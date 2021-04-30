Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за апрель 2021 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
30 апреля 2021
6 актеров, которые буквально выпросили себе роли в фильмах
Агата Муцениеце делает из Александра Робака звезду стендапа в первом трейлере комедии «Честный развод»
Эмма Стоун эффектно заявляется на светскую вечеринку в новом отрывке из «Круэллы»
Двадцать женщин обвинили актера Ноэля Кларка в сексуальных домогательствах и запугивании
В сети появились свежие кадры из новой экранизации «Детей кукурузы» Стивена Кинга
Лина Хиди пополнила актерский состав мини-сериала об Уотергейтском скандале
Создателям «Вратаря Галактики» предстоит ответить на судебный иск со стороны Фонда кино
Ной Сентинео покинул актерский состав фантастического фильма Sony «Властелины вселенной»
Тони Коллетт сыграет вместе с Колином Фертом в мини-сериале о писателе Майкле Питерсоне и его погибшей жене
Вышел трейлер российской антиутопии «Мы» по одноименному роману Евгения Замятина
Майкл Дуглас переживает утрату друга и встречает Моргана Фримана в трейлере финального сезона «Метода Комински»
Объявлены победители 43-го Московского международного кинофестиваля
Вин Дизель таранит Джона Сину на новом IMAX-постере «Форсажа 9»
Netflix выпустил первый тизер фэнтезийного сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами»
Эксклюзивно для Киноафиши: DJ Грув делится списком любимых фильмов и сериалов
Четвертый сезон мультсериала «Кастлвания» получил первый трейлер
Российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» появится на «КиноПоиск HD» во время майских праздников
Премьеры мая: Самый кассовый фильм 2020 года, возвращение «Форсажа» и перезапуск «Пилы»
Доминик Фишбэк сыграет вместе с Энтони Рамосом в новых «Трансформерах»
Эксклюзив: смотрим фрагмент мультфильма «Пчелка Майя: Медовый движ»
Звезда сериала «Молодой Скала» Ули Латукефу получил роль в «Черном Адаме»
Он снова в деле: Майкл С Холл и его полиэтиленовый друг в свежем тизере нового сезона «Декстера»
Роман Полански готовит новый фильм — съемки должны начаться осенью
Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт сыграют в новом фильме Дэвида Кроненберга «Преступления будущего»
О семье Арми Хаммера снимут документальный сериал
29 апреля 2021
8 летних премьер Netflix, которые не должен пропустить ни один киноман
Дэвид Кроненберг возвращается: режиссер снимет научно-фантастический фильм «Преступления будущего»
Откровенная пчелиная Япония и абсурдная Румыния в конкурсе ММКФ 2021
В духе «Теоремы» Пазолини: Вышел новый трейлер польской сатирической сказки «Снега больше не будет»
Студия Lionsgate определилась с датами выпуска трех своих крупных фильмов
Звезда трилогии «Всем парням» Ной Сентинео сыграет ведущую роль в новом шпионском сериале от Netflix
Критики представили первые отзывы на боевик «Без жалости» с Майклом Б Джорданом в главной роли
Каннибал, отец и президент США: 10 фильмов с Энтони Хопкинсом — от худшего к лучшему
Творческая команда Pixar не хочет мириться с выпуском своих фильмов исключительно на Disney+
Сериал по роману Алексея Иванова «Пищеблок» получил новый трейлер
Кристоф Вальц дебютирует в качестве режиссера: вышел трейлер криминальной драмы «Худший брак в Джорджтауне»
От черной комедии до душераздирающей драмы: Топ 10 фильмов с Фрэнсис МакДорманд
«Вечные» Marvel: Хлоя Чжао и Кевин Файги обещают нестандартную и живописную супергеройскую сагу
Режиссер Нил Бломкамп выпустил закулисный тизер своего предстоящего фильма ужасов
Галь Гадот исполнит ведущую роль в фантастическом фильме о любви и разных версиях реальности
Певица Флоренс Уэлч работает над мюзиклом по «Великому Гэтсби»
Фильм ужасов Скотта Дерриксона «Черный телефон» получил дату релиза
Юэн Макгрегор остался разочарован трилогией приквелов «Звездных войн», но с сериалом «Кеноби» все иначе
Летние каникулы на Ривьере с морскими монстрами: вышел официальный трейлер мультфильма «Лука»
Флоренс Пью сыграет в психологическом триллере «Чудо» по одноименному роману Эммы Донохью
Крис Пратт защищает Землю от инопланетян в тизере научно-фантастического триллера «Война будущего»
Джейсон Стэйтем рассказал, когда начнутся съемки второй части «Мега: Монстр глубины»
28 апреля 2021
7 майских премьер Netflix, которые стоит посмотреть
Российский сериал «Вампиры средней полосы» продлен на второй сезон
Видео: Оскароносный Энтони Хопкинс изящно танцует с Сальмой Хайек
Томас Винтерберг высказался в защиту возможного ремейка «Еще по одной» с Леонардо ДиКаприо
Донал Глисон сыграет адвоката Джона Дина в мини-сериале HBO об Уотергейтском скандале
Семейное фэнтези «Воришки» получит перезапуск
«Гражданин Кейн» утратил стопроцентный рейтинг на сайте Rotten Tomatoes
Студия Pixar показала отрывок из предстоящего короткометражного приквела «Души»
«Клинок, рассекающий демонов» стал самым кассовым аниме в истории, превзойдя «Унесенных призраками»
Звезда «Ривердейла» Коул Спроус сыграет с Ланой Кондор в научно-фантастическом ромкоме
Дж К Симмонс и Стефан Джеймс сыграют в спортивной драме об американском футболе
В разработку запущен анимационный сиквел «Флинстоунов»
Лауреаты Берлинского кинофестиваля на ММКФ 2021
«Оскар» 2021 у вас дома. 9 победителей премии, уже доступные в онлайн-кинотеатрах
Мультфильм «Рыбка Поньо на утесе» выйдет в России в повторный прокат — доступен новый трейлер
Сэмюэлу Л Джексону предлагают сыграть в смертельную игру в новом отрывке из «Пилы: Спираль»
Восьмидесятые остаются в моде: вышел трейлер драмеди об аэробике с Роуз Бирн в главной роли
Том Круз спас свою коллегу от смерти во время съемок фильма «Коктейль»
Рон Перлман, Харви Кейтель и ряд других артистов сыграют в экшен-драме «Пекарь»
В сети появились новые кадры из «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
Amazon показал первые кадры из фантастического боевика «Война будущего» с Крисом Праттом
Лин-Мануэль Миранда озвучивает кинкажу в первом тизер-трейлере мультфильма «Виво»
Майкл Б Джордан прокомментировал слухи, связывающие его с ролью нового Супермена
Студия Legendary намерена выпустить сиквел «Годзиллы против Конга»
Фильмы на любой вкус: Netflix анонсировал свои летние премьеры в новом проморолике
27 апреля 2021
ММКФ 2021: рецензия на фильм Алексея Федорченко «Последняя «Милая Болгария»
Джош Хартнетт сыграет ведущую роль в четырехсерийном триллере «Индекс страха»
10 потрясающих голливудских актёров, которых переманили стриминги
На первый план выйдет Дениз: представлен трейлер третьего сезона «Мастера не на все руки»
Фото: яркие моменты «Оскара» 2021, которые нам не показали
Команда в сборе: На обложках журнала Total Film можно рассмотреть всех «смертников» из «Отряда самоубийц 2»
«Скучали по мне?»: Вышел финальный трейлер мультфильма «Кролик Питер 2»
Начались съемки сериала «Нинель», в котором Мария Луговая исполнит 15 ролей
Netflix представил трейлер анимационного сериала «Ясукэ»
Анимационный мюзикл Лина-Мануэля Миранды «Виво» выйдет на Netflix
«Оскар» 2021 в цифрах: украшения за $6 млн, падение рейтингов на 58% и 17 статуэток для женщин
Шоураннер «Тени и кости» объяснил, почему в сериале не оказалось самой мрачной сцены из первоисточника
Майя Рудольф, Иветт Николь Браун и Джейма Мейс получили роли в сиквеле «Зачарованной»
Зрительский рейтинг церемонии «Оскар» 2021 обрушился на 58% по сравнению с прошлым годом
Релиз хоррор-триллера «Клаустрофобы 2» перенесен на лето
Продюсер «Оскара» 2021 считает, что нетрадиционная последовательность вручения премий себя оправдала
«Оскар» 2021: Брат Чедвика Боузмана прокомментировал победу Энтони Хопкинса в номинации «Лучшая мужская роль»
Рут Уилсон и Эндрю Скотт ведут секретные переговоры о мире в первом трейлере драмы «Осло»
Создатели «Сокола и Зимнего Солдата»: «Имея дело с черным супергероем, необходимы черные сценаристы»
Вышел трейлер драмы «Зла не существует», выигравшей главный приз Берлинского кинофестиваля 2020 года
Зак Снайдер ответил, какие фильмы об ограблениях повлияли на «Армию мертвецов»
«Земля кочевников» — наименее кассовый фильм, завоевавший главный приз Американской киноакадемии
Производство сериала «Дом дракона» официально началось, премьера намечена на 2022 год
Леонардо ДиКаприо может исполнить главную роль в англоязычном ремейке «Еще по одной»
В Китае триумф Хлои Чжао на «Оскаре» оставили почти без внимания
26 апреля 2021
Имперская Россия и волшебники: рассказываем о новом проекте Netflix «Тень и кость»
5 российских фильмов, которые очень тепло приняли за рубежом
Мартин Скорсезе и Пол Шредер готовят сериал об истоках христианства
Netflix завоевал семь премий «Оскар», превзойдя все остальные студии
Американский прокат: «Мортал Комбат» превзошел аниме «Клинок, рассекающий демонов»
Перемен требуют наши сердца: обзор четвертого сезона сериала «Рассказ служанки»
Блэк Вудсток: вышел трейлер документального фильма «Лето души» о Гарлемском фестивале 1969 года
Кристофер Нолан не готов работать с Netflix, поскольку фильмы стрим-сервиса не выходят в мировой прокат
Кэри Фукунага приступил к съемкам военного мини-сериала «Властелины воздуха»
Студия Lionsgate готовит сериал по мотивам «Американского психопата»
Гастрономия по-японски: секс, рамен и сочные бургеры на ММКФ 2021
Ответ на главную претензию: Режиссер «Мортал Комбат» объяснил, почему в фильме обошлись без турнира
Вышел новый тизер-трейлер мюзикла «На высоте мечты»
Мечтать не вредно: Кто из русских звезд грезит «Оскаром»?
Спин-офф «Джона Уика» об отеле «Континенталь» расскажет о молодом Уинстоне
Конец ожиданию: во время церемонии «Оскар» 2021 вышел ролик, приглашающий зрителей обратно в кинотеатры
За первый месяц на Netflix cупергеройская комедия «Сила грома» набрала 52 млн просмотров
Тайная поклонница Брэда Питта и тверк от Гленн Клоуз: Чем запомнится «Оскар»-2021?
Вин Дизель призывает спасти кинотеатры в новом проморолике «Форсажа 9»
Marvel Studios готовит новый фильм о Капитане Америке во главе с Энтони Маки
Вин Дизель исполнит главную роль в экшен-комедии «Мускул»
Стали известны лауреаты антипремии «Золотая малина» 2021
Netflix и Райан Мерфи показали первые кадры из мини-сериала «Холстон» с Юэном Макгрегором в главной роли
Николь Кидман обещает исцеление в первом тизере мини-сериала «Девять совсем незнакомых людей»
Вышел первый тизер-трейлер «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга
«Оскар»-2021: полный список победителей
«Оскар»-2021: Энтони Хопкинс победил в номинации «Лучший актер»
Фрэнсис Макдорманд стала обладательницей «Оскара» за лучшую женскую роль
«Земля кочевников» получила премию «Оскар»-2021 как лучший фильм года
«Оскар»-2021: Юн Ё-джон получила награду как «Лучшая актриса второго плана»
«Оскар»-2021: Хлоя Чжао признана лучшим режиссером за фильм «Земля кочевников»
«Оскар»-2021: онлайн-трансляция «Киноафиши»
«Оскар»-2021: Даниэл Калуя признан лучшим актером второго плана за роль в «Иуда и черный мессия»
Кинокритики «Киноафиши» обсуждают «Оскар» в прямом эфире
Фото: все звезды на красной дорожке «Оскара» 2021
24 апреля 2021
Любава Грешнова: «Номинированные на «Оскар» фильмы должны воспитывать новое поколение»
«Фильм должен давать пищу для размышлений»: Алексей Воробьев назвал фаворитов «Оскара»-2021
Дома лучше: 5 звезд, которые отказались от успешной карьеры ради семьи
В шаге от победы: 7 российских мультфильмов, номинированных на «Оскар»
От датских алкоголиков до китайских подростков: Претенденты на «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм»
Ида Галич назвала своего фаворита среди номинантов на «Оскар» 2021
23 апреля 2021
Жизнь – лучший драматург: Кто получит «Оскар» за самый оригинальный сценарий
«Поиск смыслов в бессмысленном обществе»: Режиссер Юрий Быков о премии «Оскар»-2021
10 культовых фильмов, незаслуженно обделенных номинациями на «Оскар»
Вышел трейлер отреставрированной версии «Основного инстинкта»
Эксклюзивно для Киноафиши: Кирилл Кяро делится списком любимых фильмов
Объявлены победители премии «Независимый дух» 2021
Вупи Голдберг пишет сценарий фильма о пожилой чернокожей супергероине
Звезда «Мстителей» Томас Кречман получил роль в «Индиане Джонсе 5»
От легенды кино до молодых дарований: Кто претендует на «Оскар» в номинации «Лучший режиссер»
Перезапуск «Особняка с привидениями» снимет режиссер «Уважаемых белых людей» Джастин Симиен
«Я далек от эпатажности, я человек в себе»: интервью с Кириллом Кяро
Об «Оскаре», «Майоре Громе» и недооцененных российских фильмах: интервью Сергея Горошко для «Киноафиши»
Адриа Архона сыграет дочь Энди Гарсии в перезапуске «Отца невесты»
«Бесовщина»: Никита Михалков обрушился с критикой в адрес учредителей «Оскара»
От Кейт Уинслет до Мерил Стрип: актеры с рекордным количеством номинаций на «Оскар»
Джеймс Ганн завершил работу над сценарием праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики»
Вышел трейлер документального фильма о знаменитой пуэрториканской актрисе Рите Морено
Падение Дженнифер Лоуренс, перепутанные конверты и другие конфузы «Оскара»
«Моего героя в принципе не было в сценарии Гая Ричи»: интервью с Джошем Хартнеттом
«Хочешь мира — готовься к войне»: вышел трейлер приключенческого фильма «Край света»
Богатые тоже плачут: 6 биографических фильмов о самых состоятельных людях мира
Сиквел «Фокуса-покуса» получил нового режиссера
Режиссер Адам МакКей рассказал, как ему удалось заполучить Леонардо ДиКаприо в свою комедию «Не смотри вверх»
«Что такое нормальность?»: на съёмках сериала ТНТ «Вне себя»
Мартин Скорсезе и Джон Карни работают над музыкальной драмой, вдохновленной музыкой Джорджа Гершвина
Зов природы: вышел тизер нового сезона «Декстера»
Павел Прилучный совершает военный подвиг во втором трейлере экшен-драмы «Девятаев»
Дэвид Суше ответил, почему он не хочет смотреть на Кеннета Брану в образе Эркюля Пуаро
Джеймс Кэмерон надеется, что кинотеатры вернутся к жизни, позволив блокбастерам вновь собирать по $2 млрд
Вера Фармига и Патрик Уилсон берутся за новое страшное дело в первом трейлере «Заклятия 3»
Рассел Кроу раскрыл, какого персонажа он сыграет в «Торе: Любовь и гром»
Сериал HBO «Паразиты» будет оригинальной историей, а не ремейком оскароносного фильма Пона Джун-хо
BadComedian о том, как «Оскар» вредит кинематографу: «Мы судим не по цвету кожи и ориентации»
22 апреля 2021
Талантливый мистер Депп: 5 не экранных ипостасей известного актера
От Гая Ричи слышу: 10 культовых цитат из фильмов британского режиссера
Стартовал 43-й Московский международный кинофестиваль
8 актеров, получивших номинацию на «Оскар» посмертно
«Достать ножи» с монстром: Вышел трейлер комедийного хоррора «Оборотни среди нас»
Дэниэл Крэйг и Мадс Миккельсен хотели сделать сцену пытки из «Казино Рояль» еще более жестокой
«Фавориты на этом "Оскаре" - женщины»: известные киноблогеры о том, кому бы вручили заветную награду
Зак Снайдер и его боевая команда: Netflix опубликовал подборку фото со съемок «Армии мертвецов»
Исполнитель роли Саб-Зиро в «Мортал Комбат» подписал контракт на пять фильмов франшизы
Антуан Фукуа экранизирует пьесу Теннесси Уильямса «Кошка на раскаленной крыше»
«Оскар» - это семейное: 7 пар родственников, которые могут похвастаться несколькими золотыми статуэтками
Эксклюзив Киноафиши: кинокритик Антон Долин рассказал, кто достоин «Оскара»-2021
В свежем проморолике «Пилы: Спираль» содержится намек на мотивацию нового «Конструктора»
Третий сезон комедийного сериала «Мастер не на все руки» выйдет на Netflix в мае
Режиссерская версия «Рокки 4» получила новое название
Критики поделились первыми отзывами на мультфильм «Митчеллы против машин»
Фильм «Лошадь мечты» с Тони Коллетт получил дату релиза
По словам Элизабет Олсен, в «Докторе Стрэндже 2» будет царить «атмосфера хоррор-шоу»
«Медуза» выпустила трейлер документального фильма о Павле Дурове
Люк Хемсворт получил роль в сериале Дуэйна Джонсона «Молодой Скала»
Студия Pixar анонсировала короткометражный приквел «Души»
Душа, эльфы и оборотни: Кому достанется «Оскар» в номинации «Лучший мультфильм»?
Netflix выпустит байопик о рок-группе Kiss
Netflix представил трейлер научно-фантастического хоррора «Кислород»
Сериал «Как я встретил вашу маму» получит сиквел с Хилари Дафф в главной роли
Джереми Реннер сообщил об окончании съемок «Соколиного Глаза»
Фильмы Sony, включая «Человека-паука» и «Венома», войдут в медиатеку стрим-сервисов Dinsey+ и Hulu
21 апреля 2021
«Неважно, какого цвета кожа у актера»: интервью Иды Галич об «Оскаре»-2021
8 достойных испанских сериалов Netflix, которые не стоит пропускать
Ава ДюВерней и Netflix выпустят анимационный сериал по фэнтезийной книге «Крылья огня»
«Основной инстинкт» выйдет в повторный прокат — фильм получил отреставрированную 4K-версию
Сет Роген уже пять лет работает над «большим экшен-фильмом» в духе Бастера Китона и Джеки Чана
Александр Роднянский дал свой прогноз относительно победителей «Оскара» 2021
В 2021 году Netflix потратит на новый контент 17 миллиардов долларов
Неистовый Эндрю Гарфилд покоряет YouTube в новом тизере сатирической драмы «Мейнстрим»
Больше, чем кино: 5 сериалов, которым стоило бы вручить «Оскар»
Новые сезоны «Ведьмака», «Ты» и «Кобры Кай» выйдут на Netflix в четвертом квартале 2021 года
Режиссер «Пилы: Спираль» ожидает, что фильм понравится как давним фанатам франшизы, так и широкой публике
Мадс Миккельсен признал, что он едва не поцеловал Хью Дэнси в финале сериала «Ганнибал»
Саб-Зиро против Скорпиона: HBO Max показал первые семь минут «Мортал Комбат»
Дэйв Батиста однажды ворвался в офис Warner Bros с требованием дать ему роль Бэйна
От «Дюны» до «Бэтмена»: 8 ожидаемых фильмов, которые постоянно переносят из-за пандемии
Режиссер «Серебряных коньков» готовит фильм о Воланде по мотивам романа «Мастер и Маргарита»
Из библиотеки с любовью: 10 экранизаций книг, которые получили «Оскар»
Доброта и печеньки: вышел трейлер второго сезона «Теда Лассо»
По словам Мишель Родригес, в «Форсаже 9» женщины выйдут на первый план
Студия Disney показала новые кадры из «Круэллы» с Эммой Стоун в ярких нарядах
Дакота Джонсон сыграет в экранизации романа Джейн Остин «Доводы рассудка»
Стало известно, когда выйдет новый фильм Пола Томаса Андерсона
Новый режиссерский проект Дензела Вашингтона получил дату релиза в США
Эмилия Кларк получит роль в сериале Marvel «Секретное вторжение»
20 апреля 2021
Кирилл Гребенщиков рассказал, кто из российских актеров достоин «Оскара»
«Оскар» 2021: Проверьте свою удачу и выиграйте призы от издательств «Эксмо» и «Бомбора»
В Финляндии начались съемки сериала о компании Nokia
5 самых смелых эротических драм Netflix, которые стали настоящим вызовом
Американская киноакадемия наконец воздает должное талантливым кинематографистам из Азии
Олег Меньшиков получил главную роль в российской версии сериала «Ваша честь»
Объявлено трио режиссеров, которые работают над сиквелом «Человека-паука: Через вселенные»
Netflix готовит драматический сериал «Мужчина из Флориды» с Эдгаром Рамиресом в главной роли
Студия Marvel заявила «Ванду/Вижна» на «Эмми» как мини-сериал, исключая выпуск второго сезона
Сериал «Джинни и Джорджия» продлен на второй сезон
Не только «Ма Рейни» и «Звук металла»: 5 лучших музыкальных фильмов, номинированных на «Оскар»
Звезда «Мортал Комбат» Льюис Тан сыграет ведущую роль в сериале по роману «Квантовый шпион»
От Гленн Клоуз до Хелены Бонем Картер:10 знаменитых актрис, у которых до сих пор нет «Оскара»
Звезда «Поезда в Пусан» Ма Дон-сок сыграет главную роль в американской адаптации сериала «Ловушка»
Вин Дизель исполнит главную роль в экранизации настольной игры о дерущихся роботах
Сценарист «Мортал Комбат» задумал фильм как первую часть трилогии
Официально: Майкл Китон вернется к роли Бэтмена во «Флэше»
По словам Финна Вулфарда, четвертый сезон «Очень странных дел» может выйти только в 2022 году
Пол Дано и Кунал Нэйэр присоединились к Адаму Сэндлеру в фантастическом фильме «Космонавт»
Мартин Скорсезе приступил к съемкам «Убийц цветочной луны»
«Аббатство Даунтон 2» выйдет в декабре — в фильме вернется оригинальный актерский состав
От ранимого трубача до полузабытого голливудского сценариста: Кто претендует на «Оскар» в номинации «Лучший актер»
Оливия Колман договаривается о роли в сериале Marvel «Секретное вторжение»
Режиссер Энди Мускетти сообщил о начале съемок «Флэша» и показал логотип фильма
Netflix выпустил трейлер второго сезона мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы»
Встречайте первого азиатского супергероя Marvel: Вышел дебютный трейлер фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»
19 апреля 2021
Русские идут: 5 фильмов 2020 года, достойных номинации на «Оскар»
Два юных брата-колумбийца ищут свою американскую мечту в трейлере драмы «Взрывной удар»
Starz выпустит комедийный хоррор-сериал во главе с Кортни Кокс
Мультсериал «Кастлвания» завершится четвертым сезоном
Предстоящий Каннский кинофестиваль откроется мюзиклом Леоса Каракса «Аннетт»
От матери блюза до женщицы-кочевника: Кто претендует на «Оскар» в номинации «Лучшая актриса»
Режиссер «Звука металла» рассказал о «безумных» решениях при создании фильма
«Душа» и «Легенда о волках» стали победителями премии «Энни»
Главная (кино)интрига года: Фильмы-номинанты на «Оскар» 2021
Томас Джейн сыграет главную роль в экшен-триллере в духе «Тайлера Рейка»
Сила традиции: «Шоу ужасов Рокки Хоррора» целый год показывали в пустом кинотеатре
Почти Голливуд: 5 российских фильмов, которые едва не получили «Оскар»
Звезда «Минари» Юн Ё-джон испытывает давление, будучи первой южнокорейской номинанткой на «Оскар»
От Джейка Джилленхола до Джонни Деппа: 10 знаменитых актеров, у которых до сих пор нет «Оскара»
«Многолетняя сага»: Джордж Миллер рассказал, каким будет приквел «Безумного Макса» о Фуриосе
Кристен Уиг и Энни Мумоло напишут сценарий для фильма Disney о сестрах Золушки
Вышел дублированный трейлер китайского военного фильма «Восемь сотен»
Бюджет первого сезона «Властелина колец» составит почти полмиллиарда долларов
Альфред Молина подтвердил, что в «Человеке-пауке: Нет пути домой» он вернется к роли Доктора Осьминога
Церемонии «Оскар» 2021 будет предшествовать полуторачасовой спецвыпуск
Кто получит «Оскар» 2021: прогнозы киноэкспертов
16 апреля 2021
«Оскар» обязывает: Amazon выпустил трейлер расширенной версии «Бората 2»
В сети появились первые отзывы на мюзикл Лина-Мануэля Миранды «На высоте мечты»
8 фильмов ужасов, которые вызывают только приступ смеха
Суровый Мадс Миккельсен жаждет мести в новом трейлере «Рыцарей справедливости»
Сценаристы «Хищника» подали в суд на Disney, стремясь отвоевать права на франшизу
Илья Найшуллер признает преемственность между «Никто» и «Джоном Уиком»
Семья Гуччи обрушилась с критикой в адрес Ридли Скотта и его фильма «Дом Гуччи»
Одну из главных ролей в сериале «Дом дракона» исполнит малоизвестный актер Фабьен Франкель
Вышел первый трейлер драматического сериала Барри Дженкинса «Подземная железная дорога»
Церемония «Оскар» 2021 года рискует привлечь наименьшее количество зрителей в истории премии
Эрик Бана расследует загадочное преступление в трейлере фильма «Город тайн»
Звезда «Манхэттена» Мэриэл Хемингуэй уверена, что сегодня выход подобного фильма невозможен
К актерскому составу «Аквамена 2» присоединился коллега Джейсона Момоа по «Игре престолов» Пилу Асбек
Звезда «Терминатора: Темные судьбы» Гэбриел Луна сыграет Томми в экранизации видеоигры The Last of Us
Брэд Питт получил камео в фильме «Затерянный город Д»
Трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном воспроизвели в виде 2D-анимации
Майк Флэнеган снимет фильм ужасов, действие которого развернется на Марсе
Кэри Маллиган сыграет с Адамом Сэндлером в экранизации фантастического романа «Космонавт из Богемии»
Мадс Миккельсен получил роль в «Индиане Джонсе 5»
15 апреля 2021
Человек, который убедил всех: обзор нового сериала «Медиатор»
6 фильмов про будущее, которое так и не сбылось
Александр Петров предстал в образе Сергея Есенина в тизере триллера «Декабрь»
Рене Зеллвегер возьмет реванш у неудачной жизни в комедии о гольфе
Джим Джармуш снял 9-минутный фильм для Saint Laurent с Джулианной Мур, Хлоей Севиньи и Шарлоттой Генсбур
Сценаристы «Оскара» 2011 рассказали о губительной дисгармонии между Энн Хэтэуэй и Джеймсом Франко
Трилогия завершена: HBO Max выпустил трейлер фильмов DC, снятых Заком Снайдером
Приключения в поисках бессмертия: вышел трейлер режиссерского дебюта Дэвида Ойелоуо «Водный человек»
Стало известно, кто проведет трансляцию церемонии «Оскар» 2021 в Okko
Создатели «Мортал Комбат» поделились новым закулисным видео о съемках боевых сцен
Дилана О’Брайена посещают страшные видения с Майкой Монро в трейлере триллера «Флешбэк»
Сериал о гангстерах и боевых искусствах «Воин» продлен на третий сезон
Звезда «Чуда» Джейкоб Тремблей присоединился к Питеру Динклэйджу в перезапуске «Токсичного мстителя»
В Казахстане начались съемки мистического сериала «Шаман» с Александром Кузнецовым
Хью Джекман и Лора Дерн снимутся в фильме «Сын», который станет сиквелом «Отца» с Энтони Хопкинсом
Гай Пирс и Моника Беллуччи сыграют с Лиамом Нисоном в экшен-триллере «Память»
В Голливуде снимут ремейк «Иронии судьбы» с Эммой Робертс и Гарретом Хедлундом
«Увидимся в пути»: студия Searchlight Pictures выпустила документальный фильм о съемках «Земли кочевников»
Семья снова в сборе: вышел новый трейлер «Форсажа 9»
14 апреля 2021
«Между Брайаном и Домом не было братства»: звезды «Форсажа» о прошлом, настоящем и будущем франшизы
Братья Пресняковы работают над экранизацией романа Евгения Водолазкина «Авиатор»
Эксклюзив: смотрим фрагмент фильма «Поколение Вояджер»
Детективный триллер о призраках «Спиритический сеанс» получил первый трейлер
В этом году состоится экспедиция по поиску оригинальной версии «Великолепных Эмберсонов» Орсона Уэллса
Марк Хэмилл сыграет вместе с Бертом Крайшером в комедии «Машина»
Режиссер «Лего Фильма: Бэтмен» Крис МакКей снимет фильм о приспешнике Дракулы
Дэвид Бекхэм подтвердил, что он разрабатывает автобиографический сериал, вдохновленный «Последним танцем»
Видели пса-серфингиста? Netflix выпустил трейлер реалити-сериала о звездных домашних животных
Появились первые кадры из предстоящего сериала «История Лизи» по одноименному роману Стивена Кинга
11 сериалов, которые выросли из фильмов
Режиссер «Еще по одной» Томас Винтерберг снимет драматический сериал о жертвах потопа
Барри Зонненфельд снимет анимационный фильм по роману Джейн Смайли «Перестройка в Париже»
Предваряя новый трейлер, создатели «Форсажа 9» представили серию анимированных постеров
Натали Портман сыграет ведущую роль в фильме HBO «Дни одиночества»
Netflix продлил «Бриджертонов» на третий и четвертый сезоны
Сальма Хайек не дает Райану Рейнольдсу насладиться покоем в первом трейлере «Телохранителя жены киллера»
Дэйв Батиста грабит казино и отбивается от зомби в трейлере «Армии мертвецов» Зака Снайдера
Netflix анонсировал документальный фильм о Чедвике Боузмане
13 апреля 2021
Американское захолустье, труп в лесу и психические расстройства: рассказываем о новом сериале HBO «Мейр из Исттауна»
Съемки новой экранизации «Воспламеняющей взглядом» Стивена Кинга начнутся в июне
Итан Хоук и Джон Легуизамо сыграют в онлайн-постановке «В ожидании Годо»
Знаковые кинотеатральные сети ArcLight Cinemas и Pacific Theaters не сумели пережить пандемию
Дэвид Бекхэм сыграет в сериале Disney+ о непрофессиональном футболе
Узо Адуба проводит психотерапию в трейлере четвертого сезона «Пациентов»
Шарлто Копли получил роль во втором сезоне сериала «Жизни матрешки»
Майкл Сера сыграет вместе с Эми Шумер в комедийном сериале «Жизнь и Бет»
Пон Джун-хо, Брэд Питт и другие звезды вошли в число ведущих церемонии «Оскар» 2021
Кейт Бланшетт снимется в предстоящем фильме Тодда Филда
Аналитики предсказывают стремительное возрождение кинотеатров в 2022 году
Сэм и Баки выступают против Капитана Америки в трейлере заключительных двух серий «Сокола и Зимнего Солдата»
8 фильмов для тех, кто уже не может без путешествий
Хью Лори снимет трехсерийный фильм по роману Агаты Кристи «Почему не Эванс?»
Соавтор сценария новой «Дюны» обещает впечатляющую экранизацию, которая предполагает сиквел
Netflix анонсировал игровую адаптацию аниме «Мобильный воин Гандам»
Люси Лью сыграет злодейку Калипсо в «Шазаме! 2»
12 апреля 2021
15 лучших фильмов о покорении космоса
Netflix начнет сотрудничество с российскими продюсерами — впереди новая «Анна Каренина» и еще ряд проектов
Российские кинокритики признали драму Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» лучшим фильмом 2020 года
Жизнь и смерти с призраками: 7 отличных фильмов про проклятые дома
Стартовали съемки российского исторического фильма «Нюрнберг» во главе с Евгением Мироновым
Объявлены победители премии BAFTA-2021: «Земля кочевников» снова вне конкуренции
Гильдия режиссеров США признала «Землю кочевников» Хлои Чжао лучшим фильмом 2020 года
Звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау сыграет в мини-сериале по роману «Второй дом»
Мировой бокс-офис: лидером остается «Годзилла против Конга», «Мортал Комбат» уверенно стартовал в России
Мини-сериал «39 ступеней» с Бенедиктом Камбербэтчем выйдет на Netflix
Съемки блокбастера DC «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном официально начались
Джастин Тимберлейк сыграет главную роль в многосерийной версии «Признаний опасного человека»
Студия Paramount объявила дату релиза следующего полнометражного «Звездного пути»
«Неизведанное: Удача Дрейка» оказался среди фильмов Sony, которые после театрального релиза выйдут на Netflix
Съемки спецвыпуска «Друзей» официально завершились
Выпуск «Миссии: невыполнима 7» и «Топ Гана: Мэверик» вновь перенесен
Фиби Уоллер-Бридж получила главную женскую роль в «Индиане Джонсе 5»
10 апреля 2021
Люди Икс Викторианской эпохи: рецензия на новый сериал HBO «Невероятные»
9 апреля 2021
Джейми Дорнан поет и танцует в музыкальной вставке из комедии «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар»
«КиноПоиск» получил команду кураторов во главе с Александром Роднянским и Тимуром Бекмамбетовым
Звезда «Гамильтона» Рене Голдсберри получила роль в сериале «Женщина-Халк»
По словам Элизабет Перкинс, «Большой» был бы похож на фильм ужасов, если бы в нем сыграл Роберт Де Ниро
Режиссер «Крошки Шивы» Эмма Селигман снимет для HBO комедийный сериал в тандеме с Адамом МакКеем
10 сериалов Netflix с самыми красивыми костюмами
Сценарист Крис Террио о «Лиге справедливости» Джосса Уидона: «Это акт вандализма»
Не хватает глубины: Критики поделились первыми отзывами на фильм «Поколение Вояджер»
Знаменитый футболист Златан Ибрахимович снимется в новом фильме об Астериксе и Обеликсе
Эми Адамс ведет наблюдение за соседкой в новом трейлере долгожданного триллера «Женщина в окне»
По словам сценариста «Убийц цветочной луны», у фильма «есть все ингредиенты», чтобы стать классикой
Netflix заключил крупную сделку с Sony, получив права на онлайн-показ новых фильмов студии
В 2022 году Warner Bros планирует вернуться к традиционному выпуску фильмов
Пол Дано сыграет отца главного героя в полубиографическом фильме о детстве Стивена Спилберга
Том Холланд сыграет Билли Миллигана в сериале-антологии «Переполненная комната»
8 апреля 2021
11 злодеев, которых все любят больше, чем главных героев
Премьера на КиноАфише: вышел трейлер приключенческого мультфильма «Упс! Приплыли...»
Пак Чхан-ук снимет сериал по роману, который в 2016 году получил Пулитцеровскую премию
Гэбриел Бирн, Айзая Мустафа и Томас Джейн сыграют главные роли в вестерне «Убийство в Эмигрант Галч»
По оценке экспертов, переносы «Черной Вдовы» позволят фильму значительно лучше стартовать в прокате
HBO выпустил невиданный ранее трейлер восьмого сезона «Игры престолов»
«Веном: Да будет Карнаж» выйдет в российский прокат в середине сентября
Netflix приобрел права на документальный сериал о Канье Уэсте
Съемки пятого сезона «Короны» начнутся в июле
Джоди Тернер-Смит вынуждена отказаться от роли в приквеле «Ведьмака»
В повторном прокате уже через неделю: вышел новый трейлер трилогии «Властелин колец» Питера Джексона
Над «Убийцами цветочной луны» будет работать выдающийся художник-постановщик Джек Фиск
Третий день международного форума «Российский кинобизнес 2021»: Презентации независимых дистрибьюторов
Зефирные человечки атакуют Пола Радда в новом отрывке из «Охотников за привидениями: Наследники»
«Мортал Комбат» готовится штурмовать российский прокат — в предварительной кассе фильма уже свыше 20 млн рублей
Анджелина Джоли противостоит пожару и киллерам в первом трейлере фильма «Те, кто желает мне смерти»
Злодейка Эмма Томпсон дает наставления Эмме Стоун в новом трейлере «Круэллы»
Netflix представил первый трейлер супергеройского сериала «Наследие Юпитера»
7 апреля 2021
7 случаев, когда режиссерские версии спасали фильм
Триумф и трагедия: вышел трейлер заключительного сезона сериала «Поза»
Хоррор-трилогия «Коллекционер» рискует остаться без заключительной части
Самое кассовое аниме в истории «Клинок, рассекающий демонов» покажут в российских кинотеатрах
В сети появились первые кадры из триллера «Те, кто желает мне смерти» с Анджелиной Джоли в главной роли
Хелен Миррен сыграет израильскую «железную леди» в байопике «Голда»
Наоми Уоттс исполнит ведущую роль в ремейке австрийского психологического триллера «Спокойной ночи, мамочка»
Режиссер «Не отпускай меня» Марк Романек снимет триллер о семье, которую преследует злой дух
Стали известны подробности сделки по выкупу стрим-сервисом Netflix прав на сиквелы «Достать ножи»
Карты, деньги, праздничные убийства: вышел трейлер первой части мультфильма «Бэтмен: Долгий Хэллоуин»
Netflix выпустил первый трейлер драмы «Монстр» о талантливом подростке, обвиненном в убийстве
Кролик-инвалид рассуждает об участи подопытных животных в короткометражном мультфильме «Спасите Ральфа»
Романтическая комедия «Билет в рай» с Джорджем Клуни и Джулией Робертс выйдет в 2022 году
Эндрю Гарфилд и Майя Хоук становятся звездами интернета в трейлере сатирической драмы «Мейнстрим»
Начались съемки фильма о любви «Империя света» с Оливией Колман в главной роли
СМИ: Джосс Уидон грозился навредить карьере Галь Гадот во время пересъемок «Лиги справедливости»
Amazon выпустил финальный трейлер боевика «Без жалости»
6 апреля 2021
Второй день международного форума «Российский кинобизнес 2021»: Презентации компаний Капелла и Sony Pictures
14 случаев, когда певцы играли в кино
На HBO выйдет комедийный сериал «Минкс» о первом эротическом журнале для женщин
Российская сказка «Последний богатырь: Корень зла» вошла в число 20 самых кассовых фильмов 2021 года
Согласно опросу, американская публика плохо знакома с фильмами, номинированными на «Оскар»
«Нет, это не сон»: Netflix показал фото со съемок нового фэнтези с рогатым Джейсоном Момоа
Фильм «Годзилла против Конга» набрал рекордное количество просмотров на HBO Max
По словам Билла Мюррея, «Охотники за привидениями 2» оказались не тем фильмом, на который соглашались актеры
Дженнифер Джейсон Ли получила ведущую роль во втором сезоне криминального триллера «Охотники»
Студия Lionsgate выпустила новый трейлер боевика «Полный нокдаун»
Эдгар Рамирес сыграет злодея Атласа в экранизации видеоигры Borderlands
Студия Warner Bros выпустила короткометражку о создании «Мортал Комбат» с новыми кадрами из фильма
Прокатный успех «Годзиллы против Конга» может увести «Дюну» с HBO Max
Иск о плагиате отозван: Гильермо дель Торо признан «подлинным творцом» оскароносной «Формы воды»
Журналистка внедряется в банду экстремистов в трейлере фильма «Профайл» Тимура Бекмамбетова
HBO с размахом отпразднует десятилетие «Игры престолов»
Оператор «Дома Гуччи» обещает «высококачественную мыльную оперу» от Ридли Скотта
5 апреля 2021
Первый день международного форума «Российский кинобизнес 2021»: Презентации компаний «Кинологистика» и «КАРО»
13 экранизаций, которые мы очень ждем в 2021 году
Netflix впервые обнародовал свои доходы на российском рынке
Вышел второй трейлер сериала Marvel «Локи»
В онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» вышла черно-белая версия «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Мировые сборы «Годзиллы против Конга» составляют уже $285 млн, включая $48,5 млн в американском прокате
Российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» стартовал в прокате гораздо хуже, чем ожидалось
Студия Sony опубликовала синопсис «Обители зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити»
Реге Пейдж прокомментировал свой уход из «Бриджертонов» после первого сезона
Режиссер «Из машины» Алекс Гарленд начал съемки нового фильма ужасов
Объявлены победители премии Гильдии актеров США
Съемки воссоединения «Друзей» стартуют на этой неделе
Сальма Хайек получила роль в фильме «Дом Гуччи» Ридли Скотта
«За последние несколько лет я воспитала в себе бабу-мужика»: интервью с Дарьей Петрожицкой
«Красный» трейлер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» установил новый рекорд по количеству просмотров
Официально: Съемки второго сезона «Ведьмака» завершились
Предстоящие фильмы DC будут частью новой взаимосвязанной киновселенной
Леброн Джеймс и Багз Банни против Звездных вышибал: вышел первый трейлер «Космического джема 2»
Студия Marvel выпустила финальный трейлер «Черной Вдовы»
3 апреля 2021
Семейный подряд в Marvel: кто из актеров кому приходится
2 апреля 2021
Лин-Мануэль Миранда рассказал, как мюзикл «На высоте мечты» превратился в зрелище для большого экрана
Студия «Паровоз» выпустила первый тизер мультфильма «Кощей. Начало»
Представлен трейлер российской комедии «Непослушник»
4 интересных сериала Netflix, которые вы могли упустить
Возвращение куклы-убийцы: начались съемки хоррор-сериала «Чаки»
Режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер отказался стать членом Американской киноакадемии
Продюсеры «Игры в имитацию» готовят сериал о женщинах, работавших над дешифровкой нацистских кодов
Студия Warner Bros подтвердила, что сольный фильм о Супергерл по-прежнему в разработке
«Сила воли — это суперсила»: Интервью с актёром Сергеем Горошко
Начались съемки сериала «Надвое» с Данилой Козловским и Александром Петровым
Джеймс Кэмерон грозился уволить сценаристов «Аватара 2» за излишний акцент на новых сюжетных линиях
Блокбастер «Годзилла против Конга» стал рекордсменом американского проката со времен начала пандемии
Эксклюзивно для Киноафиши: Тихон Жизневский делится списком любимых фильмов и сериалов
Студия Warner Bros отказалась от производства «Новых богов» Авы ДюВерней и спин-оффа «Аквамена»
Релиз «Неизведанного: Удача Дрейка» перенесен еще на неделю
Аманда Сайфред узнает страшную тайну своего нового дома в трейлере хоррора «Увиденное и услышанное»
Энтони Рамос договаривается о ведущей роли в сиквеле «Трансформеров»
Сериал о создании «Крестного отца» поставит режиссер «Рокетмена» Декстер Флетчер
Стивен Ян получил роль в следующем фильме Джордана Пила
Дэн Стивенс заменит Арми Хаммера в сериале об Уотергейтском скандале
Джеймс Ганн представил второй трейлер «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
1 апреля 2021
Конни Нильсен считает, что переносы поставили «Чудо-женщину: 1984» в безвыходную ситуацию
Меньше людей, больше монстров: Режиссер «Годзиллы против Конга» высказался о потенциальном будущем франшизы
Сэм Рэйми ответил, что его побудило взяться за трилогию о Человеке-пауке
Студия Warner Bros показала новые кадры из «Мортал Комбат» с Соней, Милиной и другими персонажами
Париж, я люблю тебя: 8 фильмов о городе света и любви
Студия A24 представила трейлер фильма «Зола», снятого по безумной истории из Twitter
Колин Ферт сыграет писателя Майкла Питерсона, обвиненного в убийстве своей жены
Предстоящий фильм ужасов Нила Бломкампа получил синопсис и дату релиза
Не «Нетфликсом» единым: 4 отличных сериала HBO Max, достойные вашего внимания
Министерство культуры позволило ЛГБТ-драме «Супернова» выйти в России без купюр
Студия Sony перенесла релиз «Обители зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити»
Эд Хелмс заводит «суррогатные» отношения с Патти Харрисон в трейлере нестандартного ромкома «Вместе-вместе»
Объявлен актерский состав мультфильма «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» — заглавного героя озвучит Дженсен Эклс
Netflix представил трейлер мультфильма «Митчеллы против машин»
Меланхоличный детектив Кейт Уинслет расследует убийство в трейлере мини-сериала «Мейр из Исттауна»
Netflix выкупит права на сиквелы «Достать ножи» за $450 млн
Эмма Стоун не согласна, что «Круэлла» похожа на «Джокера»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Француз в галстуке с редким узлом: загадка Меровингена, самого странного героя «Матрицы», наконец разгадана
Что за аппарат стоял на даче Саахова в «Кавказской пленнице»? «Кристалл-104» был символом роскоши в СССР
Вы удивитесь, но в СССР сняли свою «Планету обезьян»: но в нем приматы стремились к равенству, а не господству
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности
Ужастики — хит сезона: этот фильм по Кингу вышел 8 лет назад и собрал 704 млн, но опять лидирует в топе HBO
Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого
«Философия и ПТСР вместо экшена»: ИИ сравнил все сезоны «Алисы в Пограничье» — лучший вычислил мгновенно, а вы согласитесь?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить