучше оригинала благодаря «более колоритным персонажам»
Джейсон Момоа хотел бы увидеть режиссерскую версию «Дюны» Дени Вильнёва продолжительностью 4-6 часов
Николас Холт исполнит главную роль в фильме о приспешнике Дракулы
В Греции начались съемки нового фильма Дэвида Кроненберга «Преступления будущего»
Фея Билли Портер отправляет Камилу Кабейо на бал в трейлере новой «Золушки»
Кит Харингтон рассказал, что «Игра престолов» обернулась для него психическими проблемами
Брендан Фрейзер получил роли в «Убийцах цветочной луны» Мартина Скорсезе и «Братьях» Макса Барбакова
3 августа 2021
Комик Джон Оливер раскритиковал перезапуск «Секса в большом городе» из-за отсутствия Саманты
Amazon показал первые кадры из драмы о балете «Райские птицы»
Сатира с долей позитива: 5 искрометных черных комедий
Кевин Смит начал съемки «Клерков 3» в свой день рождения
На Венецианском кинофестивале покажут документальный фильм о Led Zeppelin
Сериал «С любовью, Виктор» продлен на третий сезон
Общие кассовые сборы хоррор-франшизы «Заклятие» достигли $2 млрд
Обри Плаза исполнит ведущую роль в пилотном эпизоде сериала «Ольга умирает во сне»
Джейсон Момоа высказался в защиту супергеройского кино на фоне критики со стороны Мартина Скорсезе
Netflix объявил имя актера, который сыграет Вронского в сериале «Анна К»
Эйса Гонсалес сыграет главную роль в байопике о легенде мексиканского кино Марии Феликс
Джерард Батлер подал в суд на продюсеров боевика «Падение Олимпа» — актер считает, что ему недоплатили
Валерия Гай Германика снимет сериал «Обоюдное согласие» для онлайн-кинотеатра KION
«Ни плана, ни надежды»: вышел трейлер финального сезона сериала «Бумажный дом»
В «Черном Адаме» будет использована уникальная технология для изображения левитации заглавного героя
Алисия Викандер понимает критику в адрес «Девушки из Дании», но считает, что Эдди Редмэйн отлично справился с ролью
Перевоплощение Лили Джеймс в Памелу Андерсон для сериала «Пэм и Томми» занимало от трех до пяти часов
Еще три артиста присоединились к актерскому составу «Вавилона» Дэмьена Шазелла
Квентину Тарантино было бы интересно снять «Рэмбо» во главе с Адамом Драйвером
Стало известно, кто напишет сценарий для нового фильма о Черепашках-ниндзя
Netflix объявил дату выпуска фильма о терактах 11 сентября с Майклом Китоном и Стэнли Туччи
Кристофер Хивью и еще ряд артистов получили роли в криминальном триллере «Кокаиновый медведь»
В сеть просочился тизер нового фильма с Леонардо ДиКаприо «Не смотри вверх»
Костюм Дэдпула больше не впору: появился новый тизер «Главного героя» с альтернативным Райаном Рейнольдсом
HBO отменил фильм «Дни одиночества» во главе с Натали Портман
Джеймс МакЭвой и Шэрон Хорган переосмысливают свои отношения в трейлере карантинной комедии «Вместе»
Вуди Харрельсон перевоплощается в симбиота в новом трейлере «Венома 2»
Сериал «Властелин колец» обзавелся датой релиза и первым официальным кадром
Мэтт Дэймон считает, что супергерои и стриминг вредят кино
Риз Уизерспун продала свою продюсерскую компанию Hello Sunshine за $900 млн
Звезда «Зловещих мертвецов» Брюс Кэмпбелл получил роль в четвертом сезоне сериала «Курс биологии»
Вышел трейлер южноафриканского экшен-триллера «Возмещение»
Джеффри Райт поделился впечатлениями от съемок в «Бэтмене» и сотрудничества с Робертом Паттинсоном
2 августа 2021
«На бумаге — это операция на верную смерть с кучей злодеев»: интервью с актерами фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
Самые ожидаемые новые проекты Netflix
Дуэйн Джонсон не собирается подавать в суд на Disney из-за гибридного релиза «Круиза по джунглям»
Сильвестр Сталлоне выложил фото своего нового перстня, намекая на работу над «Неудержимыми 4»
Продюсер нового «Отряда самоубийц» отметил, что компания Disney оказала услугу Warner Bros, уволив Джеймса Ганна
Дуэйн Джонсон подтвердил, что сиквел «Круиза по джунглям» находится на стадии обсуждения
Продюсер «Аквамена 2» заявил, что требование фанатов уволить Эмбер Херд не имеет никакого эффекта
Продюсер «Черного Адама» уверяет, что рейтинг PG-13 не сократит количество убийств в фильме
Фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» будет связан с первым «Железным человеком»
Дэйв Батиста рассказал, что роль в «Стражах Галактики» спасла его от нищеты
Студия Paramount сняла с проката семейный фильм «Большой красный пес Клиффорд»
«Повелитель стихий» отбил у Дева Пателя желание сниматься в блокбастерах
Завершились съемки шпионского блокбастера «Серый человек» с Крисом Эвансом и Райаном Гослингом
«Корона»: Netflix показал первый кадр с Имелдой Стонтон в образе Елизаветы II
Лили Джеймс подтвердила, что съемки мини-сериала «Пэм и Томми» подошли к концу
Злодей Старро и оборотень Ласка: появились два новых отрывка из «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
За первые дни после релиза в Северной Америке «Круиз по джунглям» заработал без малого $65 млн
Завершилось производство фэнтезийного фильма Netflix «Школа Добра и Зла»
«Легенда о Зеленом Рыцаре» получила «свежий» рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Проект Тайки Вайтити о Флэше Гордоне будет игровым фильмом
Netflix выпустил расширенный трейлер мистического мини-сериала «Новый вишневый вкус»
Звезда «Круэллы» Эмма Стоун может подать в суд на Disney вслед за Скарлетт Йоханссон
Николас Холт сыграет с Аней Тейлор-Джой и Рэйфом Файнсом в черной комедии «Меню»
Том Хэнкс снимется в предстоящем фильме Уэса Андерсона
Райан Джонсон сообщил об окончании съемок «Достать ножи 2» на территории Греции
Продюсер «Очень странных дел» обещает, что четвертый сезон станет самым масштабным в истории сериала
Боб Оденкерк подтвердил, что у него случился сердечный приступ
1 августа 2021
Со сцены в Дисней: известные певцы, исполнившие саундтреки любимых мультфильмов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Даже спустя 15 лет эти две вещи в финале «Начала» раздражают зрителей: так что же все-таки выбрал Кобб?
Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром
Даже если захочет, Amazon не сможет так просто закрыть сериал «Кольца власти»: наследники Толкина выдвинули одно условие
Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать
Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик»
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить